Окупанти перетворили Донецьк на притулок для рецидивістів з РФ, - Центр нацспротиву

Окупаційна влада на окупованих територіях створила практично парникові умови для злочинців та рецидивістів з усієї Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в Донецьк з’їжджаються вбивці, щоб уникнути відповідальності в себе вдома. Який спосіб життя ведуть на тимчасово окупованій Україні, пояснювати буде зайвим. Адже вбивства, крадіжки та мародерства стали тут вже буденним явищем, розповіли в Центрі.

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"Нещодавно у Донецьку "засвітився" вбивця муедзина Ібрахіма Ісяняєва колишній найманець ПВК "Вагнер" Раіль Хайров. До цього його вже судили за вбивство, але помилували, щоб відправити на фронт. Чи судитимуть зараз - скоріш за все, Раіль знову поповнить ряди "добровольців" російської армії та піде завершувати своє мерзенне життя в одній із лісопосадок на українській Донеччині.

Для кремля та окупаційної влади такі випадки просто ідеальні для покращення свого мобілізаційного фонду. Але не тільки злочинці стають в ряди окупантів, також наркомани із Чечні чи жінки із виправних колоній", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в Чечні на війну в Україну забирають за вживання алкоголю та наркотиків. Як заявив "один зі співробітників чеченської поліції", людей із залежностями відправляють воювати за "усним наказом" глави Чечні Рамзана Кадирова.

Крім того, російські окупанти вербують ув’язнених жінок іти воювати проти України, за що обіцяють їм гроші та можливість повернутись додому. Шукають насамперед медиків, снайперів, а за бажанням - і до штурмових загонів.