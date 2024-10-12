УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9863 відвідувача онлайн
Новини
20 621 484

Військові звернулися до незадоволених діями ТЦК: "А якби прийшли кацапи, ви б теж кричали ганьба?"

Перевірки документів на концерті

Військовослужбовці та волонтери обурені реакцією ухилянтів, які незадоволені перевіркою документів ТЦК після концерту "Океану Ельзи" та іншими рейдами. А хвиля негативних публікацій у соцмережах підживлюється ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"Особливо порадували наші ура-патріоти. Це ті самі люди вищали у 2022 "сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян, у 2024 оруть "Ганьба поліції? Дуже обнадійливо і мотиваційна", - пише Аліна Михайлова, вдова загиблого героя України Да Вінчі.

"А якби прийшли кацапи, ви б теж кричали ганьба? Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися. Коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звідси не відправить в перший день", - додає колишній військовослужбовець 93 бригади Артем.

Як повідомляли журналісти з місця події, насправді лише кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили. На інших відео видно, що спілкування було спокійним і коректним.

Також читайте: Нардеп "Слуги народу" Потураєв про рейд поліції і ТЦК після концерту "Океану Ельзи": Вітаю такі перевірки, вони мають бути постійними

Натомість цю тему активно роздмухують пропагандистські пабліки, запевняючи власну аудиторію, що українці очікують на "визволителів" з "братньої росії". Тим часом, українські військові обурені, що коли ворог тисне на фронті, окремі люди живуть своїм мирним життям, забуваючи про війну.

"Одні й ті самі люди мріють про повне знищення Росії – але виступають проти посилення мобілізації в Україні. Вимагають виходу на кордони 1991 року – але не планують особисто брати участь у відвойовуванні Донецька, Луганська чи Криму", - зазначає публіцист Михайло Дубинянський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що напередодні у Києві ТЦК та поліція масово перевіряли документи у чоловіків після концерту гурту "Океан Ельзи", деяких затримали.

Автор: 

концерт (234) військовослужбовці (4798) ухилянти (978) ТЦК та СП (629)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
на відео з Херсону в березні 2022 люди кричать кацапам ганьба , а от жодного поліцая немає !
показати весь коментар
12.10.2024 15:30
+47
Я військовий, і я незадоволений діями ТЦК на всіх ланках цього процесу.

Перевірка документів на вулиці=бусифікація=гарматне м'ясо. Людина, яка оновлена в резерві, стоїть на обліку, якщо її зупиняють на вулиці, потрапляє відразу на "влк" - в лапках, бо після "влк" всі без винятку виходять здоровими. Після цього без заїзду додому - відразу на "навчання" - знову-таки в лапках, бо, починаючи від умов в учебці, і завершуючи якістю "навчання" - це просто формальність.

Наслідок - непідготовлені, невмотивовані, перелякані новоприбулі військові потрапляють протягом тижня-двох по завершенні "навчання" в окоп або в штурмову групу. Наслідок - швидка загибель або безліч СЗЧ (лише офіційно підтверджено ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ). І кількість СЗЧ наростає, як сніжний ком

