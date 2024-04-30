Липецкий зоопарк отправил рашистам на фронт двух павлинов, чтобы те "украсили их боевые будни". ФОТО

Российский Липецкий зоопарк передал захватчикам на фронт двух павлинов. Птиц - самца и самку отправили 252 мотострелковому полку оккупантов в рамках акции "Кто, если не мы".

Об этом пишет УП, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о необычной "гуманитарной помощи" захватчикам зоопарк опубликовал в соцсетях. Однако позже удалил свое сообщение.

"Ребят в тяжелой боевой обстановке красота птиц вдохновляет, приносит частичку радости. Это не реклама зоопарка, а подарок от всего сердца. Надеемся, что красота этих птиц украсит боевые будни солдат", - говорилось в публикации.













Зоопарк также опубликовал видео, на котором российский оккупант благодарит учреждение за павлинов и рассказывает, что пернатым построят вольер. По его словам, созерцая за птицами, солдаты смогут "поймать какое-то духовное умиротворение" или "просто подумать и наблюдать за красотой птиц".

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Ранее сообщалось, что из Биосферного заповедника "Аскания-Нова" за период его оккупации незаконно вывезли 10 животных.