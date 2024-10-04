У додатку Армія+ з’являться нові функції, - Міноборони

У наступній версії додатку Армія+ з'явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

Так, у застосунку Армія+ за майже 2 місяці зареєструвалися 300 тис. військових, а понад 1 тис. військових формувань - організовували роботу з електронними рапортами.

Читайте також: У застосунку "Армія+" стартувало опитування для військових щодо рівня задоволеності сухпайками, - Міноборони

На сьогодні військові можуть:

подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів;

генерувати унікальний Армія ID;

проходити опитування.

У Міноборони зазначили, що наразі ці функції доступні для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. У майбутньому застосунок зможуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.

"Нещодавнє оновлення Армія+ дозволило військовослужбовцям, які мали труднощі з авторизацією, оновити свої дані безпосередньо через застосунок. У наступній версії Армія+ з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів", - додали у міністерстві.

Також читайте: Сервіс рекрутингу у "Резерв+" запрацює у жовтні цього року, - Міноборони