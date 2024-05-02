На захваченных территориях Запорожской области оккупанты массово покидают места несения службы из-за деморализации, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается деморализация среди личного состава российско-оккупационных войск. Захватчики употребляют алкогольные напитки и наркотические вещества, из-за чего наблюдаются случаи оставления ими боевых позиций и драк между подразделениями.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение прошлого месяца показатели наступательных возможностей в рядах российских захватчиков несколько снизились. Прежде всего это обусловлено тяжелыми потерями на фронте, однако, существуют и сопутствующие проблемы в рядах российско-оккупационной армии. В частности, пьянство, употребление наркотиков и деморализация.

ЦНС также отмечает, что между российскими военными и наемниками с Кавказа возникают споры и драки. Многие оккупанты покидают места несения службы из-за деморализации.

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"По имеющейся информации, вблизи населенного пункта Токмак, представители оккупационной армии, в частности кавказской внешности, массово употребляют алкогольные напитки и находятся под действием наркотических веществ. В связи с этим на данном направлении участились случаи оставления ими боевых позиций и участились случаи драк между подразделениями", - говорится в сообщении ЦНС.

Там также отмечают, что командиры оккупационных войск, особенно тактического звена не могут полноценно выполнять свои обязанности и контролировать свой личный состав, потому что офицеры оккупационной армии в основном являются мобилизованными.

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Ранее Центр нацсопротивления сообщал, что оккупанты превратили Донецк в приют для рецидивистов из РФ.