ТЦК та правоохоронці обмінюватимуться даними через електронну систему, це дасть змогу швидко отримувати інформацію про порушників, - Умєров

Умєров про зміни для посилення військового обліку

Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

"Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів", - сказав очільник оборонного відомства.

Він зазначив, що Україна "продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним".

"Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік - більше прозорим", - заявив глава Міноборони.

Раніше у Міноборони повідомляли, що вже напрацьована модель цифрової реформи ВЛК. Наразі розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів.

Читайте також: За поширення в мережі недостовірної та спотвореної інформації щодо роботи ТЦК відкриватимуть кримінальні провадження, - Сухопутні війська

+17
"И началась самая увлекательная из охот - охота на человека..."

(приписывается Р. Киплингу)
28.10.2024 19:11 Відповісти
28.10.2024 19:11 Відповісти
+15
Де-факто надано доступ до правоохороних баз даних підаркам із ТЦК. Поки немає опису вчеосяжності доступу підарків, але нічого гарного і корисного з цього не вийде. Тотальний контроль намагається просочюватися все більше, але немає ніякої противаги цьому процесу. Потроху стаємо рашкою.
28.10.2024 19:14 Відповісти
28.10.2024 19:14 Відповісти
+13
Це пздц.
Тут навіть групу інвалідності підтверджувати не потрібно.
28.10.2024 19:12 Відповісти
28.10.2024 19:12 Відповісти
Зараз ждуни почнуть ср@ти в коментарях
28.10.2024 19:04 Відповісти
28.10.2024 19:04 Відповісти
Ты же сам ждун-сидишь на диване,и ждешь,что тебя все будут защищать от кацапов,бурятов,сев.корейцев и.т.п.
28.10.2024 19:11 Відповісти
28.10.2024 19:11 Відповісти
ви перший і насрали, тобто виходить ви ждун
28.10.2024 19:12 Відповісти
28.10.2024 19:12 Відповісти
Подоляковские уже начали?)
28.10.2024 19:12 Відповісти
28.10.2024 19:12 Відповісти
Де-факто надано доступ до правоохороних баз даних підаркам із ТЦК. Поки немає опису вчеосяжності доступу підарків, але нічого гарного і корисного з цього не вийде. Тотальний контроль намагається просочюватися все більше, але немає ніякої противаги цьому процесу. Потроху стаємо рашкою.
28.10.2024 19:14 Відповісти
28.10.2024 19:14 Відповісти
Смычка криминала и правоохранительных органов,всё в лучших традициях.
28.10.2024 19:18 Відповісти
28.10.2024 19:18 Відповісти
Біжи вже ловити ухилянтів на вулиці тецекун
28.10.2024 20:30 Відповісти
28.10.2024 20:30 Відповісти
Дмитрику, ти сраний ТЦКун чи мазохіст? Чи два в одному, біба і боба, два довбой..ба? Ото не дарма ТЦКунів в народі нарекли просто під..расами! Бо відразу зрозуміло про кого мова.
28.10.2024 20:37 Відповісти
28.10.2024 20:37 Відповісти
Сєрґєй, дай вгадаю. Ти голосував за Зєлю?
28.10.2024 19:10 Відповісти
28.10.2024 19:10 Відповісти
28.10.2024 19:06 Відповісти
28.10.2024 19:06 Відповісти
Це пздц.
Тут навіть групу інвалідності підтверджувати не потрібно.
28.10.2024 19:12 Відповісти
28.10.2024 19:12 Відповісти
Ой-бль...
28.10.2024 19:33 Відповісти
28.10.2024 19:33 Відповісти
"И началась самая увлекательная из охот - охота на человека..."

