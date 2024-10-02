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У ВР працюють над законопроєктом про повне звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський про декриміналізацію СЗЧ

У парламенті наразі працюють над законопроєктом, який передбачає повне звільнення від кримінальної відповідальності, якщо людина самовільно залишила військову частину (СЗЧ) й добровільно повернулася до армії. 

Про це у коментарі hromadske заявив член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки,  народний депутат від "Слуги народу Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами народного обранця, цей законопроєкт від попереднього закону, який декриміналізує перше СЗЧ,  має відрізнятись тим, що кримінальне провадження навіть не відкриватимуть у випадку СЗЧ й добровільного повернення у військо.

"Нинішній закон працює, але тільки тоді, коли людині вже повідомлено про підозру і суд ухвалює рішення про звільнення її від кримінальної відповідальності. А ми хочемо усунути цю можливість, щоб людина навіть не перебувала в орбіті кримінального провадження, якщо вона добровільно повернеться. А це дуже багатьох стримує від повернення на військову службу. Тобто ми хочемо, щоб була можливість повернутися до військової служби без страху мати судимість", - сказав Веніславський.

Читайте також: Рада у першому читанні прийняла закон, що передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ або дезертирство

Парламентар зазначив, що відповідне напрацювання профільного комітету ВР також зможе нівелювати фактори зниження темпів мобілізації. Він визнав, що зниження є, але воно нібито "несуттєве".

Окрім цього, Веніславський запевнив, що інформація про те, що в СЗЧ нині понад 100 тисяч військових, не відповідає дійсності. Депутат сказав, що "їх менше", проте не уточнив скільки, зазначаючи, що не може розголошувати закриту інформацію.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає можливість звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство.

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт про послаблення відповідальності за СЗЧ або дезертирство

Автор: 

ВР (15004) дезертирство (297) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+21
Не від доброго життя, влада робить таку амністію.
Бо в СЗЧ вже біля 100 тисяч військових.
А це вже ціла армія.
Хоча ця амністія нічого не змінить.
Люди йшли в СЗЧ від усвідомлення того, що вони мусять воювати роками, фактично до смерті, від тупорилого командування, яке не береже людей, від втоми, від несправедливості, ітд.
Чи змінились ці причини, які провокували СЗЧ?
Ні.
Тому й мало хто захоче повернутися ве добровільно на фронт с СЗЧ.
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03.10.2024 00:11
+21
Яка ще логіка? Де зелесвині а де логіка.
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03.10.2024 01:27
+19
Тобто, за дизертирство не буде криміналу, а за ухиляння від мобілізаціїї буде.

Це як? Де логіка?
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03.10.2024 00:10
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Ще раз нагадаю про піхотинця Одесу, у якого повністю закрили очі командири на сзч. І не тільки в нього. І це було ще у 2022 на початку 23 років.
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03.10.2024 00:05 Відповісти
Та ще би, 100 000 на СЗЧ вже. Це ціла велика армія.
Сци...те?!
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03.10.2024 00:06 Відповісти
Хто більше накрутить цифру, покаже свою обізнанність !

Арештович розсекретив - 63-80 тис.
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03.10.2024 13:41 Відповісти
Тобто, за дизертирство не буде криміналу, а за ухиляння від мобілізаціїї буде.

