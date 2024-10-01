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Действующие военнослужащие при необходимости могут работать в Министерстве по делам ветеранов, - указ

Чинні військові можуть працювати у Мінветеранів

Согласно указу президента, некоторые должности в Министерстве по делам ветеранов Украины отныне могут занимать действующие военнослужащие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отмечается, некоторые должности в Министерстве по делам ветеранов Украины отныне, в случае их вакантности, могут быть замещены военнослужащими Вооруженных сил Украины и других военных формирований с оставлением на военной службе и без исключения из списков личного состава.

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Соответствующий Указ "О внесении изменения в Указ президента Украины от 3 мая 2017 года № 126/2017" подписал президент Владимир Зеленский.

"Ничего для ветеранов без ветеранов! Отныне украинские ветераны и ветеранки, которые несут военную службу, и другие действующие военнослужащие могут быть привлечены к работе в Министерстве по делам ветеранов и принимать непосредственное участие в разработке и внедрении важных инициатив для ветеранского сообщества", - сообщила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Трудоустройство ветеранов на госслужбе

Напомним, ранее Министерство по делам ветеранов запустило проект по трудоустройству ветеранов и ветеранок на государственной службе - е-Карту. Сервис уже доступен на платформе е-Ветеран.

Также сообщалось, что Министерство по делам ветеранов вместе с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции нарабатывают совместный проект по привлечению ветеранов и ветеранок к работе в структурах НАПК.

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Залишилося своїх людей прилаштувати. І вислуга бойова і міністерські зарплати.
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01.10.2024 19:35 Ответить
Діючий кадровий військовослужбовець повинен воювати, а не сидіти у кабінеті.
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01.10.2024 20:54 Ответить
"...та інші військовослужбовці..."
То хто?
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01.10.2024 22:20 Ответить
Мазані-приблатньоні,та жополизи Зєльонкіна.
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02.10.2024 08:25 Ответить
 
 