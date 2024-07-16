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Рада у першому читанні прийняла закон, що передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ або дезертирство

сзч

Верховна Рада у першому читанні прийняла закон, який передбачає можливість звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Верховна Рада у першому читанні проголосувала законопроект №11322 про зміни до Кримінального кодексу та інших законів, що стосуються несення військової служби під час воєнного стану.

Законом передбачається, що військовослужбовці можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство, якщо вони вперше порушили закон і бажають повернутися до служби.

Також пропонується вдосконалити процедуру повернення до служби таких військових за рішенням суду.

Читайте також: Втік зі служби та вихвалявся про це у відео: ДБР затримало дезертира на Прикарпатті. ФОТО

Автор: 

ВР (15073) дезертирство (300)


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Топ коментарі
+16
Дають другий шанс тим хто втік. Якщо це винесли на рівень ВР - отже проблема серйозна ...
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16.07.2024 20:47 Відповісти
+14
Видимо авторы так надеются нынешнюю эпидемию сзч побороть. Будет наоборот, если примут.
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16.07.2024 20:47 Відповісти
+13
Чому тікають з армії?
Поруч із суто суб'єктивними факторами, як-то "бажання тимчасово ухилитися від виконання обов'язків для відпочинку" чи "низький морально-психологічний стан військовослужбовців, https://www.dw.com/uk/rada-zaprovadila-novi-pokaranna-dla-porusnikiv-mobilizacii/a-69035038 призваних за мобілізацією ", вказує на загальновійськові проблеми. Передусім це "емоційне перевантаження та виснаження… пов'язане із довготривалим перебуванням у районі https://www.dw.com/uk/vr-zobovazala-urad-vreguluvati-proces-rotacii-ta-demobilizacii/a-68793842 ведення бойових дій без ротації " та "недостатній рівень сприяння з боку командування у вирішенні сімейних та соціально-побутових проблем"
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16.07.2024 20:51 Відповісти
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шо ви творите, дебілоїди.
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16.07.2024 20:42 Відповісти
Дають другий шанс тим хто втік. Якщо це винесли на рівень ВР - отже проблема серйозна ...
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16.07.2024 20:47 Відповісти
Проблема в ВР та у тих, кого називаємо владною вертикаллю. Проблема в прийнятті адекватних рішень. Другий шанс для кого??? Для наркоманів, алкашів, пацієнтів психлікарень???? Щоб ти розумів , якщо ДБР довело справу до суду, то на час судового розгляду така особа вже не є військовослужбовцем декілька місяців, бо таким призупиняють військову службу з відповідними наслідками ( не платять грошове забезпечення, не зараховується страховий стаж). Його взагалі в військовій частини немає!!!. Хто його шукати буде? Він на хер нікому не потрібен. А ще суд означає те, що він був в СЗЧ більше 10 діб. А вони не одразу йдуть на 10 діб. Спочатку на 3-5-7 діб. Потім повертаються. Витрачається куча бумаг та часу та нервів офіцерів на розслідування. Його позбавляють додаткових виплат. Він отримує3-4 тис грн за місяць , в якому був в СЗЧ і бухає далі.
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16.07.2024 21:03 Відповісти
Маячню несеш.
СЗЧ можуть впарити за одну добу!
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16.07.2024 21:09 Відповісти
це ти і маячня і чепуха
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16.07.2024 21:15 Відповісти
Ну-ну, покажи мені норматив, розпорядження, закон, де написано "10 діб"?!
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16.07.2024 21:53 Відповісти
Сто тисяч в СЗЧ. Звісно проблема є. І просто так її не вирішити. Цей закон дуже потрібний і це перший крок до якогось позитиву. Бо просто в'язниць не вистачить.
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16.07.2024 22:30 Відповісти
Проблема серйозна, але рішення немає... Мій колега, який вже СЗЧ, поновився на роботу, бо при оновленні даних через "резерв" пише "знятий з обліку". Тобто, шукати ніхто не збирається, просто "списали" та й грець з ним.
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16.07.2024 22:46 Відповісти
Зняття з військового обліку завжди тимчасове, і люди з цим статусом не припиняють бути призовниками чи військовозобов'язаними. Обов'язкова умова - після зняття з обліку в одному органі, потрібно стати на нього в іншому, або ж перейти на інший вид обліку.

