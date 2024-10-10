Воину 56 ОМПБр Гнездилову, который публично ушел в СОЧ, сообщили о подозрении, - адвокат Шадрин
Военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о СОЧ, вручили подозрение по факту дезертирства.
Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, в ближайшее время суд будет избирать Гнездилову меру пресечения.
Напомним, 9 октября ГБР задержало военнослужащего 56-й ОМПБр по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения.
Его действия квалифицированы как дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
Что предшествовало?
Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.
"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас - очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ. В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории.
Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к невыполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать - обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах", - пояснил он.
56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.
Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст", где говорит с военными и поднимает вопрос милитаризации общества.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.
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Якщо немає мети ухилитися, це СЗЧ".
А от як обвинувачення доведе в суді що це 408 а не 407 це вже покаже час.
Чувак проти влади пішов, вона цього не пробачає!
Є така притча про ірландського коваля і козу...
1) поліцію та МВС треба відправляти на фронт, бо їх потужне лоббі завжди "вирішить" питання з Татаровим та єрмаком
2) держслужбовці мають бути на фронті
3) оплата в 470 тис грн в місяць (та страхування життя і здоров'я) кожній особі на передку
4) строк служби саме на фронті по мобілізації має бути 3 роки (з можливісю повернутись за власним бажанням)
Як завжди, правда змішана з брехню заходить як чиста правда.
І за таке повинна бути відповідальність у воюючий за існування країні.
https://glavcom.ua/publications/kazus-soldata-**********-abo-spravedlivist-chi-kapituljatsija--1022284.html
І чим далі люди в окопах бачать, що вони там помирають щоб влада-чиновники при кориті продовжувала безкарно красти, тим більше вони собі задають питання, для чого за це я маю віддати своє життя. Зелене лайно знецінило вартість життя військових, але усіляко захищає життя корупціонерів...
)))))))))))