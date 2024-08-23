Кабмін спростив процедуру встановлення факту участі в захисті України

Статус учасника бойових дій в Україні надає право на численні пільги. Кабмін вніс зміни до постанови № 685 щодо спрощення процедури встановлення факту участі людини в захисті країни.

Про це інформує Мінветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, необхідні документи для встановлення відповідного статусу можна подати до будь-якого ЦНАПу. Також дозволено подавати копії документів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує позбавляти статусу ветерана війни за вчинення тяжкого злочину

Ухвалені зміни: