Кабмин упростил процедуру установления факта участия в защите Украины

Статус участника боевых действий в Украине дает право на многочисленные льготы. Кабмин внес изменения в постановление №685 относительно упрощения процедуры установления факта участия человека в защите страны.

Об этом информирует Минветеранов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, необходимые документы для установления соответствующего статуса можно подать в любой ЦПАУ. Также разрешено подавать копии документов.

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Принятые изменения: