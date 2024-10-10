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Воїну 56 ОМПБр Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, повідомили про підозру, - адвокат Шадрін

Воїну 56 ОМПБр Сергію Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, вручили підозру

Військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства. 

Про це повідомив його адвокат Олександр Шадрін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, найближчим часом суд обиратиме Гнезділову запобіжний захід.

Нагадаємо, 9 жовтня ДБР затримало військовослужбовця 56-ї ОМПБр за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану.

Його дії кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатись на фронт, - ДБР 

Що передувало?

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз - дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ. В історії є багато чому повчитись, але, нажаль, ми не вчимо уроків історії.

Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати - обовʼязок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 ОМПБр призначила службове розслідування щодо публічного СЗЧ Гнезділова

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Гнезділов брав участь у боях на Донеччині, включаючи Піски та Бахмут. Також він є засновником культурного фестивалю "ВиделкаFest" у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту від hromadske "++ подкаст", де говорить з військовими та порушує питання мілітаризації суспільства.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

Автор: 

дезертирство (299) 56 окрема мотопіхотна бригада (53) підозра (781) Гнезділов Сергій (12)


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Топ коментарі
+21
Він не дезертир. Дезертири на початку війни втікли з міст. Кадрові військові, силовики, вся ця шушєра. Яка після війни буде з орденами-цяцьками і з нормальними пенсіями. Україна вас перемеле, пережує та виплюне
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10.10.2024 13:32
+9
сзч - это не дезертирство...если что...
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10.10.2024 13:10
+9
Велика різниця. Жодна притомна людина не буде воювати вічно, бо воно нікому не потрібно
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10.10.2024 13:57
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сзч - это не дезертирство...если что...
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10.10.2024 13:10 Відповісти
А кваліфікують як дезертирство. Я не перевіряв, але ніби як по термінах відсутності? Цікаво скільки впаяють. По факту людину, яка воювала , а не шарилась в тилу, держава посадить на тривалий термін, бо відмовилась помирати.
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10.10.2024 13:16 Відповісти
дезертирство это оставление позиций с оружием..сзч-перелез через забор и к мамке....
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10.10.2024 13:24 Відповісти
Тобто якщо драпонув кинувши зброю то вже не дезертир а маладєц?
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10.10.2024 13:55 Відповісти
Ви не праві.
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10.10.2024 14:24 Відповісти
Якщо мета - ухилення від подальшої служби, це дезертир.
Якщо немає мети ухилитися, це СЗЧ".
А от як обвинувачення доведе в суді що це 408 а не 407 це вже покаже час.
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10.10.2024 14:23 Відповісти
Інкримінують 408 тому що там строки відбування більше, можливо до суда ще перекваліфікують в 407.
Чувак проти влади пішов, вона цього не пробачає!
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10.10.2024 14:30 Відповісти
Дезертир він тепер - був воїн.
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10.10.2024 13:14 Відповісти
Він не дезертир. Дезертири на початку війни втікли з міст. Кадрові військові, силовики, вся ця шушєра. Яка після війни буде з орденами-цяцьками і з нормальними пенсіями. Україна вас перемеле, пережує та виплюне
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10.10.2024 13:32 Відповісти
Яка різниця коли втік? Він ніічим не відрізняється від тих що втекли на початку.
Є така притча про ірландського коваля і козу...
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10.10.2024 13:54 Відповісти
Велика різниця. Жодна притомна людина не буде воювати вічно, бо воно нікому не потрібно
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10.10.2024 13:57 Відповісти
Це порівняння з найвеличнішим боневтіком ?
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10.10.2024 15:15 Відповісти
Не арештом Гнезділова треба вирішувати питання несправедливої мобілізації:
1) поліцію та МВС треба відправляти на фронт, бо їх потужне лоббі завжди "вирішить" питання з Татаровим та єрмаком
2) держслужбовці мають бути на фронті
3) оплата в 470 тис грн в місяць (та страхування життя і здоров'я) кожній особі на передку
4) строк служби саме на фронті по мобілізації має бути 3 роки (з можливісю повернутись за власним бажанням)
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10.10.2024 13:32 Відповісти
Держава перемеле його і виплюне. Тут не питання, що поки війна - демобілізація не можлива. Питання справедливості, якої немає. Питання бронювання 1.5 млн людей, питання що знайомий вчитель пішов з перших днів і назад піти не може, а всі інші вчителі тепер мають бронь. Якась х-н
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10.10.2024 13:40 Відповісти
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10.10.2024 13:41 Відповісти
А пішов би по тихому в ліс, отримав би рік умовно....а можливо, і нагородили б....
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10.10.2024 13:46 Відповісти
Ще раз кажу - чувак влаштував політичну акцію, а не просто сзч. Для кожної диктатури (а Зєля вже бачить себе міні-Наполеоном), політичні акції - це саме страшне, шо може бути і карає вона за них не шкодуючи сил.
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10.10.2024 13:57 Відповісти
Він свідомо чи несвідомо добряче попрацював на кацапське ІПСО. Кацапи від нього аж кончають.
Як завжди, правда змішана з брехню заходить як чиста правда.
І за таке повинна бути відповідальність у воюючий за існування країні.
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10.10.2024 14:05 Відповісти
Таких як він вже понад 160 тис.
https://glavcom.ua/publications/kazus-soldata-**********-abo-spravedlivist-chi-kapituljatsija--1022284.html
І чим далі люди в окопах бачать, що вони там помирають щоб влада-чиновники при кориті продовжувала безкарно красти, тим більше вони собі задають питання, для чого за це я маю віддати своє життя. Зелене лайно знецінило вартість життя військових, але усіляко захищає життя корупціонерів...
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10.10.2024 14:38 Відповісти
Влада краде та захищає корупціонерів? Боже, яка несподіванка, особливо після фантастичних обіцянок Клоуна, на минулих виборах....
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10.10.2024 14:56 Відповісти
"особливо після фантастичних обіцянок Клоуна, на минулих виборах" - уточніть, будь ласка, про кого це?
)))))))))))
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10.10.2024 15:20 Відповісти
Черговий не дуже розумний чоловік. Да срати на кацапів - вони рівняють з землею наші міста. Де вас таких штампують? Ви в сутність вникните
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10.10.2024 17:41 Відповісти
На кацапське іпсо свідомо працює зе і його шобла, які захищають ухилянтів, обкрадають військових і розвалюють армію. А Гнєзділов не захотів воювати рабом і лише нагадав що він людина
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10.10.2024 17:51 Відповісти
За такою логікою нащо було взагалі чинити опір кацапам якщо ви не раби?
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10.10.2024 19:29 Відповісти
Не бути рабом не відміняє права Вбивати ворога не відміняє
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10.10.2024 22:26 Відповісти
Не відміняє також права позбутися державності задля спільного з ворогом військового утворення проти союзників.
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11.10.2024 06:41 Відповісти
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10.10.2024 14:09 Відповісти
Буде те саме, що по Семенченку, Червінському...
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10.10.2024 14:58 Відповісти
Коли вже нарешті головний кловн країни піде в СЗЧ?
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10.10.2024 16:10 Відповісти
пацанва зєльоная, а на шо він надіявся
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10.10.2024 22:20 Відповісти
 
 