"Виключений з військового обліку" - непридатний до служби.
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16.07.2024 23:07 Відповісти
У мене в Резерв+ пише "Знято", а в графі "Підстава для зняття чи виключення" пише "військовослужбовці".
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17.07.2024 09:39 Відповісти
Це якась нова раса?
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16.07.2024 22:36 Відповісти
Проблема втечі військових з українського війська набула загрозливого масштабу. Не в змозі покарати дезертирів, влада готова простити їх, аби лиш повернулись у стрій.
За перше півріччя 2024 року правоохоронці по всій Україні відкрили майже 29,8 тисячі нових кримінальних справ щодо втечі військовослужбовців: 18,6 тисячі за статтею про самовільне залишення військової частини і 11,2 тисячі за більш суворою - "Дезертирство", свідчить статистика Офісу генерального прокурора. Ця кількість вже перевищила показники за весь 2023 рік - тоді розпочали 24,1 тисячі нових розслідувань - і понад утричі більша за показник 2022 року (9,4 тисячі справ).

Загалом же, з початку 2022 року прокуратура нарахувала 63,2 тисячі таких кримінальних проваджень
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16.07.2024 20:47 Відповісти
Чому тікають з армії?
Поруч із суто суб'єктивними факторами, як-то "бажання тимчасово ухилитися від виконання обов'язків для відпочинку" чи "низький морально-психологічний стан військовослужбовців, https://www.dw.com/uk/rada-zaprovadila-novi-pokaranna-dla-porusnikiv-mobilizacii/a-69035038 призваних за мобілізацією ", вказує на загальновійськові проблеми. Передусім це "емоційне перевантаження та виснаження… пов'язане із довготривалим перебуванням у районі https://www.dw.com/uk/vr-zobovazala-urad-vreguluvati-proces-rotacii-ta-demobilizacii/a-68793842 ведення бойових дій без ротації " та "недостатній рівень сприяння з боку командування у вирішенні сімейних та соціально-побутових проблем"
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16.07.2024 20:51 Відповісти
Однак і ці дані далекі від фактичних масштабів проблеми, запевняють DW опитані офіцери - кадровики та юристи, знайомі з ситуацією щодо втечі військовослужбовців із власних частин. Одні стверджують, що кількість реальних випадків перевищує кількість кримінальних справ утричі, інші - навіть учетверо. "В квітні 2022 року боєць змився в СЗЧ (самовільне залишення частини. - Ред.) і до сьогоднішнього дня єрдр-ки (номер провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, формальна ознака порушення кримінальної справи,
немає на нього. І таких без справи у мене в списку тільки по одній області було п'ять з дев'яти", - рахує кадровик 28-ї механізованої бригади ЗСУ з Одещини Віктор Лях.
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16.07.2024 20:59 Відповісти
Видимо авторы так надеются нынешнюю эпидемию сзч побороть. Будет наоборот, если примут.
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16.07.2024 20:47 Відповісти
Ну може хтось і вернеться назад в армію, після фактично амністії, але мало.
Згідно DW, реальне число дезертирів за два роки війни нараховує біля 250 тисяч .
По чисельності, це дві загальновійськові армії.
От так взяли і пішли з Сил Оборони України, дві армії за два роки.
Це виходить, що щоденно до 300 чоловік тікає з армії. Тобто кожний день армія втрачає батальйон солдат, які тікають з армії, з фронту.
І влада нічого не може вдіяти з такою масовою кількістю.
Тому дають зараз пряник у вигляді цього закону.
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16.07.2024 21:50 Відповісти
Але цей закон нічогісінько не вирішить, адже людина, яка прийняла таке рішення, дуже сумніваюся, що змінить свою думку.
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16.07.2024 23:06 Відповісти
тоді буде батіг....
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17.07.2024 02:19 Відповісти
У цієї армії майбутнього не буде... Законотворці, ***, з ларка...
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16.07.2024 20:47 Відповісти
Немало ділків, на СЗЧ підзаробили, шантажуючи і погрожуючи бійцям!
Немало…
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16.07.2024 20:47 Відповісти
Захотів собі, та й пішов
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16.07.2024 20:52 Відповісти
Просто скасувати 8271. Враховувати помʼякшувальні обставини. Довго їм знадобилося, щоби хоч частково зрозуміти, що це помилка. І то не факт
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16.07.2024 20:58 Відповісти
Ні яких пом,якшувальнихобставин зрадник єзрадник не може бути погана людина трішки хорошою розстріл за зраду це саме мале за провину
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16.07.2024 21:41 Відповісти
А хто попав чи здався в полон, той теж зрадник?
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16.07.2024 21:55 Відповісти
Іноді по коментарях дуже важко зрозуміти, чи це якесь товсте трололо, чи людина таки по-справжньому дебіл. Це як раз твій випадок.
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16.07.2024 22:35 Відповісти
Сергійку, а ти зараз в армії? Чи на дивинчику під кондиціонером ахінею нисеш.
Йди до нас, покажеш як треба воювати.
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16.07.2024 22:52 Відповісти
Ти диванна жопа будеш розстрілювать? А нуль не хочеш під командира який в один кінець засилає?
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17.07.2024 01:04 Відповісти
Знаєш я інколи дивуюсь як ви бидло-патріоти пробиваєте дно.... Дивлячись на такого махрового дибіла як ти, мимоволі розумієш, що за вами кровавими бідуїнами дурдом таки плаче
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17.07.2024 12:28 Відповісти
У ВРУ читають, а у ГПУ заробляють… Костін, приємно вражений!
Поїде послом, як покарання від ТВО ПУ зеленського…