Це як? Де логіка?
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03.10.2024 00:10 Відповісти
Яка ще логіка? Де зелесвині а де логіка.
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03.10.2024 01:27 Відповісти
СЗЧ це ті хто зрозумів і послав на куй .. .а ухилянти це ті кого ще можна нагнуть
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03.10.2024 03:09 Відповісти
сзч має розслідувати воєнна прокуратура яку успішно ліквідував боневтік!!!
винуватих у причині сзч мають саджати.
хто покинув вч по приколу, по п,янці чи скучив за ...здою це одне
а сзч через бездарне керівництво, це друге.
а мусара, та прокуратура не можуть цього розслідувати бо не мають доступу до вч!!!!
не їхня це робота та профіль
от чмирити воєнних на авто їм дозволили
хоч це їм теж було заборонено коли була ВАІ
от тому так!!!!
в сзч винуватий той хто покинув частину без розслідування та покарання реально винуватих.
от прикинь ситуацію...
ти один залишився на передовій в окопі
бачеш, на тебе їде танк чи бтр а позаду броні десяток підарів...
у тебе калаш та два-три магазина
ти втечеш чи пипалиш всі патрони по танку???
я би втік, але не те що бігати, швидко ходити не можу. от тобі і сзч про яке ніхто нікуя не знає
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03.10.2024 13:58 Відповісти
За ухиляння від мобілізаціі повинно бути жорсткіше покарання, набагато жорсткіше.
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03.10.2024 06:55 Відповісти
Тоді і за дезертирство під час війни теж.
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03.10.2024 08:27 Відповісти
Бо коли громадянин ухилявся, він ще не складав присяни, не підписував контракту і від нього безпосередньо не звлежали життя інших бійців.
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03.10.2024 08:31 Відповісти
Логіка така випливає. Насильно мобілізували і людина при першій же мовжливості втікає.
Мотивація в таких людей на ноль помножена. Так що насильно мобілізувати не означає, що така людина воюватиме.
100 000 вже в СЗЧ, як посадити в тюрму 100 000 ?! Тільки амністія.
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03.10.2024 08:37 Відповісти
****** логіка - спочатку ти ухиляешся від виконання громадянського обов'язку, а потім зраджуєш Батьківщину і товарищів.

Закону повинно бути пофіг на бажання та мотивацію. Є факт злочину чи нема факту злочину - це головне.
Вбивство або розбій з найкращих міркувань залишаються вбивством та розбоєм.

Залишати одне з цього безкарним не логічно.
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03.10.2024 09:05 Відповісти
Показуєте логіку чергового ніжного мужчінки - "най інші країну захищають, а я нє ваєнний".

У статті не про амністію у буквальному сенсі. Якийсь лайт-варіант, послаблення відповідальності скоріш.
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03.10.2024 13:54 Відповісти
При цьому будуть починати з юнаків віком 16 років - штрафами і не маленькими.
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03.10.2024 13:11 Відповісти
Не буде з кого починати. До 16 виїдуть всі.
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03.10.2024 13:21 Відповісти
з 17 років тре стати на військ. облік. А Ви думали після такої війни панькатися будуть ??

З 1 січня 25р. вже почне діяти обов"язкова програма первинної військ. підготовки.
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03.10.2024 13:47 Відповісти
От тіки велике питання - для кого вона буде діяти.
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03.10.2024 13:51 Відповісти
Тю !! Нас в школі водили у воєнкомат. Нічого нового. Люди наче з Марса.
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03.10.2024 13:56 Відповісти
Та водили. Я маю на увазі шо водити з 25 року не буде кого.
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03.10.2024 13:58 Відповісти
Не перебільшуйте. Справді думаєте, що усі 11-12 класи пусті у країні ?? Звичайно вже є чимало випадків виїзду без повернення. Але ж не 90 %.
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03.10.2024 14:17 Відповісти
Ну є така статистика - до осіні прошлого року з України виїхало 650 тисяч чловіків призовного віку. Більшість - незаконно. Думаю шо на зараз вже більше міліону
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03.10.2024 14:36 Відповісти
Ті 650 тис. що Ви згадуєте, то загальна цифра. А хто там законно чи ні, невідомо.
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03.10.2024 22:42 Відповісти
Названий випадок хочуть визначити як не дизертирство - дав слабину-повернувся. Про це ж і мова.

Кримінал за ухилянство це сама крайня міра. До того ще доповзти системі треба. Враховуючи чималу кількість таких випадків буде навряд чи багато. Відносно.
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03.10.2024 13:45 Відповісти
Не від доброго життя, влада робить таку амністію.
Бо в СЗЧ вже біля 100 тисяч військових.
А це вже ціла армія.
Хоча ця амністія нічого не змінить.
Люди йшли в СЗЧ від усвідомлення того, що вони мусять воювати роками, фактично до смерті, від тупорилого командування, яке не береже людей, від втоми, від несправедливості, ітд.
Чи змінились ці причини, які провокували СЗЧ?
Ні.
Тому й мало хто захоче повернутися ве добровільно на фронт с СЗЧ.
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03.10.2024 00:11 Відповісти
Хто більше накрутить цифру, покаже свою обізнанність !

