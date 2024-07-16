Рада у першому читанні прийняла закон, що передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ або дезертирство

Верховна Рада у першому читанні прийняла закон, який передбачає можливість звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Верховна Рада у першому читанні проголосувала законопроект №11322 про зміни до Кримінального кодексу та інших законів, що стосуються несення військової служби під час воєнного стану.

Законом передбачається, що військовослужбовці можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство, якщо вони вперше порушили закон і бажають повернутися до служби.

Також пропонується вдосконалити процедуру повернення до служби таких військових за рішенням суду.

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