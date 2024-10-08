Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатись на фронт, - ДБР
Деякі затримані військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину і добровільно вирішили продовжити службу, були звільнені з-під варти.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Державне бюро розслідувань проводить кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовані випадки СЗЧ
Так, наприкінці вересня 2024 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив рішення не ув’язнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 року без відповідних наказів залишив розташування військової частини, що дислокувалася на Дніпропетровщині.
Під час досудового розслідування кримінального провадження слідчі ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його.
Чоловіку було повідомлено про підозру за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).
У ДБР розповіли, що під час судового розгляду військовослужбовець заявив клопотання про звільнення його від відповідальності через бажання продовжувати військову службу в одній із частин, командир якої надав згоду на зарахування військового.
На підставі ч. 5 ст. 401 КК України суд постановив звільнити військового від кримінальної відповідальності.
Крім того, 2 жовтня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області та Корабельний районний суд Миколаєва звільнили від кримінальної відповідальності двох військовослужбовців однієї з механізованих бригад. Один з них залишив місце служби у листопаді 2022 року, інший – у січні 2024 року, під час дислокації їхнього підрозділу у Вінницькій області.
Координація з керівництвом військової бригади
Аналогічний вирок 7 жовтня ухвалив Саратський районний суд Одеської області щодо заступника командира роти іншої військової частини, який залишив місце служби у грудні 2024 року, теж під час дислокації на Вінниччині.
Правоохоронці затримали військових. Оскільки військові залишили місце служби вперше та добровільно вирішили продовжити нести службу, їх на підставі ч. 5 ст. 401 КК України було звільнено з-під варти.
Керівництво однієї з військових бригад погодилося прийняти цих осіб на службу, тому вони продовжать захищати країну у складі цього військового підрозділу.
ДБР наголосило, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене в бойовій обстановці, карається позбавленням волі до 10 років.
"Тому ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із Законом", - додали у пресслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Влада має стимулювати народження дітей.
У Словаччини влада сплачує кожний дитині допомогу до 18 років.
І усім з ВНЖ і ПМЖ теж.
28 евро на місяц. Це приблизно 1400 гр. Тобто 3-5 кг мʼяса на місяц.
Зе с шісткою геттманцев же думають як тількі обідрати і вигнати з країни українців дикими податками.
- і саме тому кордони перекрили ?
- до 15 виплати 60+100 евро кожен місяц
- до 18 виплати 60+ 50 евро кожен місяц
- с 18 до завершення студирования 60 евро на місяц.
але я приводжу схему, по який було у Словаччині , для того щоб не путати тих хто зі схемою не знайом.
28 евро на місяц до завершення студирования- теж хороший бонус був би в Україні
Достатньо знаю СЗЧшників. Ситуації траплялися різні. Особливо останніх півроку. Просто не витримують. Добровольцями йшли в 22-му - так добровільно повинні були і приймати рішення щодо звільнення.
Але ні. Раби на галєрах.
(пощастило офіційно звільнитися по здоров'ю, але іншим побратимам так не щастить. Шкандибають по МСЕКам і періодично з'являються на фронті щоб знову їхати по госпіталям).
Сам, цього літа , вперше за 2,5 роки у нормальні відпустці побував ....
===
За сімейними - смерть родичів, ще шось недобре (дитина захворіла), та що завгодно.
==
Побратим хотів у відпустку, а по термінам неположено. Ок. Голова сільради пише гнівного листа, що у нього в хаті впала стіна, проживає лише стара мати, а лише він один знає, де у стіні проводка.
Всьо. 10 днів плюс дорога )))
Просте рішення!
А скільки повернулось до війська з тих хто ховається від органів?
Чому не звільнити з війська тих хто в СЗЧ 50+, люди яки пішли з війська вже воювати не будуть, навіщо наповнювати тюрми, зробить для цієї вікової категорії амністію - хай роблять та платять податки, ККД з них на війні дорівнює "0".