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Новини
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Окупанти перетворили Донецьк на притулок для рецидивістів з РФ, - Центр нацспротиву

Донецьк став притулком для рецидивістів з РФ

Окупаційна влада на окупованих територіях створила практично парникові умови для злочинців та рецидивістів з усієї Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в Донецьк з’їжджаються вбивці, щоб уникнути відповідальності в себе вдома. Який спосіб життя ведуть на тимчасово окупованій Україні, пояснювати буде зайвим. Адже вбивства, крадіжки та мародерства стали тут вже буденним явищем, розповіли в Центрі.

Також читайте: На окупованих територіях зростає рівень злочинності серед демобілізованих учасників агресії проти України, - Центр нацспротиву

"Нещодавно у Донецьку "засвітився" вбивця муедзина Ібрахіма Ісяняєва колишній найманець ПВК "Вагнер" Раіль Хайров. До цього його вже судили за вбивство, але помилували, щоб відправити на фронт. Чи судитимуть зараз - скоріш за все, Раіль знову поповнить ряди "добровольців" російської армії та піде завершувати своє мерзенне життя в одній із лісопосадок на українській Донеччині.

Для кремля та окупаційної влади такі випадки просто ідеальні для покращення свого мобілізаційного фонду. Але не тільки злочинці стають в ряди окупантів, також наркомани із Чечні чи жінки із виправних колоній", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Вагнерівці" проводять навчання для курсантів у Білорусі, - Центр нацспротиву

Раніше повідомлялося, що в Чечні на війну в Україну забирають за вживання алкоголю та наркотиків. Як заявив "один зі співробітників чеченської поліції", людей із залежностями відправляють воювати за "усним наказом" глави Чечні Рамзана Кадирова.

Крім того, російські окупанти вербують ув’язнених жінок іти воювати проти України, за що обіцяють їм гроші та можливість повернутись додому. Шукають насамперед  медиків, снайперів, а за бажанням - і до штурмових загонів.

Автор: 

Донецьк (944) злочинність (511) рецидивіст (11) Центр національного спротиву (808)


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Топ коментарі
+18
Та то таке, бамбас після голодомору й так був заселений злочинцями й рецедивістами, тактика відпрацьована.
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02.05.2024 15:21
+13
Потім будуть розповідати що «ми карінниє жітєлі».
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02.05.2024 15:24
+3
путин введи здійснилось через 10 років .
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02.05.2024 15:29
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Та то таке, бамбас після голодомору й так був заселений злочинцями й рецедивістами, тактика відпрацьована.
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02.05.2024 15:21 Відповісти
Потім будуть розповідати що «ми карінниє жітєлі».
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02.05.2024 15:24 Відповісти
Це поповнення до отих, хто кричав "адінНарот!". Воно й до 14-го там було такої швалі відсотків 70-80, а зараз ще й укріплять "отборними кадрами".
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02.05.2024 16:34 Відповісти
дааа....
не той вже бамбас.
от, в минулі роки, тричі несудимий з єнакієвого, був президентом україни.
більшість ригів рецидивістів, були депутатами і мерами.
а зараз, що? спиваються там, та ріжуть один одного.
хочааа......
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02.05.2024 15:28 Відповісти
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02.05.2024 15:28 Відповісти
путин введи здійснилось через 10 років .
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02.05.2024 15:29 Відповісти
просили кремлевского пахана ввести, вот он и ввел по самые не могу.....
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02.05.2024 15:36 Відповісти
Одним лохам впарили денере-ленере,
Іншим зеленського.
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02.05.2024 16:13 Відповісти
Та той донецьк і за часів бандюковича був прихистком бандюків - і наших, і кацапських, і кавказських. Не здивували
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02.05.2024 16:21 Відповісти
Дамбас і до війни був таким.
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02.05.2024 16:21 Відповісти
Ото, до речі, і є "народ данбаса"
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02.05.2024 16:23 Відповісти
"Откровенный садизм": США поиздевались над российскими чиновниками и "сорвали" встречу БРИКС

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 https://www.9tv.co.il/Author?id=2252 ЖАННА МОРОЗОВА

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ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР


I


2 МАЯ 2024


14:47

США не выдали вовремя визы представителям российского Минфина и Центробанка и тем самым "сорвали" встречу стран БРИКС в Вашингтоне. Об этом российскому https://ria.ru/20240502/vstrecha-1943402208.htm информагентству РИА "Новости" рассказал исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Главы российских ведомств должны были присутствовать на весенних встречах МВФ и Всемирного банка, а затем провести переговоры со своими коллегами из стран БРИКС. Однако, по словам Можина, въездные документы получили только младшие сотрудники Банка России, а представителей Минфина уведомили через американское посольство в Москве, что те смогут получить визы только в день конференции, на которую собирались ехать.

"Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные", - сказал Можин.

Он добавил, что такое отношение к выдаче виз считает проявлением "откровенного садизма" со стороны США.

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:

Это не первый случай, когда США отказались выдавать визы российским делегациям или тянули с их оформлением до последнего момента. В конце апреля США не выдали визу представителю российской делегации для участия в заседании комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В октябре прошлого года не выдали визы российским дипломатам, которые должны были принять участие в консультациях "ядерной пятерки" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В апреле 2023-го https://www.9tv.co.il/item/56536 российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым получила визы США только за неделю до поездки в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН.
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02.05.2024 16:40 Відповісти
«путін прійді!» - кричали в Донецьку у 2014 році. Ну він і прийшов, правда, не особисто. Мрії іноді збуваються!
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02.05.2024 16:54 Відповісти
 
 