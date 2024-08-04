Росіяни стягнули додаткові сили Росгвардії на окуповані території сходу для пошуків дезертирів, - Центр нацспротиву

Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення окупанти збільшили кількість блокпостів на сході України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загородзагонів. Їхнє завдання - виявлення дезертирів російської армії.

"Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилася кількість патрулів. Причиною дезертирства є запровадженні російськими генералами активні мʼясні штурми через дефіцит техніки на полі бою", - розповіли в ЦНС.

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