Автоматичне продовження відстрочки для студентів та осіб з інвалідністю у "Резерв+" не працює, - Міноборони
У Міністерстві оборони України поки не можуть назвати точні терміни, коли в застосунку "Резерв+" запрацює автоматичне продовження відстрочки для студентів, вчителів, людей з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".
Користувачі зазначать, що педагогічні та науково-педагогічні працівники змушені стояти в чергах до ТЦК та мати при собі паперові довідки з місця роботи, хоча ці дані доступні в ЄДЕБО (як і для студентів).
Відповідаючи на питання, коли запрацює ця опція для зменшення навантаження на ТЦК та й власне на педагогів, Черногоренко відповіла, що "ці відстрочки - один з наших пріоритетів. Налагоджуємо взаємодію між реєстрами, щоб вони скоріше з'явилися в застосунку".
"Відстрочки діють до кінця кожного періоду воєнного стану відповідно до законодавства. Але ми плануємо спростити їх отримання" - зауважила заступниця міністра оборони.
Нагадаємо, що відстрочки потрібно продовжувати кожні 3 місяці - на термін дії президентського указу, затвердженого ВР. Останнє продовження закінчується 9 листопада.
Відстрочка для осіб з інвалідністю
"Так, одна з дописувачів повідомляє, що дитина, яка має інвалідність з 2015 року, виїхала за кордон у віці 16 років. За кордоном хлопець також отримав інвалідність з позначкою "важкий" та який потребує супроводу", - пише видання.
Однак у "Резерв+" не було даних про те, що дитина має інвалідність. Через це дитина не може отримати закордонний паспорт громадянина України, а також оновити ID-картку.
"Ми плануємо автоматизувати взяття на облік для 16-25-річних, щоб їм не довелося звертатися до ТЦК", - зауважила Черногоренко.
За її словами, для цього потрібно:
- стати на облік в Україні особисто і потім оформити відстрочку;
- зробити довіреність на представника, який звернеться до ТЦК, щоб сина поставили на облік і оформили відстрочку.
"Пушимо відстрочки для студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю цієї осені. Але і по інших видах розробники посилено працюють" ,- резюмувала Черногоренко.
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Закон плох - но он Закон
ты тцкун?
У нас, як у совку, плановая система...
Всі знають, що за 3 місяці рука чи нога відростає...
А змінити закон, щоб прибрати необхідність продовження відстрочок у випадку безперервності військового стану, то важко зробити? ВР займається хз чим, тільки не тим, що потрібно.
Це тіпа - якщо нога чи рука відросте?
Совпаденіє?! Не думаю !
ПУШЕР
(-а) ч.; мол., нарк. Торговець наркотиками вроздріб. Перша моя помилка як недосвідченого "пушера" (вуличного торговця наркотиками) полягала у моєму вбранні (ПіК, 2001, № 5). * Образно. Львівський гурт Королівські зайці і є тими "пушерами", котрі не дають загнутися українському рок-н-ролу (ПіК, 2002, № 41). БСРЖ, 492.
■ Від амер. розм. pusher.
Там на вході довго всі сміялись...
+ за кордон спокійно випускають з тим же пенсійним і військово-обліковим.