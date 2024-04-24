З Біосферного заповідника "Асканія-Нова" за період його окупації незаконно вивезли 10 тварин, - директор заповідника Шаповал

Окупанти незаконно вивозять тварин з Біосферного заповідника "Асканія-Нова".

Про це розповів директор Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна НААН Віктор Шаповал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він повідомив, що 1 грудня 2023 року окупаційна адміністрація заповідника здійснила незаконний "обмін" тварин зоологічного парку "Асканія-Нова" з Державним природним біосферним заповідником "Ростовський" та Асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів тварин "Жива природа степу" (м. Ростов-на-Дону), в рамках попередньо підписаних "угод про творчу співпрацю".

За його словами, з колекції зоопарку "Асканія-Нова" вивезли дві зебри Чапмана, дві особини бізона американського, два коні Пржевальського, одну особину оленя Давида. Також відомо, що ще один олень Давида в процесі перегонки травмувався і загинув.Водночас в асканійський зоопарк завезли двох самців антилопи канна, двох верблюдів двогорбих, самця гуанако.

"Ще один факт вивезення тварин з Асканії-Нова зафіксований 23 квітня 2024 року. Незаконно вивезені три особини зебри Чапмана з колекції зоологічного парку "Асканія-Нова" до АР Крим в рамках "обміну" тварин з приватним Ялтинським зоопарком "Казка" та Парком левів "Тайган" (директор Зубков)", - сказав Шаповал.

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Натомість, в біосферний заповідник "Асканія-Нова" завезли самця альпака, самок яка та кіз каморі, в'єтнамських свинок, карликових баранів, пеліканів та дрохв.

Як підкреслив директор заповідника, "судячи з переліку "обмінного фонду", приватний підприємець Зубков може бути цілком задоволений результатом".

Щодо "обмінів", то Шаповал зазначає, що питання не стоїть у площині рівноцінності обміну, але у заповідник "Асканія-Нова" завозять поширені види тварин.

"Це незаконні дії безвідносно до вигоди! Але треба розуміти, що рідкісні дикі види тварин з охоронним статусом обмінюються на поширені одомашнені види", - підкреслив він.

Шаповал наголосив, що коні Пржевальського, які утримуються в Асканії-Нова, занесені до Міжнародної племінної книги, а зоопарк "Асканія-Нова" є учасником Європейської програми збереження зникаючих видів тварин (ЕЕР) в частині збереження даного виду. Окрім того, кінь Пржевальського занесений до Червоної книги України та Червоного списку МСОП (статус "зниклий з природи"), а також Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES, І категорія). Крім того, олень Давида та бізон американський – види, включені до Червоного списку МСОП зі статусом "на межі зникнення" та "близький до тих, які знаходяться під загрозою знищення" відповідно.

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