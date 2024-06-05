Втік зі служби на ТОТ та отримав 2,7 млн грн виплат як військовополонений: Експрикордоннику з Луганщини повідомлено про підозру

Прикордонник втік на окуповані території та отримав 2,7 млн грн виплат як військовополонений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 24 лютого майстер-сержант самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у Старобільському районі Луганщини.

"Підозрюваний виїхав на тимчасово окуповану територію та, залучивши свою дружину, реалізував шахрайську схему. Жінка повідомила керівництву військової частини інформацію про нібито перебування її чоловіка у полоні. Вони просили здійснювати нарахування всіх належних виплат та грошового забезпечення на вказану карту", - йдеться в повідомленні.

Державі завдано збитків на майже 2,7 млн грн.

Наразі перевіряється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.

Йому повідомлено про підозру за фактами дезертирства та шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України).

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