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Новости мобилизации
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Автоматическое продление отсрочки для студентов и лиц с инвалидностью в "Резерв+" не работает, - Минобороны

Міноборони розповіло про функції, які не працюють у Резерв+

В Министерстве обороны Украины пока не могут назвать точные сроки, когда в приложении "Резерв+" заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, учителей, людей с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Пользователи отметят, что педагогические и научно-педагогические работники вынуждены стоять в очередях в ТЦК и иметь при себе бумажные справки с места работы, хотя эти данные доступны в ЕГЭБО (как и для студентов).

Отвечая на вопрос, когда заработает эта опция для уменьшения нагрузки на ТЦК и собственно на педагогов, Черногоренко ответила, что "эти отсрочки - один из наших приоритетов. Налаживаем взаимодействие между реестрами, чтобы они скорее появились в приложении".

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"Отсрочки действуют до конца каждого периода военного положения в соответствии с законодательством. Но мы планируем упростить их получение", - отметила заместитель министра обороны.

Напомним, что отсрочки нужно продлевать каждые 3 месяца - на срок действия президентского указа, утвержденного ВР. Последнее продление заканчивается 9 ноября.

Отсрочка для лиц с инвалидностью

"Так, одна из корреспондентов сообщает, что ребенок, который имеет инвалидность с 2015 года, выехал за границу в возрасте 16 лет. За рубежом он также получил инвалидность с пометкой "тяжелый" и который нуждается в сопровождении", - пишет издание.

Однако в "Резерв+" не было данных о том, что ребенок имеет инвалидность. Из-за этого ребенок не может получить загранпаспорт гражданина Украины, а также обновить ID-карту.

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"Мы планируем автоматизировать постановку на учет для 16-25-летних, чтобы им не пришлось обращаться в ТЦК", - отметила Черногоренко.

По ее словам, для этого нужно:

  • стать на учет в Украине лично и потом оформить отсрочку;
  • сделать доверенность на представителя, который обратится в ТЦК, чтобы сына поставили на учет и оформили отсрочку.

"Пушим отсрочки для студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью этой осенью. Но и по другим видам разработчики усиленно работают", - резюмировала Черногоренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчин 16-25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег", - Донецкий ТЦК и СП

Автор: 

Минобороны (9404) мобилизация (2800) приложение (170) Черногоренко Екатерина (119)


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Топ комментарии
+15
Корупція.
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14.10.2024 14:11
+14
Кожні три місяці і знову через ТЦК. Скоро перед першою шлюбною ніччю треба буде у ТЦК довідку брати
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14.10.2024 14:12
+10
Дітей з народження на військовий облік ще візьміть чого тільки 16-25?
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14.10.2024 14:07
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А хоч щось працює?
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14.10.2024 14:06 Ответить
Та воно тебе хвилює ти десь за карпатами сидиш то сиди і не п зди
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14.10.2024 14:10 Ответить
Корупція.
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14.10.2024 14:11 Ответить
Щось ти тут під німецьким прапорцем розкудкудакалось
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14.10.2024 15:54 Ответить
вОна працює, у неї нова тема ціни на ліки
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14.10.2024 16:06 Ответить
І Суліма працює. Лазе по Цензору і хвале Вону. 🙂
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15.10.2024 07:33 Ответить
Дітей з народження на військовий облік ще візьміть чого тільки 16-25?
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14.10.2024 14:07 Ответить
Уже перед можливим зачаттям. Ідеш до мадмуазелі в гості - канхфети, шампанське і дорогою - довідку від ТЦК
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14.10.2024 14:22 Ответить
Всегда с 16 лет на учёт ставили
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14.10.2024 14:53 Ответить
с добровольного согласия, это не есть какая то обязанность или какой то долг
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14.10.2024 15:41 Ответить
Именно в обязательном порядке. Без приписного не давали паспорт и нельзя было прописаться в квартире. При переезде сначала относил приписное в военкомат, а только потом прописывался на новом месте жительства
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14.10.2024 15:49 Ответить
да, вроде бы так. но всё равно как не крути - это под принуждением, так быть не должно при капитализме
Стаття 231 ЦКУ. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства 1. Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.
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14.10.2024 18:50 Ответить
Такие правила
Закон плох - но он Закон
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14.10.2024 19:00 Ответить
ну почему же закон плох) не закон, а незаконная постанова КМУ, будем чесны
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14.10.2024 19:16 Ответить
Повторю для тупых - ТАК ВСЕГДА БЫЛО, С 16 ЛЕТ ВСЕХ МУЖСКОГО ПОЛА СТАВИЛИ НА УЧЁТ В ВОЕНКОМАТЕ
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14.10.2024 19:59 Ответить
И я для тупых повторяю - ВОЕНКОМАТОВ - НЕТ
ты тцкун?
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14.10.2024 20:04 Ответить
Це і зараз так є: ЦНАП не пропише поки ТЦК не візьме за новою адресою на облік.
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24.10.2024 16:57 Ответить
Драссьтє, нас при Кучмі усіх хлопців класу воєнрук водив у віськомат ставати на облік і проходити ВЛК...
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14.10.2024 17:13 Ответить
І не скоро запрацює. Так простіше ''кошмарити'' людей, і є елементом тиску щоб можна було щось собі урвати
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14.10.2024 14:09 Ответить
Директор компании Стеко показал, что не всех можно кошмарить
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14.10.2024 14:22 Ответить
І гроші заривати. Треба щоб за кожен движняк по всіляким діям, резервам й т.і. оприлюднювали кошторис.
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14.10.2024 14:23 Ответить
Милиці в руки і в ТЦК. Все для народу.
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14.10.2024 14:10 Ответить
"Ми плануємо автоматизувати взяття на облік" Джерело:

