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Новости Война
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Мобилизации с 18 лет пока не предполагается, хотя партнеры хотели бы этого, - Зеленский

Зеленський відповів щодо можливого зниження мобілізаційного віку

Сейчас в Украине не предполагается снижение возраста мобилизации до 18 лет.

Об этом в эфире телемарафона заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время глава государства сказал, что партнеры хотели бы, чтобы в Украине уменьшили призывной возраст.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения и я считаю, что они опасны", - заявил президент.

Зеленский добавил, что люди в возрасте младше 25 лет могут пойти служить в ВСУ по контракту.

"В Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и в возрасте младше 25 лет. Минобороны должно предлагать специальные контракты, специальные условия", - сказал украинский лидер.

Читайте также: Политики США из обеих партий давят на Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста - советник ОП Лещенко

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко писал, что политики США из Демократической и Республиканской партий давят на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста, в частности в отношении тех, кому от 18 до 25 лет.

По его словам, президент "не продавился и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста".

В свою очередь министр обороны Рустем Умеров заявлял, что западные партнеры иногда обсуждают вопрос, почему Украина не мобилизует граждан от 18 до 25 лет. Однако давления о снижении мобилизационного возраста не было.

Читайте также: У партнеров Украины иногда возникают вопросы по мобилизации мужчин с 18 лет, - Умеров

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) мобилизация (2809) ВСУ (6686)


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Топ комментарии
+14
Знову на інших відповідальність скидає
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18.10.2024 18:58 Ответить
+11
Все одно доведеться молодь мобілізувати, якщо хочемо зберегти хоча б частину України.
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18.10.2024 19:03 Ответить
+9
Через пів року почнуть мобілізацію з 18-ти років, адже "гарант" сказав, що такого не буде! Адже вся країна йому вірить, егеж!😄
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18.10.2024 18:54 Ответить
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Зброя того, хто її схопив, а не той у чиєму городі вона була закопана.
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18.10.2024 19:57 Ответить
Заклики до зниження мобілізаційного віку обґрунтовують тим, що чим молодший новобранець, тим більше завдань він може виконувати.

Стан його здоров'я і фізіологічні здатності дозволяють йому брати участь в бойових діях краще, ніж у віці 50 або 55 років.

3а класифікаціями в американській армії, до штурмових загонів не допускаються військові, старші 40 років. Вони можуть виконувати інші завдання.
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18.10.2024 19:13 Ответить
Ну так, старий протягне на фронті місяць, а шустріший молодий 3-6 місяців допоки ворожий фпв його не спіймає. Але 50+ вже багато хто онуків дочекався і життя вже трохи прожив, а до 25 більшість навіть не жонаті і їхнє самостійне життя тільки що починається.
Вас жорстоких людей це не бентежить?
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18.10.2024 19:24 Ответить
то їх проблеми а хтось в 15 вже має дитину...
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18.10.2024 19:42 Ответить
За дитину в 15 по закону держава Україна садить в тюрму. Ми живемо не в світі тварин, що по досягненню статневої зрілості самець запліднює самку, людям потрібно здобути, освіту, мати певну фінансову подушку набути якийсь життєвий досвід а потім створювати сім'ю
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18.10.2024 19:53 Ответить
Нє, не цікавить. Навпаки в 50 людина вже фахова, 25+ років досвіду. Спец у якісь справі. А зелений молодий не знає напевно чим буде займатися взагалі по життю. Війна справа молодих.
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18.10.2024 20:58 Ответить
А какие у него аргументы есть в противовес справедливому замечанию что мобилизационный возраст надо снижать ??? "Это мой лохторат. Я еще хочу переизбраться !" - типа такого ж он не скажет.
Мобилизация всех с 18 лет включая женщин, введение смертной казни в военное время за корупцию, откаты, взятничество - вот это единственное правильное решение.
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18.10.2024 19:14 Ответить
Як казав імперіаліст Суворов :"Воюй не числом, а умением".
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18.10.2024 19:23 Ответить
А що Гітлер з цього приводу казав?
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18.10.2024 19:40 Ответить
А Гітлер їбашив Червону армію у співвідношенні 1:20 (втрати 2,5 млн. німців проти 40 млн. совків).
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18.10.2024 19:46 Ответить
навіщо так нагло маніпулювати ?
зменшив у 2 рази втрати нацистів, і дав втрати совка разом з цивільними...
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18.10.2024 23:02 Ответить
Загальні втрати Вермахту у 2,5 млн. чоловік на Східному фронті - офіційна цифра.
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22.10.2024 21:37 Ответить
Это уже геноцид будет. Каэжый убитый -не созданные дети. Может на хер слать таких партеров которые учат воевать конвенциальной войной, не иметь ядерное оружие, не бомбить территорию рф- так это проигрышь на конечном этапе. Без разрыва этого круга вопрос уничтоженгия украинцев вопрос времени.

