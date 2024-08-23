Кабмин упростил процедуру установления факта участия в защите Украины
Статус участника боевых действий в Украине дает право на многочисленные льготы. Кабмин внес изменения в постановление №685 относительно упрощения процедуры установления факта участия человека в защите страны.
Об этом информирует Минветеранов, передает Цензор.НЕТ.
В частности, необходимые документы для установления соответствующего статуса можно подать в любой ЦПАУ. Также разрешено подавать копии документов.
Принятые изменения:
- подать документы можно через ЦПАУ независимо от адреса своего задекларированного/зарегистрированного места жительства или пребывания;
- предоставить копии некоторых документов вместо их оригиналов;
- рассмотрение документов межведомственной комиссией происходит в порядке очередности их регистрации в Минветеранов;
- предоставление соответствующей справки на основании ранее принятого межведомственной комиссией решения об установлении факта непосредственного участия в мероприятиях лица, погибшего (пропавшего без вести), умершего вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в мероприятиях.
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