ТЦК та правоохоронці обмінюватимуться даними через електронну систему, це дасть змогу швидко отримувати інформацію про порушників, - Умєров
Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства.
Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.
"Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів", - сказав очільник оборонного відомства.
Він зазначив, що Україна "продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним".
"Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік - більше прозорим", - заявив глава Міноборони.
Раніше у Міноборони повідомляли, що вже напрацьована модель цифрової реформи ВЛК. Наразі розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів.
Тут навіть групу інвалідності підтверджувати не потрібно.
(приписывается Р. Киплингу)
національної України як і національного уряду не існує з 91 , а не 2019 досить пургу цю в очі пускати метастаза
Быстрые решения есть только по ухилянтам.
- Асісяй?
Що на це скаже Гарант Конституції?
а быстро получать инфу о коррупционерах слабо
Головне побільше пунктів НЕЗЛАМНОСТІ!!!!
В нас бачу склалась таж проблема, що і в кацапів, патріотизм став прихистком ідіотів та мрійників відірваних від реальності !! Доки одні з розжирілою мордою розповідають про патріотизм і самопожертву, нещасний збіднілий народ зі шкіри лізе щоб втримати цей "кораблик" який вже практично потонув на плаву!!
Ну що ж, все вказує на те, що кредит зеленим ********* надали не просто так, значить раз наш недо-наполеон декілька місяців тому бзданув про новий надПотужний контрнаступ, гроші їм дали щоб вони щось таки витворили. Ну а оскільки в нас все через сраку, нічого краще чим нагребти побільше людей на м'ясо вони не придумали (потрібно ж відосики про контрнаступ буде з якоїсь причини кліпати)... Гроші роздерибанять, створять ще фігову тучу неукомплектованих і голодних бригад які потім стануть вагомою причиною поклянчати ще грошей у США і ЄС. А в результаті, напівукомплектовані бригади поженуть на убой просрочений-єврей з кацапом єЛдаком.
Скажу лиш про загальне розчарування і не розуміння мною того факту, що у цього "мудрого народу" все неНачасі(тільки от, розчарую мрійників які думають, що потім все порішають як з зеДигродом так і зі "слугами".... Вже пізно, спектакль доходить до логічного кінця), це ж не просто сратись в коментарях про "мудрих" 25% і дурних 73%), це потрібно щось таки робити.....
П.С - хочу звернутися особливо до борцунів з ненависними "ухилянтами".... Я розумію, що вас як професійних рабів коробить і трясе від однієї думки про те, що хтось таки можливо бачить реальність такою як вона є але, припустимо, що план зелених виродків вдався і вони напакують ще до мільйона людей через нашу "справедливу" мобілізацію, які з варіантів вам краще зайдуть?
1) мобілізація/бусифікація забезпечить поступлення в ЗСУ невмотивованого м'яса яке не те щоб пішло посадку штурмувати, а навіть в окоп не полізе. Як результат розвал фронту через ще масовіше дезертирство, як і розвал (тобто вже остаточне вбивство) економіки, бо вагомий шмат працюючих витягнуть з економічного колеса в якому і так спущена камера і шприхи повилітали;
2) або ж припустимо мобілізоване/бусифіковане м'ясо змириться зі своєю долею і піде на штурми під бравий відосік зеленого піськограя! Ну цікаво, ви тоді кров'ю цих людей не захлебнетесь? Кінцевий результат і так буде аналогічним тому що в першому пункті. Або ж далі, що? Віддасте піськограю і 20-ти літніх? Потім 18-ти, а потім як каже вусатий спермоглот курчинський 16 і 14-ти літніх? Ну ПОТУЖНО!!!!
Тож я сподіваюся, що народ всеж отямиться, але допоки цих мудрих потужить від ПОТУЖНОСТІ та НЕЗЛАМНОСТІ, сподіватись хоть на щось адекватне не варто!!!!