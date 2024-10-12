В "Резерв+" в скором времени заработает сервис по оформлению отсрочки военнообязанных и онлайн-рекрутинг, - Черногоренко
Вскоре в приложении "Резерв+" начнет работать сервис по оформлению отсрочки военнообязанных. Также заработает онлайн-рекрутинг.
Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сделали лучший сервис для взаимодействия военнообязанных и государства. И скоро запустим отсрочки и онлайн-рекрутинг", - написала чиновница.
Ранее Черногоренко рассказывала, что в приложении "Армия+" зарегистрировались почти 200 тысяч военнослужащих, по состоянию на середину сентября. А в приложении "Резерв+" зарегистрировались 3,5 миллиона граждан.
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А в Ізраїлі просто смс надходить. Чогось вони там не знають. І вюють теж не правильно мабуть.
Так он воно як! Найкращий! А також згідно з катериною чорногоренко вона є найрозумніша, еайвродливіша і найсексуальніша просто подарунок а не жіночка.