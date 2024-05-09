Втік зі служби та вихвалявся про це у відео: ДБР затримало дезертира на Прикарпатті. ФОТО
Співробітники ДБР у співпраці з СБУ затримали на Івано-Франківщині дезертира, який втік з військової служби та підбурював інших військових вчинити так само.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі знаходиться на фронті на півдні України.
Чоловік заспівав на відео пісню про ухилянтів
"Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка.
Що загрожує
Йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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- звісно що це ЗЄльоне чмо, Беррімор. Я вас питаю про чай.
- чай, звісно чорний, нуар, сер.
Ну немає слів
Шукати стануть не скоро знайдуть (с)
вони вже й пісень наскладали. Ппц...
Эту наверное и заспивав токо тсссс...
А я 10 березня пішов в воєнкомат, а 11.03.22 був вже на відправці. І з тих пір воюю. І бачу всі хто тут засуджують того хлопця сидять в теплих хатках і поняття не мають про що триндить. Давайте сюди до нас, а потім будете засуджувати.
Ти знаєш скільки в нас СЗЧшників?
І за таких бздунів як ви вони й з'являється. Бо міняти нас ніким!!!
Ходив він кудись *****
Я ж про тебе все вірно написав- сидиш трусешся. Не бзди всеодно служитимеш.
І тобі для загального розвитку: це не ВПН, а старлінк. Інтернет тут поганий.
Дезертирство - до 12 років тюрми.
🤦🤦🤦
Та й повернулося смурне.
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне…
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
І вже назад не поверне…
А потім порозмовляєте про СЗЧшників.
Горобчик зігрівся, висунув голову з "паляниці" і почав радісно цвірінькати, але на його нащастя пробігала рядом кішка, котора впіймала того горобця і з'їла.
Мораль цієї притчі така: Коли попав в гімно, то сиди мовчки і не цвірінькай.
1. не той тобі ворог що на тебе насрав;
2. не той тобі друг що тебе з лайна витягнув;
3. якщо тобі тепло і добре, то сиди і не цвірінькай ...