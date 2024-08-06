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Новости Война
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Ситуация на фронте остается очень сложной, так что демобилизация для нас проблематична, - "слуга народа" Вениславский

Ситуація на фронті залишається дуже складною, тож демобілізація для нас проблематична, - «слуга народу» Веніславський

Сейчас говорить о возможности проведения демобилизации в Украине очень проблематично, поскольку ситуация на фронте остается сложной. Кроме этого, Россия планирует дальнейшее наращивание своих оккупационных войск в Украине.

Об этом во время брифинга заявил член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Вениславский рассказал, что вопрос демобилизации очень тщательно обсуждался в Комитете ВРУ по нацбезопасности и разведке. Он назвал этот вопрос "болезненным" и "наиболее сложным".

"История мировых войн на сегодня не знает примеров, когда до завершения полномасштабной войны, полномасштабного вторжения, до отпора агрессии осуществлялись бы какие-то комплексные меры по увольнению с военной службы тех, кто отстаивает территориальную целостность и государственный суверенитет", - заявил парламентарий.

Вениславский отметил, что вопрос демобилизации имеет не только политическое, но и оборонное,  военное значение и значение в сфере безопасности.

"Политически понятно, что выгодно говорить и хотелось бы нам обнадежить тех людей, которые воюют, что они там в течение определенного времени будут иметь возможность на увольнение. Но, к большому сожалению, на сегодня ситуация остается на фронте очень сложной", - сказал Вениславский.

Нардеп добавил, что страна-агрессор Россия постоянно пытается увеличить свой количественный состав вооруженных сил. По его словам, наемники, которые вступают в ряды вражеской армии, получают от 1 до 2 миллионов рублей единовременно при подписании контракта или вступления на службу.

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Вениславский отметил, что учитывая уровень жизни россиян - эти деньги для них вообще фантастические.

Парламентарий также поделился, что разведывательные сообщества во время заседания Комитета в закрытом режиме предоставили данные, свидетельствующие, что Россия поставила четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине еще на определенное количество десятков или даже сотню тысяч.

Поэтому говорить о демобилизации на этом фоне очень проблематично, добавил Вениславский.

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Автор: 

демобилизация (150) Вениславский Федор (263)


