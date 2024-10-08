Военные, впервые самовольно покинувшие свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт, - ГБР

Некоторые задержанные военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть и добровольно решили продолжить службу, были освобождены из-под стражи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственное бюро расследований проводит кропотливую работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, которые впервые самовольно оставили свои части. Этой работе способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые позволяют судам принимать соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Зафиксированные случаи СОЧ

Так, в конце сентября 2024 года Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области принял решение не сажать военнослужащего, который в декабре 2023 года без соответствующих приказов покинул расположение воинской части, которая дислоцировалась на Днепропетровщине.

Во время досудебного расследования уголовного производства следователи ГБР установили местонахождение военного и задержали его.

Мужчине было сообщено о подозрении за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

В ГБР рассказали, что во время судебного разбирательства военнослужащий заявил ходатайство об освобождении его от ответственности из-за желания продолжать военную службу в одной из частей, командир которой дал согласие на зачисление военного.

На основании ч. 5 ст. 401 УК Украины суд постановил освободить военного от уголовной ответственности.

Кроме того, 2 октября 2024 года Беляевский районный суд Одесской области и Корабельный районный суд Николаева освободили от уголовной ответственности двух военнослужащих одной из механизированных бригад. Один из них покинул место службы в ноябре 2022 года, другой - в январе 2024 года, во время дислокации их подразделения в Винницкой области.

Координация с руководством военной бригады

Аналогичный приговор 7 октября вынес Саратский районный суд Одесской области в отношении заместителя командира роты другой воинской части, который оставил место службы в декабре 2024 года, тоже во время дислокации в Винницкой области.

Правоохранители задержали военных. Поскольку военные оставили место службы впервые и добровольно решили продолжить нести службу, они на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины были освобождены из-под стражи.

Руководство одной из военных бригад согласилось принять этих лиц на службу, поэтому они продолжат защищать страну в составе этого военного подразделения.

ГБР отметило, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы до 10 лет.

"Поэтому те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим собратьям защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с Законом", - добавили в пресс-службе.

