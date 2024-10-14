Застосунок "Армія+" отримає нові функції. Що передбачено?

У застосунку "Армія+" з'явиться функція навчання, а в майбутньому в додатку також будуть електронний військовий квиток та соціальні послуги й бонуси від бізнесів.

Про такі плани розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.

За словами Черногоренко, ключові нововведення "Армія+" включатимуть:

навчальний модуль із базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений із Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, який матиме таку саму юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Щодо застосунку "Резерв+", то в ньому з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу, що дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

"Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби", – зауважила Черногоренко.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує до кінця 2024 року розширити функціонал і кількість користувачів трьох застосунків – "Резерв+", "Армія+" і Delta.

До того стало відомо, що розробники працюють над впровадженням нових функцій у мобільному додатку "Резерв+", зокрема, йдеться про повторне оновлення даних.

Перед цим повідомлялося, що Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.