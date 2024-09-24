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Новости Война
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56 ОМПБр назначила служебное расследование в отношении публичного СОЧ Гнездилова

Сергій Гнезділов

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование по факту самовольного оставления части военнослужащим Сергеем Гнездиловым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Военнослужащий 56 ОМПБр Сергей Гнездилов совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, совершенное в условиях военного положения). По данному факту назначено служебное расследование и проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия", - отметили в бригаде.

В пресс-службе бригады добавили, что позиция командования воинской части остается неизменной - нулевая толерантность к совершению подобных поступков.

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Что предшествовало?

Отметим, что 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию общественности, мнения по этому поводу разделились.

Сергей Гнездилов - украинский военный, общественный активист и участник российско-украинской войны.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

Автор: 

военнослужащие (6145) демобилизация (155) 56 отдельная мотопехотная бригада (53)


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Топ комментарии
+17
Ага, ось тільки це наслідки. А причину такої ситуації чому не хочуть розслідувати? Треба лікувати не хворобу, а причину хвороби!
Чи боїтеся на себе коханих вийти?!
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24.09.2024 16:50
+13
🤡, як там із Америки краще видно? Не хочеш повернутися і взяти автомат у руки?
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24.09.2024 16:59
+11
Сначала Зеленского накажи (по закону), потом про остальных умничай!
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24.09.2024 16:56
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Навоювався?
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24.09.2024 16:30 Ответить
А ти?
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24.09.2024 16:49 Ответить
Під 70 років - тикалка
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24.09.2024 16:52 Ответить
Ще й перша група.
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24.09.2024 16:53 Ответить
Нема -- роки - вже не тои
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24.09.2024 16:56 Ответить
Колись було - та загуло - кмс по боксу
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24.09.2024 17:01 Ответить
Баби не пхайти носа йдіть і вчиться готувати борщі
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24.09.2024 17:09 Ответить
Так ти прихильник традиційних цінностей? Ось як російське телебачення тобі мізки промило
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24.09.2024 18:16 Ответить
підміниш?
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24.09.2024 16:57 Ответить
Тренуюсь
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24.09.2024 16:59 Ответить
тренуйся.добре тренуйся
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24.09.2024 17:05 Ответить
Приізжав підлікуватися сусід - офіцер -- казав ше рік - два такоі заруби - і підуть всі - 18+ - і 60 +
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24.09.2024 17:10 Ответить
Якщо за таке не карати і не припиняти в зародку, це стане початком розкладання армії. Армія це не балаган. Якщо він боягуз нехай так і скаже.
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24.09.2024 16:39 Ответить
ну ти то не боягуз?І з сходу комент пишеш?А прапорець американський то впн?
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24.09.2024 16:54 Ответить
🤡, як там із Америки краще видно? Не хочеш повернутися і взяти автомат у руки?
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24.09.2024 16:59 Ответить
Якщо ви не в курсі з омерики, в нас країна-балаган вже шостий рік поспіль. Чим армія гірша за опу чи кабмін?
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24.09.2024 17:01 Ответить
Тридцять четвертий рік поспіль, боте
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24.09.2024 17:20 Ответить
Він доброволець.
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24.09.2024 18:21 Ответить
Так це не зародки. Це практикується з 14 року. Хай бригада оголосить весь список сзч. Не оголосить. Бо у всіх інфаркти вхоплять лише від цифр. Проблемі 10 років як мінімум. Якщо по кожному оголошувати службове розслідування , то ніяких змі не вистачить. Але командирам напевно дадуть догани і премії по знімають. Суд оголосить вирок. Але на цей вирок цей Гнізділов був згоден ще до вчинку сзч. Так що бригада нічого нового і нічого страшного не оголосила. Рядовий випадок. Ха ха ха.
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24.09.2024 19:46 Ответить
"Якщо по кожному оголошувати службове розслідування , то ніяких змі не вистачить...."
По кожному факту СЗЧ проводиться службове розслідування. Матеріали передаються в ДБР.
Провина за СЗЧ винятково на тому хто пішов в СЗЧ(які б не були причини).
Як пішов Гнізділов публічно в СЗЧ, так публічно піде служити в дісбат, на мирову з ним ніхто не піде.
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24.09.2024 20:53 Ответить
Про дісбат можна детальніше?
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24.09.2024 21:58 Ответить