Арештович розсекретив - 63-80 тис.
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03.10.2024 13:51 Відповісти
А эти СЗЧ власть снести не хотят?
Власть ,которая превратила их в рабов
Я все жду - когда у этих рабов появится желание
Убивать РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ
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03.10.2024 00:54 Відповісти
І як в тебе твій москальський язик повертається щось задавигати про рабство? Ти буквально говориш на язику вбивць твого народу. Я не знаю як в ваших бошеньках вкладається таке двоєдумство.
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03.10.2024 03:15 Відповісти
Раз пишете роССійською, значить готуєтесь отримати парочку рабів ??
Якщо рашисти зайдуть.
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03.10.2024 13:49 Відповісти
А що сталося? Багато сзч. І тепер вже недостатньо солдат? А чого не зробити вільний перехід з бригади в бригаду? Бо залишаться розпіарені і не розпіарені бригади лише із штабами? В одних буде солдат на дивізію, а в інших бажаючих не буде? Дебільні офіцери і генерали спочатку вимагали посилення відповідальності для солдата, а тепер що? Зворотній ефект? Так ефект буде ще більшим. І за другим сзч не буде відповідальності. Немає стільки в'язниць. Утримання одного ув'язненого коштує більше 2 прожиткових мінімумів. Тобто один в'язень коштує дві пенсії в місяць. А сзч може бути навіть більше 100 тис. В нас багато сзч із за некомпетентності командного складу. З колективом треба працювати людям з досвідом. До кожного свій підхід. А випускники академії сухопутних військ виходять після досвіду " дідівщини" там у себе в казармах. Совкові викладачі певно навмисно розводять оте совкове гівно. І як отой лейтенант зможе нормально керувати дядьками по 40 +. А у того, в кого є реальний бойовий досвід, невже буде боятися лейтенанта, якого ще пів року назад самого опускали головою в унітаз, чи злякається п'яний вереск комбрига. Думає ні. Розвернеться і піде в сзч. А так знайде контакти із підходящою бригадою і просто перейде. Ха ха ха.
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03.10.2024 06:32 Відповісти
Начеб-то не мені цивільному оцінувати. Але ж, на любому виробництві є порядки. Або працівник виконує, або іде лісом.

А тут армія, війна. Вибачте, Ви пишете: "хочу перейду в іншу бригаду; хочу в третю; тут мені начштабу не подобається, там медикиня не ..."
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03.10.2024 14:01 Відповісти
Саме так. Людина не звалює. А переходить в іншу бригаду. В кожній бригаді є дужа багато нюансів які є поза статутом. Якщо через ту медикіню іде багато солдат, то може є питання до медикині? Колись зам комбріга сам персонально збирав в свою команду людей з ким йому комфортніше працювати. Якщо команда хрєнова. То питання до командира. Як він так сформував роботу, що результату немає. А зараз багато командирів спригують з питань своїх компетенцій на те що йому дають не таких солдат. З солдатом треба працювати з кожним. Іноді індивідуально. Є посади які відповідають за боєздатність і навчання. Не тільки учєбки винні. З артилерійської учєбки легко можуть забрати у піхоту наприклад. Як навідник гармати буде себе почувати у якості стрільця.? Правильно. І медекиня буде не така і багато ще хто і що. В наш підрозділ приходили люди за яких поручалися інші солдати. А ті коли йшли до нас то одразу були в курсі на яку специфіку роботи вони йдуть. І оці всі хочу не хочу контролює головний сержант. Якщо грамотний сержант він враховує скарги, пропозиції і приймає рішення. Вся дисципліна вісить на плечах головного сержанта. Якщо треба когось перенавчить то це він робить сам, а якщо не вистачає компетенції то може направити на навчання по тій чи іншій спеціальності. Тобто проблема в тому щоб у людини був вибір не покидаючи службу. А переходячи . Але все одно на службі. В нас багато хто перевівся і багато хто прийшов на заміну. Ніхто нікому палки в колеса не суне. Ну є звичайно і сзч. Один після сзч надумав іти в іншу бригаду. Як приклад. Ха ха ха.
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03.10.2024 14:22 Відповісти
Замість того щоб усунути або хоча б пом'якшити причини СЗЧ (від довбограйства командирів до щирого нерозуміння того, чому умовний Петро, який не ховався, має третій рік тягнути лямку , а умовний Василь, якого запхали в буса місяць тому вже звільняється, тому що у його дружини "раптом" з'явилася інвалідність), влада бореться з наслідками.
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03.10.2024 06:37 Відповісти
Причини напевно ніхто усувати поки що не буде. Ви ж подивіться на тенденції. Спочатку добровольцям набрехали у військоматах , що будуть служити як в минулу мобілізацію рік. Лише потім зрозуміли що їх надурили. Генштаб побачив що їх підстава вже всім зрозуміла, пропихнули закон про посилення відповідальності для солдата. Ну і думали що і далі тепер кожен полковник що хотітиме те і робитиме. Без контролю. Солдати адаптуються до кожних обставин. Зробили так. Ок. Безстроковий термін служби. Ок. Є невиконання наказу. Є сзч. Тобто розвертаються і уходять. А офіцери солдата замінити не можуть, бо їм не положено і т.д. І взагалі офіцери в пріоритеті. Добре не положено то й не положено. В залишку відступ усієї бригади або декілька бригад. Тепер знімають відповідальність з сзч. Чому? Тому що вимушено. Те що буде далі я прогнозувати не буду озвучувати, тому що нікому не сподобається. Який вихід? Розвивати контрактну армію. Прописувати нормальні контракти. Від а до я. І безухильно дотримуватися їх виконання. Мобілізація яка б не була чудова ну не може і не буде тривати 10 - 15 років. Солдат назбирає гроші і купить собі довідку про непридатність. Приклади є. Далі ця тема буде лише розвиватися більше. Оці "спеціалісти" в комітетах не розглядають варіант з контрактами взагалі. Чому? Тому що на данному етапі їм не вигідно виводити добровольців із війни. Бо то вже не їх електорат. Ха ха ха.
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03.10.2024 08:25 Відповісти
Знову повертаємося по 25 колу. Контрактна армія для мирного часу, або експедиційні війська.
Для великої війни проти такого агресора як РФ - мобілізація.

