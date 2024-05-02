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На захваченных территориях Запорожской области оккупанты массово покидают места несения службы из-за деморализации, - ЦНС

На окупованих територіях Запорізької області окупанти масово залишають місця несення служби через деморалізацію

На временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается деморализация среди личного состава российско-оккупационных войск. Захватчики употребляют алкогольные напитки и наркотические вещества, из-за чего наблюдаются случаи оставления ими боевых позиций и драк между подразделениями.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение прошлого месяца показатели наступательных возможностей в рядах российских захватчиков несколько снизились. Прежде всего это обусловлено тяжелыми потерями на фронте, однако, существуют и сопутствующие проблемы в рядах российско-оккупационной армии. В частности, пьянство, употребление наркотиков и деморализация.

ЦНС также отмечает, что между российскими военными и наемниками с Кавказа возникают споры и драки. Многие оккупанты покидают места несения службы из-за деморализации.

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"По имеющейся информации, вблизи населенного пункта Токмак, представители оккупационной армии, в частности кавказской внешности, массово употребляют алкогольные напитки и находятся под действием наркотических веществ. В связи с этим на данном направлении участились случаи оставления ими боевых позиций и участились случаи драк между подразделениями", - говорится в сообщении ЦНС.

Там также отмечают, что командиры оккупационных войск, особенно тактического звена не могут полноценно выполнять свои обязанности и контролировать свой личный состав, потому что офицеры оккупационной армии в основном являются мобилизованными.

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Ранее Центр нацсопротивления сообщал, что оккупанты превратили Донецк в приют для рецидивистов из РФ.

Автор: 

Запорожье (2645) дезертирство (330) рашисты (22)


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Топ комментарии
+7
То перед ким же тоді ми відступаємо, га?
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02.05.2024 18:06
+4
Та досить вже такі новини публікувати.
Ну пиячать там чмобіки та вимушені контрактники.
Так їх потім м'ясом женуть уперед, а за ними - тверезі та вправні професіонали, а перед ними - вогняний вал і КАБи.
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02.05.2024 18:14
+2
И тем не менее, к Часовому Яру уже подошли.
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02.05.2024 18:07
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То перед ким же тоді ми відступаємо, га?
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02.05.2024 18:06 Ответить
Ну, цю новину з Марахвону взяли, 100 відсотків гарантії. А для них Подоляк або якись оракул з ОП дивлячись к кришталеву кулю вигадує гарні новини.
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02.05.2024 19:59 Ответить
И тем не менее, к Часовому Яру уже подошли.
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02.05.2024 18:07 Ответить
То інше. Ти просто не розумієш. Часів Яр з іншого боку. Насолоджуйся тим, що окупанти в Запорожської області масово тікають.
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02.05.2024 20:02 Ответить
Ну як завжди воюємо проти лохів 3 рік,а лохи пяні, вжахані, але повзуть і територію віджимають. 1984 і двоєдумство.
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02.05.2024 18:12 Ответить
Та досить вже такі новини публікувати.
Ну пиячать там чмобіки та вимушені контрактники.
Так їх потім м'ясом женуть уперед, а за ними - тверезі та вправні професіонали, а перед ними - вогняний вал і КАБи.
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02.05.2024 18:14 Ответить
руссо туристо - облик деморале!
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02.05.2024 18:25 Ответить
Масово вони тільки лізуть на наші позиції, все решта - поодинокі випадки.
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02.05.2024 18:28 Ответить
То можна замість того, щоб атакувати їх himersами чи чимось подібним, досить їм скидати наркотики і бухло і вони самознищаться чи повтікають?
Для кого ці казки?
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02.05.2024 19:16 Ответить
Опять про море---кино у Робинзона? Опять про гранату, что в люк открытый влетела? А под Очеретино кто прёт? И люки закрыты там у всех! Сутками кружат как у себя дома дроны разведчики орланы над всеми областными центрами востока страны---сбить нехером---а мне про бухариков и нариков зачитывают? Верю. Дальше что?
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02.05.2024 19:33 Ответить
Афтор забув що Україна не )(уйлостан. Досить цих дебільних вкидів про армію чмобиків та дезертирів!
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02.05.2024 19:50 Ответить
Ти що, не бачиш? Це заспокійлива новина. Від Центральної нервової системи. ЦНС.
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02.05.2024 20:19 Ответить
 
 