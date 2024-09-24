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Новини Війна
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56 ОМПБр призначила службове розслідування щодо публічного СЗЧ Гнезділова

Сергій Гнезділов

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування за фактом самовільного залишення частини військовослужбовцем Сергієм Гнезділовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". 

"Військовослужбовець 56 ОМПБр Сергій Гнезділов вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану). За даним фактом призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії", - зазначили у бригаді.

У пресслужбі бригади додали, що позиція командування військової частини залишається незмінною - нульова толерантність до скоєння подібних вчинків.

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Що передувало?

Зазначимо, що 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію громадське суспільство, думки з цього приводу розділились.

Сергій Гнезділов – український військовий, громадський активіст та учасник російсько-української війни.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

Автор: 

військовослужбовці (4765) демобілізація (110) 56 окрема мотопіхотна бригада (53) Гнезділов Сергій (12)


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Топ коментарі
+17
Ага, ось тільки це наслідки. А причину такої ситуації чому не хочуть розслідувати? Треба лікувати не хворобу, а причину хвороби!
Чи боїтеся на себе коханих вийти?!
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24.09.2024 16:50
+13
🤡, як там із Америки краще видно? Не хочеш повернутися і взяти автомат у руки?
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24.09.2024 16:59
+11
Сначала Зеленского накажи (по закону), потом про остальных умничай!
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24.09.2024 16:56
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24.09.2024 16:30 Відповісти
А ти?
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24.09.2024 16:49 Відповісти
Під 70 років - тикалка
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24.09.2024 16:52 Відповісти
Ще й перша група.
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24.09.2024 16:53 Відповісти
Нема -- роки - вже не тои
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24.09.2024 16:56 Відповісти
Колись було - та загуло - кмс по боксу
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24.09.2024 17:01 Відповісти
Баби не пхайти носа йдіть і вчиться готувати борщі
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24.09.2024 17:09 Відповісти
Так ти прихильник традиційних цінностей? Ось як російське телебачення тобі мізки промило
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24.09.2024 18:16 Відповісти
підміниш?
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24.09.2024 16:57 Відповісти
Тренуюсь
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24.09.2024 16:59 Відповісти
тренуйся.добре тренуйся
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24.09.2024 17:05 Відповісти
Приізжав підлікуватися сусід - офіцер -- казав ше рік - два такоі заруби - і підуть всі - 18+ - і 60 +
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24.09.2024 17:10 Відповісти
Якщо за таке не карати і не припиняти в зародку, це стане початком розкладання армії. Армія це не балаган. Якщо він боягуз нехай так і скаже.
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24.09.2024 16:39 Відповісти
ну ти то не боягуз?І з сходу комент пишеш?А прапорець американський то впн?
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24.09.2024 16:54 Відповісти
🤡, як там із Америки краще видно? Не хочеш повернутися і взяти автомат у руки?
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24.09.2024 16:59 Відповісти
Якщо ви не в курсі з омерики, в нас країна-балаган вже шостий рік поспіль. Чим армія гірша за опу чи кабмін?
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24.09.2024 17:01 Відповісти
Тридцять четвертий рік поспіль, боте
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24.09.2024 17:20 Відповісти
Він доброволець.
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24.09.2024 18:21 Відповісти
Так це не зародки. Це практикується з 14 року. Хай бригада оголосить весь список сзч. Не оголосить. Бо у всіх інфаркти вхоплять лише від цифр. Проблемі 10 років як мінімум. Якщо по кожному оголошувати службове розслідування , то ніяких змі не вистачить. Але командирам напевно дадуть догани і премії по знімають. Суд оголосить вирок. Але на цей вирок цей Гнізділов був згоден ще до вчинку сзч. Так що бригада нічого нового і нічого страшного не оголосила. Рядовий випадок. Ха ха ха.
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24.09.2024 19:46 Відповісти
"Якщо по кожному оголошувати службове розслідування , то ніяких змі не вистачить...."
По кожному факту СЗЧ проводиться службове розслідування. Матеріали передаються в ДБР.
Провина за СЗЧ винятково на тому хто пішов в СЗЧ(які б не були причини).
Як пішов Гнізділов публічно в СЗЧ, так публічно піде служити в дісбат, на мирову з ним ніхто не піде.
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24.09.2024 20:53 Відповісти
Про дісбат можна детальніше?
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24.09.2024 21:58 Відповісти
