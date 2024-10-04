В приложении Армия+ появятся новые функции, - Минобороны

В следующей версии приложения Армия+ появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

Так, в приложении Армия+ за почти 2 месяца зарегистрировались 300 тыс. военных, а более 1 тыс. военных формирований - организовывали работу с электронными рапортами.

На сегодня военные могут:

подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов;

генерировать уникальный Армия ID;

проходить опрос.

В Минобороны отметили, что сейчас эти функции доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины. В будущем приложение смогут использовать все подразделения Сил обороны.

"Недавнее обновление Армия+ позволило военнослужащим, которые имели трудности с авторизацией, обновить свои данные непосредственно через приложение. В следующей версии Армия+ появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов", - добавили в министерстве.

