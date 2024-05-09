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Сбежал со службы и хвастался об этом в видео: ГБР задержало дезертира на Прикарпатье. ФОТО

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали на Ивано-Франковщине дезертира, который сбежал с военной службы и подстрекал других военных поступить так же.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фигурант проходил службу в одной из воинских частей, которая сейчас находится на фронте на юге Украины.

Мужчина спел на видео песню об уклонистах

"Он получил ежегодный отпуск и поехал домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда военнослужащий начал сообщать через мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклонистах, которые распространяет вражеская пропаганда. Это видео он прислал побратимам на фронт", - говорится в сообщении.

Українського дезертира ДБР затримала на Прикарпатті

Работники ГБР с СБУ разыскали и задержали мужчину.

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Что грозит

Ему сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4. ст. 408 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Українського дезертира ДБР затримала на Прикарпатті

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Автор: 

дезертирство (331) Ивано-Франковская область (921) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+25
На що він розраховував? Якесь прибите зза вугла?
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09.05.2024 14:59
+12
Ну це просто рарітетний екземпляр. Співати пісні про ухилянтів?

Ну немає слів
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09.05.2024 15:03
+12
Піду втоплюся у річці глибокій,
Шукати стануть не скоро знайдуть (с)
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09.05.2024 15:07
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На що він розраховував? Якесь прибите зза вугла?
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09.05.2024 14:59 Ответить
Рогате, прибите зза рогу.
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09.05.2024 15:09 Ответить
Прибите за ріг
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09.05.2024 15:30 Ответить
- ЗЄльоний, сер !
- звісно що це ЗЄльоне чмо, Беррімор. Я вас питаю про чай.
- чай, звісно чорний, нуар, сер.

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09.05.2024 15:19 Ответить
Ну це просто рарітетний екземпляр. Співати пісні про ухилянтів?

Ну немає слів
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09.05.2024 15:03 Ответить
Піду втоплюся у річці глибокій,
Шукати стануть не скоро знайдуть (с)
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09.05.2024 15:07 Ответить
"Підпільник Кіндрат... Підпільник Кіндрат.."
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09.05.2024 15:20 Ответить
заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів

