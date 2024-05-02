На захоплених територіях Запорізької області окупанти масово залишають місця несення служби через деморалізацію, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається деморалізація серед особового складу російсько-окупаційних військ. Загарбники вживають алкогольні напої та наркотичні речовини, через що спостерігаються випадки залишення ними бойових позицій та бійок між підрозділами.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж минулого місяця показники наступальних спроможностей у лавах російських загарбників дещо знизилися. Передусім це зумовлено важкими втратами на фронті, проте, існують й супутні проблеми в рядах російсько-окупаційної армії. Зокрема, пияцтво, вживання наркотиків та деморалізація.

Спротив також зазначає, що між російськими військовими та найманцями з Кавказу виникають суперечки і бійки. Багато окупантів залишають місця несення служби через деморалізацію.

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"За наявною інформацією, поблизу населеного пункту Токмак, представники окупаційної армії, зокрема, кавказької зовнішності масово вживають алкогольні напої та перебувають під дією наркотичних речовин. У зв’язку з цим на даному напрямку почастішали випадки залишення ними бойових позицій та почастішали випадки бійок між підрозділами", - йдеться у повідомленні Спротиву.

Там також зазначають, що командири окупаційних військ, особливо тактичної ланки не можуть повноцінно виконувати свої обов’язки та контролювати свій особовий склад, через те, що офіцери окупаційної армії в основному є мобілізованими.

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Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що окупанти перетворили Донецьк на притулок для рецидивістів з РФ.