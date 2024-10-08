Военные, впервые самовольно покинувшие свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт, - ГБР
Некоторые задержанные военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть и добровольно решили продолжить службу, были освобождены из-под стражи.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"Государственное бюро расследований проводит кропотливую работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, которые впервые самовольно оставили свои части. Этой работе способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые позволяют судам принимать соответствующие решения", - говорится в сообщении.
Зафиксированные случаи СОЧ
Так, в конце сентября 2024 года Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области принял решение не сажать военнослужащего, который в декабре 2023 года без соответствующих приказов покинул расположение воинской части, которая дислоцировалась на Днепропетровщине.
Во время досудебного расследования уголовного производства следователи ГБР установили местонахождение военного и задержали его.
Мужчине было сообщено о подозрении за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).
В ГБР рассказали, что во время судебного разбирательства военнослужащий заявил ходатайство об освобождении его от ответственности из-за желания продолжать военную службу в одной из частей, командир которой дал согласие на зачисление военного.
На основании ч. 5 ст. 401 УК Украины суд постановил освободить военного от уголовной ответственности.
Кроме того, 2 октября 2024 года Беляевский районный суд Одесской области и Корабельный районный суд Николаева освободили от уголовной ответственности двух военнослужащих одной из механизированных бригад. Один из них покинул место службы в ноябре 2022 года, другой - в январе 2024 года, во время дислокации их подразделения в Винницкой области.
Координация с руководством военной бригады
Аналогичный приговор 7 октября вынес Саратский районный суд Одесской области в отношении заместителя командира роты другой воинской части, который оставил место службы в декабре 2024 года, тоже во время дислокации в Винницкой области.
Правоохранители задержали военных. Поскольку военные оставили место службы впервые и добровольно решили продолжить нести службу, они на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины были освобождены из-под стражи.
Руководство одной из военных бригад согласилось принять этих лиц на службу, поэтому они продолжат защищать страну в составе этого военного подразделения.
ГБР отметило, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы до 10 лет.
"Поэтому те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим собратьям защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с Законом", - добавили в пресс-службе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Влада має стимулювати народження дітей.
У Словаччини влада сплачує кожний дитині допомогу до 18 років.
І усім з ВНЖ і ПМЖ теж.
28 евро на місяц. Це приблизно 1400 гр. Тобто 3-5 кг мʼяса на місяц.
Зе с шісткою геттманцев же думають як тількі обідрати і вигнати з країни українців дикими податками.
- і саме тому кордони перекрили ?
- до 15 виплати 60+100 евро кожен місяц
- до 18 виплати 60+ 50 евро кожен місяц
- с 18 до завершення студирования 60 евро на місяц.
але я приводжу схему, по який було у Словаччині , для того щоб не путати тих хто зі схемою не знайом.
28 евро на місяц до завершення студирования- теж хороший бонус був би в Україні
Достатньо знаю СЗЧшників. Ситуації траплялися різні. Особливо останніх півроку. Просто не витримують. Добровольцями йшли в 22-му - так добровільно повинні були і приймати рішення щодо звільнення.
Але ні. Раби на галєрах.
(пощастило офіційно звільнитися по здоров'ю, але іншим побратимам так не щастить. Шкандибають по МСЕКам і періодично з'являються на фронті щоб знову їхати по госпіталям).
Сам, цього літа , вперше за 2,5 роки у нормальні відпустці побував ....
===
За сімейними - смерть родичів, ще шось недобре (дитина захворіла), та що завгодно.
==
Побратим хотів у відпустку, а по термінам неположено. Ок. Голова сільради пише гнівного листа, що у нього в хаті впала стіна, проживає лише стара мати, а лише він один знає, де у стіні проводка.
Всьо. 10 днів плюс дорога )))
Просте рішення!
А скільки повернулось до війська з тих хто ховається від органів?
Чому не звільнити з війська тих хто в СЗЧ 50+, люди яки пішли з війська вже воювати не будуть, навіщо наповнювати тюрми, зробить для цієї вікової категорії амністію - хай роблять та платять податки, ККД з них на війні дорівнює "0".