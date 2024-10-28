ТЦК та правоохоронці обмінюватимуться даними через електронну систему, це дасть змогу швидко отримувати інформацію про порушників, - Умєров

Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

"Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів", - сказав очільник оборонного відомства.

Він зазначив, що Україна "продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним".

"Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік - більше прозорим", - заявив глава Міноборони.

Раніше у Міноборони повідомляли, що вже напрацьована модель цифрової реформи ВЛК. Наразі розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів.

Читайте також: За поширення в мережі недостовірної та спотвореної інформації щодо роботи ТЦК відкриватимуть кримінальні провадження, - Сухопутні війська