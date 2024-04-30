Липецький зоопарк відправив рашистам на фронт двох павичів, щоб ті "прикрасили їхні бойові будні". ФОТО

Російський Липецький зоопарк передав загарбникам на фронт двох павичів. Птахів - самця та самку - відправили 252 мотострілецькому полку окупантів у межах акції "Хто, як не ми".

Про це пише УП, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про незвичну "гуманітарну допомогу" загарбникам зоопарк опублікував у соцмережах. Проте згодом видалив свій допис.

"Хлопців у важкій бойовій обстановці краса птахів надихає, приносить частинку радості. Це не реклама зоопарку, а подарунок від щирого серця. Сподіваємося, що краса цих птахів прикрасить бойові будні солдатів", - йшлося в публікації.













Зоопарк також опублікував відео, на якому російський окупант дякує установі за павичів та розповідає, що пернатим побудують вольєр. За його словами, споглядаючи за птахами, солдати зможуть "піймати якесь духовне умиротворення" або "просто подумати та спостерігати за красою птахів".

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