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Росіяни на окупованих територіях вербують в’язнів, засуджених українським судом, - Центр нацспротиву

рф,зеки,в’язні

Росіяни намагаються вербувати в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України, які були засуджені ще до утворення фейкових "республік".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як стало відомо Центру нацспротиву із джерел у підпіллі, окупаційна адміністрація ТОТ Донецької та Луганської областей наказала місцевим колаборантам надати списки в’язнів, які були засуджені згідно з українським законодавством та відбувають покарання з 2014 року або раніше.

"Ворог уже почав вербувати цих в’язнів до лав російських окупаційних військ, маніпулюючи на їхніх почуттях образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови від проходження служби ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій", - йдеться в повідомлегнні.

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Дуже прагматичний підхід.
Хочу звернути на це увагу любителів сруцького миру, адептів ***** і усіляких там ждунів.
Кацапам ви потрібні, як торішній сніг: вас та ваших дітей, вони в першу чергу відправлять на війну з Україною.
Для того, щоб банально вас знищити, бо для кацапів ви просто звичайні зрадникі, а зрадників ніхто не любить.
Ви мріяли про *****, про кацапськи зарплати та пенсії, а перетворилися на біосміття, яким гидують навіть кацапи.
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30.10.2023 15:00 Відповісти
 
 