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У "Резерв+" незабаром запрацює сервіс з оформлення відстрочки військовозобов’язаних та онлайн-рекрутинг, - Черногоренко

Черногоренко розповіла про нові можливості

Незабаром у застосунку "Резерв+" почне працювати сервіс з оформлення відстрочки військовозобов'язаних. Також запрацює онлайн-рекрутинг.

Про це у соцмережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн-рекрутинг", - написала посадовиця.

Бронювання у Резерв+

Раніше Черногоренко розповідала, що в застосунку "Армія+" зареєструвались майже 200 тисяч військовослужбовців, станом на середину вересня. А в застосунку "Резерв+" зареєструвалися 3,5 мільйона громадян.

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Автор: 

Міноборони (7452) додаток (481) Черногоренко Катерина (125)


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Топ коментарі
+4
Хто ж знав, що є-бабуся виросте у таку *****.

А в Ізраїлі просто смс надходить. Чогось вони там не знають. І вюють теж не правильно мабуть.
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12.10.2024 20:16
+1
Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави.

Так он воно як! Найкращий! А також згідно з катериною чорногоренко вона є найрозумніша, еайвродливіша і найсексуальніша просто подарунок а не жіночка.
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12.10.2024 20:23
+1
О, а що то хФедорова не чутно. Ухиляється?
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12.10.2024 20:39
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Хто ж знав, що є-бабуся виросте у таку *****.

А в Ізраїлі просто смс надходить. Чогось вони там не знають. І вюють теж не правильно мабуть.
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12.10.2024 20:16 Відповісти
В Ізраїлі нема крутих застосунків, зате є круте планування та афігєнні засоби ураження. Робіть висновки...
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12.10.2024 20:37 Відповісти
перепрошую, є-бабуся чи ******* та я і Буся?
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13.10.2024 16:03 Відповісти
В 2051 году в додатку Резерв+ будут приходить сообщения об уточнении своего местоположения. Геммор для внуков, зачет для зелераспила бюджета. Ау, зелебобики! Можно кидаться зелеными какашками...
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12.10.2024 20:22 Відповісти
Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави.

Так он воно як! Найкращий! А також згідно з катериною чорногоренко вона є найрозумніша, еайвродливіша і найсексуальніша просто подарунок а не жіночка.
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12.10.2024 20:23 Відповісти
хоча, таку образу на вас зачаїв за Катерину Чорногоренко ...
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13.10.2024 16:08 Відповісти
О, а що то хФедорова не чутно. Ухиляється?
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12.10.2024 20:39 Відповісти
чоловік цієї свиноматки вже підписався??чи він у близькому закордонні відпочиває??
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13.10.2024 12:26 Відповісти
 
 