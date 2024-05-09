Втік зі служби та вихвалявся про це у відео: ДБР затримало дезертира на Прикарпатті. ФОТО

Співробітники ДБР у співпраці з СБУ затримали на Івано-Франківщині дезертира, який втік з військової служби та підбурював інших військових вчинити так само.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі знаходиться на фронті на півдні України.

Чоловік заспівав на відео пісню про ухилянтів

"Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка.

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Що загрожує

Йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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