(приписывается Р. Киплингу)
28.10.2024 19:11 Відповісти
28.10.2024 19:11 Відповісти
До речі, а є якийсь татарський батальйон,чи хоча б рота. Чи татарва і жидва тільки керує, а в окопі микола терпило
28.10.2024 19:14 Відповісти
28.10.2024 19:14 Відповісти
Саме так . Було і є і буде якщо українці як і євреї не виборють собі національну державу , національну владу ...
28.10.2024 19:19 Відповісти
28.10.2024 19:19 Відповісти
То єсть по факту, українці виборють в евреїв, получається? 🤔
28.10.2024 19:22 Відповісти
28.10.2024 19:22 Відповісти
Хто заважав миколі терпилі на останніх виборах проголосувати за національну владу, а не посадити своїми руками собі на шию жидоклоуна. Якщо немає голови, страждати буде срака, сиди, миколо в окопі,поки жидва і татарва ******* і *******, ти це заслужив
28.10.2024 19:25 Відповісти
28.10.2024 19:25 Відповісти
Та ти зелене як моя онука!
національної України як і національного уряду не існує з 91 , а не 2019 досить пургу цю в очі пускати метастаза
28.10.2024 19:28 Відповісти
28.10.2024 19:28 Відповісти
Зелена твоя срака, національного уряду не існує з 1921р., а не з 91. Але микола терпило міг в 2019р хоча би задуматись,чому його немає уже майже сто років
28.10.2024 19:35 Відповісти
28.10.2024 19:35 Відповісти
Українці - це найтолерантніша у Всесвіті нація. Коли зайди їх ставлять раком, то вони вважають, що це супер-демократія і толерантність. Правда, на питання "А де ж, кур-р-рва, межа тій толерантності!?" вкраїнчики вже 10 століть не мають відповіді. Ось тому усі, кому не лінь, їх і в хвіст, і в гриву, і в ...
28.10.2024 19:43 Відповісти
28.10.2024 19:43 Відповісти
І хто конкретно, по-вашому, міг стати тією національною владою?
28.10.2024 20:45 Відповісти
28.10.2024 20:45 Відповісти
Пссс... Тільки не через Тєлєгу...
28.10.2024 19:15 Відповісти
28.10.2024 19:15 Відповісти
А прокурори-інваліди не порушники, їх не треба нікуди доставляти?
28.10.2024 19:16 Відповісти
28.10.2024 19:16 Відповісти
По преступникам нет быстрых решений.
Быстрые решения есть только по ухилянтам.
28.10.2024 22:28 Відповісти
28.10.2024 22:28 Відповісти
" Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною", - заявив глава Міноборони.
28.10.2024 19:18 Відповісти
28.10.2024 19:18 Відповісти
"По просьбам трудящіхся.."
28.10.2024 19:19 Відповісти
28.10.2024 19:19 Відповісти
І який рівень захисту? Можете навіть не казати - він 0.
28.10.2024 19:19 Відповісти
28.10.2024 19:19 Відповісти
28.10.2024 19:32 Відповісти
28.10.2024 19:32 Відповісти
Ну то ж казав у зверненні "для всіх наших людей". Там вже не наші. От з Бангладешу немитих навеземо - то будуть наші.
28.10.2024 19:45 Відповісти
28.10.2024 19:45 Відповісти
Така змістовна новина. А я гадав через механічну систему з допомогою фонографу:

- Асісяй?

28.10.2024 19:34 Відповісти
28.10.2024 19:34 Відповісти
Если к Новому Году цена за выезд из Украины не подскочить до 50000$ - Я сильно удивлюсь
28.10.2024 19:35 Відповісти
28.10.2024 19:35 Відповісти
молодец умеров, как и зеленский, теперь и он умеет свой вонючий хер в Конституции и Законы тыкать
28.10.2024 19:37 Відповісти
28.10.2024 19:37 Відповісти
1984 Орвелла
28.10.2024 19:47 Відповісти
28.10.2024 19:47 Відповісти
+ "Скотный двор"
28.10.2024 19:52 Відповісти
28.10.2024 19:52 Відповісти
З прокурорів-інвалідів почніть перевірки, ЗЄбіли, блд
28.10.2024 19:49 Відповісти
28.10.2024 19:49 Відповісти
Конституція України. Стаття 29. Затримання можливе тільки рішенням суду!

Що на це скаже Гарант Конституції?
28.10.2024 20:00 Відповісти
28.10.2024 20:00 Відповісти
28.10.2024 20:15 Відповісти
28.10.2024 20:15 Відповісти
А коли буде перевірка всіх тцкашників на предмет можливості приймати участь у бойових діях ? А коли буде перевірка законності дій тцк ? Чому люди отримують статус " порушення військового обліку" бо тцекуни вписали що вручили повістку, а суд виявляє що не вручали? Тобто тцк імітує роботу і перекладає відповідальність на людей. Так про яку ефективні ви тут брешете ?
28.10.2024 20:28 Відповісти
28.10.2024 20:28 Відповісти
ТЦК и правоохранители будут обмениваться данными через электронную систему, это позволит быстро получать информацию о нарушителях, - Умеров Источник:

