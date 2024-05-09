Сбежал со службы и хвастался об этом в видео: ГБР задержало дезертира на Прикарпатье. ФОТО

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали на Ивано-Франковщине дезертира, который сбежал с военной службы и подстрекал других военных поступить так же.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фигурант проходил службу в одной из воинских частей, которая сейчас находится на фронте на юге Украины.

Мужчина спел на видео песню об уклонистах

"Он получил ежегодный отпуск и поехал домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда военнослужащий начал сообщать через мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклонистах, которые распространяет вражеская пропаганда. Это видео он прислал побратимам на фронт", - говорится в сообщении.

Работники ГБР с СБУ разыскали и задержали мужчину.

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Что грозит

Ему сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4. ст. 408 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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