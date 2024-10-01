Чинні військовослужбовці за необхідності можуть працювати у Мінветеранів, - указ

Згідно з указом президента, деякі посади у Міністерстві у справах ветеранів України відтепер можуть обіймати чинні військовослужбовці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Як зазначається, деякі посади у Міністерстві у справах ветеранів України відтепер, у разі їх вакантності можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань із залишенням на військовій службі та без виключення зі списків особового складу.

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Відповідний Указ "Про внесення зміни до Указу Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017" підписав Президент Володимир Зеленський.

"Нічого для ветеранів без ветеранів! Відтепер українські ветерани й ветеранки, які несуть військову службу, та інші діючі військовослужбовці можуть бути залучені до роботи у Мінветеранів та брати безпосередню участь у розробці та впровадженні важливих ініціатив для ветеранської спільноти", — повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Працевлаштування ветеранів на держслужбі

Нагадаємо, раніше Міністерство у справах ветеранів запустило проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на державній службі – е-Карту. Сервіс уже доступний на платформі е-Ветеран.

Також повідомлялося, що Мінветеранів разом із Національним агентством з питань запобігання корупції напрацьовують спільний проєкт із залучення ветеранів і ветеранок до роботи в структурах НАЗК.