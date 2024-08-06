Ситуация на фронте остается очень сложной, так что демобилизация для нас проблематична, - "слуга народа" Вениславский

Сейчас говорить о возможности проведения демобилизации в Украине очень проблематично, поскольку ситуация на фронте остается сложной. Кроме этого, Россия планирует дальнейшее наращивание своих оккупационных войск в Украине.

Об этом во время брифинга заявил член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Вениславский рассказал, что вопрос демобилизации очень тщательно обсуждался в Комитете ВРУ по нацбезопасности и разведке. Он назвал этот вопрос "болезненным" и "наиболее сложным".

"История мировых войн на сегодня не знает примеров, когда до завершения полномасштабной войны, полномасштабного вторжения, до отпора агрессии осуществлялись бы какие-то комплексные меры по увольнению с военной службы тех, кто отстаивает территориальную целостность и государственный суверенитет", - заявил парламентарий.

Вениславский отметил, что вопрос демобилизации имеет не только политическое, но и оборонное, военное значение и значение в сфере безопасности.

"Политически понятно, что выгодно говорить и хотелось бы нам обнадежить тех людей, которые воюют, что они там в течение определенного времени будут иметь возможность на увольнение. Но, к большому сожалению, на сегодня ситуация остается на фронте очень сложной", - сказал Вениславский.

Нардеп добавил, что страна-агрессор Россия постоянно пытается увеличить свой количественный состав вооруженных сил. По его словам, наемники, которые вступают в ряды вражеской армии, получают от 1 до 2 миллионов рублей единовременно при подписании контракта или вступления на службу.

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Вениславский отметил, что учитывая уровень жизни россиян - эти деньги для них вообще фантастические.

Парламентарий также поделился, что разведывательные сообщества во время заседания Комитета в закрытом режиме предоставили данные, свидетельствующие, что Россия поставила четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине еще на определенное количество десятков или даже сотню тысяч.

Поэтому говорить о демобилизации на этом фоне очень проблематично, добавил Вениславский.

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