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Росіяни стягнули додаткові сили Росгвардії на окуповані території сходу для пошуків дезертирів, - Центр нацспротиву

Росіяни стягнули додаткові сили Росгвардії на схід

Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення окупанти збільшили кількість блокпостів на сході України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загородзагонів. Їхнє завдання - виявлення дезертирів російської армії.

"Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилася кількість патрулів. Причиною дезертирства є запровадженні російськими генералами активні мʼясні штурми через дефіцит техніки на полі бою", - розповіли в ЦНС.

Також читайте: На захоплених територіях Запорізької області окупанти масово залишають місця несення служби через деморалізацію, - ЦНС

Автор: 

дезертирство (294) Росгвардія (99) Центр національного спротиву (808)


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Топ коментарі
+4
Шукають? - як знаидуть я ж надіюсь дезертири не з голими руками
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04.08.2024 12:04
+4
Кацапи , здохнете всі в Україні , бо ми вас сюди не запрошували 😡🧌
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04.08.2024 12:05
+2
ГВАРДІЯ РАШКИ ЗАВДЖДИ ПОЗАДУ...
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04.08.2024 12:05
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Шукають? - як знаидуть я ж надіюсь дезертири не з голими руками
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04.08.2024 12:04 Відповісти
Конечно найдут. Все дезертиры знают, если валишь с армии нужно прятаться по сараям и руинам в прифронтовой зоне.
Как учил Честертон, прятаться лучше всего под лампой.
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04.08.2024 13:02 Відповісти
ГВАРДІЯ РАШКИ ЗАВДЖДИ ПОЗАДУ...
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04.08.2024 12:05 Відповісти
Кацапи , здохнете всі в Україні , бо ми вас сюди не запрошували 😡🧌
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04.08.2024 12:05 Відповісти
Даже движок не дали заглушить и аварийку включить. Так и сидели пока бензин не кончился, потом выложили на ютубе, и пошли домой, пешком
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04.08.2024 13:04 Відповісти
https://bukvy.org/tczk-posered-dorogy-zabraly-cholovika-lyshyvshy-dvoh-jogo-ditej-napryzvolyashhe-v-avto/ https://bukvy.org/tczk-posered-dorogy-zabraly-cholovika-lyshyvshy-dvoh-jogo-ditej-napryzvolyashhe-v-avto/

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04.08.2024 13:12 Відповісти
А чо ані за Родіну сдохнуть не хочут, а?
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04.08.2024 12:47 Відповісти
Краще нехай скажуть шо у путла рак або ракнти закінчаться через 2-3 тижні
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04.08.2024 12:51 Відповісти
Потихеньку , приходить хороший час для поневолених народів автономіі від клятої москви і
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04.08.2024 13:31 Відповісти
Не тільки. Режим Х.....діє на спадщині СРСР. В роки війни створювалась воєнна зона, органом управління були комендатури, ширина зони до 200 км. По лінії НКВД створювались оперсектори з військами (точна назва-войска по охране тила действующей армії). У Вермахті кожна дивізія мала роту польової жандармерії (контроль військ) І батальон охорони штабу який в основному проводив поліційні акції і складався з ХІВІ (добровільних помічників з громадян СРСР). Росгвардія охороняє тил діючої армії і вони бояться, що вітязі - ратнікі можуть ломанути взад, за лєнточку. Тоді буде паніка не гірше як при Женьці-поварьонку.
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04.08.2024 14:07 Відповісти
 
 