Цензор.НЕТ
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатись на фронт, - ДБР

Затримані військові, які СЗЧ, повернулись на службу

Деякі затримані військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину і добровільно вирішили продовжити службу, були звільнені з-під варти.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Державне бюро розслідувань проводить кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовані випадки СЗЧ

Так, наприкінці вересня 2024 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив рішення не ув’язнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 року без відповідних наказів залишив розташування військової частини, що дислокувалася на Дніпропетровщині.

Під час досудового розслідування кримінального провадження слідчі ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ВР працюють над законопроєктом про повне звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ, - "слуга народу" Веніславський

Чоловіку було повідомлено про підозру за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

У ДБР розповіли, що під час судового розгляду військовослужбовець заявив клопотання про звільнення його від відповідальності через бажання продовжувати військову службу в одній із частин, командир якої надав згоду на зарахування військового.

На підставі ч. 5 ст. 401 КК України суд постановив звільнити військового від кримінальної відповідальності.

Читайте також: Чинні військовослужбовці за необхідності можуть працювати у Мінветеранів, - указ

Крім того, 2 жовтня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області та Корабельний районний суд Миколаєва звільнили від кримінальної відповідальності двох військовослужбовців однієї з механізованих бригад. Один з них залишив місце служби у листопаді 2022 року, інший – у січні 2024 року, під час дислокації їхнього підрозділу у Вінницькій області.

Координація з керівництвом військової бригади

Аналогічний вирок 7 жовтня ухвалив Саратський районний суд Одеської області щодо заступника командира роти іншої військової частини, який залишив місце служби у грудні 2024 року, теж під час дислокації на Вінниччині.

Правоохоронці затримали військових. Оскільки військові залишили місце служби вперше та добровільно вирішили продовжити нести службу, їх на підставі ч. 5 ст. 401 КК України було звільнено з-під варти.

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт про послаблення відповідальності за СЗЧ або дезертирство

Керівництво однієї з військових бригад погодилося прийняти цих осіб на службу, тому вони продовжать захищати країну у складі цього військового підрозділу.

ДБР наголосило, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене в бойовій обстановці, карається позбавленням волі до 10 років.

"Тому ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із Законом", - додали у пресслужбі.

Також читайте: Втік зі служби на ТОТ та отримав 2,7 млн грн виплат як військовополонений: Експрикордоннику з Луганщини повідомлено про підозру

військовослужбовці дезертирство ДБР
Топ коментарі
Той випадок, коли грьобані жернова системи.
Достатньо знаю СЗЧшників. Ситуації траплялися різні. Особливо останніх півроку. Просто не витримують. Добровольцями йшли в 22-му - так добровільно повинні були і приймати рішення щодо звільнення.
Але ні. Раби на галєрах.
(пощастило офіційно звільнитися по здоров'ю, але іншим побратимам так не щастить. Шкандибають по МСЕКам і періодично з'являються на фронті щоб знову їхати по госпіталям).
08.10.2024 12:39
Хлопці гинуть не залишая по собі нащадків .
Влада має стимулювати народження дітей.
У Словаччини влада сплачує кожний дитині допомогу до 18 років.
І усім з ВНЖ і ПМЖ теж.
28 евро на місяц. Це приблизно 1400 гр. Тобто 3-5 кг мʼяса на місяц.
Зе с шісткою геттманцев же думають як тількі обідрати і вигнати з країни українців дикими податками.
08.10.2024 12:31
Напевно дикою мобілізацією вони хочуть компенсувати цю кількість. Ну так свіжемобілізовані теж підуть в сзч. Кому сподобається цей зелений бардак в армії?
08.10.2024 12:41
08.10.2024 12:31
вигнати з країни українців
- і саме тому кордони перекрили ?
08.10.2024 12:36
Так, саме тому. Бо виїзжають жінки і молодь. Думаю не треба пояснювати що українки за кордоном у іноземців нарасхват
09.10.2024 00:07
То у Вас застарілі дані. Зараз допомога на дитину у Словаччині вже 60 євро плюс податковий бонус 140. Тобто 200 євро до 18 років. Після 18 років, якщо дитина ще навчається, теж є якісь виплати
08.10.2024 12:50
😜У Вас теж застарилі данні. Прийняли зараз і вступив у дію новий закон
- до 15 виплати 60+100 евро кожен місяц
- до 18 виплати 60+ 50 евро кожен місяц
- с 18 до завершення студирования 60 евро на місяц.

