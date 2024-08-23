Кабмін спростив процедуру встановлення факту участі в захисті України
Статус учасника бойових дій в Україні надає право на численні пільги. Кабмін вніс зміни до постанови № 685 щодо спрощення процедури встановлення факту участі людини в захисті країни.
Про це інформує Мінветеранів, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, необхідні документи для встановлення відповідного статусу можна подати до будь-якого ЦНАПу. Також дозволено подавати копії документів.
Ухвалені зміни:
- подати документи можна через ЦНАП незалежно від адреси свого задекларованого/зареєстрованого місця проживання або перебування;
- надати копій деяких документів замість їх оригіналів;
- розгляд документів міжвідомчою комісією відбувається у порядку черговості їх реєстрації в Мінветеранів;
- надання відповідної довідки на підставі раніше прийнятого міжвідомчою комісією рішення про встановлення факту безпосередньої участі у заходах особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах
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показати весь коментар24.08.2024 00:08 Відповісти Мені подобається 1
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