46 военных не вернулись в Украину с отдыха за границей с начала вторжения РФ, - Минобороны

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину 46 украинских военнослужащих, выехав на отдых за границу, не вернулись в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналистам "Слідства.Інфо" стало известно из ответа на запрос в Минобороны Украины.

В Главном управлении Военной службы говорят, что пересечение границы военнослужащими может происходить на общих основаниях, а их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица.

Кроме этого, военные не имеют ограничения по времени отпуска и для выезда им необходимо предоставить только разрешение командира воинской части о выезде в другую страну.

"В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 зафиксировано 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за рубежом. Такие военнослужащие учтены, как такие, которые самовольно оставили воинские части", - говорится в ответе на запрос.

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О случаях нарушения законодательства при пересечении государственной границы Минобороны умалчивает.

Как сообщалось, по данным пограничников, по сравнению с летом, количество желающих незаконно пересечь границу упало на 20%.