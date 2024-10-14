Автоматическое продление отсрочки для студентов и лиц с инвалидностью в "Резерв+" не работает, - Минобороны
В Министерстве обороны Украины пока не могут назвать точные сроки, когда в приложении "Резерв+" заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, учителей, людей с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Пользователи отметят, что педагогические и научно-педагогические работники вынуждены стоять в очередях в ТЦК и иметь при себе бумажные справки с места работы, хотя эти данные доступны в ЕГЭБО (как и для студентов).
Отвечая на вопрос, когда заработает эта опция для уменьшения нагрузки на ТЦК и собственно на педагогов, Черногоренко ответила, что "эти отсрочки - один из наших приоритетов. Налаживаем взаимодействие между реестрами, чтобы они скорее появились в приложении".
"Отсрочки действуют до конца каждого периода военного положения в соответствии с законодательством. Но мы планируем упростить их получение", - отметила заместитель министра обороны.
Напомним, что отсрочки нужно продлевать каждые 3 месяца - на срок действия президентского указа, утвержденного ВР. Последнее продление заканчивается 9 ноября.
Отсрочка для лиц с инвалидностью
"Так, одна из корреспондентов сообщает, что ребенок, который имеет инвалидность с 2015 года, выехал за границу в возрасте 16 лет. За рубежом он также получил инвалидность с пометкой "тяжелый" и который нуждается в сопровождении", - пишет издание.
Однако в "Резерв+" не было данных о том, что ребенок имеет инвалидность. Из-за этого ребенок не может получить загранпаспорт гражданина Украины, а также обновить ID-карту.
"Мы планируем автоматизировать постановку на учет для 16-25-летних, чтобы им не пришлось обращаться в ТЦК", - отметила Черногоренко.
По ее словам, для этого нужно:
- стать на учет в Украине лично и потом оформить отсрочку;
- сделать доверенность на представителя, который обратится в ТЦК, чтобы сына поставили на учет и оформили отсрочку.
"Пушим отсрочки для студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью этой осенью. Но и по другим видам разработчики усиленно работают", - резюмировала Черногоренко.
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Стаття 231 ЦКУ. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства 1. Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.
Закон плох - но он Закон
ты тцкун?
У нас, як у совку, плановая система...
Всі знають, що за 3 місяці рука чи нога відростає...
А змінити закон, щоб прибрати необхідність продовження відстрочок у випадку безперервності військового стану, то важко зробити? ВР займається хз чим, тільки не тим, що потрібно.
Це тіпа - якщо нога чи рука відросте?
Совпаденіє?! Не думаю !
ПУШЕР
(-а) ч.; мол., нарк. Торговець наркотиками вроздріб. Перша моя помилка як недосвідченого "пушера" (вуличного торговця наркотиками) полягала у моєму вбранні (ПіК, 2001, № 5). * Образно. Львівський гурт Королівські зайці і є тими "пушерами", котрі не дають загнутися українському рок-н-ролу (ПіК, 2002, № 41). БСРЖ, 492.
■ Від амер. розм. pusher.
Там на вході довго всі сміялись...
+ за кордон спокійно випускають з тим же пенсійним і військово-обліковим.