Міноборони напрацювало модель цифрової ВЛК: медичний висновок можна буде отримати в будь-якій лікарні. ВIДЕО

Модель цифрової реформи ВЛК вже напрацьована. Наразі розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Зі слів Черногоренко, цифрова команда готова швидко реалізувати функціонал.

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Також вона наголосила, що модель вже надана уряду, розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів.

Як відзначила Черногоренко, військовозобов'язаним та військовослужбовцям хочуть надати можливість отримати медичний висновок в будь-якій лікарні. В електронному вигляді він потрапить в систему Міноборони, а далі у ВЛК буде можливість ухвалити адміністративне рішення.

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