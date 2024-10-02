У ВР працюють над законопроєктом про повне звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ, - "слуга народу" Веніславський
У парламенті наразі працюють над законопроєктом, який передбачає повне звільнення від кримінальної відповідальності, якщо людина самовільно залишила військову частину (СЗЧ) й добровільно повернулася до армії.
Про це у коментарі hromadske заявив член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.
За словами народного обранця, цей законопроєкт від попереднього закону, який декриміналізує перше СЗЧ, має відрізнятись тим, що кримінальне провадження навіть не відкриватимуть у випадку СЗЧ й добровільного повернення у військо.
"Нинішній закон працює, але тільки тоді, коли людині вже повідомлено про підозру і суд ухвалює рішення про звільнення її від кримінальної відповідальності. А ми хочемо усунути цю можливість, щоб людина навіть не перебувала в орбіті кримінального провадження, якщо вона добровільно повернеться. А це дуже багатьох стримує від повернення на військову службу. Тобто ми хочемо, щоб була можливість повернутися до військової служби без страху мати судимість", - сказав Веніславський.
Парламентар зазначив, що відповідне напрацювання профільного комітету ВР також зможе нівелювати фактори зниження темпів мобілізації. Він визнав, що зниження є, але воно нібито "несуттєве".
Окрім цього, Веніславський запевнив, що інформація про те, що в СЗЧ нині понад 100 тисяч військових, не відповідає дійсності. Депутат сказав, що "їх менше", проте не уточнив скільки, зазначаючи, що не може розголошувати закриту інформацію.
Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає можливість звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сци...те?!
Арештович розсекретив - 63-80 тис.
Це як? Де логіка?
винуватих у причині сзч мають саджати.
хто покинув вч по приколу, по п,янці чи скучив за ...здою це одне
а сзч через бездарне керівництво, це друге.
а мусара, та прокуратура не можуть цього розслідувати бо не мають доступу до вч!!!!
не їхня це робота та профіль
от чмирити воєнних на авто їм дозволили
хоч це їм теж було заборонено коли була ВАІ
от тому так!!!!
в сзч винуватий той хто покинув частину без розслідування та покарання реально винуватих.
от прикинь ситуацію...
ти один залишився на передовій в окопі
бачеш, на тебе їде танк чи бтр а позаду броні десяток підарів...
у тебе калаш та два-три магазина
ти втечеш чи пипалиш всі патрони по танку???
я би втік, але не те що бігати, швидко ходити не можу. от тобі і сзч про яке ніхто нікуя не знає
Мотивація в таких людей на ноль помножена. Так що насильно мобілізувати не означає, що така людина воюватиме.
100 000 вже в СЗЧ, як посадити в тюрму 100 000 ?! Тільки амністія.
Закону повинно бути пофіг на бажання та мотивацію. Є факт злочину чи нема факту злочину - це головне.
Вбивство або розбій з найкращих міркувань залишаються вбивством та розбоєм.
Залишати одне з цього безкарним не логічно.
У статті не про амністію у буквальному сенсі. Якийсь лайт-варіант, послаблення відповідальності скоріш.
З 1 січня 25р. вже почне діяти обов"язкова програма первинної військ. підготовки.
Кримінал за ухилянство це сама крайня міра. До того ще доповзти системі треба. Враховуючи чималу кількість таких випадків буде навряд чи багато. Відносно.
Бо в СЗЧ вже біля 100 тисяч військових.
А це вже ціла армія.
Хоча ця амністія нічого не змінить.
Люди йшли в СЗЧ від усвідомлення того, що вони мусять воювати роками, фактично до смерті, від тупорилого командування, яке не береже людей, від втоми, від несправедливості, ітд.
Чи змінились ці причини, які провокували СЗЧ?
Ні.
Тому й мало хто захоче повернутися ве добровільно на фронт с СЗЧ.
Арештович розсекретив - 63-80 тис.
Власть ,которая превратила их в рабов
Я все жду - когда у этих рабов появится желание
Убивать РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Якщо рашисти зайдуть.
А тут армія, війна. Вибачте, Ви пишете: "хочу перейду в іншу бригаду; хочу в третю; тут мені начштабу не подобається, там медикиня не ..."
Для великої війни проти такого агресора як РФ - мобілізація.
Максимальні ЗП пробували у РФ - вже не працює.
У нас в батальйоні по статистиці то відсотків 80 втікає.
Влада просто замовчує цю статистику.
Продовження чергове - хочу не хочу.
Тобто, "я в тилу, а ви там, хтось, воюйте".
Строковики (цивільні мобілізовані) отримують військову спеціальність після навчання.
За радянських часів строкову служили 2-3-4 роки в різні часи. Набували військ. знання і навички.
Крім того. Фактично і тоді була проф. армія.
Якщо країна створює порядки і механізми для свого захисту - це теж логічно.
Ставити залізні двері у квартирі - логічно. Монтувати сигналізацію - теж логічно. Звертатися по захист у поліцію - логічно. Мати зброю для самозахисту - теж логічно.
Самий простий спосіб. Отримуєш повістку. Ідеш у ТЦК. Пишеш заяву начальнику про відмову служити. Проходиш суд. Сідаєш на 3 роки. Війна точно закінчується. Виходиш. Збираєш манатки і в теплі краї. Досвідос.
О, Китай ... саме туди тобі шлях. Най щастить !!
Потім напишеш, як у ********* світі з Законом !
Цікаво, а життя прям у 25 р. закінчиться ? Чи вони з розшуку дивом зникнуть ??