Рада ухвалила законопроєкт про послаблення відповідальності за СЗЧ або дезертирство
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає можливість звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності.
При чому можна повернутись не тільки до своєї частини, але й до іншої. Звичайно, це за згодою командира", - прокоментував нардеп.
Топ коментарі
+9 Calvados
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+8 Petro Yakovec
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+5 Ділю на нуль
показати весь коментар20.08.2024 15:44
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то меньше 500-х буде
Розходьтесь по домам, рада дала добро...
Сзч та ухилянти - надія країни...
а якщо без сміху, то НЕ може солдат гнити на нулі 2,5 роки, коли в тилу в кабаках сидять
НЕ МОЖЕ !