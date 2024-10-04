В приложении Армия+ появятся новые функции, - Минобороны
В следующей версии приложения Армия+ появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.
Так, в приложении Армия+ за почти 2 месяца зарегистрировались 300 тыс. военных, а более 1 тыс. военных формирований - организовывали работу с электронными рапортами.
На сегодня военные могут:
-
подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов;
-
генерировать уникальный Армия ID;
-
проходить опрос.
В Минобороны отметили, что сейчас эти функции доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины. В будущем приложение смогут использовать все подразделения Сил обороны.
"Недавнее обновление Армия+ позволило военнослужащим, которые имели трудности с авторизацией, обновить свои данные непосредственно через приложение. В следующей версии Армия+ появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов", - добавили в министерстве.
замовлення їжі та напоїв?
Чи так не вигідно робити, бо "розпиляти" більше не можна буде? А так і "Дія", і "Резер+", і "Армія+"... Чекаємо "Вибори+"?
Хто відповідає за захист даних і безпеку запитів у цих додатках?
Чи буде як з "Дією"?