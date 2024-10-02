У ВР працюють над законопроєктом про повне звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ, - "слуга народу" Веніславський

У парламенті наразі працюють над законопроєктом, який передбачає повне звільнення від кримінальної відповідальності, якщо людина самовільно залишила військову частину (СЗЧ) й добровільно повернулася до армії.

Про це у коментарі hromadske заявив член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами народного обранця, цей законопроєкт від попереднього закону, який декриміналізує перше СЗЧ, має відрізнятись тим, що кримінальне провадження навіть не відкриватимуть у випадку СЗЧ й добровільного повернення у військо.

"Нинішній закон працює, але тільки тоді, коли людині вже повідомлено про підозру і суд ухвалює рішення про звільнення її від кримінальної відповідальності. А ми хочемо усунути цю можливість, щоб людина навіть не перебувала в орбіті кримінального провадження, якщо вона добровільно повернеться. А це дуже багатьох стримує від повернення на військову службу. Тобто ми хочемо, щоб була можливість повернутися до військової служби без страху мати судимість", - сказав Веніславський.

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Парламентар зазначив, що відповідне напрацювання профільного комітету ВР також зможе нівелювати фактори зниження темпів мобілізації. Він визнав, що зниження є, але воно нібито "несуттєве".

Окрім цього, Веніславський запевнив, що інформація про те, що в СЗЧ нині понад 100 тисяч військових, не відповідає дійсності. Депутат сказав, що "їх менше", проте не уточнив скільки, зазначаючи, що не може розголошувати закриту інформацію.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає можливість звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство.

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