а быстро получать инфу о коррупционерах слабо
28.10.2024 20:45 Відповісти
28.10.2024 20:45 Відповісти
Досить дурня валяти. Україні потрібний президент, та дієздатна влада. Досить удавати, що в Україні є президент та парламент. Для рятування України потрібні швидкі вибори, та всіх корупціонерів поставити до стінки.
28.10.2024 22:23 Відповісти
28.10.2024 22:23 Відповісти
Зеленський гарно підводить Україну до поразки, пересваривши народ, які називають один одного ухилянтами, ждунами та ін., а ті хто розкрадає державу і армію стимулює їх ще більше красти.
28.10.2024 23:27 Відповісти
28.10.2024 23:27 Відповісти
слушний коментар... Ви праві, доки народу розказують казочки і кидають усілякі обгризені кості потипу сраної "вовиної тисячки" народ жреться між собою хто ж із ніщих піде помирати щоб банкет виродків з банкової не закінчувався....
Головне побільше пунктів НЕЗЛАМНОСТІ!!!!
29.10.2024 03:30 Відповісти
29.10.2024 03:30 Відповісти
Ну зашморг на шиї "вільного" народу затягується все сильніше))))... Це водночас і кумедно, і страшно (яким же цей народ виявився тупим!).
В нас бачу склалась таж проблема, що і в кацапів, патріотизм став прихистком ідіотів та мрійників відірваних від реальності !! Доки одні з розжирілою мордою розповідають про патріотизм і самопожертву, нещасний збіднілий народ зі шкіри лізе щоб втримати цей "кораблик" який вже практично потонув на плаву!!
Ну що ж, все вказує на те, що кредит зеленим ********* надали не просто так, значить раз наш недо-наполеон декілька місяців тому бзданув про новий надПотужний контрнаступ, гроші їм дали щоб вони щось таки витворили. Ну а оскільки в нас все через сраку, нічого краще чим нагребти побільше людей на м'ясо вони не придумали (потрібно ж відосики про контрнаступ буде з якоїсь причини кліпати)... Гроші роздерибанять, створять ще фігову тучу неукомплектованих і голодних бригад які потім стануть вагомою причиною поклянчати ще грошей у США і ЄС. А в результаті, напівукомплектовані бригади поженуть на убой просрочений-єврей з кацапом єЛдаком.
Скажу лиш про загальне розчарування і не розуміння мною того факту, що у цього "мудрого народу" все неНачасі(тільки от, розчарую мрійників які думають, що потім все порішають як з зеДигродом так і зі "слугами".... Вже пізно, спектакль доходить до логічного кінця), це ж не просто сратись в коментарях про "мудрих" 25% і дурних 73%), це потрібно щось таки робити.....
П.С - хочу звернутися особливо до борцунів з ненависними "ухилянтами".... Я розумію, що вас як професійних рабів коробить і трясе від однієї думки про те, що хтось таки можливо бачить реальність такою як вона є але, припустимо, що план зелених виродків вдався і вони напакують ще до мільйона людей через нашу "справедливу" мобілізацію, які з варіантів вам краще зайдуть?
1) мобілізація/бусифікація забезпечить поступлення в ЗСУ невмотивованого м'яса яке не те щоб пішло посадку штурмувати, а навіть в окоп не полізе. Як результат розвал фронту через ще масовіше дезертирство, як і розвал (тобто вже остаточне вбивство) економіки, бо вагомий шмат працюючих витягнуть з економічного колеса в якому і так спущена камера і шприхи повилітали;
2) або ж припустимо мобілізоване/бусифіковане м'ясо змириться зі своєю долею і піде на штурми під бравий відосік зеленого піськограя! Ну цікаво, ви тоді кров'ю цих людей не захлебнетесь? Кінцевий результат і так буде аналогічним тому що в першому пункті. Або ж далі, що? Віддасте піськограю і 20-ти літніх? Потім 18-ти, а потім як каже вусатий спермоглот курчинський 16 і 14-ти літніх? Ну ПОТУЖНО!!!!
Тож я сподіваюся, що народ всеж отямиться, але допоки цих мудрих потужить від ПОТУЖНОСТІ та НЕЗЛАМНОСТІ, сподіватись хоть на щось адекватне не варто!!!!
29.10.2024 04:01 Відповісти
29.10.2024 04:01 Відповісти
Цирк поїхав,а клоуни залишилися
29.10.2024 10:57 Відповісти
29.10.2024 10:57 Відповісти
 
 