Сбежал со службы и хвастался об этом в видео: ГБР задержало дезертира на Прикарпатье. ФОТО
Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали на Ивано-Франковщине дезертира, который сбежал с военной службы и подстрекал других военных поступить так же.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что фигурант проходил службу в одной из воинских частей, которая сейчас находится на фронте на юге Украины.
Мужчина спел на видео песню об уклонистах
"Он получил ежегодный отпуск и поехал домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда военнослужащий начал сообщать через мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклонистах, которые распространяет вражеская пропаганда. Это видео он прислал побратимам на фронт", - говорится в сообщении.
Работники ГБР с СБУ разыскали и задержали мужчину.
Что грозит
Ему сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4. ст. 408 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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- звісно що це ЗЄльоне чмо, Беррімор. Я вас питаю про чай.
- чай, звісно чорний, нуар, сер.
Ну немає слів
Шукати стануть не скоро знайдуть (с)
вони вже й пісень наскладали. Ппц...
Эту наверное и заспивав токо тсссс...
А я 10 березня пішов в воєнкомат, а 11.03.22 був вже на відправці. І з тих пір воюю. І бачу всі хто тут засуджують того хлопця сидять в теплих хатках і поняття не мають про що триндить. Давайте сюди до нас, а потім будете засуджувати.
Ти знаєш скільки в нас СЗЧшників?
І за таких бздунів як ви вони й з'являється. Бо міняти нас ніким!!!
Ходив він кудись *****
Я ж про тебе все вірно написав- сидиш трусешся. Не бзди всеодно служитимеш.
І тобі для загального розвитку: це не ВПН, а старлінк. Інтернет тут поганий.
Дезертирство - до 12 років тюрми.
🤦🤦🤦
Та й повернулося смурне.
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне…
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
І вже назад не поверне…
А потім порозмовляєте про СЗЧшників.
Горобчик зігрівся, висунув голову з "паляниці" і почав радісно цвірінькати, але на його нащастя пробігала рядом кішка, котора впіймала того горобця і з'їла.
Мораль цієї притчі така: Коли попав в гімно, то сиди мовчки і не цвірінькай.
1. не той тобі ворог що на тебе насрав;
2. не той тобі друг що тебе з лайна витягнув;
3. якщо тобі тепло і добре, то сиди і не цвірінькай ...