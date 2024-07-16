РУС
Рада в первом чтении приняла закон, предусматривающий возможность освобождения от уголовной ответственности за СОЧ или дезертирство

сзч

Верховная Рада в первом чтении приняла закон, который предусматривает возможность освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект №11322 об изменениях в Уголовный кодекс и другие законы, касающиеся несения военной службы во время военного положения.

Законом предусматривается, что военнослужащие могут быть освобождены от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство, если они впервые нарушили закон и желают вернуться на службу.

Также предлагается усовершенствовать процедуру возвращения к службе таких военных по решению суда.

Дають другий шанс тим хто втік. Якщо це винесли на рівень ВР - отже проблема серйозна ...
Видимо авторы так надеются нынешнюю эпидемию сзч побороть. Будет наоборот, если примут.
Чому тікають з армії?
Поруч із суто суб'єктивними факторами, як-то "бажання тимчасово ухилитися від виконання обов'язків для відпочинку" чи "низький морально-психологічний стан військовослужбовців, https://www.dw.com/uk/rada-zaprovadila-novi-pokaranna-dla-porusnikiv-mobilizacii/a-69035038 призваних за мобілізацією ", вказує на загальновійськові проблеми. Передусім це "емоційне перевантаження та виснаження… пов'язане із довготривалим перебуванням у районі https://www.dw.com/uk/vr-zobovazala-urad-vreguluvati-proces-rotacii-ta-demobilizacii/a-68793842 ведення бойових дій без ротації " та "недостатній рівень сприяння з боку командування у вирішенні сімейних та соціально-побутових проблем"
шо ви творите, дебілоїди.
Дають другий шанс тим хто втік. Якщо це винесли на рівень ВР - отже проблема серйозна ...
Проблема в ВР та у тих, кого називаємо владною вертикаллю. Проблема в прийнятті адекватних рішень. Другий шанс для кого??? Для наркоманів, алкашів, пацієнтів психлікарень???? Щоб ти розумів , якщо ДБР довело справу до суду, то на час судового розгляду така особа вже не є військовослужбовцем декілька місяців, бо таким призупиняють військову службу з відповідними наслідками ( не платять грошове забезпечення, не зараховується страховий стаж). Його взагалі в військовій частини немає!!!. Хто його шукати буде? Він на хер нікому не потрібен. А ще суд означає те, що він був в СЗЧ більше 10 діб. А вони не одразу йдуть на 10 діб. Спочатку на 3-5-7 діб. Потім повертаються. Витрачається куча бумаг та часу та нервів офіцерів на розслідування. Його позбавляють додаткових виплат. Він отримує3-4 тис грн за місяць , в якому був в СЗЧ і бухає далі.
Маячню несеш.
це ти і маячня і чепуха
Ну-ну, покажи мені норматив, розпорядження, закон, де написано "10 діб"?!
Сто тисяч в СЗЧ. Звісно проблема є. І просто так її не вирішити. Цей закон дуже потрібний і це перший крок до якогось позитиву. Бо просто в'язниць не вистачить.
Проблема серйозна, але рішення немає... Мій колега, який вже СЗЧ, поновився на роботу, бо при оновленні даних через "резерв" пише "знятий з обліку". Тобто, шукати ніхто не збирається, просто "списали" та й грець з ним.
Зняття з військового обліку завжди тимчасове, і люди з цим статусом не припиняють бути призовниками чи військовозобов'язаними. Обов'язкова умова - після зняття з обліку в одному органі, потрібно стати на нього в іншому, або ж перейти на інший вид обліку.

