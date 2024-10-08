РУС
Военные, впервые самовольно покинувшие свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт, - ГБР

Некоторые задержанные военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть и добровольно решили продолжить службу, были освобождены из-под стражи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственное бюро расследований проводит кропотливую работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, которые впервые самовольно оставили свои части. Этой работе способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые позволяют судам принимать соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Зафиксированные случаи СОЧ

Так, в конце сентября 2024 года Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области принял решение не сажать военнослужащего, который в декабре 2023 года без соответствующих приказов покинул расположение воинской части, которая дислоцировалась на Днепропетровщине.

Во время досудебного расследования уголовного производства следователи ГБР установили местонахождение военного и задержали его.

Читайте также: В ВР работают над законопроектом о полном освобождении от уголовной ответственности за СОЧ, - "слуга народа" Вениславский

Мужчине было сообщено о подозрении за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

В ГБР рассказали, что во время судебного разбирательства военнослужащий заявил ходатайство об освобождении его от ответственности из-за желания продолжать военную службу в одной из частей, командир которой дал согласие на зачисление военного.

На основании ч. 5 ст. 401 УК Украины суд постановил освободить военного от уголовной ответственности.

Читайте также: Рада приняла законопроект о ослаблении ответственности за СОЧ или дезертирство

Кроме того, 2 октября 2024 года Беляевский районный суд Одесской области и Корабельный районный суд Николаева освободили от уголовной ответственности двух военнослужащих одной из механизированных бригад. Один из них покинул место службы в ноябре 2022 года, другой - в январе 2024 года, во время дислокации их подразделения в Винницкой области.

Координация с руководством военной бригады

Аналогичный приговор 7 октября вынес Саратский районный суд Одесской области в отношении заместителя командира роты другой воинской части, который оставил место службы в декабре 2024 года, тоже во время дислокации в Винницкой области.

Правоохранители задержали военных. Поскольку военные оставили место службы впервые и добровольно решили продолжить нести службу, они на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины были освобождены из-под стражи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующие военнослужащие при необходимости могут работать в Министерстве по делам ветеранов, - указ

Руководство одной из военных бригад согласилось принять этих лиц на службу, поэтому они продолжат защищать страну в составе этого военного подразделения.

ГБР отметило, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы до 10 лет.

"Поэтому те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим собратьям защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с Законом", - добавили в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих. Законопроект подали в Верховную Раду

Автор: 

Той випадок, коли грьобані жернова системи.
Достатньо знаю СЗЧшників. Ситуації траплялися різні. Особливо останніх півроку. Просто не витримують. Добровольцями йшли в 22-му - так добровільно повинні були і приймати рішення щодо звільнення.
Але ні. Раби на галєрах.
(пощастило офіційно звільнитися по здоров'ю, але іншим побратимам так не щастить. Шкандибають по МСЕКам і періодично з'являються на фронті щоб знову їхати по госпіталям).
Хлопці гинуть не залишая по собі нащадків .
Влада має стимулювати народження дітей.
У Словаччини влада сплачує кожний дитині допомогу до 18 років.
І усім з ВНЖ і ПМЖ теж.
28 евро на місяц. Це приблизно 1400 гр. Тобто 3-5 кг мʼяса на місяц.
Зе с шісткою геттманцев же думають як тількі обідрати і вигнати з країни українців дикими податками.
Напевно дикою мобілізацією вони хочуть компенсувати цю кількість. Ну так свіжемобілізовані теж підуть в сзч. Кому сподобається цей зелений бардак в армії?
вигнати з країни українців
- і саме тому кордони перекрили ?
Так, саме тому. Бо виїзжають жінки і молодь. Думаю не треба пояснювати що українки за кордоном у іноземців нарасхват
показать весь комментарий
То у Вас застарілі дані. Зараз допомога на дитину у Словаччині вже 60 євро плюс податковий бонус 140. Тобто 200 євро до 18 років. Після 18 років, якщо дитина ще навчається, теж є якісь виплати
😜У Вас теж застарилі данні. Прийняли зараз і вступив у дію новий закон
- до 15 виплати 60+100 евро кожен місяц
- до 18 виплати 60+ 50 евро кожен місяц
- с 18 до завершення студирования 60 евро на місяц.

