Політики США з обох партій тиснуть на Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку - радник ОП Лещенко
Політики США з Демократичної та Республіканської партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку.
Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.
Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років", - написав Лещенко.
За цого словами, Зеленський на такі умови не погоджується.
"Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", - заявив радник керівника ОП.
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