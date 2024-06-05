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Новости
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Сбежал со службы на ВОТ и получил 2,7 млн ​​грн выплат как военнопленный: Экс-пограничник с Луганщины уведомлен о подозрении

Прикордонник втік зі служби та отримував виплати як полонений

Пограничник сбежал на оккупированные территории и получил 2,7 млн грн выплат как военнопленный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, 24 февраля мастер-сержант самовольно оставил место службы и покинул район выполнения задания отдела пограничной службы в Старобельском районе Луганщины.

"Подозреваемый выехал на временно оккупированную территорию и, привлекая свою жену, реализовал мошенническую схему. Женщина сообщила руководству воинской части информацию о якобы пребывании ее мужа в плену. Они просили осуществлять начисление всех причитающихся выплат и денежного обеспечения на указанную карту", - говорится в сообщении.

Государству нанесен ущерб на почти 2,7 млн грн.

Сейчас проверяется причастность к совершению уголовного преступления других лиц.

Ему сообщено о подозрении по фактам дезертирства и мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Также смотрите: Сбежал со службы и хвастался об этом в видео: ГБР задержало дезертира на Прикарпатье. ФОТО

Автор: 

пограничники (1573) дезертирство (331) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+20
А чому не перевірити тих пітарасів, які нарахували таку суму цьому уйобку, і частину з неї поклали собі в карман.
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05.06.2024 11:24
+14
Для чого морду закрили, щоб ніхто не впізнав героя?
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05.06.2024 11:14
+14
А что ето за астрономическая выплата аж в 2,7 лямов если пленным дают всего 100тыс? Без крышевания сверху не обошлось. Знаю нескольких людей которые подтвержденные что сидят в плену а жены не могут добиться компенсации, и в военкомате все нервы вытрепают чтобы хоть копейку от них добиться. А тут без всяких подтверждений такую сумму отслюнявили предателю. Походу там целая цепочка мошенников и предателей.
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05.06.2024 11:30
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У луганську кожний другий такий. Дуже ПРОВОРНИЙ. А ще горілку ******* замість Бояришника.
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05.06.2024 11:09 Ответить
Ну то вже не мордва, раз горілку любить, а не баяришнік....
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05.06.2024 11:44 Ответить
а СБУ його провіряло??
Чи ніколи,бо треба бізнес трусити
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05.06.2024 11:13 Ответить
Зелені зарплату і пенсію Медведчуку і Овощу напевно ще пересилають, не те що
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05.06.2024 11:51 Ответить
Для чого морду закрили, щоб ніхто не впізнав героя?
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05.06.2024 11:14 Ответить
Тобто, дружина втікача щомісячно отримувала 100 000 грн?
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05.06.2024 11:15 Ответить
Дружина хабалка, не при справах виходить ?!!
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05.06.2024 11:17 Ответить
А чому не перевірити тих пітарасів, які нарахували таку суму цьому уйобку, і частину з неї поклали собі в карман.
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05.06.2024 11:24 Ответить
А что ето за астрономическая выплата аж в 2,7 лямов если пленным дают всего 100тыс? Без крышевания сверху не обошлось. Знаю нескольких людей которые подтвержденные что сидят в плену а жены не могут добиться компенсации, и в военкомате все нервы вытрепают чтобы хоть копейку от них добиться. А тут без всяких подтверждений такую сумму отслюнявили предателю. Походу там целая цепочка мошенников и предателей.
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05.06.2024 11:30 Ответить
Ніззя чіпать дезертирів.
Он пару новинами вниз вой стоїть...
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05.06.2024 11:31 Ответить
То есть, жена осталась на оккупированной территории, и ей перечисляли деньги на карту? Так это статья про финансирование терроризма.
Вообще то мы дохрена сепаров финнансируем на оккупированных территориях, через выплаты на карты.
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05.06.2024 12:22 Ответить
 
 