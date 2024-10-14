Автоматическое продление отсрочки для студентов и лиц с инвалидностью в "Резерв+" не работает, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины пока не могут назвать точные сроки, когда в приложении "Резерв+" заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, учителей, людей с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Пользователи отметят, что педагогические и научно-педагогические работники вынуждены стоять в очередях в ТЦК и иметь при себе бумажные справки с места работы, хотя эти данные доступны в ЕГЭБО (как и для студентов).

Отвечая на вопрос, когда заработает эта опция для уменьшения нагрузки на ТЦК и собственно на педагогов, Черногоренко ответила, что "эти отсрочки - один из наших приоритетов. Налаживаем взаимодействие между реестрами, чтобы они скорее появились в приложении".

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"Отсрочки действуют до конца каждого периода военного положения в соответствии с законодательством. Но мы планируем упростить их получение", - отметила заместитель министра обороны.

Напомним, что отсрочки нужно продлевать каждые 3 месяца - на срок действия президентского указа, утвержденного ВР. Последнее продление заканчивается 9 ноября.

Отсрочка для лиц с инвалидностью

"Так, одна из корреспондентов сообщает, что ребенок, который имеет инвалидность с 2015 года, выехал за границу в возрасте 16 лет. За рубежом он также получил инвалидность с пометкой "тяжелый" и который нуждается в сопровождении", - пишет издание.

Однако в "Резерв+" не было данных о том, что ребенок имеет инвалидность. Из-за этого ребенок не может получить загранпаспорт гражданина Украины, а также обновить ID-карту.

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"Мы планируем автоматизировать постановку на учет для 16-25-летних, чтобы им не пришлось обращаться в ТЦК", - отметила Черногоренко.

По ее словам, для этого нужно:

стать на учет в Украине лично и потом оформить отсрочку;

сделать доверенность на представителя, который обратится в ТЦК, чтобы сына поставили на учет и оформили отсрочку.

"Пушим отсрочки для студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью этой осенью. Но и по другим видам разработчики усиленно работают", - резюмировала Черногоренко.

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