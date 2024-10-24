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Міноборони напрацювало модель цифрової ВЛК: медичний висновок можна буде отримати в будь-якій лікарні. ВIДЕО

Модель цифрової реформи ВЛК вже напрацьована. Наразі розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Зі слів Черногоренко, цифрова команда готова швидко реалізувати функціонал.

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Також вона наголосила, що модель вже надана уряду, розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів.

Як відзначила Черногоренко, військовозобов'язаним та військовослужбовцям хочуть надати можливість отримати медичний висновок в будь-якій лікарні. В електронному вигляді він потрапить в систему Міноборони, а далі у ВЛК буде можливість ухвалити адміністративне рішення.

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"Цей медичний висновок буде направлений в цифровому форматі в систему Міністерства оборони. Далі ВЛК за своєю ініціативою буде мати можливість ознайомитися з цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення. Таким чином ми розділяємо медичний висновок на дві частини. На медичну частину... і на адміністративну частину, яка знаходиться саме в площині Міністерства оборони", - пояснила вона суть нововведень.

Автор: 

диджиталізація (281) військово-лікарська комісія (221) Черногоренко Катерина (127)


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Топ коментарі
+7
Напишуть додаток, в якому за натисканням клавіші буде друкуватися 'придатний'.
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24.10.2024 16:52 Відповісти
+6
О, друже, довідка в електронному вигляді, щезне ще швидше
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24.10.2024 17:31 Відповісти
+5
Вхід буде через номер картки та пін-код
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24.10.2024 16:52 Відповісти
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На медичну частину... і на адміністративну частину, яка знаходиться саме в площині Міністерства оборони", - пояснила вона суть нововведень. Джерело:
Шо нового?...
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24.10.2024 16:49 Відповісти
не треба буде доводити відсутність кінцівки чи сліпоту. Не будуть "десь діватись" довідки про епілепсію.
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24.10.2024 16:53 Відповісти
О, друже, довідка в електронному вигляді, щезне ще швидше
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24.10.2024 17:31 Відповісти
Або для "потрібних" людей вчасно появиться .
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24.10.2024 23:20 Відповісти
где ж они харчеваться будут?
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24.10.2024 16:50 Відповісти
Вхід буде через номер картки та пін-код
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24.10.2024 16:52 Відповісти
Режим Зеленського просто не здатен відмовитись від такого джерела корупційного об'єму грошей як МСЕК. Всі розмови про ліквідацію МСЕК - банальна дезінформація. Попереду у Зеленського величезні витрати на утримування власних депутатів і потреби режиму. Тому буде зроблено все можливе і неможливе, щоб цю систему зберегти. Не слухайте, що вони говорять - дивіться, що вони роблять. https://timeze2019.blogspot.com/
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25.10.2024 07:04 Відповісти
сидиш вдома, в Києві, а по програмі ти проходиш ВЛК у Хусті. зашибісь))
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24.10.2024 16:51 Відповісти
Ні сидиш вдома - у Конча-Заспі та у Козині Обуховского р-ну - як проходиш ВЛК у селі Песець у Новоушицькому районі Хмельницької області.
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24.10.2024 22:12 Відповісти
Потрібно медицинськии листок зашифрувати - хто проходить ВЛК - не писати хто
