Автоматичне продовження відстрочки для студентів та осіб з інвалідністю у "Резерв+" не працює, - Міноборони

У Міністерстві оборони України поки не можуть назвати точні терміни, коли в застосунку "Резерв+" запрацює автоматичне продовження відстрочки для студентів, вчителів, людей з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Користувачі зазначать, що педагогічні та науково-педагогічні працівники змушені стояти в чергах до ТЦК та мати при собі паперові довідки з місця роботи, хоча ці дані доступні в ЄДЕБО (як і для студентів).

Відповідаючи на питання, коли запрацює ця опція для зменшення навантаження на ТЦК та й власне на педагогів, Черногоренко відповіла, що "ці відстрочки - один з наших пріоритетів. Налагоджуємо взаємодію між реєстрами, щоб вони скоріше з'явилися в застосунку".

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"Відстрочки діють до кінця кожного періоду воєнного стану відповідно до законодавства. Але ми плануємо спростити їх отримання" - зауважила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що відстрочки потрібно продовжувати кожні 3 місяці - на термін дії президентського указу, затвердженого ВР. Останнє продовження закінчується 9 листопада.

Відстрочка для осіб з інвалідністю

"Так, одна з дописувачів повідомляє, що дитина, яка має інвалідність з 2015 року, виїхала за кордон у віці 16 років. За кордоном хлопець також отримав інвалідність з позначкою "важкий" та який потребує супроводу", - пише видання.

Однак у "Резерв+" не було даних про те, що дитина має інвалідність. Через це дитина не може отримати закордонний паспорт громадянина України, а також оновити ID-картку.

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"Ми плануємо автоматизувати взяття на облік для 16-25-річних, щоб їм не довелося звертатися до ТЦК", - зауважила Черногоренко.

За її словами, для цього потрібно:

стати на облік в Україні особисто і потім оформити відстрочку;

зробити довіреність на представника, який звернеться до ТЦК, щоб сина поставили на облік і оформили відстрочку.

"Пушимо відстрочки для студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю цієї осені. Але і по інших видах розробники посилено працюють" ,- резюмувала Черногоренко.

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