По кожному проводиться службове розслідування так. А що ж далі? Дбр своє розслідування. Ок . А далі суд. Суд буде вирішувати. В нас хлопці ще 2 роки назад пішли у сзч і ніхто їх не шукає і не ловить. Не знаю жодного випадку із більш як десятка сзч хто б десь був і дізбаті. Одного хлопця не було 520 днів. І сам прийшов назад і служить далі. Людей не вистачає тому командири взяли назад . А що ж дбр? А дбр взагалі нічого на нього не відкривало. У них там щось загубилося. Якщо всіх садити в дізбат то таких об'ємних дізбатів треба щоб були дивізії в кожній з областей. Ха ха ха.
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25.09.2024 01:38 Відповісти
Нажаль побільшало втрат по причині масового використання кацапами фпв,кабів,ланцетів тощо.і особлива подяка зеленим придуркам які декриміналізували першу СЗЧ.
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24.09.2024 16:40 Відповісти
Декриміналізація пройшла тому що випадки масові. Вже багато років. В нас один хлопець був відсутній 520 діб. Сам прийшов назад. Його лише оштрафували. Служить далі. Ха ха ха.
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24.09.2024 19:49 Відповісти
максимум, що вийде з цього розслідування - "цар (сіреч ЕрЗеСир) невинуватий, а винуваті його бояри"
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24.09.2024 16:41 Відповісти
Винуватий завжди сторож чи прибиральниця
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24.09.2024 17:03 Відповісти
Винуваті депутати, але в цьому питанні вони виражають волю більшості мешканців України.
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24.09.2024 19:53 Відповісти
Ага, ось тільки це наслідки. А причину такої ситуації чому не хочуть розслідувати? Треба лікувати не хворобу, а причину хвороби!
Чи боїтеся на себе коханих вийти?!
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24.09.2024 16:50 Відповісти
Ну оприлюднила бригада свою відповідь на вчинок. Ок. Було б цікаво тоді оприлюднювати весь процес далі. Коли розслідування поступило в дбр. За який термін дбр зробило своє розслідування. Коли подало папери в суд. Саме судове слухання було би цікаво в прямому ефірі послухати. Вирок суду. Мільйон питань від журналістів. Питання від слідчих. Оприлюднюйте все. Викликайте до суду також всіх причетних командирів або уповноважених від бригади. Якщо пішла публічна гра . То ок. В дбр на інших сзч справи лежать роками без будь якого руху. Ха ха ха.
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24.09.2024 20:27 Відповісти
хоть ти Гнезділов хоть Зеленський - є кримінальний кодекс, скоїв правопорушення - отримай
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24.09.2024 16:54 Відповісти
Сначала Зеленского накажи (по закону), потом про остальных умничай!
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24.09.2024 16:56 Відповісти
Вирішувати питання заміни (ротації, демобілізації, відпусток) військових, які служать 2 - 2,5 роки ніхто не збирається. В неті повно порад як ухилятися від служби і відповідних роликів із бабськими вересками. Чому мобілізовані у лютому 2022 року віддуваються за ухилянтів? У даному випадку людина використає Закон № 3902-ІХ і колись повернеться на службу, коли в МОУ або й вище прочухаються, що проблему треба вирішувати.
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24.09.2024 17:33 Відповісти
Не скористається. В законі нема прямого зняття відповідальності, а є можливе зняття, і головне отримати рекомендаційний лист від командира який його погодиться взяти(не реально).
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24.09.2024 21:00 Відповісти
Реально. В нас служить. Дбр завалене сотнями тисяч справ. Тому ефект зворотній. Критична маса завжди в таких справах грає важливу роль. Якщо наприклад ціла бригада відмовиться від того чи іншого завдання то кожному особисто нічого ніхто не зробить. Комбрига виженуть, догани, всяка фігня і просто розформують. Для солдата абсолютний нуль від того. Ха ха ха.
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25.09.2024 07:21 Відповісти
Конкретно цьому персонажу - нереально, він вже "проказний".
А простому солдату, який втік бо не відпустили на хрестини, звісно реально.
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25.09.2024 10:41 Відповісти
В интервью (в новости есть ссылка) есть слова "все будут служить", теперь можно дополнить "когда придет время дезертируете". По новому законодательству первое СЗЧ/дезертирство не считается преступлением, так что парень все продумал.
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24.09.2024 17:34 Відповісти
Погуляє і повернеться ...
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24.09.2024 17:55 Відповісти
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24.09.2024 18:50 Відповісти
ЗСУ- єдиний працедавець України, котрий гарантує пожиттєве працевлаштування.
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24.09.2024 17:39 Відповісти
Ніхера, у 65 копняком під дупу!
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24.09.2024 19:51 Відповісти
https://informator.ua/uk/tck-husta-utrimuye-turistiv-iz-bronyuvannyam-u-zhahliviy-pidzemniy-tyurmi-spovid-chinovnika-z-dnipra
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24.09.2024 18:51 Відповісти
Я згоден загинути героєм, але з Гнезділовим повністю погоджуюсь!
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24.09.2024 19:50 Відповісти
Мудаки
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24.09.2024 20:01 Відповісти
 
 