руские сидят со светом газом и теплом, так почему птуину не воевать? Ему даже переговоры не нужны, сами прибегут- это его логика которая даст результат под давление со стороны запада о "правилах войны"
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18.10.2024 19:15 Ответить
ІМХО, проблема не в не достатній мобілізації, а у командирах, від яких народ списується і у СЗЧ біжить.
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18.10.2024 19:21 Ответить
.. ну а чому ..тих..кому 18-25 не навчають воювати ЗАРАЗ!? Нема ніякої системи підготовки... Виповнилося 25...барана зловили... місяць на підготовку...і в окопи. А чому не навчати ЗАРАЗ...коли їм 23-24... ? А нащо? Це лохторат зеленого..які і побіжать його вибирати.. відключивши мозок. У більшості 18-25 мозок відсутній апріорі... Тому і тримає зелекний цей прошарок для сврго рятування.
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18.10.2024 19:35 Ответить
Залужний , до речі, теж проти мобилізаціі молоді
для Вас Залужний теж не авторитет ?
І я проти , бо хтось має нарожати нових українців , які будуть Вам на пенсію працювати
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18.10.2024 19:38 Ответить
У Залужного спитали, коли Україна почне призивати до війська пів мільйона жінок, «щоб заповнити прогалини у своїх Збройних силах».

Той відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни, то «ми, без сумніву, зробимо це».
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18.10.2024 21:00 Ответить
Не виривайте з тексту куски
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18.10.2024 22:30 Ответить
... мова про підготовку цих безмозкових..яким зараз до 25!!! Проти Залужний... То може він і проти... щоб їх готували до 25... а не після 25? Чи Ви так впевнеі..що ці з 18 до 25 Вам нарожають щось потрібне державі? А після 25 до 40..вже не потрібно народжувати? Їх уже списали? До 25 Вам і нарожають наркоманів.. баранів і ідіотів.... на яких і розраховує зелена влада! Як Ви чітко поставили кордон потрібності людини...до 25 і після 25!!! Вони Вам наплодять... ці..яким сьогодні від 18 до 25.... Мобілізація з 20 і ніяких сопель ! Підготовка військова ОБОВ*ЯЗКОВА після 18... А далі буде видно!
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18.10.2024 23:40 Ответить
Всіх треба було підготувати, а не лише молодь, поки десять років війна тривала!
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18.10.2024 19:41 Ответить
Державі треба було не сцяти, а надати дозвіл на зброю всім охочим, тоді з кожного двору і садиби була б збройна оборона від кацапів!
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18.10.2024 19:46 Ответить
Звєздьошь… Пістолет у бою мало допоможе. А нарізну самозарядну зброю не заборонено купувати. Але ж українцям ліньки ходити дозволи отримувати і від тисячі євро за ствол викладати…
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18.10.2024 19:53 Ответить
Цікаво подивитись на цю збройну оборону коли на кожен двір та садибу прилітають каби і артилерійські снаряди
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18.10.2024 20:42 Ответить
.. ну так до внесни 2019 і готували.. І дуже успішно готували. З 2014 по 2019 у одному з авіаційних з*єднань підготовлено льотного складу у порівнянні з початком 2014 на 600 відсотків . З кільков одиниць справних літаків і кількох екіпажів у 2019 три десятки літаків і екіпажів.. А потім прийшла зелена паскуда... А потім після 24 лютого прийшли навіть ті.. хто 20 років тому сидів у кабіні літака.. По 55- 63 роки... І гинули... Армію знищували свідомо. А про молодь і мови не було... В очі путіну паскуда заглядала... Де...У якій державі ..яка реально воює...скорочували бойові частини ? Україна... Зеленський..Слуги народу...
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18.10.2024 21:07 Ответить
та не для виборів він тримає а для рашки
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18.10.2024 19:44 Ответить
А в это время сам же на пресс-конференции с Рютте рассказывает что солдаты стран НАТО должны заменить уставших украинских военных.
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18.10.2024 19:56 Ответить
Насамперед партнери хочуть, щоб ви НІЧОГО НЕ КРАЛИ !!!
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18.10.2024 19:57 Ответить
партнери це не крали використовують лише як привід щоб не давати зброю і щоб Україна програла. За кожною копійкою зараз слідкує купа спецструктур Заходу - не треба робити дурнів з людей в Україні
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18.10.2024 21:21 Ответить
Ага та , корупції немає , новини про крадіжки постійних це іпсо. Вірю я повірив
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18.10.2024 22:43 Ответить
Якщо про мобілізацію молоді заговорили - значить вона буде. Зараз війна йде по принципу "у нас менше зброї зате більше людей" і навряд це зміниться у майбутньому.
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18.10.2024 21:04 Ответить
дуже скоро людей стане менше ніж зброї. Це шлях в нікуди
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18.10.2024 23:02 Ответить
Ну добре, типу генофонд бережуть. Але чому генофонд не проходить строкову службу, чи обов'язкову військову підготовку - я не можу зрозуміти.
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18.10.2024 23:43 Ответить
Партнери хотіли б щоб в тебе інфаркт заставив злісти з трону. Щоб не було офісу, а залишалась адміністрація без радників.
Бреше як дихає
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19.10.2024 01:28 Ответить
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