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Новини Мобілізація
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Політики США з обох партій тиснуть на Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку - радник ОП Лещенко

мобілізація,тцк

Політики США з Демократичної та Республіканської партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.

Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років", - написав Лещенко.

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За цого словами, Зеленський на такі умови не погоджується.

"Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", - заявив радник керівника ОП.

Лещенко про зниження мобілізаційного віку

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Лещенко Сергій (505) США (23326) мобілізація (3109)


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Топ коментарі
+36
Поки 50 річні штурмують ворожі окопи, 20 річні п"ють пиво та горілку!
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15.10.2024 17:51
+35
ага, а раніш МВФ тиснув на ВР, щоб вона підняла ціни на газ для населення
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15.10.2024 17:55
+34
На случай мобилизационного развертывания армии США призыв будет осуществляться в несколько этапов. Одним из них является порядок призыва, который определяется лотереей. Первыми "драфтуют" тех мужчин, которым исполнилось либо исполнится 20 лет в текущем календарном году. Далее следуют лица в возрасте 21 года, 22 лет, 23, 24, 25, 19 и 18 лет.
Но главное- менты, прокуроры и клоуны в США от мобилизации не освобождаются.
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15.10.2024 17:59
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це типу замість зброю дати? бо вона дорога, а 18-24р безкоштовні? молодці амери! навіть гітлер вами пишається в пеклі.
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15.10.2024 23:05 Відповісти
Імовірність того, що такі вимоги мали місце - нульові.
Це брехня, якою нас годують і кажуть смачного.
Політики вимагають будувати демократію, а не базар ларьочників з освітою брехуна-хамеліона.
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16.10.2024 00:58 Відповісти
Та чого, з 8 років повибивати всіх і захищати кого не буде потреби..
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16.10.2024 05:27 Відповісти
Бонапард значить хоче і далі щоб мусорня там усі такі як шахед, прокурорчики суді, і далі мародерили на крові .
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16.10.2024 07:20 Відповісти
Ніколи не вірив, a тим пaче сьогодні не вірю серлєщу. Мождиво якісь політики і зaпропонувaли призивaти молодих, aле це не позиція СШA. Серлєщ не поділиться цінною інформaцією - СШA не тиснули нa Боневтікa, щоб той будувaв дороги і зaморозив рaкетні прогрaми?
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16.10.2024 07:59 Відповісти
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