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Новости Война
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Рада приняла законопроект о ослаблении ответственности за СОЧ или дезертирство

ВР ухвалила законопроєкт про послаблення відповідальності за СЗЧ

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Если подозреваемый в самовольном оставлении части выразил желание продолжить службу, его могут освободить от уголовной ответственности.

Причем можно вернуться не только в свою часть, но и в другую. Конечно, это с согласия командира", - прокомментировал нардеп.

Читайте: Россияне стянули дополнительные силы Росгвардии на оккупированные территории востока для поисков дезертиров, - Центр нацсопротивления

Автор: 

ВР (29234) дезертирство (331)


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Топ комментарии
+9
Авжеж командир тієї ж частини прийме з розпростертими обіймами і відправить у останній бойовий вихід. На кого ця ідіотія розрахована?
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20.08.2024 15:22
+8
А чого не зробити щоб без сзч солдат міг би перейти до іншої частини? Якщо командир частини хоче прийняти на службу певного солдата, то на хєр потрібне погодження того йолупа командира від якого солдати хочуть піти? Тому що наприклад ок південь взагалі лишиться тільки із штабами із содолей? Буде героїчне командування виключно із полковників-генералів " героїв". Одразу всіх кацапів і переможуть заодно. Ха ха ха.
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20.08.2024 15:26
+5
Ой приголуб бідного сзчшничка, бо він бідненький і ображенинький.
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20.08.2024 15:44
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еще и со своим оружием)
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20.08.2024 15:16 Ответить
...зі своїми танками Абрамс, літаками F16...
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20.08.2024 15:46 Ответить
Влада себе за приклад має!
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20.08.2024 15:17 Ответить
Авжеж командир тієї ж частини прийме з розпростертими обіймами і відправить у останній бойовий вихід. На кого ця ідіотія розрахована?
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20.08.2024 15:22 Ответить
Ой приголуб бідного сзчшничка, бо він бідненький і ображенинький.
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20.08.2024 15:44 Ответить
Ну хоч не мертвенький, з мертвенькими командиру менше ж мороки?
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20.08.2024 16:11 Ответить
А чого не зробити щоб без сзч солдат міг би перейти до іншої частини? Якщо командир частини хоче прийняти на службу певного солдата, то на хєр потрібне погодження того йолупа командира від якого солдати хочуть піти? Тому що наприклад ок південь взагалі лишиться тільки із штабами із содолей? Буде героїчне командування виключно із полковників-генералів " героїв". Одразу всіх кацапів і переможуть заодно. Ха ха ха.
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20.08.2024 15:26 Ответить
Ага. І всі перейдуть в мукачівську тероборону...
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20.08.2024 16:47 Ответить
Якщо є незаповнені вакансії і згода командира, який візьме цього солдата, то чом би й ні? Давайте ще й в Мукачево залишимось без батальйонів або в Ковелі де поруч Рівненська АЕС. Для чого в Києві ЗСУ? Чи будемо дивитись тільки про Мукачево? Ха ха ха.
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20.08.2024 17:26 Ответить
повоевал пару лет, заплатил бабла, поехал на западную и устроился в в/ч сзч Аххххх))))
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20.08.2024 15:40 Ответить
сзч і так повно,а після прийняття цього закону, буде ще більше!
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20.08.2024 15:51 Ответить
свідомий розвал ЗСУ від зеленої мразоти.....
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20.08.2024 16:09 Ответить
а може провести мобілізацію та робити ротацію з відпустками для солдат, щоб не сиділи місяцями на нулі ?