"Виключений з військового обліку" - непридатний до служби.
У мене в Резерв+ пише "Знято", а в графі "Підстава для зняття чи виключення" пише "військовослужбовці".
Це якась нова раса?
Проблема втечі військових з українського війська набула загрозливого масштабу. Не в змозі покарати дезертирів, влада готова простити їх, аби лиш повернулись у стрій.
За перше півріччя 2024 року правоохоронці по всій Україні відкрили майже 29,8 тисячі нових кримінальних справ щодо втечі військовослужбовців: 18,6 тисячі за статтею про самовільне залишення військової частини і 11,2 тисячі за більш суворою - "Дезертирство", свідчить статистика Офісу генерального прокурора. Ця кількість вже перевищила показники за весь 2023 рік - тоді розпочали 24,1 тисячі нових розслідувань - і понад утричі більша за показник 2022 року (9,4 тисячі справ).

Загалом же, з початку 2022 року прокуратура нарахувала 63,2 тисячі таких кримінальних проваджень
Чому тікають з армії?
Поруч із суто суб'єктивними факторами, як-то "бажання тимчасово ухилитися від виконання обов'язків для відпочинку" чи "низький морально-психологічний стан військовослужбовців, https://www.dw.com/uk/rada-zaprovadila-novi-pokaranna-dla-porusnikiv-mobilizacii/a-69035038 призваних за мобілізацією ", вказує на загальновійськові проблеми. Передусім це "емоційне перевантаження та виснаження… пов'язане із довготривалим перебуванням у районі https://www.dw.com/uk/vr-zobovazala-urad-vreguluvati-proces-rotacii-ta-demobilizacii/a-68793842 ведення бойових дій без ротації " та "недостатній рівень сприяння з боку командування у вирішенні сімейних та соціально-побутових проблем"
Однак і ці дані далекі від фактичних масштабів проблеми, запевняють DW опитані офіцери - кадровики та юристи, знайомі з ситуацією щодо втечі військовослужбовців із власних частин. Одні стверджують, що кількість реальних випадків перевищує кількість кримінальних справ утричі, інші - навіть учетверо. "В квітні 2022 року боєць змився в СЗЧ (самовільне залишення частини. - Ред.) і до сьогоднішнього дня єрдр-ки (номер провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, формальна ознака порушення кримінальної справи,
немає на нього. І таких без справи у мене в списку тільки по одній області було п'ять з дев'яти", - рахує кадровик 28-ї механізованої бригади ЗСУ з Одещини Віктор Лях.
Видимо авторы так надеются нынешнюю эпидемию сзч побороть. Будет наоборот, если примут.
Ну може хтось і вернеться назад в армію, після фактично амністії, але мало.
Згідно DW, реальне число дезертирів за два роки війни нараховує біля 250 тисяч .
По чисельності, це дві загальновійськові армії.
От так взяли і пішли з Сил Оборони України, дві армії за два роки.
Це виходить, що щоденно до 300 чоловік тікає з армії. Тобто кожний день армія втрачає батальйон солдат, які тікають з армії, з фронту.
І влада нічого не може вдіяти з такою масовою кількістю.
Тому дають зараз пряник у вигляді цього закону.
Але цей закон нічогісінько не вирішить, адже людина, яка прийняла таке рішення, дуже сумніваюся, що змінить свою думку.
тоді буде батіг....
У цієї армії майбутнього не буде... Законотворці, ***, з ларка...
Немало ділків, на СЗЧ підзаробили, шантажуючи і погрожуючи бійцям!
Немало…
Захотів собі, та й пішов
Просто скасувати 8271. Враховувати помʼякшувальні обставини. Довго їм знадобилося, щоби хоч частково зрозуміти, що це помилка. І то не факт
Ні яких пом,якшувальнихобставин зрадник єзрадник не може бути погана людина трішки хорошою розстріл за зраду це саме мале за провину
А хто попав чи здався в полон, той теж зрадник?
Іноді по коментарях дуже важко зрозуміти, чи це якесь товсте трололо, чи людина таки по-справжньому дебіл. Це як раз твій випадок.
Сергійку, а ти зараз в армії? Чи на дивинчику під кондиціонером ахінею нисеш.
Йди до нас, покажеш як треба воювати.
Ти диванна жопа будеш розстрілювать? А нуль не хочеш під командира який в один кінець засилає?
Знаєш я інколи дивуюсь як ви бидло-патріоти пробиваєте дно.... Дивлячись на такого махрового дибіла як ти, мимоволі розумієш, що за вами кровавими бідуїнами дурдом таки плаче
У ВРУ читають, а у ГПУ заробляють… Костін, приємно вражений!
Поїде послом, як покарання від ТВО ПУ зеленського…