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Топ комментарии
+6
А в істроії є приклади коли силовики відсиджувались в тилу "до завершення повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, до відсічі агресії"?
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06.08.2024 16:51
+1
А ти тєорєтік знаєш скільки вже тисяч мєнтів у бойових частинах на фронті?
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06.08.2024 17:17
+1
Так до обіду ж казав шо ситуація з мобілізацією його влаштовує, а після обіду вже ні?
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06.08.2024 17:41
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Угу. Замінити елітні бригади набраними ухилянтами. З іншої сторони особисто знаю багатьох мужиків, що звісто з різних причин, добровільно підписали контракт з ЗСУ,
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06.08.2024 16:41 Ответить
Веніславський на букву П
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06.08.2024 16:50 Ответить
А в істроії є приклади коли силовики відсиджувались в тилу "до завершення повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, до відсічі агресії"?
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06.08.2024 16:51 Ответить
А ти тєорєтік знаєш скільки вже тисяч мєнтів у бойових частинах на фронті?
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06.08.2024 17:17 Ответить
Ну розкажи нам, а то ми тільки відео бачили.....
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06.08.2024 17:35 Ответить
Воюють тільки патрульні поліцейські Шана Але прокурорів, судей,ОМОН, СБУ там немає
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06.08.2024 17:36 Ответить
А патрульний полк поліції з Дніпра це не ОМОН?
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06.08.2024 17:56 Ответить
А примеры, когда во время войны не мобилизуют до 25 лет, но мобилизуют в 59? Гитлеровский фолькштурм 45 года прошу в пример не приводить, то ж фашисты.
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06.08.2024 20:16 Ответить
Так у нас справжній фольксштурм і так.
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07.08.2024 09:52 Ответить
Так до обіду ж казав шо ситуація з мобілізацією його влаштовує, а після обіду вже ні?
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06.08.2024 17:41 Ответить
Тобто це складне питання це галімий якоби комітет зеленого картелю вирішувати не буде і не вирішує. Щось там про історію світових воєн. Є там у того збіговиська військовий історик? Кожна війна різна. Що таке повномасштабне вторгнення і не повномасштабне? Таке собі половинка чи четвертинка? Масована артилерійська підготовка по нам у Луганській і Донецькій областях почалася на світанку 17 лютого 22 року. То це було вторгнення чи не вторгнення? Нам спочатку також кричали в радєйки із штабів. Що прям так із всього і скрізь обстрілюють? Тобто всі сп в двох областях говорять фігню. А як коло штаба зловили прильот, то вже щось почало доходити. А що ж це відбувається? Невже війна.? Ну з зеленим картелем все зрозуміло. Нічого іншого від них не буде. Але без навіть розробки планів на демобілізацію, без планів розвитку ЗСУ без мобілізованих, а контрактників у спільноти нічого доброго не буде. Буде наростати криза у середині країни, яку крім силових варіантів ніяким чином не вирішати. Найбільш ураженим будуть знову цивільні. Я наприклад не розумію чого вся спільнота України не вимагає правил гри в мобілізацію без демобілізації? Вже складається ціла верства населення із мобілізованих на невизначений термін, які будуть обходитися платникам податків з кожним місяцем все дорожче і дорожче. Це якщо говорити про гроші. З кожним місяцем цивільних будуть більше обмежувати у всіх планах на всіх рівнях. ЗСУ з мобілізованих буде більше перетягувати на себе свою значущість. І навіть кількісно буде ставати все більше. Інтереси цивільного стануть не цікавими для мобілізованого. Чому? Тому що вчора він сам був цивільним і в нього був інший образ життя, а сьогодні він вже не цивільний, а мобілізований. І перед ним стають інші задачі як вижити і як пропітляти. І оце нове на невизначений строк. Тому як він буде відноситись до хотєлок цивільних? Хрєново. Чому? Тому що в нього є тепер свої інші хотєлки які не співпадають. Ха ха ха.
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06.08.2024 17:47 Ответить
А як кажуть 99% військових, і мобілізація теж.
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06.08.2024 17:47 Ответить
Демобилизация не обязательна. Достаточно грамотно распорядиться новыми призывниками, и наладить ротации с длительными отпусками.
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06.08.2024 18:49 Ответить
Війна іде 10 років. Хто дасть гарантію що вона не буде іти ще 10 - 20 років? Тобто теперішнім мобілізованим впрягатися на 10 років. Оригінально. Був собі скажімо трактористом 10 років, а тут на тобі солдатом на 10 , бо зелене гівно із кримінального картелю не може вирішити питань. За які йому оцей тракторист сплачував зарплату із своїх податків. Оцей зелений гівнюк не говорить щоб збільшити штатку бригади в три рази для довгих відпусток, а говорить про те, що він взагалі нічого робити і не збирається. Ось зміст його доповіді. Прикривається якоюсь історією воєн царя Сардона. Нічого в напрямку залучення контрактників на заміну мобілізованим немає і не буде. Ніяких відпусток. 10 днів це не відпустка. У кожного солдата законних є 45 днів. Ніяких ротацій в цивілізованому розумінні цього слова не буде. Демобілізації не буде. Ось що оцей негідник сказав. І отой галімий комітет для вирішення хоч чогось не робить. З цивільними також все зрозуміло. Їх таке влаштовує. Хай когось там мобілізують аби не мене. Питання чого родини мобілізованих мовчать? Напевно невизначеність ні в чому також влаштовує? Ха ха ха.
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06.08.2024 21:25 Ответить
Підтримаємо разом електронну петицію 22/229766 про зниження призовного віку з 60 років до 50 років. Вже зібрано більше 65% потрібних голосів!!!
Електронна петиція знаходиться тут:
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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06.08.2024 20:37 Ответить
 
 