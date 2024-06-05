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Новини
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Втік зі служби на ТОТ та отримав 2,7 млн грн виплат як військовополонений: Експрикордоннику з Луганщини повідомлено про підозру

Прикордонник втік зі служби та отримував виплати як полонений

Прикордонник втік на окуповані території та отримав 2,7 млн грн виплат як військовополонений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 24 лютого майстер-сержант самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у Старобільському районі Луганщини.

"Підозрюваний виїхав на тимчасово окуповану територію та, залучивши свою дружину, реалізував шахрайську схему. Жінка повідомила керівництву військової частини інформацію про нібито перебування її чоловіка у полоні. Вони просили здійснювати нарахування всіх належних виплат та грошового забезпечення на вказану карту", - йдеться в повідомленні.

Державі завдано збитків на майже 2,7 млн грн.

Наразі перевіряється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.

Йому повідомлено про підозру за фактами дезертирства та шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втік зі служби та вихвалявся про це у відео: ДБР затримало дезертира на Прикарпатті. ФОТО

Автор: 

прикордонники (1100) дезертирство (295) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+20
А чому не перевірити тих пітарасів, які нарахували таку суму цьому уйобку, і частину з неї поклали собі в карман.
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05.06.2024 11:24
+14
Для чого морду закрили, щоб ніхто не впізнав героя?
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05.06.2024 11:14
+14
А что ето за астрономическая выплата аж в 2,7 лямов если пленным дают всего 100тыс? Без крышевания сверху не обошлось. Знаю нескольких людей которые подтвержденные что сидят в плену а жены не могут добиться компенсации, и в военкомате все нервы вытрепают чтобы хоть копейку от них добиться. А тут без всяких подтверждений такую сумму отслюнявили предателю. Походу там целая цепочка мошенников и предателей.
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05.06.2024 11:30
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У луганську кожний другий такий. Дуже ПРОВОРНИЙ. А ще горілку ******* замість Бояришника.
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05.06.2024 11:09 Відповісти
Ну то вже не мордва, раз горілку любить, а не баяришнік....
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05.06.2024 11:44 Відповісти
а СБУ його провіряло??
Чи ніколи,бо треба бізнес трусити
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05.06.2024 11:13 Відповісти
Зелені зарплату і пенсію Медведчуку і Овощу напевно ще пересилають, не те що
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05.06.2024 11:51 Відповісти
Для чого морду закрили, щоб ніхто не впізнав героя?
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05.06.2024 11:14 Відповісти
Тобто, дружина втікача щомісячно отримувала 100 000 грн?
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05.06.2024 11:15 Відповісти
Дружина хабалка, не при справах виходить ?!!
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05.06.2024 11:17 Відповісти
А чому не перевірити тих пітарасів, які нарахували таку суму цьому уйобку, і частину з неї поклали собі в карман.
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05.06.2024 11:24 Відповісти
А что ето за астрономическая выплата аж в 2,7 лямов если пленным дают всего 100тыс? Без крышевания сверху не обошлось. Знаю нескольких людей которые подтвержденные что сидят в плену а жены не могут добиться компенсации, и в военкомате все нервы вытрепают чтобы хоть копейку от них добиться. А тут без всяких подтверждений такую сумму отслюнявили предателю. Походу там целая цепочка мошенников и предателей.
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05.06.2024 11:30 Відповісти
Ніззя чіпать дезертирів.
Он пару новинами вниз вой стоїть...
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05.06.2024 11:31 Відповісти
То есть, жена осталась на оккупированной территории, и ей перечисляли деньги на карту? Так это статья про финансирование терроризма.
Вообще то мы дохрена сепаров финнансируем на оккупированных территориях, через выплаты на карты.
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05.06.2024 12:22 Відповісти
 
 