56 ОМПБр назначила служебное расследование в отношении публичного СОЧ Гнездилова
56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование по факту самовольного оставления части военнослужащим Сергеем Гнездиловым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Военнослужащий 56 ОМПБр Сергей Гнездилов совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, совершенное в условиях военного положения). По данному факту назначено служебное расследование и проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия", - отметили в бригаде.
В пресс-службе бригады добавили, что позиция командования воинской части остается неизменной - нулевая толерантность к совершению подобных поступков.
Что предшествовало?
Отметим, что 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.
Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию общественности, мнения по этому поводу разделились.
Сергей Гнездилов - украинский военный, общественный активист и участник российско-украинской войны.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.
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По кожному факту СЗЧ проводиться службове розслідування. Матеріали передаються в ДБР.
Провина за СЗЧ винятково на тому хто пішов в СЗЧ(які б не були причини).
Як пішов Гнізділов публічно в СЗЧ, так публічно піде служити в дісбат, на мирову з ним ніхто не піде.
Чи боїтеся на себе коханих вийти?!
А простому солдату, який втік бо не відпустили на хрестини, звісно реально.