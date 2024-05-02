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Новости
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Оккупанты превратили Донецк в приют для рецидивистов из РФ, - Центр нацсопротивления

Донецьк став притулком для рецидивістів з РФ

Оккупационная власть на оккупированных территориях создала практически парниковые условия для преступников и рецидивистов со всей России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Донецк съезжаются убийцы, чтобы избежать ответственности у себя дома. Какой образ жизни ведут на временно оккупированной Украине, объяснять будет лишним, поскольку убийства, кражи и мародерство стали здесь уже обыденным явлением, рассказали в Центре.

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"Недавно в Донецке "засветился" убийца муэдзина Ибрахима Исяняева бывший наемник ЧВК "Вагнер" Раиль Хайров. До этого его уже судили за убийство, но помиловали, чтобы отправить на фронт. Будут ли судить сейчас - скорее всего, Раиль снова пополнит ряды "добровольцев" российской армии и пойдет завершать свою мерзкую жизнь в одной из лесопосадок на украинской Донетчине.

Для кремля и оккупационной власти такие случаи просто идеальны для улучшения своего мобилизационного фонда. Но не только преступники становятся в ряды оккупантов, также наркоманы из Чечни или женщины из исправительных колоний", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Чечне на войну в Украину забирают за употребление алкоголя и наркотиков. Как заявил "один из сотрудников чеченской полиции", людей с зависимостями отправляют воевать по "устному приказу" главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, российские оккупанты вербуют заключенных женщин идти воевать против Украины, за что обещают им деньги и возможность вернуться домой. Ищут, прежде всего, медиков, снайперов, а по желанию - и в штурмовые отряды.

Автор: 

Донецьк (6320) преступность (953) рецидивист (17) Центр национального сопротивления (558)


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Топ комментарии
+18
Та то таке, бамбас після голодомору й так був заселений злочинцями й рецедивістами, тактика відпрацьована.
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02.05.2024 15:21
+13
Потім будуть розповідати що «ми карінниє жітєлі».
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02.05.2024 15:24
+3
путин введи здійснилось через 10 років .
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02.05.2024 15:29
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Та то таке, бамбас після голодомору й так був заселений злочинцями й рецедивістами, тактика відпрацьована.
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02.05.2024 15:21 Ответить
Потім будуть розповідати що «ми карінниє жітєлі».
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02.05.2024 15:24 Ответить
Це поповнення до отих, хто кричав "адінНарот!". Воно й до 14-го там було такої швалі відсотків 70-80, а зараз ще й укріплять "отборними кадрами".
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02.05.2024 16:34 Ответить
дааа....
не той вже бамбас.
от, в минулі роки, тричі несудимий з єнакієвого, був президентом україни.
більшість ригів рецидивістів, були депутатами і мерами.
а зараз, що? спиваються там, та ріжуть один одного.
хочааа......
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02.05.2024 15:28 Ответить
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02.05.2024 15:28 Ответить
путин введи здійснилось через 10 років .
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02.05.2024 15:29 Ответить
просили кремлевского пахана ввести, вот он и ввел по самые не могу.....
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02.05.2024 15:36 Ответить
Одним лохам впарили денере-ленере,
Іншим зеленського.
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02.05.2024 16:13 Ответить
Та той донецьк і за часів бандюковича був прихистком бандюків - і наших, і кацапських, і кавказських. Не здивували
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02.05.2024 16:21 Ответить
Дамбас і до війни був таким.
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02.05.2024 16:21 Ответить
Ото, до речі, і є "народ данбаса"
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02.05.2024 16:23 Ответить
"Откровенный садизм": США поиздевались над российскими чиновниками и "сорвали" встречу БРИКС

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 ЖАННА МОРОЗОВА

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ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР


I


2 МАЯ 2024


14:47

США не выдали вовремя визы представителям российского Минфина и Центробанка и тем самым "сорвали" встречу стран БРИКС в Вашингтоне. Об этом российскому https://ria.ru/20240502/vstrecha-1943402208.htm информагентству РИА "Новости" рассказал исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Главы российских ведомств должны были присутствовать на весенних встречах МВФ и Всемирного банка, а затем провести переговоры со своими коллегами из стран БРИКС. Однако, по словам Можина, въездные документы получили только младшие сотрудники Банка России, а представителей Минфина уведомили через американское посольство в Москве, что те смогут получить визы только в день конференции, на которую собирались ехать.

"Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные", - сказал Можин.

Он добавил, что такое отношение к выдаче виз считает проявлением "откровенного садизма" со стороны США.

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

Это не первый случай, когда США отказались выдавать визы российским делегациям или тянули с их оформлением до последнего момента. В конце апреля США не выдали визу представителю российской делегации для участия в заседании комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В октябре прошлого года не выдали визы российским дипломатам, которые должны были принять участие в консультациях "ядерной пятерки" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В апреле 2023-го https://www.9tv.co.il/item/56536 российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым получила визы США только за неделю до поездки в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН.
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02.05.2024 16:40 Ответить
«путін прійді!» - кричали в Донецьку у 2014 році. Ну він і прийшов, правда, не особисто. Мрії іноді збуваються!
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02.05.2024 16:54 Ответить
 
 