Российские военные ради развлечения расстреливают краснокнижных птиц на оккупированной территории Херсонщины, - Хлань

На оккупированной части Херсонской области враг "развлекается" тем, что уничтожает находящихся на сезонной миграции краснокнижных птиц.

Об этом во время брифинга заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупированная левобережная часть Херсонщины страдает от действий оккупантов. Арабатская Стрелка и все санатории на данный момент — это военная база, куда приходят и идущие с ротации, и прибывающие как мобилизованные. Вчера сообщали, что во время "очередного обучения" оккупанты просто начали по побережью расстреливать краснокнижных птиц. Арабатская Стрелка всегда была экологической зоной. Там птицы, которые мигрировали сезонно, то есть, сейчас там в основном находятся белые лебеди. Оккупанты ради развлечения их расстреливают", - рассказал Хлань.