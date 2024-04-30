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Липецкий зоопарк отправил рашистам на фронт двух павлинов, чтобы те "украсили их боевые будни". ФОТО

Липецький зоопарк відправив рашистам на фронт двох павичів, щоб ті

Российский Липецкий зоопарк передал захватчикам на фронт двух павлинов. Птиц - самца и самку отправили 252 мотострелковому полку оккупантов в рамках акции "Кто, если не мы".

Об этом пишет УП, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о необычной "гуманитарной помощи" захватчикам зоопарк опубликовал в соцсетях. Однако позже удалил свое сообщение.

"Ребят в тяжелой боевой обстановке красота птиц вдохновляет, приносит частичку радости. Это не реклама зоопарка, а подарок от всего сердца. Надеемся, что красота этих птиц украсит боевые будни солдат", - говорилось в публикации.

Липецький зоопарк відправив рашистам на фронт двох павичів, щоб ті

Липецький зоопарк відправив рашистам на фронт двох павичів

Зоопарк также опубликовал видео, на котором российский оккупант благодарит учреждение за павлинов и рассказывает, что пернатым построят вольер. По его словам, созерцая за птицами, солдаты смогут "поймать какое-то духовное умиротворение" или "просто подумать и наблюдать за красотой птиц".

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Ранее сообщалось, что из Биосферного заповедника "Аскания-Нова" за период его оккупации незаконно вывезли 10 животных.

Автор: 

птицы (54) рашисты (22)


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Топ комментарии
+23
Відправили павичів пєтухам.
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30.04.2024 16:05
+22
А кадировці овечок просили - не підкинули?
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30.04.2024 16:04
+14
хворi на всю голову
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30.04.2024 16:12
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А кадировці овечок просили - не підкинули?
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30.04.2024 16:04 Ответить
Відправили павичів пєтухам.
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30.04.2024 16:05 Ответить
" Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. ".,), цитата раневської як ніколи набула прямого бачення ситуації,) коротче-- пистець павичам!,,),,,)
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30.04.2024 17:08 Ответить
Ця чудова актриса заслуговує написання її прізвища з великої літери! Почитайте її біографію.
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30.04.2024 17:23 Ответить
,,,,,,,,,,,, з великої літери! ----- з Великої Літери, могу їх тіки послати На куй,,, "чудових, хАрошіх і не дуже,,--Усіх , так зрозуміло??
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30.04.2024 19:44 Ответить
Жарєная птіца.
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30.04.2024 16:08 Ответить
Тонко...
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30.04.2024 16:09 Ответить
хворi на всю голову
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30.04.2024 16:12 Ответить
Пітухам відправили двох півнів...))))
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30.04.2024 16:13 Ответить
"Ждем вас домой" в цих самих ящиках
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30.04.2024 16:14 Ответить
Вони їх зжеруть в першу ж добу..

Цікаво, а птахи часом не вкрадені в нас?
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30.04.2024 16:15 Ответить
Марино! Ви будете здивовані - не все так "гарно" і "смачно" Пам"ятаєте "лєбедей" яких царям подавали? Убив на полюванні лебедя Випадково - він приклинився до гусячої зграї Стріляв уже "по-темному" Приніс додому Моя потім матюкалася його общипуючи - пір"я багато Потім продовжила - коли почала готувать! М"ясо - "як підошва" Жорстке і нежирне Ще й "болотом" смердить (Лебеді переважно їдять водорості)
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30.04.2024 20:43 Ответить
Я знаю. Якось була у куми на дні народженні. То їй зайця подарував хтось впольованого...матюкались всі..про дріб - то таке, а ось жорсткий, капець. Вонож дике, бігове..ото й з дикою птицею так..

Але ж кацапи й самі дикуни - так що зжеруть й не таке))
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30.04.2024 21:37 Ответить
То ваша кума не знала, як дичину готувать! " Нема поганих продуктів - є погані кухарі..." Загляньте ввечері на "Ватру" - я вам викладу приготування зайця (курки, нутрії, кроля) у цибулевому соусі...
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01.05.2024 08:12 Ответить
Щоб я слиною захлинулась?)) Не треба) я ж не ходжу, щоб таке готувати) ходила б - то тут не зависала, а десь допомагала
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01.05.2024 09:04 Ответить
Я вже виклав! Можете куму порадувать!
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01.05.2024 09:20 Ответить
Таж курка, тільки з хвостом.. На закусь піде.
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30.04.2024 16:18 Ответить
Суки, ще й тварин підписують на свої злочини...
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30.04.2024 16:18 Ответить
таким дебільним способом Російський Липецький зоопарк, який вочевидь не любить тварин-птахів, вирішив зекономити і позбутися своїх "курей".. он і балони для кухні у комплекті до павичів, вони б ще колорадську стрічку на шиям птахів затянули..
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30.04.2024 16:20 Ответить
Так у порядку обміну рашисти повинні відправити в зоопарк двох орків!
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30.04.2024 16:31 Ответить
Невиліковні.
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30.04.2024 16:39 Ответить
А чого кадирівським загонам по красівому ішаку не відправили? Їм також жеж хочеться...красоти.
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30.04.2024 16:40 Ответить
"...споглядаючи за птахами, солдати зможуть "піймати якесь духовне умиротворення" або "просто їх з'їсти..."
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30.04.2024 16:45 Ответить
Кацапи їх зіжруть в той же день.
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30.04.2024 16:47 Ответить
Павлины, говоришь?
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30.04.2024 17:11 Ответить
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30.04.2024 18:26 Ответить
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30.04.2024 17:35 Ответить
Орки попросили прислати "птічкі". Зоопарк виконав замовлення. По документах пройдуть, як дрони...
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30.04.2024 17:48 Ответить
Сварят и сожрут сразу. И брага забродить не поспеет!
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01.05.2024 00:12 Ответить
Акция "Кто павлины, если не мы?"
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01.05.2024 13:12 Ответить
 
 