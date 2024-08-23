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Кабмин упростил процедуру установления факта участия в защите Украины

УБД

Статус участника боевых действий в Украине дает право на многочисленные льготы. Кабмин внес изменения в постановление №685 относительно упрощения процедуры установления факта участия человека в защите страны.

Об этом информирует Минветеранов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, необходимые документы для установления соответствующего статуса можно подать в любой ЦПАУ. Также разрешено подавать копии документов.

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Принятые изменения:

  • подать документы можно через ЦПАУ независимо от адреса своего задекларированного/зарегистрированного места жительства или пребывания;
  • предоставить копии некоторых документов вместо их оригиналов;
  • рассмотрение документов межведомственной комиссией происходит в порядке очередности их регистрации в Минветеранов;
  • предоставление соответствующей справки на основании ранее принятого межведомственной комиссией решения об установлении факта непосредственного участия в мероприятиях лица, погибшего (пропавшего без вести), умершего вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в мероприятиях.

Автор: 

ветераны (1106) УБД (125) Министерство по делам ветеранов (232)


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Какие ещё вам нужны документы? Они "защищают Родину" не щадя живота своего и щёк.
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23.08.2024 21:35 Ответить
Є чиновники, що вирішують питання. А значить вимагатимуть хабарі. В Україні завжди так.
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24.08.2024 00:08 Ответить
 
 