Росіяни стягнули додаткові сили Росгвардії на окуповані території сходу для пошуків дезертирів, - Центр нацспротиву
Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення окупанти збільшили кількість блокпостів на сході України.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загородзагонів. Їхнє завдання - виявлення дезертирів російської армії.
"Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилася кількість патрулів. Причиною дезертирства є запровадженні російськими генералами активні мʼясні штурми через дефіцит техніки на полі бою", - розповіли в ЦНС.
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