46 військових не повернулися в Україну з закордонного відпочинку з початку вторгнення РФ, - Міноборони
З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 46 українських військовослужбовців, виїхавши на відпочино за кордон, не повернулися в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам "Слідства.Інфо" стало відомо з відповіді на запит у Міноборони України.
У Головному управлінні Військової служби кажуть, що перетин кордону військовослужбовцями може відбуватися на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи.
Окрім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки і задля виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну.
"У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини", - йдеться у відповіді на запит.
Про випадки порушення законодавства при перетині державного кордону Міноборони замовчує.
Як повідомлялося, за даними прикордонників, порівняно з літом, кількість охочих незаконно перетнути кордон впала на 20%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То чого хвилюватися? Обмежень по часу немає!
Дивно, враховуючи, що і бусифіковані теж потрапляють у відпустку.
Ну там будуть одні Омеляни та Друзенки з Пікаловими, військовим які реально воюють такі дозволи не дають.
В чому секретність?
Такса вже озвучена?