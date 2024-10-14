46 військових не повернулися в Україну з закордонного відпочинку з початку вторгнення РФ, - Міноборони

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 46 українських військовослужбовців, виїхавши на відпочино за кордон, не повернулися в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам "Слідства.Інфо" стало відомо з відповіді на запит у Міноборони України.

У Головному управлінні Військової служби кажуть, що перетин кордону військовослужбовцями може відбуватися на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи.

Окрім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки і задля виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну.

"У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини", - йдеться у відповіді на запит.

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Про випадки порушення законодавства при перетині державного кордону Міноборони замовчує.

Як повідомлялося, за даними прикордонників, порівняно з літом, кількість охочих незаконно перетнути кордон впала на 20%.