Детективы НАБУ задержали, по данным источников, прокурора офиса Генерального прокурора Украины Олега Гунько во время получения взятки в 170 тысяч долларов. В ходе расследования НАБУ и САП разоблачена банда прокуроров в руководстве генеральной прокуратуры, которая возбуждала и закрывала уголовные дела по заказу.

Прокурор Гунько, по мнению детективов, был участником этой банды и непосредственно получал деньги за закрытие уголовного дела. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Проводятся следственные действия, планируется сообщить о подозрении другим участникам преступления.

Каждый день меня на фронте спрашивают помочь купить дроны, 170 тысяч долларов - это 42 Мавика-3Т, можно было бы обеспечить целую бригаду ночными средствами технической разведки и бомбардировщиками на неделю интенсивных действий.
https://www.ponomaroleg.com/detektivy-nabu-zaderzhali-prokurora-ofisa-generalnogo-prokurora-ukrainy-olega-gunko/
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16.07.2024 20:58 Відповісти
Тобто оновлювати легендарні дані під загрозою штрафу,щоб пройти ВЛК під загрозою штрафу,потім бойова повістка під загрозою криміналу....а потім *** забив в частині чи на нулі-і нічого? Я правильно розумію?
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16.07.2024 21:04 Відповісти
Забил и сье....я, так точнее). С остальным не поспоришь.
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16.07.2024 21:13 Відповісти
Якшо я правильно зрозумів - лише перший раз.
"якщо вони вперше порушили закон і бажають повернутися до служби"
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16.07.2024 21:25 Відповісти
Вчора одного вже "звільнили",на кордоні з Молдову,прям назовсім "звільнили",так само,як орки полонених під Роботино "звільняють".
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16.07.2024 21:19 Відповісти
Згадана вами ситуація страшна, і не можливо зрозуміти як ми докотились до такого(((...
Але щодо написаного вами, ви натякаєте що вже немає різниці? Чи те, що орки до полонених відносяться як ми до своїх людей, так це ще гірше і страшніше
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17.07.2024 12:30 Відповісти
Не треба судить а розстрілювать на місці і не ховать а повісить щоб інші бачили дисципліна підтримується покаранням і відзнакою кожен повинен знать за провину покарання інакше не можна
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16.07.2024 21:36 Відповісти
стратег 😀
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16.07.2024 21:43 Відповісти
Хлопчик,так тебе к кацапам!Там все,о чем ты мечтаешь уже применяется.
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16.07.2024 21:43 Відповісти
иосиф виссарионович, перелогиньтесь
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16.07.2024 21:57 Відповісти
200 тисяч СЗЧ розстріляти?
Кацапи меньше вбили українців, а ти пропонуєш перевершити кацапів в убивстві українців.
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16.07.2024 21:58 Відповісти
Сєрьожа, сходи в ТЦКа, не бійся.
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16.07.2024 22:55 Відповісти
Може таке бути, що "Sergej 1ca68097" під VPN.

Бо його таке "і відзнакою кожен повинен знать", це щось типу, як "підлога макартні, чи "пекельні борошна".

