46 военных не вернулись в Украину с отдыха за границей с начала вторжения РФ, - Минобороны
С начала российского полномасштабного вторжения в Украину 46 украинских военнослужащих, выехав на отдых за границу, не вернулись в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналистам "Слідства.Інфо" стало известно из ответа на запрос в Минобороны Украины.
В Главном управлении Военной службы говорят, что пересечение границы военнослужащими может происходить на общих основаниях, а их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица.
Кроме этого, военные не имеют ограничения по времени отпуска и для выезда им необходимо предоставить только разрешение командира воинской части о выезде в другую страну.
"В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 зафиксировано 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за рубежом. Такие военнослужащие учтены, как такие, которые самовольно оставили воинские части", - говорится в ответе на запрос.
О случаях нарушения законодательства при пересечении государственной границы Минобороны умалчивает.
Как сообщалось, по данным пограничников, по сравнению с летом, количество желающих незаконно пересечь границу упало на 20%.
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То чого хвилюватися? Обмежень по часу немає!
Дивно, враховуючи, що і бусифіковані теж потрапляють у відпустку.
Ну там будуть одні Омеляни та Друзенки з Пікаловими, військовим які реально воюють такі дозволи не дають.
В чому секретність?
Такса вже озвучена?