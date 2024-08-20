Рада приняла законопроект о ослаблении ответственности за СОЧ или дезертирство
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Если подозреваемый в самовольном оставлении части выразил желание продолжить службу, его могут освободить от уголовной ответственности.
Причем можно вернуться не только в свою часть, но и в другую. Конечно, это с согласия командира", - прокомментировал нардеп.
Топ комментарии
+9 Calvados
показать весь комментарий20.08.2024 15:22
+8 Petro Yakovec
показать весь комментарий20.08.2024 15:26
+5 Ділю на нуль
показать весь комментарий20.08.2024 15:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то меньше 500-х буде
Розходьтесь по домам, рада дала добро...
Сзч та ухилянти - надія країни...
а якщо без сміху, то НЕ може солдат гнити на нулі 2,5 роки, коли в тилу в кабаках сидять
НЕ МОЖЕ !