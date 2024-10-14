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46 военных не вернулись в Украину с отдыха за границей с начала вторжения РФ, - Минобороны

військові не повернулися з відпочинку

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину 46 украинских военнослужащих, выехав на отдых за границу, не вернулись в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналистам "Слідства.Інфо" стало известно из ответа на запрос в Минобороны Украины.

В Главном управлении Военной службы говорят, что пересечение границы военнослужащими может происходить на общих основаниях, а их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица.

Кроме этого, военные не имеют ограничения по времени отпуска и для выезда им необходимо предоставить только разрешение командира воинской части о выезде в другую страну.

"В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 зафиксировано 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за рубежом. Такие военнослужащие учтены, как такие, которые самовольно оставили воинские части", - говорится в ответе на запрос.

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О случаях нарушения законодательства при пересечении государственной границы Минобороны умалчивает.

Как сообщалось, по данным пограничников, по сравнению с летом, количество желающих незаконно пересечь границу упало на 20%.

Автор: 

Минобороны (9404) военнослужащие (6174) дезертирство (335)


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Топ комментарии
+14
Те, кто "выезжают за границу отдохнуть" - вряд-ли воевали, реальному бойцу командир подобное разрешение не выпишет.
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14.10.2024 12:57
+9
мажоров возвращайте,военные отпускники свое отвоевали,а мажоры отдохнули,пора им показать свою любовь к стране которую они стригут как овцу
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14.10.2024 12:47
+7
За майже три роки всього 46 неповерненців - це дуже і дуже мало.
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14.10.2024 12:49
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мажоров возвращайте,военные отпускники свое отвоевали,а мажоры отдохнули,пора им показать свою любовь к стране которую они стригут как овцу
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14.10.2024 12:47 Ответить
Те, кто "выезжают за границу отдохнуть" - вряд-ли воевали, реальному бойцу командир подобное разрешение не выпишет.
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14.10.2024 12:57 Ответить
А якщо родина в евакуації за кордоном?
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14.10.2024 13:02 Ответить
це нікого не цікавить, якщо ти не медійна особа або не наближений до імпіратора то хер отримаєш дозвіл.
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14.10.2024 13:15 Ответить
Залежить від командира. Наш комбриг надавав дозволи. Як правило тим, у кого сім'я за кордоном або в евакуації або просто за кордоном (наприклад, етнічним азербайджанцям).
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14.10.2024 13:40 Ответить
Брехня. Це незалежить від посади та звання.
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14.10.2024 15:17 Ответить
За майже три роки всього 46 неповерненців - це дуже і дуже мало.
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14.10.2024 12:49 Ответить
Не за три роки, а за останні місяці, з того часу як дозволили виїзд.
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14.10.2024 12:57 Ответить
У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном.
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14.10.2024 12:59 Ответить
Багато чи мало треба знати 46 це який % від ?
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14.10.2024 13:16 Ответить
Від 100?
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14.10.2024 14:35 Ответить
"...військові не мають обмеження по часу відпустки..." Джерело:

То чого хвилюватися? Обмежень по часу немає!
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14.10.2024 12:50 Ответить
Всього 46? Та це взагалі ніщо. Показник високого рівня відповідальності. В Тисі втопилося в сто разів більше.
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14.10.2024 12:56 Ответить
Ну не в сто, але в рази точно.
Дивно, враховуючи, що і бусифіковані теж потрапляють у відпустку.
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14.10.2024 13:00 Ответить
Думаю там іде відбір і у відпустку за кордон ненадійні чуваки не потрапляють. "задля виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну " (С)
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14.10.2024 13:11 Ответить
Варто вказати цифру тих хто отримав дозвіл на виїзд.
Ну там будуть одні Омеляни та Друзенки з Пікаловими, військовим які реально воюють такі дозволи не дають.
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14.10.2024 13:13 Ответить
Військовослужбовцю у відпустку за кордон потрапити майже нереально. Більшість командирів не ризукують мати додатковий геморой, розглядаючи такого "відпускника" як найімовірнішого СЗЧшника. Ті відео "військових туристів", які є в Ютуб, зняті переважно "мазаними", за яких хтось зверху "порішав". А якщо у військовослужбовця ще й немає нікого за кордоном (молодий нежонатий офіцер, наприклад, або якщо сім'я в Україні), то взагалі пролітає...А деякі силові структури пішли ще далі. Там дозвіл на виїзд за кордон дає/або не дає не командир в/ч , а особисто Голова служби...
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14.10.2024 13:10 Ответить
Ви намагаєтесь заперечувати очевидне. Це ті хто не повернувся, але ж, мабуть, більшість повернулася.
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14.10.2024 14:09 Ответить
Мій родич їздив з сім'єю закордон і повернувся. Без особливих зв'язків, служить на фронті.
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14.10.2024 17:34 Ответить
А скільки тих, хто поїхав типу на навчання?
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14.10.2024 13:11 Ответить
Така схема не пройде. Якщо на навчання, то лише в складі групи.
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14.10.2024 13:14 Ответить
Ну ... 46 не 460 і не 4600. Порівнянно з цифрами СЗЧ ...
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14.10.2024 14:10 Ответить
З учебок закордонних тікають масово. Є одна учебка в Британії, на невеликому острові. То єдина, з якої не втекти))
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14.10.2024 14:41 Ответить
Якби тікали масово з учєбок, ті, які не втекли - масово про це б розповідали. Не брешіть, або факти в студію.
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14.10.2024 17:32 Ответить
І де список з посадами цих вільноотпущених?
В чому секретність?
Такса вже озвучена?
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14.10.2024 15:33 Ответить
Радіо свобода тільки по Шевченківському тцк з'ясувала скільки ветеранів вийшли на пенсію за аислугою (23 людини). Серед них відомі діячі, волонтери...
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14.10.2024 16:43 Ответить
46 из скольких???
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14.10.2024 17:21 Ответить
Мабуть - були на лікуванні без рук чи ніг, і навіть не знають, що юридично "самовільно залишили частину". Це все загальні фрази - варто пройтися по кожному випадку докладно - якщо втік - то це ганьба, а якщо людина скалічіла і не виконала безумних вимог "з'їзди на лікування, але якщо в тебе вийде там влаштуватися, хоча ти вже ні для якого війська не згодишся - то все одно стрибай на одній нозі назад, бо ми так хочемо" - то це вже якась інша справа, а не дезертирство.
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14.10.2024 17:31 Ответить
Это тыловые крысы
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14.10.2024 20:45 Ответить
 
 