Може бути, що початково слівця московитські були "і атлічна каждий должєн знать", та щось з московитським автонабором тексту пішло не так, і випадково набралось замість "атлічна" слово "атлічієм", а далі текст в Google-перекладач, з московитської мови, переклад на українську мову, і слово "атлічієм", стало словом "відзнакою"..
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16.07.2024 23:30 Відповісти
Як говорив класик: "ТИ СЕРГІЙ ПОТУЖНИЙ ДЕБІЛ!!!"....
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17.07.2024 12:32 Відповісти
Что бы не было сзч надо что б люди сами туда приходили. Бусифицированные служить не будут несмотря ни на какие законы, т.к. в их глазах государство это главный враг. Вместо армии государство создаёт себе врагов и выдаёт им оружие. Ничем хорошим это закончиться не может.
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16.07.2024 21:55 Відповісти
Шобла затеяла разложение армии в угоду *****.
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16.07.2024 21:59 Відповісти
Вадік, а ти в війську, чи умнічаєш на диванчіку?
Я вже 29 місяців як воюю. І повір, мені вже набридло тягнути лямку за розумників які тут щось розповідають за військових.
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16.07.2024 23:01 Відповісти
можна запитати, самі пішли чи по мобілізації?
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17.07.2024 12:33 Відповісти
27 лютого сказав дружині, що піду в воєнкомат. Вона заховала мій паспорт і військовий квиток.
На початку березня видурив в неї документи. 11 березня пішов в воєнкомат, а 12 вже був в частині.
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17.07.2024 20:29 Відповісти
Ну щож Олександр, як би там не було але можу вам лише побажати повернутись до родини!
Щасти вам....
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18.07.2024 00:01 Відповісти
Це ,можливо, якось врегулює певну юридичну колізію...але...це все ще не про справедливість і мотивацію. Все ще.
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16.07.2024 23:04 Відповісти
Ты статью внимательно почитай. Чем больше будет дезертиров тем дольше тебя ни кто не заменит, если ты конечно не трындиш что воюеш.
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16.07.2024 23:05 Відповісти
Та в моїй частині, не повернення з відпустки звичне явище. Бо всі хто воює з початку - задовбалися.
Приїжджаєш в місто і розумієш, що ти лузер і всі живуть своїм звичним життям, а ти вляпався в цю службу і не має з неї виходу, тільки 200 або 300.
Вадік, так а ти чого не хочеш до нас?
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16.07.2024 23:15 Відповісти
Я при деле не волнуйся.
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16.07.2024 23:31 Відповісти
Я теж був " прі дєлє", але сумління погнало мене в воєнкомат на початку війни. Тепер СЗЧ для мене теж варіант.
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16.07.2024 23:46 Відповісти
І вас ніхто ніколи не буде осуджувати.... Добре, що мною на початку вторгнення носом покрутили і не взяли, ато якщо б не привезли в гробу то теж хз чи би витримала кукуха....
Ну що ж бережіть себе, і розглядайте усі варіанти
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17.07.2024 12:36 Відповісти
Це гарна новина! Мені як військовому це подобається. Бо я за 29 місяців служби вже задовбався.
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16.07.2024 23:08 Відповісти
Якщо не наведуть порядок із совком у війську та паркетними генералами, це нічого не вирішить... якись відсоток повернеться але суттєво не вплине
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16.07.2024 23:29 Відповісти
Порядок с совком?! О чём Вы говорите. Мне вот недавно попалась публикация из заголовком "СОЮЗУ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ - 25 ЛЕТ!!!" Думаю, не надо особо рассказывать, что это за организация, кто её финансировал, организовал и для чего. И она ещё не только существует, а и действует, имеет многочисленные ячейки по областям и райцентрам Украины. Вот, реальные информаторы врага в тылу ВСУ! Такие себе, ветеранчики, а по сути - про-путинское кодло!!!
И никто, подчёркиваю, никто пальцем не ворохнул, что бы закрыть эту вражескую мерзость.
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17.07.2024 00:11 Відповісти
Тому що діти цих "радянських" офіцерів всюди на керівних посадах як у органах правопорядку так і у війську
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17.07.2024 00:23 Відповісти
Як можна "навести порядок з совком у війську", що й досі живе за радянськими статутами?
Те, що їх незграбно перетлумачили українською, проблеми не вирішує.
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17.07.2024 05:05 Відповісти
Это полный развал вооружённых сил Украины! Теперь наступает период анархии, вакханалии. Многие, а это отмечали и Западные эксперты, ушли в самоволки с оружием, гранатами... Потом всё это непонятно где делось!! Украину накроет бандитский хаос!!!
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17.07.2024 00:04 Відповісти
Нарешті знайшлась група притомних депутатів, які, розуміючи реальні причини і СЗЧ, і ухилянства, прагнуть зменшити жорсткий, односторонній пресинг на військовослужбовців.
Це правильний крок - дати другий шанс військо зобов'язаним повернутись до лав Захисників.
Але ключові проблеми, загострення яких виснажує ЗСУ, залишаються:
* масові випадки нехтування життям чи здоров'ям бійців;
* повернення і стійка підтримка на середній і вищій ланках командування тупого совка, бюрократії і самодурстаа;
* відсутність прописаних процедур ротації, відновлення, відповідальності командирів різних рівнів до Головкома включно, за неефективні чи неадекватні рішення;
І головне: поки-що воюють за Україну лише Сили Оборони, а треба щоб воювала ВСЯ КРАЇНА ВЕСЬ НАРОД України.! Слава Україні!!
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17.07.2024 00:06 Відповісти
Кто хотел вернуться спокойно возвращались еслм норм отношения были с частью. Редко кого действительно оформляли как сзч
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17.07.2024 01:21 Відповісти
Цей закон здебільше стосуватиметься тих військовослужбовців, хто пішов у "самохід" або поїхав у відпустку і "загуляв".
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17.07.2024 08:37 Відповісти
 
 