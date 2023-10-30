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На окупованих територіях зростає рівень злочинності серед демобілізованих учасників агресії проти України, - Центр нацспротиву

злочинність,цнс

У зв’язку зі зростанням соціальної напруженості на тимчасово окупованих територіях сходу України росіяни намагаються працевлаштувати демобілізованих учасників російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Це стосується тих військовослужбовців окупаційних військ, яким вдалося звільнитися за станом здоров’я або з інших причин. Як повідомляють джерела ЦНС у підпіллі, окупаційна адміністрація стурбована високим рівнем безробіття та асоціальної поведінки серед демобілізованих учасників російських окупаційних військ, що вже призвів до зростання злочинності на ТОТ.

Щоб упоратися з цим, окупаційні адміністрації ТОТ Луганської та Донецької областей формують єдину централізовану базу працедавців, які готові надати робочі місця для ветеранів російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні..

Центр Національного Спротиву наголошує, що всі, хто вчинив злочин на території України, понесуть покарання за це.

Читайте: Росіяни на окупованих територіях вербують в’язнів, засуджених українським судом, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6744) злочинність (511) Центр національного спротиву (827)


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Это сильно разнообразит неторопливую, ленивую, сытную жизнь лугондонии.
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30.10.2023 16:15 Відповісти
Можуть взяти каски, піти ходою на Москву та постукати касками по червоній площі
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30.10.2023 16:32 Відповісти
Нам це не загрожує - нас не демобілізовують (навіть явних інвалідів визнають "придатними").
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30.10.2023 17:57 Відповісти
 
 