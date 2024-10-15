РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6272 посетителя онлайн
Новости мобилизации
12 747 205

Политики США из обеих партий давят на Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста, - советник ОП Лещенко

мобілізація,тцк

Политики США из Демократической и Республиканской партий давят на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет.

Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет", - написал Лещенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский возмутился большим количеством забронированных от мобилизации. Процедуру временно приостановили, - СМИ

По его словам, Зеленский на такие условия не соглашается.

"Президент Зеленский не поддался, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", - заявил советник руководителя ОП.

Лещенко про зниження мобілізаційного віку

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) Лещенко Сергей (697) США (27073) мобилизация (2807)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
Поки 50 річні штурмують ворожі окопи, 20 річні п"ють пиво та горілку!
показать весь комментарий
15.10.2024 17:51
+35
ага, а раніш МВФ тиснув на ВР, щоб вона підняла ціни на газ для населення
показать весь комментарий
15.10.2024 17:55
+34
На случай мобилизационного развертывания армии США призыв будет осуществляться в несколько этапов. Одним из них является порядок призыва, который определяется лотереей. Первыми "драфтуют" тех мужчин, которым исполнилось либо исполнится 20 лет в текущем календарном году. Далее следуют лица в возрасте 21 года, 22 лет, 23, 24, 25, 19 и 18 лет.
Но главное- менты, прокуроры и клоуны в США от мобилизации не освобождаются.
показать весь комментарий
15.10.2024 17:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
це типу замість зброю дати? бо вона дорога, а 18-24р безкоштовні? молодці амери! навіть гітлер вами пишається в пеклі.
показать весь комментарий
15.10.2024 23:05 Ответить
Імовірність того, що такі вимоги мали місце - нульові.
Це брехня, якою нас годують і кажуть смачного.
Політики вимагають будувати демократію, а не базар ларьочників з освітою брехуна-хамеліона.
показать весь комментарий
16.10.2024 00:58 Ответить
Та чого, з 8 років повибивати всіх і захищати кого не буде потреби..
показать весь комментарий
16.10.2024 05:27 Ответить
Бонапард значить хоче і далі щоб мусорня там усі такі як шахед, прокурорчики суді, і далі мародерили на крові .
показать весь комментарий
16.10.2024 07:20 Ответить
Ніколи не вірив, a тим пaче сьогодні не вірю серлєщу. Мождиво якісь політики і зaпропонувaли призивaти молодих, aле це не позиція СШA. Серлєщ не поділиться цінною інформaцією - СШA не тиснули нa Боневтікa, щоб той будувaв дороги і зaморозив рaкетні прогрaми?
показать весь комментарий
16.10.2024 07:59 Ответить
Страница 3 из 3
 
 