В ВР работают над законопроектом о полном освобождении от уголовной ответственности за СОЧ, - "слуга народа" Вениславский

В парламенте сейчас работают над законопроектом, который предусматривает полное освобождение от уголовной ответственности, если человек самовольно оставил воинскую часть (СОЧ) и добровольно вернулся в армию.

Об этом в комментарии hromadske заявил член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат от "Слуги народа Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам народного избранника, этот законопроект от предыдущего закона, который декриминализирует первое СОЧ, должен отличаться тем, что уголовное производство даже не будут открывать в случае СОЧ и добровольного возвращения в армию.

"Нынешний закон работает, но только тогда, когда человеку уже сообщено о подозрении и суд принимает решение об освобождении его от уголовной ответственности. А мы хотим устранить эту возможность, чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется. А это очень многих сдерживает от возвращения на военную службу. То есть мы хотим, чтобы была возможность вернуться к военной службе без страха иметь судимость", - сказал Вениславский.

Парламентарий отметил, что соответствующая наработка профильного комитета ВР также сможет нивелировать факторы снижения темпов мобилизации. Он признал, что снижение есть, но оно якобы "несущественное".

Кроме этого, Вениславский заверил, что информация о том, что в СОЧ сейчас более 100 тысяч военных, не соответствует действительности. Депутат сказал, что "их меньше", однако не уточнил сколько, отмечая, что не может разглашать закрытую информацию.

Напомним, что 20 августа Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство.

