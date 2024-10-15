Политики США из обеих партий давят на Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста, - советник ОП Лещенко

Политики США из Демократической и Республиканской партий давят на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет.

Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет", - написал Лещенко.

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По его словам, Зеленский на такие условия не соглашается.

"Президент Зеленский не поддался, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", - заявил советник руководителя ОП.