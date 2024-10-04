У додатку Армія+ з’являться нові функції, - Міноборони
У наступній версії додатку Армія+ з'явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.
Так, у застосунку Армія+ за майже 2 місяці зареєструвалися 300 тис. військових, а понад 1 тис. військових формувань - організовували роботу з електронними рапортами.
На сьогодні військові можуть:
-
подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів;
-
генерувати унікальний Армія ID;
-
проходити опитування.
У Міноборони зазначили, що наразі ці функції доступні для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. У майбутньому застосунок зможуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.
"Нещодавнє оновлення Армія+ дозволило військовослужбовцям, які мали труднощі з авторизацією, оновити свої дані безпосередньо через застосунок. У наступній версії Армія+ з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів", - додали у міністерстві.
замовлення їжі та напоїв?
Чи так не вигідно робити, бо "розпиляти" більше не можна буде? А так і "Дія", і "Резер+", і "Армія+"... Чекаємо "Вибори+"?
Хто відповідає за захист даних і безпеку запитів у цих додатках?
Чи буде як з "Дією"?