Максимальні ЗП пробували у РФ - вже не працює.
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03.10.2024 14:06 Відповісти
Ви розумієте. Якби ЗСУ було дійсно 250000 на момент 22 року і бригади контролювали там де треба би було контролювати. Такого би прориву у кацапів би не було. Тобто мобілізація була би але не в таких об'ємах. Нас насправді було по 50 відсотків особового складу. Те що вам розказували брехуни з верховної ради і кабінету міністрів це фігня. Зі сторони Криму не було жодної повноцінної бригади. Тобто Херсонська обл. стала плацдармом для наступу на Миколаївську, Запорізьку області, на Маріуполь. Уявляєте якби ми вели би зараз бої лише у Донецькій і Луганській областях. Фронт би був в половину меншим. Тобто до 22 року ЗСУ було недоукомплектоване як БК, озброєнням, засобами, особовим складом і т.п. Те що вам показували папери станом на 19 рік у 22 року були недостовірними. Нам затикали дири добровольцями без жодних учєбок. З військомату одразу копати окопи. Часу не було. Доповнення до закону про мобілізацію чи зміна були повністю злочинними. Це 21 рік. До цього ще була злочинна доктрина чи стратегія як там правильно сказати. Згідно тих паперів. Особовий склад і не мався би бути укомплектованим на 100 відсотків а хоча б до 70. А недостаючі 30 відсотків мали би бути з мобілізованих. Тобто якщо що то нам тіпа по бистрячку пришлють хлопців. Вони швиденько отримують озброєння і пішли воювати. А оте озброєння залишилося під окупацією наприклад. Бо для чого бригаді тягати у сектор техніку на якій немає кому працювати. Тобто порівняно з 16 роком наш підрозділ був у 2 рази в гіршому стані по всіх пунктах. Хоча на паперах все ок. Ха ха ха.
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03.10.2024 14:45 Відповісти
Тобто правильно. Тепер набагато складніше щось відбити навіть ніж рік назад. Тому збільшується мобілізація. Кацапи гарно стартонули в 22. А ми не готові до такого. Ми розказували про дороги, а не армію. А в 21 році хлопці масово звільнялися по закінченню контракту. Масово. Але всім було начхати бо по тєлєку казали що америкоси брешуть про напад. Мер Харкова за місяць до трагедії у Вовчанську розказував що на Харків вже кацапи не підуть. Він рухався що мільйон харків'ян цього не допустить. Він що збирався всіх мешканців в окопи відправити? А всі і далі слухають брєд. Ха ха ха.
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03.10.2024 14:54 Відповісти
І іще. Масштабна мобілізація не виключає розвиток контрактної армії. У нас в головах у людей виключає. Можна довести хоча б паритет контрактників і мобілізованих. А з часом щоб і взагалі демобілізувати мобілізованих. Що вже було в 16 році. На заміну мобілізованим прийшли контрактники. Тобто це можливо. Але якщо таких цілей не ставити, то нічого і не буде. Ха ха ха.
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03.10.2024 14:59 Відповісти
Той закон фвговий був,то від ЄС.Тому слуги будь що приймуть-проголосують аби його перебити
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03.10.2024 06:57 Відповісти
