Мобилизации с 18 лет пока не предполагается, хотя партнеры хотели бы этого, - Зеленский

Сейчас в Украине не предполагается снижение возраста мобилизации до 18 лет.

Об этом в эфире телемарафона заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время глава государства сказал, что партнеры хотели бы, чтобы в Украине уменьшили призывной возраст.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения и я считаю, что они опасны", - заявил президент.

Зеленский добавил, что люди в возрасте младше 25 лет могут пойти служить в ВСУ по контракту.

"В Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и в возрасте младше 25 лет. Минобороны должно предлагать специальные контракты, специальные условия", - сказал украинский лидер.

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Напомним, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко писал, что политики США из Демократической и Республиканской партий давят на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста, в частности в отношении тех, кому от 18 до 25 лет.

По его словам, президент "не продавился и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста".

В свою очередь министр обороны Рустем Умеров заявлял, что западные партнеры иногда обсуждают вопрос, почему Украина не мобилизует граждан от 18 до 25 лет. Однако давления о снижении мобилизационного возраста не было.

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