Рада ухвалила законопроєкт про послаблення відповідальності за СЗЧ або дезертирство

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає можливість звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності.



При чому можна повернутись не тільки до своєї частини, але й до іншої. Звичайно, це за згодою командира", - прокоментував нардеп.

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