Детективы НАБУ задержали, по данным источников, прокурора офиса Генерального прокурора Украины Олега Гунько во время получения взятки в 170 тысяч долларов. В ходе расследования НАБУ и САП разоблачена банда прокуроров в руководстве генеральной прокуратуры, которая возбуждала и закрывала уголовные дела по заказу.

Прокурор Гунько, по мнению детективов, был участником этой банды и непосредственно получал деньги за закрытие уголовного дела. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Проводятся следственные действия, планируется сообщить о подозрении другим участникам преступления.

Каждый день меня на фронте спрашивают помочь купить дроны, 170 тысяч долларов - это 42 Мавика-3Т, можно было бы обеспечить целую бригаду ночными средствами технической разведки и бомбардировщиками на неделю интенсивных действий.
https://www.ponomaroleg.com/detektivy-nabu-zaderzhali-prokurora-ofisa-generalnogo-prokurora-ukrainy-olega-gunko/
Тобто оновлювати легендарні дані під загрозою штрафу,щоб пройти ВЛК під загрозою штрафу,потім бойова повістка під загрозою криміналу....а потім *** забив в частині чи на нулі-і нічого? Я правильно розумію?
Забил и сье....я, так точнее). С остальным не поспоришь.
Якшо я правильно зрозумів - лише перший раз.
"якщо вони вперше порушили закон і бажають повернутися до служби"
Вчора одного вже "звільнили",на кордоні з Молдову,прям назовсім "звільнили",так само,як орки полонених під Роботино "звільняють".
Згадана вами ситуація страшна, і не можливо зрозуміти як ми докотились до такого(((...
Але щодо написаного вами, ви натякаєте що вже немає різниці? Чи те, що орки до полонених відносяться як ми до своїх людей, так це ще гірше і страшніше
Не треба судить а розстрілювать на місці і не ховать а повісить щоб інші бачили дисципліна підтримується покаранням і відзнакою кожен повинен знать за провину покарання інакше не можна
стратег 😀
Хлопчик,так тебе к кацапам!Там все,о чем ты мечтаешь уже применяется.
иосиф виссарионович, перелогиньтесь
200 тисяч СЗЧ розстріляти?
Кацапи меньше вбили українців, а ти пропонуєш перевершити кацапів в убивстві українців.
Сєрьожа, сходи в ТЦКа, не бійся.
Може таке бути, що "Sergej 1ca68097" під VPN.

Бо його таке "і відзнакою кожен повинен знать", це щось типу, як "підлога макартні, чи "пекельні борошна".