У нас, як у совку, плановая система...
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14.10.2024 14:11 Ответить
Кожні три місяці і знову через ТЦК. Скоро перед першою шлюбною ніччю треба буде у ТЦК довідку брати
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14.10.2024 14:12 Ответить
"...потрібно продовжувати кожні 3 місяці..." Джерело:

Всі знають, що за 3 місяці рука чи нога відростає...
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14.10.2024 14:13 Ответить
Простіше відмовитись від громадянства - не так багато паперів потрібно...
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14.10.2024 14:16 Ответить
Там нужно, что бы зелька подписал, а это не реально
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14.10.2024 14:23 Ответить
Якби це було таа просто, то зданими паспортами можна було у Києві топити пів- сезону.
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14.10.2024 16:34 Ответить
До 19 року український паспорт був в двадцяткі найсильніших паспортів в світі. Ми зробили це разом. Зелена тварь має здохнути в страшних муках разом родичами до 7-го коліна.
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15.10.2024 07:36 Ответить
"Нагадаємо, що відстрочки потрібно продовжувати кожні 3 місяці - на термін дії президентського указу, затвердженого ВР. Останнє продовження закінчується 9 листопада."

А змінити закон, щоб прибрати необхідність продовження відстрочок у випадку безперервності військового стану, то важко зробити? ВР займається хз чим, тільки не тим, що потрібно.
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14.10.2024 14:26 Ответить
відстрочки для студентів та осіб з інвалідністю максимум на 3 місяця до завершеня дії чергового указу про військовий стан а мобілізують по тому указу безстроково
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14.10.2024 14:27 Ответить
"Відсрочка для людей з інвалідністю"?
Це тіпа - якщо нога чи рука відросте?
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14.10.2024 14:28 Ответить
В мене сусіда без ноги. Отак і відмічається..
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14.10.2024 15:34 Ответить
катерину черонгоренку на мило.. дустовоє!
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14.10.2024 14:28 Ответить
Пятий місяць планують і ні як не запрацює...
Совпаденіє?! Не думаю !
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14.10.2024 14:36 Ответить
Хто думає, що буде по іншому?
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14.10.2024 14:39 Ответить
Це не страшно
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14.10.2024 14:48 Ответить
"Пушимо відстрочки" - лексикон у зам.министра, как у подростка, играющего в какую-нибудь "Доту2".
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14.10.2024 14:52 Ответить
То може й шпілять в неї..
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14.10.2024 15:35 Ответить
Пуш мі... енд зен джаст тач мі...
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14.10.2024 16:01 Ответить
Або як у наркомана. Одне із значень слова "пушити", - це торгувати наркотиками вроздріб.

ПУШЕР
(-а) ч.; мол., нарк. Торговець наркотиками вроздріб. Перша моя помилка як недосвідченого "пушера" (вуличного торговця наркотиками) полягала у моєму вбранні (ПіК, 2001, № 5). * Образно. Львівський гурт Королівські зайці і є тими "пушерами", котрі не дають загнутися українському рок-н-ролу (ПіК, 2002, № 41). БСРЖ, 492.
■ Від амер. розм. pusher.
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14.10.2024 17:09 Ответить
Інваліди без рук та ніг мають їхати в тцк і робити бронь?????? І ще бидляче ставлення тцкшників відчувати на собі. Коли ЗЕ тупорила вівця, то як можна виграти цю війну? Може зробити ці категорії автоматичним бронюванням?
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14.10.2024 14:54 Ответить
Це елементарно зробити,додаєте кнопочку закріпити документи людина їх просто вносить з компа чи телефона берете пробиваєте номер чи все так, і вони висять в тому резерві а ви їх бачити і верефікуєте.Ну це я два плюс два.Але видно ще є з кого бабоси збирати тому ця катерина розказувала колись про кінець літа тепер вона розказує по кінець осені,і так далі.А ті ваші електронні черги постійно забиті як подати документи хз.Ну ще можна поштою але то 50/50
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14.10.2024 14:55 Ответить
спасибо вам, сотрудник тцк, спасибо за разьяснения про резерв-крест
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14.10.2024 15:44 Ответить
Я якось записався в електронну чергу і пішов до ТЦК.
Там на вході довго всі сміялись...
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14.10.2024 15:56 Ответить
Маєте знову підтвердити свою інвалідність у МСЕК, бажано в Хмельницькому.
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14.10.2024 15:04 Ответить
Сьогодні в Резерві вже не працює те що до цього начебто працювало...
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14.10.2024 15:58 Ответить
І нащо та відстрочка для осіб з інвалідністю? При перевірці показав пенсійне і все.
+ за кордон спокійно випускають з тим же пенсійним і військово-обліковим.
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14.10.2024 16:49 Ответить
Раз на пару місяців, коли шорстка трохи відросте, держава продовжує стригти баранів. Тільки довідку якусь купив, іди сюди дорогенький. Якщо хтось думає, що це така боротьба з ухилянтами - ні. Це така боротьба за гроші.
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14.10.2024 16:59 Ответить
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14.10.2024 17:14 Ответить
Эти тцк с военкоматом 30 лет нифига не делали выдавая друг другу игрушечные звания, а теперь вне закона пытаются что-то делать...
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14.10.2024 17:29 Ответить
так у цієі влади нічого не працює дивно було б якщо запрацювало хоч щось окрім власного гаманця нічого святого немає
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14.10.2024 20:25 Ответить
Зараз головне перемогти в війні, вчитися будете після перемоги.
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15.10.2024 02:57 Ответить
 
 