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24.10.2024 16:51 Відповісти
Ну чисто тобі ЗНО яке "належним" чином коли потрібно обходять (( P.S. Ти реально віриш що твоє "шифрування" не піддається контролю , чи це твої мрії ?
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24.10.2024 23:23 Відповісти
P.S. P.S. Довідку про придатність теж іж шифром видавати , а не з прізвищем ? ((
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24.10.2024 23:25 Відповісти
Напишуть додаток, в якому за натисканням клавіші буде друкуватися 'придатний'.
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24.10.2024 16:52 Відповісти
Немного не так, сначала загружаешь десяток справок об инвалидности, а уже потом, оно печатает 'придатний'.
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25.10.2024 18:47 Відповісти
Розвалий Найпотужніший у свій час парламент, розвалив також систему мобілізаціі, звільнивши всіх воєжнкомів, а сьогодні валить налагоджену до нього систему МСЕК. Я так розумію, що всі злочини працівників МСЕК забулися? Бо як будуть документувати їх злочини, коли їх вже немає? А ця служба потрібна, бо в державі багато поранених, які реально отримали інвалоідність, захищаючи Україну. Краще б налагодив прозору роботу всіх відомств, а не дав відмашку на пограбунок, ба корупціонери бачать кого підтримує ҐВҐова. А він підтримує всіх крахоборів, мародерів, корупціонерів, аби були зща нього.
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24.10.2024 16:52 Відповісти
Ідей багато, але до ума майже нічого не доведено.
Більш того, маємо випадки, кол військовозобов'язаному видані СМС-направлення на ВЛК, але в систему Хелсі вони не внесені.Тож особа не може записатися до жодного лікаря, а як наслідок - не може пройти ВЛК.
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24.10.2024 16:54 Відповісти
Ви праві. Без впровадження вимоги аби всі лікарні без виключення, будьто комунальні, чи приватні, ПРАЦЮВАЛИ В ЄДИНІЙ БАЗІ МОЗ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ, все ці оеформи до ср...ки, не вибачаюсь перед мох і реформаторами.
Без вимоги для всіх лікарів, приватних чи державних, а також тих хто робить обстеження і діагности, ВНОСИТИ ВСІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗІВ І ОБСТЕЖЕНЬ В ЄДИНУ СИСТЕМУ МОЗ ХЕЛС ПО ПАЦІЄТАМ, все це буде виключно оегалізацією чистих історій хвороб де не буде до 100% реальної інформації по пацієнтам.
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24.10.2024 17:13 Відповісти
Вносити до хелсі то пацієнтам потрібно. Після консультації в приватній клініці до сімейного лікаря доки віднести треба, він внесе. А всіх підєднувати, то система і так не дуже. Гів... перегріється, палки повипадають.
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24.10.2024 18:21 Відповісти
Ні не вносить! А категорично вфдмовляється і прямо постлається на вимоги МОЗ заборонити вносити данні обстежень або лікування іншими лакарямт, інших лікарень і навіть висновки обстежень, як мрт кт узі агалізи тощо. Все виключно в закриту власну базу і крапка.
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24.10.2024 18:36 Відповісти
Я взагалі кілька днів тому прозріла..якогось хріна мене в хелсі потягнуло..а там..прив'язані всі дослідження по липовому діагнозу, що мені жопорукі лікарі намалювали..це капець палево для них..кт, мрт, ренгенів, узд, кардіограмми немає - але інше все є..
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24.10.2024 20:26 Відповісти
КОНКРЕТНА МОДЕЛЬ.....
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24.10.2024 17:04 Відповісти
Не все так просто допоки в привптних лікарнях використовують суто свою.закрити базу лікування пацієнтів.
Тобто в загальній базі МОЗ приватні клініки не відображують данні про своїх пацієнтів взагалі! Як не відображуються результати обстежень пацієнтів в загальні базі МОЗ.

