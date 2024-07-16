Рада в первом чтении приняла закон, предусматривающий возможность освобождения от уголовной ответственности за СОЧ или дезертирство
Верховная Рада в первом чтении приняла закон, который предусматривает возможность освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект №11322 об изменениях в Уголовный кодекс и другие законы, касающиеся несения военной службы во время военного положения.
Законом предусматривается, что военнослужащие могут быть освобождены от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство, если они впервые нарушили закон и желают вернуться на службу.
Также предлагается усовершенствовать процедуру возвращения к службе таких военных по решению суда.
СЗЧ можуть впарити за одну добу!
"Виключений з військового обліку" - непридатний до служби.
За перше півріччя 2024 року правоохоронці по всій Україні відкрили майже 29,8 тисячі нових кримінальних справ щодо втечі військовослужбовців: 18,6 тисячі за статтею про самовільне залишення військової частини і 11,2 тисячі за більш суворою - "Дезертирство", свідчить статистика Офісу генерального прокурора. Ця кількість вже перевищила показники за весь 2023 рік - тоді розпочали 24,1 тисячі нових розслідувань - і понад утричі більша за показник 2022 року (9,4 тисячі справ).
Загалом же, з початку 2022 року прокуратура нарахувала 63,2 тисячі таких кримінальних проваджень
Поруч із суто суб'єктивними факторами, як-то "бажання тимчасово ухилитися від виконання обов'язків для відпочинку" чи "низький морально-психологічний стан військовослужбовців, https://www.dw.com/uk/rada-zaprovadila-novi-pokaranna-dla-porusnikiv-mobilizacii/a-69035038 призваних за мобілізацією ", вказує на загальновійськові проблеми. Передусім це "емоційне перевантаження та виснаження… пов'язане із довготривалим перебуванням у районі https://www.dw.com/uk/vr-zobovazala-urad-vreguluvati-proces-rotacii-ta-demobilizacii/a-68793842 ведення бойових дій без ротації " та "недостатній рівень сприяння з боку командування у вирішенні сімейних та соціально-побутових проблем"
немає на нього. І таких без справи у мене в списку тільки по одній області було п'ять з дев'яти", - рахує кадровик 28-ї механізованої бригади ЗСУ з Одещини Віктор Лях.
Згідно DW, реальне число дезертирів за два роки війни нараховує біля 250 тисяч .
По чисельності, це дві загальновійськові армії.
От так взяли і пішли з Сил Оборони України, дві армії за два роки.
Це виходить, що щоденно до 300 чоловік тікає з армії. Тобто кожний день армія втрачає батальйон солдат, які тікають з армії, з фронту.
І влада нічого не може вдіяти з такою масовою кількістю.
Тому дають зараз пряник у вигляді цього закону.
Немало…
Йди до нас, покажеш як треба воювати.
Поїде послом, як покарання від ТВО ПУ зеленського…
Детективы НАБУ задержали, по данным источников, прокурора офиса Генерального прокурора Украины Олега Гунько во время получения взятки в 170 тысяч долларов. В ходе расследования НАБУ и САП разоблачена банда прокуроров в руководстве генеральной прокуратуры, которая возбуждала и закрывала уголовные дела по заказу.
Прокурор Гунько, по мнению детективов, был участником этой банды и непосредственно получал деньги за закрытие уголовного дела. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Проводятся следственные действия, планируется сообщить о подозрении другим участникам преступления.
Каждый день меня на фронте спрашивают помочь купить дроны, 170 тысяч долларов - это 42 Мавика-3Т, можно было бы обеспечить целую бригаду ночными средствами технической разведки и бомбардировщиками на неделю интенсивных действий.
https://www.ponomaroleg.com/detektivy-nabu-zaderzhali-prokurora-ofisa-generalnogo-prokurora-ukrainy-olega-gunko/
"якщо вони вперше порушили закон і бажають повернутися до служби"
Але щодо написаного вами, ви натякаєте що вже немає різниці? Чи те, що орки до полонених відносяться як ми до своїх людей, так це ще гірше і страшніше
Кацапи меньше вбили українців, а ти пропонуєш перевершити кацапів в убивстві українців.
Бо його таке "і відзнакою кожен повинен знать", це щось типу, як "підлога макартні, чи "пекельні борошна".
Може бути, що початково слівця московитські були "і атлічна каждий должєн знать", та щось з московитським автонабором тексту пішло не так, і випадково набралось замість "атлічна" слово "атлічієм", а далі текст в Google-перекладач, з московитської мови, переклад на українську мову, і слово "атлічієм", стало словом "відзнакою"..
Я вже 29 місяців як воюю. І повір, мені вже набридло тягнути лямку за розумників які тут щось розповідають за військових.
На початку березня видурив в неї документи. 11 березня пішов в воєнкомат, а 12 вже був в частині.
Щасти вам....
Приїжджаєш в місто і розумієш, що ти лузер і всі живуть своїм звичним життям, а ти вляпався в цю службу і не має з неї виходу, тільки 200 або 300.
Вадік, так а ти чого не хочеш до нас?
Ну що ж бережіть себе, і розглядайте усі варіанти
И никто, подчёркиваю, никто пальцем не ворохнул, что бы закрыть эту вражескую мерзость.
Те, що їх незграбно перетлумачили українською, проблеми не вирішує.
Це правильний крок - дати другий шанс військо зобов'язаним повернутись до лав Захисників.
Але ключові проблеми, загострення яких виснажує ЗСУ, залишаються:
* масові випадки нехтування життям чи здоров'ям бійців;
* повернення і стійка підтримка на середній і вищій ланках командування тупого совка, бюрократії і самодурстаа;
* відсутність прописаних процедур ротації, відновлення, відповідальності командирів різних рівнів до Головкома включно, за неефективні чи неадекватні рішення;
І головне: поки-що воюють за Україну лише Сили Оборони, а треба щоб воювала ВСЯ КРАЇНА ВЕСЬ НАРОД України.! Слава Україні!!