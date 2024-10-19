За поширення в мережі недостовірної та спотвореної інформації щодо роботи ТЦК відкриватимуть кримінальні провадження, - Сухопутні війська
Сухопутні війська Збройних Сил України попередили про відповідальність за поширення в мережі недостовірної та спотвореної інформації щодо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У ЗСУ заявляють, що неправдива інформація на цю тему підриває довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони.
Про це йдеться у заяві Сухопутних військ ЗС України у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
У Сухопутних військах заявили, що попри широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз’яснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викривленої та не перевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення та, як наслідок, зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України.
"Нагадаємо, що будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів чи поширення неправдивої (компрометуючої) інформації, спрямованих на підрив безпекових заходів держави в цілому, надання будь-яких оціночних суджень без чіткої їх аргументації і достовірних фактів та їх поширення через різноманітні канали (особливо Інтернет-медіа) з корисливою метою (умислом) слугують лише одній єдиній меті – підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому", - йдеться у заяві військових.
У Сухопутних військах наголосили, що законом від 8 квітня 2014 року № 1183-VII передбачена кримінальна відповідальність за поширення неправдивої інформації, яка підриває довіру до армії та державних установ.
"Відповідно до закону, компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх складових сектору безпеки і оборони України", - йдеться у заяві.
У ЗСУ зазначили, що спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто незаконних дій представниківТЦК будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їхніх повноважень та компетенцій.
Водночас в Сухопутних військах наголосили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ.
Кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України, наголосили в ЗСУ.
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Дебілізм якраз таки у зворотному, що «ухилянти» - це один на 100 осіб. Он недавній відосік після концерту, стоїть чоловік 200 - поліція, ТЦК, жінки, молодь або ті, кому пох на армію, і з ліхтарями в натовпі шукають «ухилянта», якого на фронт відправити
Таких вообще надо стрелять без предупредительного или в какой то штаф бат, мины телесами разминировать.
Еще лучше, те кто не обновил данные, не штрафовать, а полная конфискация всего имущества.
Вот тогда нормально дело пойдет.
А некоторые твари еще и типа разделяют Сухопутные Войска и ТЦК...
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И Лучше его на органы
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