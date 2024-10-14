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Автоматичне продовження відстрочки для студентів та осіб з інвалідністю у "Резерв+" не працює, - Міноборони

Міноборони розповіло про функції, які не працюють у Резерв+

У Міністерстві оборони України поки не можуть назвати точні терміни, коли в застосунку "Резерв+" запрацює автоматичне продовження відстрочки для студентів, вчителів, людей з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Користувачі зазначать, що педагогічні та науково-педагогічні працівники змушені стояти в чергах до ТЦК та мати при собі паперові довідки з місця роботи, хоча ці дані доступні в ЄДЕБО (як і для студентів). 

Відповідаючи на питання, коли запрацює ця опція для зменшення навантаження на ТЦК та й власне на педагогів, Черногоренко відповіла, що "ці відстрочки - один з наших пріоритетів. Налагоджуємо взаємодію між реєстрами, щоб вони скоріше з'явилися в застосунку".

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"Відстрочки діють до кінця кожного періоду воєнного стану відповідно до законодавства. Але ми плануємо спростити їх отримання" - зауважила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що відстрочки потрібно продовжувати кожні 3 місяці - на термін дії президентського указу, затвердженого ВР. Останнє продовження закінчується 9 листопада.

Відстрочка для осіб з інвалідністю

"Так, одна з дописувачів повідомляє, що дитина, яка має інвалідність з 2015 року, виїхала за кордон у віці 16 років. За кордоном хлопець також отримав інвалідність з позначкою "важкий" та який потребує супроводу", - пише видання. 

Однак у "Резерв+" не було даних про те, що дитина має інвалідність. Через це дитина не може отримати закордонний паспорт громадянина України, а також оновити ID-картку.

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"Ми плануємо автоматизувати взяття на облік для 16-25-річних, щоб їм не довелося звертатися до ТЦК", - зауважила Черногоренко.

За її словами, для цього потрібно: 

  • стати на облік в Україні особисто і потім оформити відстрочку;
  • зробити довіреність на представника, який звернеться до ТЦК, щоб сина поставили на облік і оформили відстрочку. 

"Пушимо відстрочки для студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю цієї осені. Але і по інших видах розробники посилено працюють" ,- резюмувала Черногоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" незабаром запрацює сервіс з оформлення відстрочки військовозобов’язаних та онлайн-рекрутинг, - Черногоренко

Автор: 

Міноборони (7461) мобілізація (3109) додаток (481) Черногоренко Катерина (125)


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Топ коментарі
+15
Корупція.
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14.10.2024 14:11
+14
Кожні три місяці і знову через ТЦК. Скоро перед першою шлюбною ніччю треба буде у ТЦК довідку брати
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14.10.2024 14:12
+10
Дітей з народження на військовий облік ще візьміть чого тільки 16-25?
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14.10.2024 14:07
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А хоч щось працює?
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14.10.2024 14:06 Відповісти
Та воно тебе хвилює ти десь за карпатами сидиш то сиди і не п зди
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14.10.2024 14:10 Відповісти
Корупція.
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14.10.2024 14:11 Відповісти
Щось ти тут під німецьким прапорцем розкудкудакалось
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14.10.2024 15:54 Відповісти
вОна працює, у неї нова тема ціни на ліки
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14.10.2024 16:06 Відповісти
І Суліма працює. Лазе по Цензору і хвале Вону. 🙂
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15.10.2024 07:33 Відповісти
Дітей з народження на військовий облік ще візьміть чого тільки 16-25?
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14.10.2024 14:07 Відповісти
Уже перед можливим зачаттям. Ідеш до мадмуазелі в гості - канхфети, шампанське і дорогою - довідку від ТЦК
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14.10.2024 14:22 Відповісти
Всегда с 16 лет на учёт ставили
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14.10.2024 14:53 Відповісти
с добровольного согласия, это не есть какая то обязанность или какой то долг
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14.10.2024 15:41 Відповісти
Именно в обязательном порядке. Без приписного не давали паспорт и нельзя было прописаться в квартире. При переезде сначала относил приписное в военкомат, а только потом прописывался на новом месте жительства
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14.10.2024 15:49 Відповісти
да, вроде бы так. но всё равно как не крути - это под принуждением, так быть не должно при капитализме
Стаття 231 ЦКУ. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства 1. Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.
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14.10.2024 18:50 Відповісти
Такие правила
Закон плох - но он Закон
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14.10.2024 19:00 Відповісти
ну почему же закон плох) не закон, а незаконная постанова КМУ, будем чесны
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14.10.2024 19:16 Відповісти
Повторю для тупых - ТАК ВСЕГДА БЫЛО, С 16 ЛЕТ ВСЕХ МУЖСКОГО ПОЛА СТАВИЛИ НА УЧЁТ В ВОЕНКОМАТЕ
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14.10.2024 19:59 Відповісти
И я для тупых повторяю - ВОЕНКОМАТОВ - НЕТ
ты тцкун?
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14.10.2024 20:04 Відповісти
Це і зараз так є: ЦНАП не пропише поки ТЦК не візьме за новою адресою на облік.
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24.10.2024 16:57 Відповісти
Драссьтє, нас при Кучмі усіх хлопців класу воєнрук водив у віськомат ставати на облік і проходити ВЛК...
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14.10.2024 17:13 Відповісти
І не скоро запрацює. Так простіше ''кошмарити'' людей, і є елементом тиску щоб можна було щось собі урвати
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14.10.2024 14:09 Відповісти
Директор компании Стеко показал, что не всех можно кошмарить
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14.10.2024 14:22 Відповісти
І гроші заривати. Треба щоб за кожен движняк по всіляким діям, резервам й т.і. оприлюднювали кошторис.
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14.10.2024 14:23 Відповісти
Милиці в руки і в ТЦК. Все для народу.
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14.10.2024 14:10 Відповісти
"Ми плануємо автоматизувати взяття на облік" Джерело:

