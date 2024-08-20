Рада приняла законопроект о ослаблении ответственности за СОЧ или дезертирство

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Если подозреваемый в самовольном оставлении части выразил желание продолжить службу, его могут освободить от уголовной ответственности.



Причем можно вернуться не только в свою часть, но и в другую. Конечно, это с согласия командира", - прокомментировал нардеп.

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