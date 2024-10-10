Воину 56 ОМПБр Гнездилову, который публично ушел в СОЧ, сообщили о подозрении, - адвокат Шадрин

Военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СОЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, в ближайшее время суд будет избирать Гнездилову меру пресечения.

Напомним, 9 октября ГБР задержало военнослужащего 56-й ОМПБр по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения.

Его действия квалифицированы как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

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56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

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