Політики США з обох партій тиснуть на Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку - радник ОП Лещенко

Політики США з Демократичної та Республіканської партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.

Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років", - написав Лещенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обурився великою кількістю заброньованих від мобілізації. Процедуру тимчасово призупинили, - ЗМІ

За цого словами, Зеленський на такі умови не погоджується.

"Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", - заявив радник керівника ОП.