Росіяни на окупованих територіях вербують в’язнів, засуджених українським судом, - Центр нацспротиву

Росіяни намагаються вербувати в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України, які були засуджені ще до утворення фейкових "республік".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як стало відомо Центру нацспротиву із джерел у підпіллі, окупаційна адміністрація ТОТ Донецької та Луганської областей наказала місцевим колаборантам надати списки в’язнів, які були засуджені згідно з українським законодавством та відбувають покарання з 2014 року або раніше.

"Ворог уже почав вербувати цих в’язнів до лав російських окупаційних військ, маніпулюючи на їхніх почуттях образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови від проходження служби ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій", - йдеться в повідомлегнні.

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