вони вже й пісень наскладали. Ппц...
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09.05.2024 15:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=onWMMnKQxho&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87 Для ознакомления с творчеством ухилянтов.
Эту наверное и заспивав токо тсссс...
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09.05.2024 17:11 Ответить
А в СІЗО дозволяють носити футболку "ухилянт"? 🤔
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09.05.2024 15:06 Ответить
І футболку і тавро на чоло ухилянтській скотиняці.
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09.05.2024 15:13 Ответить
Він дезертир і порушник присяги, від ухилянта у нього тільки відсутність мозку.
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09.05.2024 15:18 Ответить
Сильно иого шибануло
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09.05.2024 15:06 Ответить
затягнув ухилянську? не тих на євробачення відправили
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09.05.2024 15:07 Ответить
буде разом з навідниками в одній камері
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09.05.2024 15:09 Ответить
Заспіва голубая луна це йому підходить
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12.07.2024 15:04 Ответить
А удостоверение "ухилянта" у него было? А визитка хрипатого,4-ы ухилянта,в кармане не завалялась?песни он пел... Такой же бред как и покушение на хрипатого.Либо с головой вава. Кто свалил-старается не отсвечивать аж нигде.
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09.05.2024 15:13 Ответить
Ну и зачем это афишировать? Ну то что он дурак - это понятно. Но смысл это транслировать на всю страну. Его же даже не посадили, а только судить собрались.
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09.05.2024 15:14 Ответить
Кого нє пасаділі?
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09.05.2024 15:18 Ответить
Фигурант содержится под стражей. Его ещё не осудили.
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09.05.2024 15:23 Ответить
Думаєш атпустят і ізвінятса?
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09.05.2024 15:26 Ответить
Думаю дадут условку. Скорее даже уверен.
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09.05.2024 15:46 Ответить
Или затянут сроки давности, потеряют доказательства, проведут незаконные действия. В Украине нет следователей-прокуроров и частично судей, еще с тех пор, как уголовник кучма разрушил эту систему, за что благодарные избиратели выбрали его еще раз...
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09.05.2024 15:54 Ответить
Шановні коментатори, в тому числі й ті, хто має бронь або відстрочку, через декілька місяців будуть скавуліти і вказати місце, де перепливти Тису чи перейти гори, а також вчити текст вищезгаданої пісні.
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09.05.2024 15:14 Ответить
По собі судиш?
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09.05.2024 15:18 Ответить
А ти сходи в ТЦК, не бзди. А потім як одягнеш однострій та скоштуєш солдатської каші, будеш тут умнічати.
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09.05.2024 17:45 Ответить
На відміну від тебе я вже там був. Перший раз - у березні 2014. Крайній - у лютому 2023. Це ти не бзди. Хіба що у штатівський сходиш.
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09.05.2024 17:51 Ответить
І що, не взяли?
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09.05.2024 17:55 Ответить
Цікаво?
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09.05.2024 17:57 Ответить
Таких тріпачив, які кудись ходили і не взяли знаю багато.
А я 10 березня пішов в воєнкомат, а 11.03.22 був вже на відправці. І з тих пір воюю. І бачу всі хто тут засуджують того хлопця сидять в теплих хатках і поняття не мають про що триндить. Давайте сюди до нас, а потім будете засуджувати.
Ти знаєш скільки в нас СЗЧшників?
І за таких бздунів як ви вони й з'являється. Бо міняти нас ніким!!!
Ходив він кудись *****
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09.05.2024 18:09 Ответить
Питання перше - з якою мктою цікавишся? Тим більше, що пишеш через ВПЕ. Питання друге - мені пофігу, що ти робив, робиш і думаєш. Питання третє - я доросла людина, надто доросла, щоб шифруватися, чи бігати від обов'язків. На тому амінь!
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09.05.2024 18:20 Ответить
Що ти тут з себе зображаєш?
Я ж про тебе все вірно написав- сидиш трусешся. Не бзди всеодно служитимеш.
І тобі для загального розвитку: це не ВПН, а старлінк. Інтернет тут поганий.
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09.05.2024 18:43 Ответить
Жодної відповіді на жодне питання: суцільне бла-бла-бла. 😊
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09.05.2024 19:16 Ответить
Насправді рафінований дурень. Напевне нпдіється на висеовок псизіатра.
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09.05.2024 15:19 Ответить
Про висновок психіатра, це ти про себе?
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09.05.2024 18:35 Ответить
Яке ти маєш право так писати про людину, яка воювала, захищала тебе
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09.05.2024 18:38 Ответить
Можеш петицію зареєструвати, щоб його не лише відпустили, а й нагородили. 😊
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09.05.2024 19:21 Ответить
вот если би брал взятки или воровал, тогда уволили или отпустили
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09.05.2024 15:21 Ответить
А якби сидів у верховній раді чи офісі президента і служив москві то дали б медаль
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09.05.2024 15:27 Ответить
******* є і на Івано-Франківщині.
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09.05.2024 15:28 Ответить
Крадеш мільярди - не винен.
Дезертирство - до 12 років тюрми.
🤦🤦🤦
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09.05.2024 15:32 Ответить
-Анрійко , тобі за поребрик ! До речі правильно АнДжей , йолоп.
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09.05.2024 15:39 Ответить
Так давай все разойдемся,бросим оружие ,кто то ведь миллиард украл, правильно? Вы этого кацапы ждёте?
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09.05.2024 15:41 Ответить
...а у Зєлєнского схожа тема прокатІла , а лошки, наївні, ждуни та жлоби ще й презом обрали
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09.05.2024 15:44 Ответить
Якийсь дурень. Втік так сиди тихо. Хоча тут було поєднання страху від війни, куди його загребли проти волі з природною дурістю.
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09.05.2024 16:02 Ответить
Якийсь не від світу цього суб'єкт... Я не здивуюся, якщо його прийняли, коли він пішов уточнювати, чому грошове забезпечення не в такому обсязі на карту надходить
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09.05.2024 16:05 Ответить
Одне дурне поїхало в турне...
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09.05.2024 16:06 Ответить
Тiпо, намек на толстые обстоятельства, мол, який зебил, такие и ухылянты?
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09.05.2024 17:54 Ответить
Дурне поїхало в турне
Та й повернулося смурне.
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне…
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
І вже назад не поверне…
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09.05.2024 18:00 Ответить
Приїхало з турне - залишилось дурне.
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10.05.2024 15:34 Ответить
Тупой, ещё тупее, чесслово..
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09.05.2024 16:11 Ответить
Дійте по сталінськи: - расстрелять! Бо якже інакше може діяти ЗЕзброд младобольшевіків сталінців....
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09.05.2024 16:15 Ответить
Поки не зрозуміло в чому злочин крім мудацької поведінки і чогось розпливчатого типу "держзрада", говорити можна багато чого, а чи був факт не повернення?
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09.05.2024 16:42 Ответить
Так он кадровый военный, или мобилизованный? А то могу подсказать где с десяток кадровых ухилянтов сидят. На войне еще и не бывали.
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09.05.2024 17:38 Ответить
Бачу тут дивані експерти, дуже обурені й засмучені. Так давайте сміливо в ТЦК сходіть, чого його третій рік війни ховатися, а за вас бздюхачів хтось має служити.
А потім порозмовляєте про СЗЧшників.
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09.05.2024 17:54 Ответить
Зимно. Горобець, сидячи на гілці замерз і впав на землю. Корова, проходячи поряд наклала "паляниць" на дорогу і одна "паляниця" попала прямо на замерзшого горобця.
Горобчик зігрівся, висунув голову з "паляниці" і почав радісно цвірінькати, але на його нащастя пробігала рядом кішка, котора впіймала того горобця і з'їла.
Мораль цієї притчі така: Коли попав в гімно, то сиди мовчки і не цвірінькай.
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09.05.2024 18:54 Ответить
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09.05.2024 19:43 Ответить
з цієї байки можна зробити три висновки:
1. не той тобі ворог що на тебе насрав;
2. не той тобі друг що тебе з лайна витягнув;
3. якщо тобі тепло і добре, то сиди і не цвірінькай ...
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09.05.2024 20:52 Ответить
Камуняки дезертиров расстреливали. Но камуняки хотели сохранить свою страну для себя…
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09.05.2024 22:09 Ответить
 
 