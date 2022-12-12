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Российские военные ради развлечения расстреливают краснокнижных птиц на оккупированной территории Херсонщины, - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

птахи

На оккупированной части Херсонской области враг "развлекается" тем, что уничтожает находящихся на сезонной миграции краснокнижных птиц.

Об этом во время брифинга заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупированная левобережная часть Херсонщины страдает от действий оккупантов. Арабатская Стрелка и все санатории на данный момент — это военная база, куда приходят и идущие с ротации, и прибывающие как мобилизованные. Вчера сообщали, что во время "очередного обучения" оккупанты просто начали по побережью расстреливать краснокнижных птиц. Арабатская Стрелка всегда была экологической зоной. Там птицы, которые мигрировали сезонно, то есть, сейчас там в основном находятся белые лебеди. Оккупанты ради развлечения их расстреливают", - рассказал Хлань.
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Топ комментарии
+15
Всі світові захисники природи і тварин мовчать,хоча бачать,яка це війна і скільки природи знищено.
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12.12.2022 13:56
+8
Кацапська нежить нищить все, до чого може дотягтись.
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12.12.2022 14:00
+3
на Кинбурне калмыкомордва из АКМов херачит по пеликанам и фламинго. Выжившие будут в елатьме и чухломе рассказывать школьникам про запеченных на углях фламинго - готовить будущее поколение мародеров и убийц.
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12.12.2022 14:06
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ок, птахів треба захистити
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12.12.2022 13:51 Ответить
Предлагаю снять все ПВО с Херсона и на защиту птичек!!!!!!
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12.12.2022 16:14 Ответить
Всі світові захисники природи і тварин мовчать,хоча бачать,яка це війна і скільки природи знищено.
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12.12.2022 13:56 Ответить
Кацапська нежить нищить все, до чого може дотягтись.
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12.12.2022 14:00 Ответить
на Кинбурне калмыкомордва из АКМов херачит по пеликанам и фламинго. Выжившие будут в елатьме и чухломе рассказывать школьникам про запеченных на углях фламинго - готовить будущее поколение мародеров и убийц.
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12.12.2022 14:06 Ответить
Суки. Як красиво коли взлітає стая розових фламінго. Декілька разів бачив це на Кінбурні. А мисливство пеліканів за кефалю. Суки кончені.
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12.12.2022 14:25 Ответить
Десь бачившо ця мразота хом'яків повісила. То шо вони з червоної книги - байдуже. Просто, як таке у тупу макітру залізло??? Мразота. І за єнота, і за хом'яків будете відповідати. Після довічного за українців
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12.12.2022 15:54 Ответить
Згадав пісню, що колись давно співали "Лебединая верность" - і що характерно: зовнішня оболонка русні в таких піснях (та ж "хотят ли русские войны") одна, цілком нормальна, а всередині - сама підлість, садизм, жорстокість і цинізм. Сто разів правий Тарас Шевченко: " ... а ближче підійдеш - скотина".
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12.12.2022 14:23 Ответить
це лише невеличка дрібка москальського гуманізму, оспіваного Папою
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12.12.2022 14:40 Ответить
Кацапня - це мразь і немає в них нічого святого😡
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12.12.2022 15:06 Ответить
Бидло немите, вонючі кацапські виродки.
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12.12.2022 15:11 Ответить
кацапи...
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12.12.2022 15:17 Ответить
Короче, все, что мне при совке в школе рассказывали про немцев, оказывается было про *бану русню.
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12.12.2022 21:19 Ответить
 
 