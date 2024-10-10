Воїну 56 ОМПБр Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, повідомили про підозру, - адвокат Шадрін
Військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.
Про це повідомив його адвокат Олександр Шадрін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
За його словами, найближчим часом суд обиратиме Гнезділову запобіжний захід.
Нагадаємо, 9 жовтня ДБР затримало військовослужбовця 56-ї ОМПБр за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану.
Його дії кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
Що передувало?
Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.
"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.
Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.
56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.
Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.
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Якщо немає мети ухилитися, це СЗЧ".
А от як обвинувачення доведе в суді що це 408 а не 407 це вже покаже час.
Чувак проти влади пішов, вона цього не пробачає!
Є така притча про ірландського коваля і козу...
1) поліцію та МВС треба відправляти на фронт, бо їх потужне лоббі завжди "вирішить" питання з Татаровим та єрмаком
2) держслужбовці мають бути на фронті
3) оплата в 470 тис грн в місяць (та страхування життя і здоров'я) кожній особі на передку
4) строк служби саме на фронті по мобілізації має бути 3 роки (з можливісю повернутись за власним бажанням)
Як завжди, правда змішана з брехню заходить як чиста правда.
І за таке повинна бути відповідальність у воюючий за існування країні.
https://glavcom.ua/publications/kazus-soldata-**********-abo-spravedlivist-chi-kapituljatsija--1022284.html
І чим далі люди в окопах бачать, що вони там помирають щоб влада-чиновники при кориті продовжувала безкарно красти, тим більше вони собі задають питання, для чого за це я маю віддати своє життя. Зелене лайно знецінило вартість життя військових, але усіляко захищає життя корупціонерів...
)))))))))))