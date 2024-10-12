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В "Резерв+" в скором времени заработает сервис по оформлению отсрочки военнообязанных и онлайн-рекрутинг, - Черногоренко

Черногоренко розповіла про нові можливості

Вскоре в приложении "Резерв+" начнет работать сервис по оформлению отсрочки военнообязанных. Также заработает онлайн-рекрутинг.

Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сделали лучший сервис для взаимодействия военнообязанных и государства. И скоро запустим отсрочки и онлайн-рекрутинг", - написала чиновница.

Бронювання у Резерв+

Ранее Черногоренко рассказывала, что в приложении "Армия+" зарегистрировались почти 200 тысяч военнослужащих, по состоянию на середину сентября. А в приложении "Резерв+" зарегистрировались 3,5 миллиона граждан.

Читайте также: В приложении Армия+ появятся новые функции, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9404) приложение (170) Черногоренко Екатерина (119)


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Топ комментарии
+4
Хто ж знав, що є-бабуся виросте у таку *****.

А в Ізраїлі просто смс надходить. Чогось вони там не знають. І вюють теж не правильно мабуть.
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12.10.2024 20:16
+1
Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави.

Так он воно як! Найкращий! А також згідно з катериною чорногоренко вона є найрозумніша, еайвродливіша і найсексуальніша просто подарунок а не жіночка.
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12.10.2024 20:23
+1
О, а що то хФедорова не чутно. Ухиляється?
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12.10.2024 20:39
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Хто ж знав, що є-бабуся виросте у таку *****.

А в Ізраїлі просто смс надходить. Чогось вони там не знають. І вюють теж не правильно мабуть.
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12.10.2024 20:16 Ответить
В Ізраїлі нема крутих застосунків, зате є круте планування та афігєнні засоби ураження. Робіть висновки...
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12.10.2024 20:37 Ответить
перепрошую, є-бабуся чи ******* та я і Буся?
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13.10.2024 16:03 Ответить
В 2051 году в додатку Резерв+ будут приходить сообщения об уточнении своего местоположения. Геммор для внуков, зачет для зелераспила бюджета. Ау, зелебобики! Можно кидаться зелеными какашками...
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12.10.2024 20:22 Ответить
Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави.

Так он воно як! Найкращий! А також згідно з катериною чорногоренко вона є найрозумніша, еайвродливіша і найсексуальніша просто подарунок а не жіночка.
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12.10.2024 20:23 Ответить
хоча, таку образу на вас зачаїв за Катерину Чорногоренко ...
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13.10.2024 16:08 Ответить
О, а що то хФедорова не чутно. Ухиляється?
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12.10.2024 20:39 Ответить
чоловік цієї свиноматки вже підписався??чи він у близькому закордонні відпочиває??
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13.10.2024 12:26 Ответить
 
 