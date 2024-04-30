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Липецький зоопарк відправив рашистам на фронт двох павичів, щоб ті "прикрасили їхні бойові будні". ФОТО

Липецький зоопарк відправив рашистам на фронт двох павичів, щоб ті

Російський Липецький зоопарк передав загарбникам на фронт двох павичів. Птахів - самця та самку - відправили 252 мотострілецькому полку окупантів у межах акції "Хто, як не ми".

Про це пише УП, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про незвичну "гуманітарну допомогу" загарбникам зоопарк опублікував у соцмережах. Проте згодом видалив свій допис.

"Хлопців у важкій бойовій обстановці краса птахів надихає, приносить частинку радості. Це не реклама зоопарку, а подарунок від щирого серця. Сподіваємося, що краса цих птахів прикрасить бойові будні солдатів", - йшлося в публікації.

Липецький зоопарк відправив рашистам на фронт двох павичів, щоб ті

Липецький зоопарк відправив рашистам на фронт двох павичів

Зоопарк також опублікував відео, на якому російський окупант дякує установі за павичів та розповідає, що пернатим побудують вольєр. За його словами, споглядаючи за птахами, солдати зможуть "піймати якесь духовне умиротворення" або "просто подумати та спостерігати за красою птахів".

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Раніше повідомлялося, що з Біосферного заповідника "Асканія-Нова" за період його окупації незаконно вивезли 10 тварин.

Автор: 

птахи (119) рашисти (26)


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Топ коментарі
+23
Відправили павичів пєтухам.
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30.04.2024 16:05
+22
А кадировці овечок просили - не підкинули?
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30.04.2024 16:04
+14
хворi на всю голову
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30.04.2024 16:12
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А кадировці овечок просили - не підкинули?
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30.04.2024 16:04 Відповісти
Відправили павичів пєтухам.
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30.04.2024 16:05 Відповісти
" Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. ".,), цитата раневської як ніколи набула прямого бачення ситуації,) коротче-- пистець павичам!,,),,,)
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30.04.2024 17:08 Відповісти
Ця чудова актриса заслуговує написання її прізвища з великої літери! Почитайте її біографію.
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30.04.2024 17:23 Відповісти
,,,,,,,,,,,, з великої літери! ----- з Великої Літери, могу їх тіки послати На куй,,, "чудових, хАрошіх і не дуже,,--Усіх , так зрозуміло??
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30.04.2024 19:44 Відповісти
Жарєная птіца.
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30.04.2024 16:08 Відповісти
Тонко...
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30.04.2024 16:09 Відповісти
хворi на всю голову
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30.04.2024 16:12 Відповісти
Пітухам відправили двох півнів...))))
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30.04.2024 16:13 Відповісти
"Ждем вас домой" в цих самих ящиках
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30.04.2024 16:14 Відповісти
Вони їх зжеруть в першу ж добу..

Цікаво, а птахи часом не вкрадені в нас?
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30.04.2024 16:15 Відповісти
Марино! Ви будете здивовані - не все так "гарно" і "смачно" Пам"ятаєте "лєбедей" яких царям подавали? Убив на полюванні лебедя Випадково - він приклинився до гусячої зграї Стріляв уже "по-темному" Приніс додому Моя потім матюкалася його общипуючи - пір"я багато Потім продовжила - коли почала готувать! М"ясо - "як підошва" Жорстке і нежирне Ще й "болотом" смердить (Лебеді переважно їдять водорості)
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30.04.2024 20:43 Відповісти
Я знаю. Якось була у куми на дні народженні. То їй зайця подарував хтось впольованого...матюкались всі..про дріб - то таке, а ось жорсткий, капець. Вонож дике, бігове..ото й з дикою птицею так..

Але ж кацапи й самі дикуни - так що зжеруть й не таке))
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30.04.2024 21:37 Відповісти
То ваша кума не знала, як дичину готувать! " Нема поганих продуктів - є погані кухарі..." Загляньте ввечері на "Ватру" - я вам викладу приготування зайця (курки, нутрії, кроля) у цибулевому соусі...
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01.05.2024 08:12 Відповісти
Щоб я слиною захлинулась?)) Не треба) я ж не ходжу, щоб таке готувати) ходила б - то тут не зависала, а десь допомагала
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01.05.2024 09:04 Відповісти
Я вже виклав! Можете куму порадувать!
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01.05.2024 09:20 Відповісти
Таж курка, тільки з хвостом.. На закусь піде.
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30.04.2024 16:18 Відповісти
Суки, ще й тварин підписують на свої злочини...
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30.04.2024 16:18 Відповісти
таким дебільним способом Російський Липецький зоопарк, який вочевидь не любить тварин-птахів, вирішив зекономити і позбутися своїх "курей".. он і балони для кухні у комплекті до павичів, вони б ще колорадську стрічку на шиям птахів затянули..
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30.04.2024 16:20 Відповісти
Так у порядку обміну рашисти повинні відправити в зоопарк двох орків!
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30.04.2024 16:31 Відповісти
Невиліковні.
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30.04.2024 16:39 Відповісти
А чого кадирівським загонам по красівому ішаку не відправили? Їм також жеж хочеться...красоти.
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30.04.2024 16:40 Відповісти
"...споглядаючи за птахами, солдати зможуть "піймати якесь духовне умиротворення" або "просто їх з'їсти..."
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30.04.2024 16:45 Відповісти
Кацапи їх зіжруть в той же день.
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30.04.2024 16:47 Відповісти
Павлины, говоришь?
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30.04.2024 17:11 Відповісти
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30.04.2024 18:26 Відповісти
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30.04.2024 17:35 Відповісти
Орки попросили прислати "птічкі". Зоопарк виконав замовлення. По документах пройдуть, як дрони...
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30.04.2024 17:48 Відповісти
Сварят и сожрут сразу. И брага забродить не поспеет!
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01.05.2024 00:12 Відповісти
Акция "Кто павлины, если не мы?"
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01.05.2024 13:12 Відповісти
 
 