По кожному проводиться службове розслідування так. А що ж далі? Дбр своє розслідування. Ок . А далі суд. Суд буде вирішувати. В нас хлопці ще 2 роки назад пішли у сзч і ніхто їх не шукає і не ловить. Не знаю жодного випадку із більш як десятка сзч хто б десь був і дізбаті. Одного хлопця не було 520 днів. І сам прийшов назад і служить далі. Людей не вистачає тому командири взяли назад . А що ж дбр? А дбр взагалі нічого на нього не відкривало. У них там щось загубилося. Якщо всіх садити в дізбат то таких об'ємних дізбатів треба щоб були дивізії в кожній з областей. Ха ха ха.
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25.09.2024 01:38 Ответить
Нажаль побільшало втрат по причині масового використання кацапами фпв,кабів,ланцетів тощо.і особлива подяка зеленим придуркам які декриміналізували першу СЗЧ.
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24.09.2024 16:40 Ответить
Декриміналізація пройшла тому що випадки масові. Вже багато років. В нас один хлопець був відсутній 520 діб. Сам прийшов назад. Його лише оштрафували. Служить далі. Ха ха ха.
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24.09.2024 19:49 Ответить
максимум, що вийде з цього розслідування - "цар (сіреч ЕрЗеСир) невинуватий, а винуваті його бояри"
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24.09.2024 16:41 Ответить
Винуватий завжди сторож чи прибиральниця
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24.09.2024 17:03 Ответить
Винуваті депутати, але в цьому питанні вони виражають волю більшості мешканців України.
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24.09.2024 19:53 Ответить
Ага, ось тільки це наслідки. А причину такої ситуації чому не хочуть розслідувати? Треба лікувати не хворобу, а причину хвороби!
Чи боїтеся на себе коханих вийти?!
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24.09.2024 16:50 Ответить
Ну оприлюднила бригада свою відповідь на вчинок. Ок. Було б цікаво тоді оприлюднювати весь процес далі. Коли розслідування поступило в дбр. За який термін дбр зробило своє розслідування. Коли подало папери в суд. Саме судове слухання було би цікаво в прямому ефірі послухати. Вирок суду. Мільйон питань від журналістів. Питання від слідчих. Оприлюднюйте все. Викликайте до суду також всіх причетних командирів або уповноважених від бригади. Якщо пішла публічна гра . То ок. В дбр на інших сзч справи лежать роками без будь якого руху. Ха ха ха.
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24.09.2024 20:27 Ответить
хоть ти Гнезділов хоть Зеленський - є кримінальний кодекс, скоїв правопорушення - отримай
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24.09.2024 16:54 Ответить
Сначала Зеленского накажи (по закону), потом про остальных умничай!
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24.09.2024 16:56 Ответить
Вирішувати питання заміни (ротації, демобілізації, відпусток) військових, які служать 2 - 2,5 роки ніхто не збирається. В неті повно порад як ухилятися від служби і відповідних роликів із бабськими вересками. Чому мобілізовані у лютому 2022 року віддуваються за ухилянтів? У даному випадку людина використає Закон № 3902-ІХ і колись повернеться на службу, коли в МОУ або й вище прочухаються, що проблему треба вирішувати.
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24.09.2024 17:33 Ответить
Не скористається. В законі нема прямого зняття відповідальності, а є можливе зняття, і головне отримати рекомендаційний лист від командира який його погодиться взяти(не реально).
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24.09.2024 21:00 Ответить
Реально. В нас служить. Дбр завалене сотнями тисяч справ. Тому ефект зворотній. Критична маса завжди в таких справах грає важливу роль. Якщо наприклад ціла бригада відмовиться від того чи іншого завдання то кожному особисто нічого ніхто не зробить. Комбрига виженуть, догани, всяка фігня і просто розформують. Для солдата абсолютний нуль від того. Ха ха ха.
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25.09.2024 07:21 Ответить
Конкретно цьому персонажу - нереально, він вже "проказний".
А простому солдату, який втік бо не відпустили на хрестини, звісно реально.
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25.09.2024 10:41 Ответить
В интервью (в новости есть ссылка) есть слова "все будут служить", теперь можно дополнить "когда придет время дезертируете". По новому законодательству первое СЗЧ/дезертирство не считается преступлением, так что парень все продумал.
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24.09.2024 17:34 Ответить
Погуляє і повернеться ...
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24.09.2024 17:55 Ответить
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24.09.2024 18:50 Ответить
ЗСУ- єдиний працедавець України, котрий гарантує пожиттєве працевлаштування.
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24.09.2024 17:39 Ответить
Ніхера, у 65 копняком під дупу!
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24.09.2024 19:51 Ответить
https://informator.ua/uk/tck-husta-utrimuye-turistiv-iz-bronyuvannyam-u-zhahliviy-pidzemniy-tyurmi-spovid-chinovnika-z-dnipra
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24.09.2024 18:51 Ответить
Я згоден загинути героєм, але з Гнезділовим повністю погоджуюсь!
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24.09.2024 19:50 Ответить
Мудаки
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24.09.2024 20:01 Ответить
 
 