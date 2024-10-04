РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8759 посетителей онлайн
Новости
2 508 6

В приложении Армия+ появятся новые функции, - Минобороны

В застосунку Армія+ з'являться нові функції

В следующей версии приложения Армия+ появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

Так, в приложении Армия+ за почти 2 месяца зарегистрировались 300 тыс. военных, а более 1 тыс. военных формирований - организовывали работу с электронными рапортами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В приложении "Армия+" стартовал опрос для военных относительно уровня удовлетворенности сухпайками, - Минобороны

На сегодня военные могут:

  • подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов;

  • генерировать уникальный Армия ID;

  • проходить опрос.

В Минобороны отметили, что сейчас эти функции доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины. В будущем приложение смогут использовать все подразделения Сил обороны.

"Недавнее обновление Армия+ позволило военнослужащим, которые имели трудности с авторизацией, обновить свои данные непосредственно через приложение. В следующей версии Армия+ появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов", - добавили в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В приложении "Армия+" стартовал опрос для военных относительно уровня удовлетворенности сухпайками, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9546) приложение (171) Черногоренко Екатерина (127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не сміши мій лисий череп еВладаслуг
показать весь комментарий
04.10.2024 13:27 Ответить
Функція 1. Нарешті повідомити тцк що ти у армії п'ятнадцять років, бо тцк досі не в курсі.
показать весь комментарий
04.10.2024 13:29 Ответить
Цікаво почути думку воїнів ЗСУ з цього приводу. Адже цей добаток розроблений для них. А то постійний скиглиш тутешніх пенсіонерів уже набрид.
показать весь комментарий
04.10.2024 13:35 Ответить
У додатку Армія+ з'являться нові функції, - Міноборони
------

замовлення їжі та напоїв?
показать весь комментарий
04.10.2024 13:36 Ответить
скоро победим раху в смартфоне.....
показать весь комментарий
04.10.2024 13:40 Ответить
Запровадити нормальний захищений цифровий документообіг для ВСІХ державних структур на думку не спадало?
Чи так не вигідно робити, бо "розпиляти" більше не можна буде? А так і "Дія", і "Резер+", і "Армія+"... Чекаємо "Вибори+"?
Хто відповідає за захист даних і безпеку запитів у цих додатках?
Чи буде як з "Дією"?
показать весь комментарий
04.10.2024 17:08 Ответить
 
 