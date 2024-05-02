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Новини
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На захоплених територіях Запорізької області окупанти масово залишають місця несення служби через деморалізацію, - ЦНС

На окупованих територіях Запорізької області окупанти масово залишають місця несення служби через деморалізацію

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається деморалізація серед особового складу російсько-окупаційних військ. Загарбники вживають алкогольні напої та наркотичні речовини, через що спостерігаються випадки залишення ними бойових позицій та бійок між підрозділами.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж минулого місяця показники наступальних спроможностей у лавах російських загарбників дещо знизилися. Передусім це зумовлено важкими втратами на фронті, проте, існують й супутні проблеми в рядах російсько-окупаційної армії. Зокрема, пияцтво, вживання наркотиків та деморалізація.

Спротив також зазначає, що між російськими військовими та найманцями з Кавказу виникають суперечки і бійки. Багато окупантів залишають місця несення служби через деморалізацію.

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"За наявною інформацією, поблизу населеного пункту Токмак, представники окупаційної армії, зокрема, кавказької зовнішності масово вживають алкогольні напої та перебувають під дією наркотичних речовин. У зв’язку з цим на даному напрямку почастішали випадки залишення ними бойових позицій та почастішали випадки бійок між підрозділами", - йдеться у повідомленні Спротиву.

Там також зазначають, що командири окупаційних військ, особливо тактичної ланки не можуть повноцінно виконувати свої обов’язки та контролювати свій особовий склад, через те, що офіцери окупаційної армії в основному є мобілізованими.

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Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що окупанти перетворили Донецьк на притулок для рецидивістів з РФ. 

Автор: 

Запоріжжя (2258) дезертирство (294) рашисти (26)


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Топ коментарі
+7
То перед ким же тоді ми відступаємо, га?
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02.05.2024 18:06
+4
Та досить вже такі новини публікувати.
Ну пиячать там чмобіки та вимушені контрактники.
Так їх потім м'ясом женуть уперед, а за ними - тверезі та вправні професіонали, а перед ними - вогняний вал і КАБи.
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02.05.2024 18:14
+2
И тем не менее, к Часовому Яру уже подошли.
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02.05.2024 18:07
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То перед ким же тоді ми відступаємо, га?
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02.05.2024 18:06 Відповісти
Ну, цю новину з Марахвону взяли, 100 відсотків гарантії. А для них Подоляк або якись оракул з ОП дивлячись к кришталеву кулю вигадує гарні новини.
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02.05.2024 19:59 Відповісти
И тем не менее, к Часовому Яру уже подошли.
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02.05.2024 18:07 Відповісти
То інше. Ти просто не розумієш. Часів Яр з іншого боку. Насолоджуйся тим, що окупанти в Запорожської області масово тікають.
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02.05.2024 20:02 Відповісти
Ну як завжди воюємо проти лохів 3 рік,а лохи пяні, вжахані, але повзуть і територію віджимають. 1984 і двоєдумство.
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02.05.2024 18:12 Відповісти
Та досить вже такі новини публікувати.
Ну пиячать там чмобіки та вимушені контрактники.
Так їх потім м'ясом женуть уперед, а за ними - тверезі та вправні професіонали, а перед ними - вогняний вал і КАБи.
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02.05.2024 18:14 Відповісти
руссо туристо - облик деморале!
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02.05.2024 18:25 Відповісти
Масово вони тільки лізуть на наші позиції, все решта - поодинокі випадки.
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02.05.2024 18:28 Відповісти
То можна замість того, щоб атакувати їх himersами чи чимось подібним, досить їм скидати наркотики і бухло і вони самознищаться чи повтікають?
Для кого ці казки?
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02.05.2024 19:16 Відповісти
Опять про море---кино у Робинзона? Опять про гранату, что в люк открытый влетела? А под Очеретино кто прёт? И люки закрыты там у всех! Сутками кружат как у себя дома дроны разведчики орланы над всеми областными центрами востока страны---сбить нехером---а мне про бухариков и нариков зачитывают? Верю. Дальше что?
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02.05.2024 19:33 Відповісти
Афтор забув що Україна не )(уйлостан. Досить цих дебільних вкидів про армію чмобиків та дезертирів!
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02.05.2024 19:50 Відповісти
Ти що, не бачиш? Це заспокійлива новина. Від Центральної нервової системи. ЦНС.
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02.05.2024 20:19 Відповісти
 
 