то меньше 500-х буде
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20.08.2024 17:11 Ответить
Не хочете садити, то хоча б після самовільної втечі зробили б зменшення цим дезертирам сезецешникам виплату зарплати на 50%. Бо поки вони бігають то такі ж самі солдати в яких такі самі родини і діти не бачать своїх родин несуть службу!!! І уся країна надїїться що вони їх захищатимуть, а не втечуть нахрен хто зна куди і через пів року заявить коли його зловлять що буде служити, а через три дні він знову втече. Грайтеся далі коли не має чим займатися, собака яйця лиже, а це бігайте ловіть сезечешників. Як би нормальна була відповідальність то хрен би хто утікав.
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20.08.2024 16:29 Ответить
А куди садити? Ви поцікавтеся чи є місця куди садити. Треба спочатку в'язниць набудували, а потім заповнити. Плюс охорону збільшувати і всю інфраструктуру. В нас тепер лише за непокору судді пишуть по 60 діб в СІЗО. Ну і що? 60 діб відсидів собі у безпеці під охороною і все. Вся причина в недолугому законодавстві змін про мобілізацію ще з кінця 21 року. З обмеженими ресурсами не може бути безліміту особового складу. Ха ха ха.
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20.08.2024 17:39 Ответить
Оху.єнно. Просто оху.єнно...
Розходьтесь по домам, рада дала добро...
Сзч та ухилянти - надія країни...
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20.08.2024 16:46 Ответить
Про попередні коментарі деякі - не все так однозначно, як Ви, шановні, дописуєте тут. Якщо безпосередній командир дибіл і свідомо засилає на убій ціле відділення на прямий артилерійський контрольований удар (пристріляна підарасами переправа через річку) - то як діяти нашим ЗАХИСНИКАМ? Або відразу на небеса цілому відділенню чи стасус дезертира/сзч. Маю конкретний приклад.. Так що..
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20.08.2024 17:23 Ответить
Додам - на пристріляну підарасами переправу, на якій полягло вже чимало наших... З нашої сторони є теж м'ясні штурми, конкретний випадок, про що я пишу.. Я не захищаю справжніх дезертирів, ухилянтів, сзч - але ситуації можуть бути різні..
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20.08.2024 17:30 Ответить
Та і добре, що не пішли. По совковим підручникам перша і друга колони мають бути знищені і лише третя або ще якась там про б'ється. Є варіант що ворог втече. От на це якоби командири якоби розраховують. Я вважаю що кожен маневр має відбуватися по затверджених протоколах де чітко зазначено якими засобами має бути забезпечений штурм. Немає нічого.? Немає і штурму. Ноу мартіні. Ноу паті. Ха ха ха.
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20.08.2024 17:46 Ответить
Добре чи не добре, це вже прокуратура вирішить((((((. Просто я маю приклад на конкретній близькій людині. Він з самого початку вторгнення в 22 році пішов добровольцем, мав проблеми з ногою. Дали калаша, боєкомлект, і в чому був - на Чернігівщіну. Пару місяців воював в чому прийшов. А потім через деякий час отака ситуація з цією переправою, бо ціле відділення відмовилося переправлятися в зв'язку з попередніми втратами- і людина мається вже довгий час і має невизначений статус... https://www.facebook.com/share/v/B62QhBKJBnjm1zmo/
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20.08.2024 18:05 Ответить
Добре в тому плані що живий. Із статусом розбереться. Весною 22 року ми на Сіверському Донці так само розстрілювали колони кацапів. Але це в них такі методи війни. Відділення відмовилося, значить нехай шукають причину відмовлення. Є спеціальні посадові особи які за оці службові розслідування отримують заробітню плату. Нічого кримінального те відділення не зробило. Командир роти, або командир батальйону має відповідати і орієнтуватися де яке відділення може чи не може виконати ту чи іншу задачу. Є такі командири, які навіть імен своїх підлеглих не знають. Ха ха ха.
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20.08.2024 18:17 Ответить
Ага... Зрозумів. Це тепер так можна провести "індивідуальну ротацію", "взяти відпустку" на невизначений термін і "благопристойно", ну так - на "півшишечки" зрадити. А шьо такоє? "Какая разніца?""єслі на уліцах горят фонарі і продают піво"...
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20.08.2024 17:49 Ответить
В нас хлопець втік на 570 днів і прийшов назад. Сам. Прийняли назад, бо штатка незаповнена. Обіцяв більше не втікати. У дбр до нього руки не дійшли, бо завалені іншими справами. Ха ха ха.
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20.08.2024 18:02 Ответить
... восстановился

а якщо без сміху, то НЕ може солдат гнити на нулі 2,5 роки, коли в тилу в кабаках сидять

НЕ МОЖЕ !
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20.08.2024 18:37 Ответить
Звісно не може. Але ж в нас є такі хибні тезиси, особливо у цивільних, що чим довше хтось сидить на нулі, то він більш вправний, досвідчений і т.д. так він досвідчений але не боєздатний. Навіть якщо ти день знаходишся без їжі або добу дві без сну ти вже не боєздатний. Ти думаєш не про бій, а як нормально сходити у туалет. Зимою як зігрітися. Одна ніч просто в наряді на морозі і ти вже не боєздатний. Що вже казати про загострення хронічних хвороб і постійне фізичне навантаження. Із любого термінатора можна зробити фікус. Берем генерала содоля. Герой України і всіх там орденів. Тобто закритими очима стріляє білці в око. І де він? На лікарняному оформлює непридатність до служби. Як так? Із своїм супердосвідом він один може за раз звільнити Херсонську і Запорізьку області. Причому однією лівою. Ха ха ха.
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20.08.2024 19:08 Ответить
Мудаzькі-Ґандони, ви спершу розберіться з тими ходаками на поклон у крємль, сєпарами-риґоАналами, що привели війну в Україну, та й далі працюють роками (11 рік пішов) аґєнтамі на московитське КҐБ-ФСБ крємляzького-рашонаzиста )(уйло-пу-цьк-іна.
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20.08.2024 19:16 Ответить
 
 