БІЛЬШ ТОГО, НЕМОЖЛИВО НІ ВМОВИТИ НІ ПРИМУСИТИ приватні лікарні навіть для військовозабов'язаних, тим.більше військових відображати всю мед інформацію по ним в базі МОЗ, звідки і збираються брати всю інфу ВЛК ТЦК та СП.

Тобто хоч три ста разів будь хворим, аое якщо ти обстежуєсся в платних лікарнях, або платних кабінетах МРТ, КТ, тощо, цієї інформації НІКОЛИ НЕ БУДЕ В БАЗІ МОЗ ХЕЛС! Там ти будеш здоровий і такий, що жодним чином до лікарів навіть не звертався!

Тож без вирішення цього питання все це виглядае я реалізація зцілення всіх одномоментно!
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24.10.2024 17:06 Відповісти
Нифига не понял. Так и раньше влк только направление выписывали. С ним в любую больницу где есть соответствующий профиль
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24.10.2024 17:08 Відповісти
це якщо в тебе були якісь відхилення, які вони не могли засвідчити
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24.10.2024 17:25 Відповісти
Я так і не зрозумів, в цифровій ВЛК доведеться купувати інвалідність з використанням цифрових грошей? З готівкою тепер все? Лише криптовалюти? Мінцифровізації вже визначилось, це будуть Біткоїни, чи Етеріум також? В Дії буде послуга єХабар?
Тільки не потрібно казати що корупції не буде, як показує практика, чим більше з нею в нас борються тим багатше стають чиновники-борці з нею. Отже вперед до диджіталізації корупційних процесів!
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24.10.2024 17:15 Відповісти
Та ні, гроші як в старі добрі часи - готівкою і бажано валютою (євро чи доларами) і все це прекрасно сховається за цею «прозорою діджиталізацією».
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24.10.2024 17:18 Відповісти
Бабло в массы! Поможем жить врачам!
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24.10.2024 18:02 Відповісти
Ну хоч щось...
І завважте панове, що ця система не нова, вона вже діє... правда не в сфері оборони.
Мова іде про БТІ (бюро технічної інвентаризації).
Як тільки розділили (практично розлучили) рулетку та видачу витягу, працювати в БТІ стало зовсім "нецікаво".
Будемо сподіватися, що щось подібне станеться і з МСЕК.
Питання тепер не скільки в тому, хто буде контролювати людей, скільки в тому, хто буде контролювати комп'ютер...
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24.10.2024 18:07 Відповісти
король умер да здравствует король
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24.10.2024 18:10 Відповісти
Мужчин в возрасте от 50 до 60 лет всё равно могут мобилизовать на общих основаниях, несмотря на директиву Сухопутных войск, - https://www.facebook.com/share/p/g59KMAkUi4HhKVeh/?mibextid=WC7FNe Волынский ТЦК

▪️Они пишут, что есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования.

▪️И поэтому, мобилизация военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет - законна и правомерна.
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24.10.2024 18:15 Відповісти
Мобілізація до 60 років. Це положення Закону.
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24.10.2024 18:59 Відповісти
Ей, що ви незнаєте?.. Зараз настрочать указів Кабміну -- усе "узакониться"...
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24.10.2024 19:37 Відповісти
хабар відправляти в криптовалюті
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24.10.2024 18:21 Відповісти
лохам подкинули бесплатный сыр
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24.10.2024 18:34 Відповісти
А ЩО? ТАК МОЖНА БУЛО?!?!
А чому не раніше? Які ви оперативні....
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24.10.2024 19:36 Відповісти
Довіра до цієї панянки така ж сама , що і до Умєрова. Недарма вони схожі , як дві свинки
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24.10.2024 20:01 Відповісти
Где в цифровом ВЛК предусмотрен слот для взятки?
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24.10.2024 20:23 Відповісти
А чоловік цієї пані де???? На ньому треба такі речі експериментувати. І взагалі країна по території і людях зменшилася міністерства і відомства скоротити мінімум на 30 40 відсотків, депутатів на чоловік 150 або 200... І все буде інакше
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25.10.2024 02:40 Відповісти
Що буде інакше? Парламет скорочувати за рахунок кого, за указом найшашличнішого? Вибори в парламент зараз неможливі, не знав? Бачу дуже розумний, мабуть за гундосика голосував
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25.10.2024 07:03 Відповісти
За тридцять років здоров'ям громадян України ніхто не цікавився, а коли прийшла війна - дивуються, чому так багато хворих.
Криві хребти через парти в школах, фізкультура один раз в тиждень, а якесь "хренйогознавство" - 3-4 рази в тиждеть.
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25.10.2024 06:45 Відповісти
Заслуговує уваги процеси оформлення "інвалідності" військовослужбовцям ЗСУ. Ті які служать у керівному апараті починаючи від військово аии і до, мабуть, МОУ, командувань родів військ, сил підтримки.
Справа у тому, що ті військовослужбовці, завдяки нехитрому схематозу оформлюють, (заводять, виготовляють, купляють) собі фіктивні "медичні книжки", яких може бути декілька.
Так, по одній книжці, фіктивній, військовий повністю здоровий, придатний до проходження служби у елітних частинах та підрозділах (ССО, ВПС, ВМС, ДШВ, тощо) має перспективи службового росту, навчання у академіях ( бо потрібні здорові), просування на вищі, високооплачувані посади, а по іншим - має купу хвороб і просто дивно, яким чином ще дихає!
Ну і в результаті - звільняється з відповідної структури ЗСУ, має відповідну "інвалідність" , високу пенсію і решту "ніштяків".
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25.10.2024 07:08 Відповісти
 
 