У нас, як у совку, плановая система...
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14.10.2024 14:11 Відповісти
Кожні три місяці і знову через ТЦК. Скоро перед першою шлюбною ніччю треба буде у ТЦК довідку брати
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14.10.2024 14:12 Відповісти
"...потрібно продовжувати кожні 3 місяці..." Джерело:

Всі знають, що за 3 місяці рука чи нога відростає...
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14.10.2024 14:13 Відповісти
Простіше відмовитись від громадянства - не так багато паперів потрібно...
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14.10.2024 14:16 Відповісти
Там нужно, что бы зелька подписал, а это не реально
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14.10.2024 14:23 Відповісти
Якби це було таа просто, то зданими паспортами можна було у Києві топити пів- сезону.
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14.10.2024 16:34 Відповісти
До 19 року український паспорт був в двадцяткі найсильніших паспортів в світі. Ми зробили це разом. Зелена тварь має здохнути в страшних муках разом родичами до 7-го коліна.
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15.10.2024 07:36 Відповісти
"Нагадаємо, що відстрочки потрібно продовжувати кожні 3 місяці - на термін дії президентського указу, затвердженого ВР. Останнє продовження закінчується 9 листопада."

А змінити закон, щоб прибрати необхідність продовження відстрочок у випадку безперервності військового стану, то важко зробити? ВР займається хз чим, тільки не тим, що потрібно.
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14.10.2024 14:26 Відповісти
відстрочки для студентів та осіб з інвалідністю максимум на 3 місяця до завершеня дії чергового указу про військовий стан а мобілізують по тому указу безстроково
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14.10.2024 14:27 Відповісти
"Відсрочка для людей з інвалідністю"?
Це тіпа - якщо нога чи рука відросте?
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14.10.2024 14:28 Відповісти
В мене сусіда без ноги. Отак і відмічається..
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14.10.2024 15:34 Відповісти
катерину черонгоренку на мило.. дустовоє!
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14.10.2024 14:28 Відповісти
Пятий місяць планують і ні як не запрацює...
Совпаденіє?! Не думаю !
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14.10.2024 14:36 Відповісти
Хто думає, що буде по іншому?
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14.10.2024 14:39 Відповісти
Це не страшно
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14.10.2024 14:48 Відповісти
"Пушимо відстрочки" - лексикон у зам.министра, как у подростка, играющего в какую-нибудь "Доту2".
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14.10.2024 14:52 Відповісти
То може й шпілять в неї..
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14.10.2024 15:35 Відповісти
Пуш мі... енд зен джаст тач мі...
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14.10.2024 16:01 Відповісти
Або як у наркомана. Одне із значень слова "пушити", - це торгувати наркотиками вроздріб.

ПУШЕР
(-а) ч.; мол., нарк. Торговець наркотиками вроздріб. Перша моя помилка як недосвідченого "пушера" (вуличного торговця наркотиками) полягала у моєму вбранні (ПіК, 2001, № 5). * Образно. Львівський гурт Королівські зайці і є тими "пушерами", котрі не дають загнутися українському рок-н-ролу (ПіК, 2002, № 41). БСРЖ, 492.
■ Від амер. розм. pusher.
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14.10.2024 17:09 Відповісти
Інваліди без рук та ніг мають їхати в тцк і робити бронь?????? І ще бидляче ставлення тцкшників відчувати на собі. Коли ЗЕ тупорила вівця, то як можна виграти цю війну? Може зробити ці категорії автоматичним бронюванням?
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14.10.2024 14:54 Відповісти
Це елементарно зробити,додаєте кнопочку закріпити документи людина їх просто вносить з компа чи телефона берете пробиваєте номер чи все так, і вони висять в тому резерві а ви їх бачити і верефікуєте.Ну це я два плюс два.Але видно ще є з кого бабоси збирати тому ця катерина розказувала колись про кінець літа тепер вона розказує по кінець осені,і так далі.А ті ваші електронні черги постійно забиті як подати документи хз.Ну ще можна поштою але то 50/50
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14.10.2024 14:55 Відповісти
спасибо вам, сотрудник тцк, спасибо за разьяснения про резерв-крест
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14.10.2024 15:44 Відповісти
Я якось записався в електронну чергу і пішов до ТЦК.
Там на вході довго всі сміялись...
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14.10.2024 15:56 Відповісти
Маєте знову підтвердити свою інвалідність у МСЕК, бажано в Хмельницькому.
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14.10.2024 15:04 Відповісти
Сьогодні в Резерві вже не працює те що до цього начебто працювало...
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14.10.2024 15:58 Відповісти
І нащо та відстрочка для осіб з інвалідністю? При перевірці показав пенсійне і все.
+ за кордон спокійно випускають з тим же пенсійним і військово-обліковим.
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14.10.2024 16:49 Відповісти
Раз на пару місяців, коли шорстка трохи відросте, держава продовжує стригти баранів. Тільки довідку якусь купив, іди сюди дорогенький. Якщо хтось думає, що це така боротьба з ухилянтами - ні. Це така боротьба за гроші.
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14.10.2024 16:59 Відповісти
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14.10.2024 17:14 Відповісти
Эти тцк с военкоматом 30 лет нифига не делали выдавая друг другу игрушечные звания, а теперь вне закона пытаются что-то делать...
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14.10.2024 17:29 Відповісти
так у цієі влади нічого не працює дивно було б якщо запрацювало хоч щось окрім власного гаманця нічого святого немає
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14.10.2024 20:25 Відповісти
Зараз головне перемогти в війні, вчитися будете після перемоги.
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15.10.2024 02:57 Відповісти
 
 