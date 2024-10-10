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Воину 56 ОМПБр Гнездилову, который публично ушел в СОЧ, сообщили о подозрении, - адвокат Шадрин

Воїну 56 ОМПБр Сергію Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, вручили підозру

Военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СОЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.

Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, в ближайшее время суд будет избирать Гнездилову меру пресечения.

Напомним, 9 октября ГБР задержало военнослужащего 56-й ОМПБр по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения.

Его действия квалифицированы как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные, которые впервые самовольно оставили свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт, - ГБР

Что предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.

Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 ОМПБр назначила служебное расследование в отношении публичного СЗЧ Гнездилова

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

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Автор: 

дезертирство (335) 56 отдельная мотопехотная бригада (53) подозрение (501)


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Топ комментарии
+21
Він не дезертир. Дезертири на початку війни втікли з міст. Кадрові військові, силовики, вся ця шушєра. Яка після війни буде з орденами-цяцьками і з нормальними пенсіями. Україна вас перемеле, пережує та виплюне
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10.10.2024 13:32
+9
сзч - это не дезертирство...если что...
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10.10.2024 13:10
+9
Велика різниця. Жодна притомна людина не буде воювати вічно, бо воно нікому не потрібно
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10.10.2024 13:57
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сзч - это не дезертирство...если что...
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10.10.2024 13:10 Ответить
А кваліфікують як дезертирство. Я не перевіряв, але ніби як по термінах відсутності? Цікаво скільки впаяють. По факту людину, яка воювала , а не шарилась в тилу, держава посадить на тривалий термін, бо відмовилась помирати.
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10.10.2024 13:16 Ответить
дезертирство это оставление позиций с оружием..сзч-перелез через забор и к мамке....
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10.10.2024 13:24 Ответить
Тобто якщо драпонув кинувши зброю то вже не дезертир а маладєц?
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10.10.2024 13:55 Ответить
Ви не праві.
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10.10.2024 14:24 Ответить
Якщо мета - ухилення від подальшої служби, це дезертир.
Якщо немає мети ухилитися, це СЗЧ".
А от як обвинувачення доведе в суді що це 408 а не 407 це вже покаже час.
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10.10.2024 14:23 Ответить
Інкримінують 408 тому що там строки відбування більше, можливо до суда ще перекваліфікують в 407.
Чувак проти влади пішов, вона цього не пробачає!
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10.10.2024 14:30 Ответить
Дезертир він тепер - був воїн.
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10.10.2024 13:14 Ответить
Він не дезертир. Дезертири на початку війни втікли з міст. Кадрові військові, силовики, вся ця шушєра. Яка після війни буде з орденами-цяцьками і з нормальними пенсіями. Україна вас перемеле, пережує та виплюне
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10.10.2024 13:32 Ответить
Яка різниця коли втік? Він ніічим не відрізняється від тих що втекли на початку.
Є така притча про ірландського коваля і козу...
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10.10.2024 13:54 Ответить
Велика різниця. Жодна притомна людина не буде воювати вічно, бо воно нікому не потрібно
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10.10.2024 13:57 Ответить
Це порівняння з найвеличнішим боневтіком ?
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10.10.2024 15:15 Ответить
Не арештом Гнезділова треба вирішувати питання несправедливої мобілізації:
1) поліцію та МВС треба відправляти на фронт, бо їх потужне лоббі завжди "вирішить" питання з Татаровим та єрмаком
2) держслужбовці мають бути на фронті
3) оплата в 470 тис грн в місяць (та страхування життя і здоров'я) кожній особі на передку
4) строк служби саме на фронті по мобілізації має бути 3 роки (з можливісю повернутись за власним бажанням)
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10.10.2024 13:32 Ответить
Держава перемеле його і виплюне. Тут не питання, що поки війна - демобілізація не можлива. Питання справедливості, якої немає. Питання бронювання 1.5 млн людей, питання що знайомий вчитель пішов з перших днів і назад піти не може, а всі інші вчителі тепер мають бронь. Якась х-н
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10.10.2024 13:40 Ответить
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10.10.2024 13:41 Ответить
А пішов би по тихому в ліс, отримав би рік умовно....а можливо, і нагородили б....
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10.10.2024 13:46 Ответить
Ще раз кажу - чувак влаштував політичну акцію, а не просто сзч. Для кожної диктатури (а Зєля вже бачить себе міні-Наполеоном), політичні акції - це саме страшне, шо може бути і карає вона за них не шкодуючи сил.
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10.10.2024 13:57 Ответить
Він свідомо чи несвідомо добряче попрацював на кацапське ІПСО. Кацапи від нього аж кончають.
Як завжди, правда змішана з брехню заходить як чиста правда.
І за таке повинна бути відповідальність у воюючий за існування країні.
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10.10.2024 14:05 Ответить
Таких як він вже понад 160 тис.
https://glavcom.ua/publications/kazus-soldata-**********-abo-spravedlivist-chi-kapituljatsija--1022284.html
І чим далі люди в окопах бачать, що вони там помирають щоб влада-чиновники при кориті продовжувала безкарно красти, тим більше вони собі задають питання, для чого за це я маю віддати своє життя. Зелене лайно знецінило вартість життя військових, але усіляко захищає життя корупціонерів...
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10.10.2024 14:38 Ответить
Влада краде та захищає корупціонерів? Боже, яка несподіванка, особливо після фантастичних обіцянок Клоуна, на минулих виборах....
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10.10.2024 14:56 Ответить
"особливо після фантастичних обіцянок Клоуна, на минулих виборах" - уточніть, будь ласка, про кого це?
)))))))))))
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10.10.2024 15:20 Ответить
Черговий не дуже розумний чоловік. Да срати на кацапів - вони рівняють з землею наші міста. Де вас таких штампують? Ви в сутність вникните
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10.10.2024 17:41 Ответить
На кацапське іпсо свідомо працює зе і його шобла, які захищають ухилянтів, обкрадають військових і розвалюють армію. А Гнєзділов не захотів воювати рабом і лише нагадав що він людина
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10.10.2024 17:51 Ответить
За такою логікою нащо було взагалі чинити опір кацапам якщо ви не раби?
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10.10.2024 19:29 Ответить
Не бути рабом не відміняє права Вбивати ворога не відміняє
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10.10.2024 22:26 Ответить
Не відміняє також права позбутися державності задля спільного з ворогом військового утворення проти союзників.
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11.10.2024 06:41 Ответить
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10.10.2024 14:09 Ответить
Буде те саме, що по Семенченку, Червінському...
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10.10.2024 14:58 Ответить
Коли вже нарешті головний кловн країни піде в СЗЧ?
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10.10.2024 16:10 Ответить
пацанва зєльоная, а на шо він надіявся
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10.10.2024 22:20 Ответить
 
 