але я приводжу схему, по який було у Словаччині , для того щоб не путати тих хто зі схемою не знайом.
28 евро на місяц до завершення студирования- теж хороший бонус був би в Україні
цифри тиз хто в сзч катастрофічні. з цим дійсно потрібнр щось робити. а це біля 160 тисяч.....
нічого не зробиш - там всю систему потрібно змінювати , а цього ніхто робити не буде !
Ти сам рахував,по пальцях?
А скільки насправді? Бо гадати на кавовій гущі у нас багато хто вміє. Більш поширеною поки що була цифра ~100 тисяч, про 160 я вперше чую.
можете перевірити. в нас і офіційно загиблих 32 000.
а ще тема відпусток...знаю людину яка два роки в армії, а командир в тупу нікому не підписує рапорт на відпусту..
Таких тисячі , а може і десятки тисяч !
Сам, цього літа , вперше за 2,5 роки у нормальні відпустці побував ....
і за сімейними?
не можу нічого додати... не знаю що ти маєш на увазі, якщо за сімейними трагічними то стососвно мого знайомого, в нього дякувати Богу, нема такої...
Просто командир не має права безпідставно не приймати рапорти на відпустку. Єдине - це коли бойова готовність, і народу більш за 30% від підрозділу в відпустках. Тоді можуть притримати. Інакше ніяк. Його порвуть просто. Боєць дзвонить на гарячу лінію в Сухопутку і все. Кримінал.
===
За сімейними - смерть родичів, ще шось недобре (дитина захворіла), та що завгодно.
==
Побратим хотів у відпустку, а по термінам неположено. Ок. Голова сільради пише гнівного листа, що у нього в хаті впала стіна, проживає лише стара мати, а лише він один знає, де у стіні проводка.
Всьо. 10 днів плюс дорога )))
сімейних, на щастя, нема..а так рапорти приймає, але...у відпустку ніхто не їде...
Шо ви за казки розказуєте. Якщо командир під*рас, то він буде робити (або не робити) що захоче. Бо армійська система - це натуральне рабство.
Можна поскаржитись на гарячу лінію, і ти навіть сходиш у відпустку, але після повернення підеш на ноль, в саму сраку, звідки вже не повернешся. Тому рабам краще сидіти мовчки і виконувати всі примхи пана - самодура-командира.
Коли під дронами ,мінометами,та "стволою" прибігає тварюка та каже-"ідітє ступєнькі копайтє" у образі,стоїть дитина й плаче,я тому підару кажу,що такого не буде,а воно-"чємода"-офіцер,я не знаю як не взяв гріх на душу,кацапів вбивав,а цю мразоту не вбив.
тема СЗЧ не така лінійна як здається на перший погляд... достатньо пригадати як ті хто пішов через рекрутинговий центр, попали ХЗ куди, бо ТЦК відніше...тай то це лише один з аспектів..знаю людину 50+ яка в армії не служила, здоров'я не дуже, але все життя за кермом, готова була водієм бути, мала "відношення", але була засунута в іншу частину в "штурмовики"..звісно СЗЧ....
Знаю людей які два з половиною роки працювали звязківцями, водіями і т.д., готові були і далі служити, хоча поклали здоров'я і пора би вже на відпочинок. А їх потім замість відправити на дембель відправили в піхоту. От вам і сзч. І ненависть до країни і армії. А потім на їх сісце набрали довбнів. І бідкаються аяяяй, у нас связістів немає.
штрафбати із заградотрядами? зе4мо вже возомнив себе богом
Тобто для того щоб перейти з одного підрозділу до іншого, треба піти в СЗЧ.
Просте рішення!
Часто це єдиний спосіб перевестися. Рабська система, добре хоч цю лазівку залишили.
кожне СЗЧ індивідуальне. хто не був на їх місці, той не зрозуміє.
Деякі затримані військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину і добровільно вирішили продовжити службу, були звільнені з-під варти, - тобто то ті кого вже зловили і знаходились під вартою!

А скільки повернулось до війська з тих хто ховається від органів?
Чому не звільнити з війська тих хто в СЗЧ 50+, люди яки пішли з війська вже воювати не будуть, навіщо наповнювати тюрми, зробить для цієї вікової категорії амністію - хай роблять та платять податки, ККД з них на війні дорівнює "0".
Армію на м'ясо, ********** купкою склали щоб туди іскандер прилетів, гроші на фортифікації і дрони розікрали, інвесторів вигнали, податки підвищують, як і витрати на чинуш, а зробити нормальну оплату воякам це не їх методи. Їх методи це знищити боєздатні бригади, вигнати жінок з дітьми закордон, підірвати економіку, а потім сказати що воювати нічим і ніким і треба віддати суверенітет і по Дніпру
09.10.2024 00:10 Ответить
 
 