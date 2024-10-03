В ВР работают над законопроектом о полном освобождении от уголовной ответственности за СОЧ, - "слуга народа" Вениславский
В парламенте сейчас работают над законопроектом, который предусматривает полное освобождение от уголовной ответственности, если человек самовольно оставил воинскую часть (СОЧ) и добровольно вернулся в армию.
Об этом в комментарии hromadske заявил член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат от "Слуги народа Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.
По словам народного избранника, этот законопроект от предыдущего закона, который декриминализирует первое СОЧ, должен отличаться тем, что уголовное производство даже не будут открывать в случае СОЧ и добровольного возвращения в армию.
"Нынешний закон работает, но только тогда, когда человеку уже сообщено о подозрении и суд принимает решение об освобождении его от уголовной ответственности. А мы хотим устранить эту возможность, чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется. А это очень многих сдерживает от возвращения на военную службу. То есть мы хотим, чтобы была возможность вернуться к военной службе без страха иметь судимость", - сказал Вениславский.
Парламентарий отметил, что соответствующая наработка профильного комитета ВР также сможет нивелировать факторы снижения темпов мобилизации. Он признал, что снижение есть, но оно якобы "несущественное".
Кроме этого, Вениславский заверил, что информация о том, что в СОЧ сейчас более 100 тысяч военных, не соответствует действительности. Депутат сказал, что "их меньше", однако не уточнил сколько, отмечая, что не может разглашать закрытую информацию.
Напомним, что 20 августа Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сци...те?!
Арештович розсекретив - 63-80 тис.
Це як? Де логіка?
винуватих у причині сзч мають саджати.
хто покинув вч по приколу, по п,янці чи скучив за ...здою це одне
а сзч через бездарне керівництво, це друге.
а мусара, та прокуратура не можуть цього розслідувати бо не мають доступу до вч!!!!
не їхня це робота та профіль
от чмирити воєнних на авто їм дозволили
хоч це їм теж було заборонено коли була ВАІ
от тому так!!!!
в сзч винуватий той хто покинув частину без розслідування та покарання реально винуватих.
от прикинь ситуацію...
ти один залишився на передовій в окопі
бачеш, на тебе їде танк чи бтр а позаду броні десяток підарів...
у тебе калаш та два-три магазина
ти втечеш чи пипалиш всі патрони по танку???
я би втік, але не те що бігати, швидко ходити не можу. от тобі і сзч про яке ніхто нікуя не знає
Мотивація в таких людей на ноль помножена. Так що насильно мобілізувати не означає, що така людина воюватиме.
100 000 вже в СЗЧ, як посадити в тюрму 100 000 ?! Тільки амністія.
Закону повинно бути пофіг на бажання та мотивацію. Є факт злочину чи нема факту злочину - це головне.
Вбивство або розбій з найкращих міркувань залишаються вбивством та розбоєм.
Залишати одне з цього безкарним не логічно.
У статті не про амністію у буквальному сенсі. Якийсь лайт-варіант, послаблення відповідальності скоріш.
З 1 січня 25р. вже почне діяти обов"язкова програма первинної військ. підготовки.
Кримінал за ухилянство це сама крайня міра. До того ще доповзти системі треба. Враховуючи чималу кількість таких випадків буде навряд чи багато. Відносно.
Бо в СЗЧ вже біля 100 тисяч військових.
А це вже ціла армія.
Хоча ця амністія нічого не змінить.
Люди йшли в СЗЧ від усвідомлення того, що вони мусять воювати роками, фактично до смерті, від тупорилого командування, яке не береже людей, від втоми, від несправедливості, ітд.
Чи змінились ці причини, які провокували СЗЧ?
Ні.
Тому й мало хто захоче повернутися ве добровільно на фронт с СЗЧ.
Арештович розсекретив - 63-80 тис.
Власть ,которая превратила их в рабов
Я все жду - когда у этих рабов появится желание
Убивать РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Якщо рашисти зайдуть.
А тут армія, війна. Вибачте, Ви пишете: "хочу перейду в іншу бригаду; хочу в третю; тут мені начштабу не подобається, там медикиня не ..."
Для великої війни проти такого агресора як РФ - мобілізація.
Максимальні ЗП пробували у РФ - вже не працює.
У нас в батальйоні по статистиці то відсотків 80 втікає.
Влада просто замовчує цю статистику.
Продовження чергове - хочу не хочу.
Тобто, "я в тилу, а ви там, хтось, воюйте".
Строковики (цивільні мобілізовані) отримують військову спеціальність після навчання.
За радянських часів строкову служили 2-3-4 роки в різні часи. Набували військ. знання і навички.
Крім того. Фактично і тоді була проф. армія.
Якщо країна створює порядки і механізми для свого захисту - це теж логічно.
Ставити залізні двері у квартирі - логічно. Монтувати сигналізацію - теж логічно. Звертатися по захист у поліцію - логічно. Мати зброю для самозахисту - теж логічно.
Самий простий спосіб. Отримуєш повістку. Ідеш у ТЦК. Пишеш заяву начальнику про відмову служити. Проходиш суд. Сідаєш на 3 роки. Війна точно закінчується. Виходиш. Збираєш манатки і в теплі краї. Досвідос.
О, Китай ... саме туди тобі шлях. Най щастить !!
Потім напишеш, як у ********* світі з Законом !
Цікаво, а життя прям у 25 р. закінчиться ? Чи вони з розшуку дивом зникнуть ??