У "Резерв+" незабаром запрацює сервіс з оформлення відстрочки військовозобов’язаних та онлайн-рекрутинг, - Черногоренко

Незабаром у застосунку "Резерв+" почне працювати сервіс з оформлення відстрочки військовозобов'язаних. Також запрацює онлайн-рекрутинг.

Про це у соцмережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн-рекрутинг", - написала посадовиця.

Раніше Черногоренко розповідала, що в застосунку "Армія+" зареєструвались майже 200 тисяч військовослужбовців, станом на середину вересня. А в застосунку "Резерв+" зареєструвалися 3,5 мільйона громадян.

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