Мобилизации с 18 лет пока не предполагается, хотя партнеры хотели бы этого, - Зеленский
Сейчас в Украине не предполагается снижение возраста мобилизации до 18 лет.
Об этом в эфире телемарафона заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время глава государства сказал, что партнеры хотели бы, чтобы в Украине уменьшили призывной возраст.
"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения и я считаю, что они опасны", - заявил президент.
Зеленский добавил, что люди в возрасте младше 25 лет могут пойти служить в ВСУ по контракту.
"В Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и в возрасте младше 25 лет. Минобороны должно предлагать специальные контракты, специальные условия", - сказал украинский лидер.
Напомним, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко писал, что политики США из Демократической и Республиканской партий давят на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста, в частности в отношении тех, кому от 18 до 25 лет.
По его словам, президент "не продавился и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста".
В свою очередь министр обороны Рустем Умеров заявлял, что западные партнеры иногда обсуждают вопрос, почему Украина не мобилизует граждан от 18 до 25 лет. Однако давления о снижении мобилизационного возраста не было.
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Стан його здоров'я і фізіологічні здатності дозволяють йому брати участь в бойових діях краще, ніж у віці 50 або 55 років.
3а класифікаціями в американській армії, до штурмових загонів не допускаються військові, старші 40 років. Вони можуть виконувати інші завдання.
Вас жорстоких людей це не бентежить?
Мобилизация всех с 18 лет включая женщин, введение смертной казни в военное время за корупцию, откаты, взятничество - вот это единственное правильное решение.
зменшив у 2 рази втрати нацистів, і дав втрати совка разом з цивільними...
руские сидят со светом газом и теплом, так почему птуину не воевать? Ему даже переговоры не нужны, сами прибегут- это его логика которая даст результат под давление со стороны запада о "правилах войны"
для Вас Залужний теж не авторитет ?
І я проти , бо хтось має нарожати нових українців , які будуть Вам на пенсію працювати
Той відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни, то «ми, без сумніву, зробимо це».
Бреше як дихає