Оккупанты превратили Донецк в приют для рецидивистов из РФ, - Центр нацсопротивления

Оккупационная власть на оккупированных территориях создала практически парниковые условия для преступников и рецидивистов со всей России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Донецк съезжаются убийцы, чтобы избежать ответственности у себя дома. Какой образ жизни ведут на временно оккупированной Украине, объяснять будет лишним, поскольку убийства, кражи и мародерство стали здесь уже обыденным явлением, рассказали в Центре.

Также читайте: Россияне усилили "контрдиверсионные меры" в Донецке, - Центр нацсопротивления

"Недавно в Донецке "засветился" убийца муэдзина Ибрахима Исяняева бывший наемник ЧВК "Вагнер" Раиль Хайров. До этого его уже судили за убийство, но помиловали, чтобы отправить на фронт. Будут ли судить сейчас - скорее всего, Раиль снова пополнит ряды "добровольцев" российской армии и пойдет завершать свою мерзкую жизнь в одной из лесопосадок на украинской Донетчине.

Для кремля и оккупационной власти такие случаи просто идеальны для улучшения своего мобилизационного фонда. Но не только преступники становятся в ряды оккупантов, также наркоманы из Чечни или женщины из исправительных колоний", - говорится в сообщении.

Читайте также: В РФ начали мобилизовывать выходцев из Средней Азии после теракта в Москве: угрожают депортацией, - Центр нацсопротивления

Ранее сообщалось, что в Чечне на войну в Украину забирают за употребление алкоголя и наркотиков. Как заявил "один из сотрудников чеченской полиции", людей с зависимостями отправляют воевать по "устному приказу" главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, российские оккупанты вербуют заключенных женщин идти воевать против Украины, за что обещают им деньги и возможность вернуться домой. Ищут, прежде всего, медиков, снайперов, а по желанию - и в штурмовые отряды.