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За поширення в мережі недостовірної та спотвореної інформації щодо роботи ТЦК відкриватимуть кримінальні провадження, - Сухопутні війська

У ЗСУ нагадали про відповідальність за фейки про роботу ТЦК

Сухопутні війська Збройних Сил України попередили про відповідальність за поширення в мережі недостовірної та спотвореної інформації щодо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У ЗСУ заявляють, що неправдива інформація на цю тему підриває довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони.

Про це йдеться у заяві Сухопутних військ ЗС України у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У Сухопутних військах заявили, що попри широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз’яснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викривленої та не перевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення та, як наслідок, зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України.

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"Нагадаємо, що будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів чи поширення неправдивої (компрометуючої) інформації, спрямованих на підрив безпекових заходів держави в цілому, надання будь-яких оціночних суджень без чіткої їх аргументації і достовірних фактів та їх поширення через різноманітні канали (особливо Інтернет-медіа) з корисливою метою (умислом) слугують лише одній єдиній меті – підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому", - йдеться у заяві військових.

У Сухопутних військах наголосили, що законом від 8 квітня 2014 року № 1183-VII передбачена кримінальна відповідальність за поширення неправдивої інформації, яка підриває довіру до армії та державних установ.

"Відповідно до закону, компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх складових сектору безпеки і оборони України", - йдеться у заяві.

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У ЗСУ зазначили, що спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто незаконних дій представниківТЦК будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їхніх повноважень та компетенцій.

Водночас в Сухопутних військах наголосили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ.

Кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України, наголосили в ЗСУ.

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Автор: 

кримінальна відповідальність (212) ЗСУ (7666) ТЦК та СП (654)


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Топ коментарі
+50
Ух, це тепер кожне відео з тим як тцкуни б'ють і викрадають людей буде вважатися таким.
Як скоро нам буде потрібно кожний ранок цілувати портрет Зеленого Вождя і Батька Нації?
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19.10.2024 17:39 Відповісти
+28
давно пора ці довбані "тцк" розігнати разом з так званими "влк", "мсек", а усіх хто там сидить і косить бабло пачками відправити на фронт !!!
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19.10.2024 17:46 Відповісти
+23
Тобто ви уже порівнюєте ситуацію із свободою слова та захистом правопорядку в Україні з орками, а не з Європейськими державами.

А я хочу вам нагадати що війна до нас прийшла саме через управління в ручному порядку та потурання законів.
Якщо б не розікрали совкові запаси, та якщо б влади до 22 року дотримувались законності, то такої шаленої корупції в усіх держструктурах не було і хватало б коштів на закупівлю новішої зброї.

Ху...ло напав тільки тому що вважав ЗСУ слабким і розраховував на швидку операцію та що сітка агентури Медведчука-Сівковича підкупить як військове керівництво так і політичне.
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19.10.2024 17:46 Відповісти
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Та вже відразу б сказали-ми висадилися на Луні,йде колонізація Марса і на тому тижні наші спортсмени виграли одразу Чемпіонат Миру та Лігу чемпіонів,а на цьому тижні здобули більше всьго золотих медалей на Олімпійских іграх у Луцку. Так би мовити щоб відповідати тим кого копіюєте.
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19.10.2024 20:41 Відповісти
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19.10.2024 22:01 Відповісти
Нехай ТЦК поступають по закону і не буде спотвореної інформації. Коли ТЦК не володіє інформацією та робить всю країну "ухилянтами" то це є повний дебілізм. До речі, чому не ловлять тих, хто знищив списки резервістів? Зараз сидять в ТЦК саме ті, хто це зробив. Вони є вороги України, які заслуговують вирок по законах воєнного часу.
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19.10.2024 21:16 Відповісти
Коли ТЦК не володіє інформацією та робить всю країну "ухилянтами" то це є повний дебілізм.
=======

Дебілізм якраз таки у зворотному, що «ухилянти» - це один на 100 осіб. Он недавній відосік після концерту, стоїть чоловік 200 - поліція, ТЦК, жінки, молодь або ті, кому пох на армію, і з ліхтарями в натовпі шукають «ухилянта», якого на фронт відправити
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20.10.2024 06:16 Відповісти
Всі відосики з облавами, та незаконним пакуванням, це кацапське ІПСО!
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19.10.2024 21:40 Відповісти
Короче якщо бачите як тцкашники в чотирьох дубасять якусь людину і пхають у бусік, то ви нічого не бачили а то тюрма. Як же задовбав цей цирк
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19.10.2024 22:35 Відповісти
Наконец то, задолбали видосики без предистории. Типа бедного несчастного схватили за рученьки, ноженьки. Правда эта гнида не смогла предьявить свой военник и нарушила закон не обновив данные.
Таких вообще надо стрелять без предупредительного или в какой то штаф бат, мины телесами разминировать.
Еще лучше, те кто не обновил данные, не штрафовать, а полная конфискация всего имущества.
Вот тогда нормально дело пойдет.
А некоторые твари еще и типа разделяют Сухопутные Войска и ТЦК...
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19.10.2024 23:26 Відповісти
Еще лучше, те кто не обновил данные, не штрафовать, а полная конфискация всего имущества.
=========

И Лучше его на органы
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20.10.2024 06:18 Відповісти
Стріляти треба тих, хто досі не вивчив мову, та пише з-за кордону, як всіх в Україні мобілізувати треба.
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20.10.2024 18:05 Відповісти
Полностью согласен, я например знаю украинский лучше тебя и пишу из Киева
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20.10.2024 19:05 Відповісти
как страшненько.
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20.10.2024 03:49 Відповісти
Эх, каждый раз как вижу отождествление типа "компрометуюча інформація=неправдива інформація" сразу ощущаю запах неудержимой и сокрушительной свободы)))
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20.10.2024 04:24 Відповісти
Подойди поближе к зеркалу! - завизжал Нушрок, брызгая слюной. - Что ты видишь в зеркале, мальчишка? Ну?

Оля увидела в зеркале толстого мальчика с огромной булкой в руке.

- В зеркале видна целая булка! - усмехнулся надсмотрщик.

- Целая булка! - вскрикнул министр. - И после этого ты говоришь, что тебе нечего есть?

Гурд внезапно выпрямился. Его усталые глаза блеснули.

- Ваши зеркала врут! - гневно проговорил он, и его щеки даже слабо порозовели.

Гурд нагнулся, подхватил с земли камень и с силой швырнул его в зеркало. С веселым звоном осколки стекла посыпались на мостовую. Толпа ахнула.
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20.10.2024 05:07 Відповісти
переклад буде??
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20.10.2024 07:30 Відповісти
На якій підставі? А чи хоч одного ТЦК-ашника посадили??? Шо творите, сук..і???
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20.10.2024 09:38 Відповісти
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