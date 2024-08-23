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Кабмін спростив процедуру встановлення факту участі в захисті України

УБД

Статус учасника бойових дій в Україні надає право на численні пільги. Кабмін вніс зміни до постанови № 685 щодо спрощення процедури встановлення факту участі людини в захисті країни.

Про це інформує Мінветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, необхідні документи для встановлення відповідного статусу можна подати до будь-якого ЦНАПу. Також дозволено подавати копії документів.

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Ухвалені зміни:

  • подати документи можна через ЦНАП незалежно від адреси свого задекларованого/зареєстрованого місця проживання або перебування;
  • надати копій деяких документів замість їх оригіналів;
  • розгляд документів міжвідомчою комісією відбувається у порядку черговості їх реєстрації в Мінветеранів;
  • надання відповідної довідки на підставі раніше прийнятого міжвідомчою комісією рішення про встановлення факту безпосередньої участі у заходах особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах

Автор: 

ветерани (1068) УБД (132) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Какие ещё вам нужны документы? Они "защищают Родину" не щадя живота своего и щёк.
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23.08.2024 21:35 Відповісти
Є чиновники, що вирішують питання. А значить вимагатимуть хабарі. В Україні завжди так.
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24.08.2024 00:08 Відповісти
 
 