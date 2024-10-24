Міноборони напрацювало модель цифрової ВЛК: медичний висновок можна буде отримати в будь-якій лікарні. ВIДЕО
Модель цифрової реформи ВЛК вже напрацьована. Наразі розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Зі слів Черногоренко, цифрова команда готова швидко реалізувати функціонал.
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Також вона наголосила, що модель вже надана уряду, розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів.
Як відзначила Черногоренко, військовозобов'язаним та військовослужбовцям хочуть надати можливість отримати медичний висновок в будь-якій лікарні. В електронному вигляді він потрапить в систему Міноборони, а далі у ВЛК буде можливість ухвалити адміністративне рішення.
"Цей медичний висновок буде направлений в цифровому форматі в систему Міністерства оборони. Далі ВЛК за своєю ініціативою буде мати можливість ознайомитися з цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення. Таким чином ми розділяємо медичний висновок на дві частини. На медичну частину... і на адміністративну частину, яка знаходиться саме в площині Міністерства оборони", - пояснила вона суть нововведень.
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Більш того, маємо випадки, кол військовозобов'язаному видані СМС-направлення на ВЛК, але в систему Хелсі вони не внесені.Тож особа не може записатися до жодного лікаря, а як наслідок - не може пройти ВЛК.
Без вимоги для всіх лікарів, приватних чи державних, а також тих хто робить обстеження і діагности, ВНОСИТИ ВСІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗІВ І ОБСТЕЖЕНЬ В ЄДИНУ СИСТЕМУ МОЗ ХЕЛС ПО ПАЦІЄТАМ, все це буде виключно оегалізацією чистих історій хвороб де не буде до 100% реальної інформації по пацієнтам.
Тобто в загальній базі МОЗ приватні клініки не відображують данні про своїх пацієнтів взагалі! Як не відображуються результати обстежень пацієнтів в загальні базі МОЗ.
БІЛЬШ ТОГО, НЕМОЖЛИВО НІ ВМОВИТИ НІ ПРИМУСИТИ приватні лікарні навіть для військовозабов'язаних, тим.більше військових відображати всю мед інформацію по ним в базі МОЗ, звідки і збираються брати всю інфу ВЛК ТЦК та СП.
Тобто хоч три ста разів будь хворим, аое якщо ти обстежуєсся в платних лікарнях, або платних кабінетах МРТ, КТ, тощо, цієї інформації НІКОЛИ НЕ БУДЕ В БАЗІ МОЗ ХЕЛС! Там ти будеш здоровий і такий, що жодним чином до лікарів навіть не звертався!
Тож без вирішення цього питання все це виглядае я реалізація зцілення всіх одномоментно!
Тільки не потрібно казати що корупції не буде, як показує практика, чим більше з нею в нас борються тим багатше стають чиновники-борці з нею. Отже вперед до диджіталізації корупційних процесів!
І завважте панове, що ця система не нова, вона вже діє... правда не в сфері оборони.
Мова іде про БТІ (бюро технічної інвентаризації).
Як тільки розділили (практично розлучили) рулетку та видачу витягу, працювати в БТІ стало зовсім "нецікаво".
Будемо сподіватися, що щось подібне станеться і з МСЕК.
Питання тепер не скільки в тому, хто буде контролювати людей, скільки в тому, хто буде контролювати комп'ютер...
▪️Они пишут, что есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования.
▪️И поэтому, мобилизация военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет - законна и правомерна.
А чому не раніше? Які ви оперативні....
Криві хребти через парти в школах, фізкультура один раз в тиждень, а якесь "хренйогознавство" - 3-4 рази в тиждеть.
Справа у тому, що ті військовослужбовці, завдяки нехитрому схематозу оформлюють, (заводять, виготовляють, купляють) собі фіктивні "медичні книжки", яких може бути декілька.
Так, по одній книжці, фіктивній, військовий повністю здоровий, придатний до проходження служби у елітних частинах та підрозділах (ССО, ВПС, ВМС, ДШВ, тощо) має перспективи службового росту, навчання у академіях ( бо потрібні здорові), просування на вищі, високооплачувані посади, а по іншим - має купу хвороб і просто дивно, яким чином ще дихає!
Ну і в результаті - звільняється з відповідної структури ЗСУ, має відповідну "інвалідність" , високу пенсію і решту "ніштяків".