Чомусь переважно акцентують увагу СЗЧ на самих військових, діях командирів і т. д. Але замовчують, а чому так, чому не комплект. ЗСУ - це не партизанщина, де приєднуються за бажанням. В державі діє Конституція, Закони, якими визначені повноваження та обовязки вищих посадових осіб. Воєнний стан надає цим вищим посадовим особам ще більші повноваженя. Тобто, за мобілізацію, за комплектацію ЗСУ відповідає ВЛАДА. Але наша "влада", на чолі з безтолковим ішаком, самоусунулась від виконання, бо є збіговиськом за власними інтересами. Головною причиною негараздів на фронті, і не тільки, є безтолковий дегенерат, який називається верховним головкомом та президентом.
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03.10.2024 07:52 Відповісти
Тих що виловлюють на вулиці і насильно закидають в буси, принципово втікають з армії.
У нас в батальйоні по статистиці то відсотків 80 втікає.
Влада просто замовчує цю статистику.
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03.10.2024 08:32 Відповісти
Втікають бо не відчувають що воюють за себе, і щоб такі як ти не кричали вони мають рацію, нинішня Україна практично нічим не відрізняється від рашки, хіба що імперської ідеї не має, а так совок совком.
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03.10.2024 09:16 Відповісти
Ви пишите - ******* Україна була такой. А вона, Україна, була колись іншою. Я маю на увазі ближчу історію.
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03.10.2024 13:14 Відповісти
Не переводьте стрілки - більшість конфліктів з тим, хто не реєструвався, бо ухилявся буквально.
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03.10.2024 14:08 Відповісти
З такою злочинною зевладою, не те що в сзч біжуть, але і з країни масово втікає молодь, влада зедиктатора веде країну до катастрофи!
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03.10.2024 09:00 Відповісти
Федрило фон веніславський! Нагадай шановній аудиторії, де знаходяться твої сини!
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03.10.2024 09:39 Відповісти
Ну то чекайте тоді все ЗСУ в СЗЧ.А потім і під верховною Зрадою...
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03.10.2024 09:48 Відповісти
якісь #обнуті, люди стали на лижі не від хорошого життя і вже не повернуться
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03.10.2024 10:44 Відповісти
Як кажуть, дохазяйнувались...
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03.10.2024 10:56 Відповісти
никто вас не боится и никуда не вернется
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03.10.2024 11:40 Відповісти
Ну так а ви що хотіли ? Думали якщо вкрасти людину на вулиці, привезти в тцк і відправити в той же день на полігон, вона буде мотивована і буде горіти бажанням щось в цій державі захищати ? От і маєте сзч бо коли вам казали що нічого з тої мобілізації вже не вийде і треба займатись рекрутингом та і взагалі підходити до всього що пов'язано з армією з розумом, ви закидувались коксом і думали як вкрасти побільше і людей в оком загнати побільше, а що далі буде то вже пофіг.
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03.10.2024 13:04 Відповісти
Не переводьте стрілки - більшість конфліктів з тими, хто не реєструвався, бо ухилявся буквально.
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03.10.2024 14:12 Відповісти
Ще раз, якщо людина воювати не хоче ти її не змусиш. Це немає сенсу і призводить тільки до того , що велика кількість людей які могли працювати на благо армії але не на фронті, а у тилу зненавидіти все що пов'язано з армією і Україною.
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03.10.2024 17:48 Відповісти
Це правовий нігілізм.