Може бути, що початково слівця московитські були "і атлічна каждий должєн знать", та щось з московитським автонабором тексту пішло не так, і випадково набралось замість "атлічна" слово "атлічієм", а далі текст в Google-перекладач, з московитської мови, переклад на українську мову, і слово "атлічієм", стало словом "відзнакою"..
Як говорив класик: "ТИ СЕРГІЙ ПОТУЖНИЙ ДЕБІЛ!!!"....
Что бы не было сзч надо что б люди сами туда приходили. Бусифицированные служить не будут несмотря ни на какие законы, т.к. в их глазах государство это главный враг. Вместо армии государство создаёт себе врагов и выдаёт им оружие. Ничем хорошим это закончиться не может.
Шобла затеяла разложение армии в угоду *****.
Вадік, а ти в війську, чи умнічаєш на диванчіку?
Я вже 29 місяців як воюю. І повір, мені вже набридло тягнути лямку за розумників які тут щось розповідають за військових.
можна запитати, самі пішли чи по мобілізації?
27 лютого сказав дружині, що піду в воєнкомат. Вона заховала мій паспорт і військовий квиток.
На початку березня видурив в неї документи. 11 березня пішов в воєнкомат, а 12 вже був в частині.
Ну щож Олександр, як би там не було але можу вам лише побажати повернутись до родини!
Щасти вам....
Це ,можливо, якось врегулює певну юридичну колізію...але...це все ще не про справедливість і мотивацію. Все ще.
Ты статью внимательно почитай. Чем больше будет дезертиров тем дольше тебя ни кто не заменит, если ты конечно не трындиш что воюеш.
Та в моїй частині, не повернення з відпустки звичне явище. Бо всі хто воює з початку - задовбалися.
Приїжджаєш в місто і розумієш, що ти лузер і всі живуть своїм звичним життям, а ти вляпався в цю службу і не має з неї виходу, тільки 200 або 300.
Вадік, так а ти чого не хочеш до нас?
Я при деле не волнуйся.
Я теж був " прі дєлє", але сумління погнало мене в воєнкомат на початку війни. Тепер СЗЧ для мене теж варіант.
І вас ніхто ніколи не буде осуджувати.... Добре, що мною на початку вторгнення носом покрутили і не взяли, ато якщо б не привезли в гробу то теж хз чи би витримала кукуха....
Ну що ж бережіть себе, і розглядайте усі варіанти
Це гарна новина! Мені як військовому це подобається. Бо я за 29 місяців служби вже задовбався.
Якщо не наведуть порядок із совком у війську та паркетними генералами, це нічого не вирішить... якись відсоток повернеться але суттєво не вплине
Порядок с совком?! О чём Вы говорите. Мне вот недавно попалась публикация из заголовком "СОЮЗУ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ - 25 ЛЕТ!!!" Думаю, не надо особо рассказывать, что это за организация, кто её финансировал, организовал и для чего. И она ещё не только существует, а и действует, имеет многочисленные ячейки по областям и райцентрам Украины. Вот, реальные информаторы врага в тылу ВСУ! Такие себе, ветеранчики, а по сути - про-путинское кодло!!!
И никто, подчёркиваю, никто пальцем не ворохнул, что бы закрыть эту вражескую мерзость.
Тому що діти цих "радянських" офіцерів всюди на керівних посадах як у органах правопорядку так і у війську
Як можна "навести порядок з совком у війську", що й досі живе за радянськими статутами?
Те, що їх незграбно перетлумачили українською, проблеми не вирішує.
Это полный развал вооружённых сил Украины! Теперь наступает период анархии, вакханалии. Многие, а это отмечали и Западные эксперты, ушли в самоволки с оружием, гранатами... Потом всё это непонятно где делось!! Украину накроет бандитский хаос!!!
Нарешті знайшлась група притомних депутатів, які, розуміючи реальні причини і СЗЧ, і ухилянства, прагнуть зменшити жорсткий, односторонній пресинг на військовослужбовців.
Це правильний крок - дати другий шанс військо зобов'язаним повернутись до лав Захисників.
Але ключові проблеми, загострення яких виснажує ЗСУ, залишаються:
* масові випадки нехтування життям чи здоров'ям бійців;
* повернення і стійка підтримка на середній і вищій ланках командування тупого совка, бюрократії і самодурстаа;
* відсутність прописаних процедур ротації, відновлення, відповідальності командирів різних рівнів до Головкома включно, за неефективні чи неадекватні рішення;
І головне: поки-що воюють за Україну лише Сили Оборони, а треба щоб воювала ВСЯ КРАЇНА ВЕСЬ НАРОД України.! Слава Україні!!
Кто хотел вернуться спокойно возвращались еслм норм отношения были с частью. Редко кого действительно оформляли как сзч
Цей закон здебільше стосуватиметься тих військовослужбовців, хто пішов у "самохід" або поїхав у відпустку і "загуляв".
