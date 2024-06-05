Сбежал со службы на ВОТ и получил 2,7 млн грн выплат как военнопленный: Экс-пограничник с Луганщины уведомлен о подозрении
Пограничник сбежал на оккупированные территории и получил 2,7 млн грн выплат как военнопленный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, 24 февраля мастер-сержант самовольно оставил место службы и покинул район выполнения задания отдела пограничной службы в Старобельском районе Луганщины.
"Подозреваемый выехал на временно оккупированную территорию и, привлекая свою жену, реализовал мошенническую схему. Женщина сообщила руководству воинской части информацию о якобы пребывании ее мужа в плену. Они просили осуществлять начисление всех причитающихся выплат и денежного обеспечения на указанную карту", - говорится в сообщении.
Государству нанесен ущерб на почти 2,7 млн грн.
Сейчас проверяется причастность к совершению уголовного преступления других лиц.
Ему сообщено о подозрении по фактам дезертирства и мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 190 УК Украины).
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Чи ніколи,бо треба бізнес трусити
Он пару новинами вниз вой стоїть...
Вообще то мы дохрена сепаров финнансируем на оккупированных территориях, через выплаты на карты.