Продовження чергове - хочу не хочу.

Тобто, "я в тилу, а ви там, хтось, воюйте".
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03.10.2024 22:35 Відповісти
Це реальність, людина яка воювати не хоче цього робити не буде. Або втіче, або сяде в тюрму, а держава зараз лише погіршує ситуацію, точніше гірше зробити вже не вийде.
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05.10.2024 00:29 Відповісти
А могли працювати в тилу і забезпечувати фронт, у нас приблизно 200к людей на фронті, всі інше це тил, розумієш ?
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05.10.2024 00:31 Відповісти
Це усе емоції. Закон для чого придумали ? Для врегулювання конфлікту інтересів багатьох різних громадян.

Строковики (цивільні мобілізовані) отримують військову спеціальність після навчання.
За радянських часів строкову служили 2-3-4 роки в різні часи. Набували військ. знання і навички.
Крім того. Фактично і тоді була проф. армія.
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05.10.2024 12:19 Відповісти
Радянська армія це м'ясо, доктрина радянської армії, це знищити все артилерією і зачистити піхотою. У нас немає таких ресурсів не зброї ні людей. Нормальний варіант це трьохмісячна підготовка і контракт с ЗСУ на півроку, захотів більше ласкаво просимо, ні ? Твоє право. Строкова армія це пережиток радянщини. Та і взагалі яке право держава має поневолювати людей ? Тим паче відправляти на смерть,це геноцид власного народу. Людина може обрати собі такий шлях, але держава вказувати людині таке робити не може у нас немає рабства, а це виглядає саме як рабство. Тим паче ніхто в здоровому глузді не захоче воювати коли державою керують такі люди як зараз, бо ти розумієш що поки ти ризикуєш життям вони наживають собі мільйони а коли війна закінчиться, втечуть і будуть насолоджуватись життям, а ти калікою будеш виживати на руїнах. Ну і нах воно треба ?
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05.10.2024 18:39 Відповісти
Знову потік емоцій. "Хто завгодно, тільки не я".
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05.10.2024 19:51 Відповісти
Я так розумію все що логічно але тобі не подобається це "потік ємоцій" бо немає чим крити 👎
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08.10.2024 21:14 Відповісти
Тю ! Боятися померти - логічно. Воювати за країну і рідних - теж логічно.
Якщо країна створює порядки і механізми для свого захисту - це теж логічно.
Ставити залізні двері у квартирі - логічно. Монтувати сигналізацію - теж логічно. Звертатися по захист у поліцію - логічно. Мати зброю для самозахисту - теж логічно.
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09.10.2024 12:54 Відповісти
Лол не бачу ніякої логіки в тому щоб воювати за країну яка тобі до одного місця. Влада двадцять років краде все що пов'язано с захистом себе але тепер відбуватись мають люди ? Не бачу логіки. Поліцію ? У нас немає поліції у нас є мусора які не кращі за бандитів. Мати зброю так, логічно, це єдине що має сенс в нинішній Україні.
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09.10.2024 19:26 Відповісти
Скоротимо шлях. Є закони про війну і про мобілізацію.

Самий простий спосіб. Отримуєш повістку. Ідеш у ТЦК. Пишеш заяву начальнику про відмову служити. Проходиш суд. Сідаєш на 3 роки. Війна точно закінчується. Виходиш. Збираєш манатки і в теплі краї. Досвідос.
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10.10.2024 12:36 Відповісти
І не треба. Зроби як написано вище, і потім, через 4 роки взнаєш, чи є Закон у Польщі, ФРН, США, Китаї.

О, Китай ... саме туди тобі шлях. Най щастить !!

Потім напишеш, як у ********* світі з Законом !
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13.10.2024 15:10 Відповісти
Грішна влада - грішна країна, шо обрала таку владу. Вихід знайшла миролюбива, зелена, більшість - просто тікати з цієї країни. Іншого виходу вони вже не бачуть. Думаю шо багато хто пішов у самохід - вже давно перейшов Тису.
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03.10.2024 13:18 Відповісти
або не перейшов

Цікаво, а життя прям у 25 р. закінчиться ? Чи вони з розшуку дивом зникнуть ??
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03.10.2024 14:13 Відповісти
 
 