але я приводжу схему, по який було у Словаччині , для того щоб не путати тих хто зі схемою не знайом.
28 евро на місяц до завершення студирования- теж хороший бонус був би в Україні
08.10.2024 13:01
цифри тиз хто в сзч катастрофічні. з цим дійсно потрібнр щось робити. а це біля 160 тисяч.....
08.10.2024 12:37
нічого не зробиш - там всю систему потрібно змінювати , а цього ніхто робити не буде !
08.10.2024 12:39
Ти сам рахував,по пальцях?
08.10.2024 12:40
А скільки насправді? Бо гадати на кавовій гущі у нас багато хто вміє. Більш поширеною поки що була цифра ~100 тисяч, про 160 я вперше чую.
08.10.2024 13:55
можете перевірити. в нас і офіційно загиблих 32 000.
08.10.2024 14:43
08.10.2024 12:39
а ще тема відпусток...знаю людину яка два роки в армії, а командир в тупу нікому не підписує рапорт на відпусту..
08.10.2024 12:55
Таких тисячі , а може і десятки тисяч !
Сам, цього літа , вперше за 2,5 роки у нормальні відпустці побував ....
08.10.2024 13:06
і за сімейними?
08.10.2024 13:20
не можу нічого додати... не знаю що ти маєш на увазі, якщо за сімейними трагічними то стососвно мого знайомого, в нього дякувати Богу, нема такої...
08.10.2024 15:48
Просто командир не має права безпідставно не приймати рапорти на відпустку. Єдине - це коли бойова готовність, і народу більш за 30% від підрозділу в відпустках. Тоді можуть притримати. Інакше ніяк. Його порвуть просто. Боєць дзвонить на гарячу лінію в Сухопутку і все. Кримінал.
===
За сімейними - смерть родичів, ще шось недобре (дитина захворіла), та що завгодно.
==
Побратим хотів у відпустку, а по термінам неположено. Ок. Голова сільради пише гнівного листа, що у нього в хаті впала стіна, проживає лише стара мати, а лише він один знає, де у стіні проводка.
Всьо. 10 днів плюс дорога )))
08.10.2024 16:11
сімейних, на щастя, нема..а так рапорти приймає, але...у відпустку ніхто не їде...
08.10.2024 16:55
Шо ви за казки розказуєте. Якщо командир під*рас, то він буде робити (або не робити) що захоче. Бо армійська система - це натуральне рабство.
13.06.2025 22:49
Можна поскаржитись на гарячу лінію, і ти навіть сходиш у відпустку, але після повернення підеш на ноль, в саму сраку, звідки вже не повернешся. Тому рабам краще сидіти мовчки і виконувати всі примхи пана - самодура-командира.
13.06.2025 22:52
Коли під дронами ,мінометами,та "стволою" прибігає тварюка та каже-"ідітє ступєнькі копайтє" у образі,стоїть дитина й плаче,я тому підару кажу,що такого не буде,а воно-"чємода"-офіцер,я не знаю як не взяв гріх на душу,кацапів вбивав,а цю мразоту не вбив.
08.10.2024 12:51
тема СЗЧ не така лінійна як здається на перший погляд... достатньо пригадати як ті хто пішов через рекрутинговий центр, попали ХЗ куди, бо ТЦК відніше...тай то це лише один з аспектів..знаю людину 50+ яка в армії не служила, здоров'я не дуже, але все життя за кермом, готова була водієм бути, мала "відношення", але була засунута в іншу частину в "штурмовики"..звісно СЗЧ....
08.10.2024 12:52
Знаю людей які два з половиною роки працювали звязківцями, водіями і т.д., готові були і далі служити, хоча поклали здоров'я і пора би вже на відпочинок. А їх потім замість відправити на дембель відправили в піхоту. От вам і сзч. І ненависть до країни і армії. А потім на їх сісце набрали довбнів. І бідкаються аяяяй, у нас связістів немає.
13.06.2025 23:05
штрафбати із заградотрядами? зе4мо вже возомнив себе богом
08.10.2024 13:01
Тобто для того щоб перейти з одного підрозділу до іншого, треба піти в СЗЧ.
Просте рішення!
08.10.2024 13:06
Часто це єдиний спосіб перевестися. Рабська система, добре хоч цю лазівку залишили.
13.06.2025 23:00
кожне СЗЧ індивідуальне. хто не був на їх місці, той не зрозуміє.
08.10.2024 13:07
Деякі затримані військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину і добровільно вирішили продовжити службу, були звільнені з-під варти, - тобто то ті кого вже зловили і знаходились під вартою!

А скільки повернулось до війська з тих хто ховається від органів?
Чому не звільнити з війська тих хто в СЗЧ 50+, люди яки пішли з війська вже воювати не будуть, навіщо наповнювати тюрми, зробить для цієї вікової категорії амністію - хай роблять та платять податки, ККД з них на війні дорівнює "0".
08.10.2024 13:54
Армію на м'ясо, ********** купкою склали щоб туди іскандер прилетів, гроші на фортифікації і дрони розікрали, інвесторів вигнали, податки підвищують, як і витрати на чинуш, а зробити нормальну оплату воякам це не їх методи. Їх методи це знищити боєздатні бригади, вигнати жінок з дітьми закордон, підірвати економіку, а потім сказати що воювати нічим і ніким і треба віддати суверенітет і по Дніпру
09.10.2024 00:10
 
 