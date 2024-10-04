УКР
У додатку Армія+ з’являться нові функції, - Міноборони

У наступній версії додатку Армія+ з'явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

Так, у застосунку Армія+ за майже 2 місяці зареєструвалися 300 тис. військових, а понад 1 тис. військових формувань - організовували роботу з електронними рапортами.

На сьогодні військові можуть:

  • подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів;

  • генерувати унікальний Армія ID;

  • проходити опитування.

У Міноборони зазначили, що наразі ці функції доступні для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. У майбутньому застосунок зможуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.

"Нещодавнє оновлення Армія+ дозволило військовослужбовцям, які мали труднощі з авторизацією, оновити свої дані безпосередньо через застосунок. У наступній версії Армія+ з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів", - додали у міністерстві.

Автор: 

Міноборони (7633) додаток (486) Черногоренко Катерина (136)
Не сміши мій лисий череп еВладаслуг
показати весь коментар
04.10.2024 13:27 Відповісти
Функція 1. Нарешті повідомити тцк що ти у армії п'ятнадцять років, бо тцк досі не в курсі.
показати весь коментар
04.10.2024 13:29 Відповісти
Цікаво почути думку воїнів ЗСУ з цього приводу. Адже цей добаток розроблений для них. А то постійний скиглиш тутешніх пенсіонерів уже набрид.
показати весь коментар
04.10.2024 13:35 Відповісти
замовлення їжі та напоїв?
показати весь коментар
04.10.2024 13:36 Відповісти
скоро победим раху в смартфоне.....
показати весь коментар
04.10.2024 13:40 Відповісти
Запровадити нормальний захищений цифровий документообіг для ВСІХ державних структур на думку не спадало?
Чи так не вигідно робити, бо "розпиляти" більше не можна буде? А так і "Дія", і "Резер+", і "Армія+"... Чекаємо "Вибори+"?
Хто відповідає за захист даних і безпеку запитів у цих додатках?
Чи буде як з "Дією"?
показати весь коментар
04.10.2024 17:08 Відповісти
 
 