56 ОМПБр призначила службове розслідування щодо публічного СЗЧ Гнезділова

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування за фактом самовільного залишення частини військовослужбовцем Сергієм Гнезділовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Військовослужбовець 56 ОМПБр Сергій Гнезділов вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану). За даним фактом призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії", - зазначили у бригаді.

У пресслужбі бригади додали, що позиція командування військової частини залишається незмінною - нульова толерантність до скоєння подібних вчинків.

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Що передувало?

Зазначимо, що 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію громадське суспільство, думки з цього приводу розділились.

Сергій Гнезділов – український військовий, громадський активіст та учасник російсько-української війни.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.