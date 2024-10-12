У "Резерв+" незабаром запрацює сервіс з оформлення відстрочки військовозобов’язаних та онлайн-рекрутинг, - Черногоренко
Незабаром у застосунку "Резерв+" почне працювати сервіс з оформлення відстрочки військовозобов'язаних. Також запрацює онлайн-рекрутинг.
Про це у соцмережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн-рекрутинг", - написала посадовиця.
Раніше Черногоренко розповідала, що в застосунку "Армія+" зареєструвались майже 200 тисяч військовослужбовців, станом на середину вересня. А в застосунку "Резерв+" зареєструвалися 3,5 мільйона громадян.
Топ коментарі
+4 Герхард
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+1 Валерій Кваша
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А в Ізраїлі просто смс надходить. Чогось вони там не знають. І вюють теж не правильно мабуть.
Так он воно як! Найкращий! А також згідно з катериною чорногоренко вона є найрозумніша, еайвродливіша і найсексуальніша просто подарунок а не жіночка.