Тому такий підхід - вкрай неефективний і наслідки ми бачимо на фронті (куди рухається лінія зіткнення). І він є наслідком провальної стратегії влади (і особисто чотириразового ухилянта), яка попередні 1,5 року ігнорувала необхідність раціонального підходу щодо мобілізації, а зараз намагається заткнути діри, які вже неможливо закрити нічим.
показати весь коментар
12.10.2024 15:34
+42
Вам, дорогенькі, треба засвоїти одну неприємну, хоч і просту істину:
Якщо ви збираєтесь робити з України махровий совок, а то й ще гірше - північну корею, де є тільки обов'язки без прав - то все більше й більше людей просто покладе болт на війну з таким же совком, але з ядерною зброєю і відкритими кордонами.
показати весь коментар
12.10.2024 15:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
зрозуміло...а тепер марш на вколи,ухилянтська безумна душа!
показати весь коментар
12.10.2024 18:00 Відповісти
я маю змогу і сміливість написати ПРАВДУ.а ти ссикло служи й далі внутрішнім ОКУПАНТАМ людожерам.ІНХ !!!
показати весь коментар
12.10.2024 18:04 Відповісти
Та вимагайте вже від президента капітулювати, зайчікі. Не наступайте власній пісні на горло. Будьте чесними, нарешті. І в опитуваннях про кордони також... Діктатура вас душить і порушення прав, бачте. То прагніть виконання оманських і стамбульських, тисніть на владу, кажіть вже все як є.
показати весь коментар
12.10.2024 17:44 Відповісти
Зразу ж після тебе,мужній воїн-ухилянт!!
показати весь коментар
12.10.2024 17:55 Відповісти
Щось не зрозуміло, до чого ти тут випорожнилося?
показати весь коментар
12.10.2024 17:59 Відповісти
щоб було зрозуміліше: 🖕
показати весь коментар
12.10.2024 18:02 Відповісти
цеж треба бути такім ЗЕбілом.
показати весь коментар
12.10.2024 18:08 Відповісти
За те 3 года что зеленый клоун наворотил своими законами, коррупцией итд все скорее на майдан очередной пойдут. Единственное что сейчас сдерживает людей это призрачный шанс на выживание страны даже с этии полудурком и его окружением у власти. Как только станет ясно что фронту перда начнётся экшн. Скринь
показати весь коментар
12.10.2024 18:03 Відповісти
Як https://antikor.com.ua/articles/711908-vakarchuk_prohodit_sluhbu_v_shevchenkovskom_rttsk_goroda_ljvova_-_sotsseti пишуть в соцмережах, зокрема, https://t.me/putch111/50040 Путч. Русский - нах*й , та https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=************************************************************************&id=61559054133456 інших , "Фронтмен гурту «Океан Ельзи» та народний депутат двох скликань Святослав Вакарчук, який служить у Збройних силах України з початку повномасштабного вторгнення й має військове звання лейтенант, наразі проходить службу у Шевченківському РТЦК міста Львова на посаді офіцера з мобілізаційної роботи".

А в ТЦК служить різний контингент...
Нині, наприклад в Криворізькому ТЦК (ще з червня 22-го року) служить офіцер (звання ще не встановив) Юрій Вернидуб, паралельно - головний тренер вищолігової футбольної команди Кривбас.
Джерело: https://www.armyfm.com.ua/ia-mih-by-zalyshytys-u-moldovi-ta-**********-velyki-hroshi-ale-ia-povernuvsia-shchob-zakhyshchaty-svoiu-krainu--viiskovosluzhbovets-ta-trener-fk-kryvbas-iurii-vernydub/ Армія FM , зважте, сайт від Міноборони.
показати весь коментар
12.10.2024 17:58 Відповісти
В всу сделали специальный культурный фронт для элиты. Если вы не в курсе. В окопе же ни Вакарчук ни остальные жертвы эстрады сидетб не будут. А вот кататься прославлять Украину и поддерживать моральный дух войска самое то🤣
показати весь коментар
12.10.2024 18:05 Відповісти
А так вон оно шо, Вакарчук заробояє на Ухілєсах )
Красава
показати весь коментар
12.10.2024 21:41 Відповісти
Я,чомусь, більш ніж впевнений-всі ті хто зараз кричить мобілізації "ганьба",лають ТЦК,нехорошу Україну (яка їм нічого не дала)....коли прийдуть кацапи,побіжать їм служити в поліції,місцевих окупаційних органах,в армію,стукачами ФСБ тощо,причому,вони щодо українців будуть жорстокішими ніж всі ці буряти,чечі,тувинці тощо.....
показати весь коментар
12.10.2024 17:59 Відповісти
думаю,таких на цьому форумі
показати весь коментар
12.10.2024 18:03 Відповісти
не пропускає коменти....50%,не менше!
показати весь коментар
12.10.2024 18:09 Відповісти
спочатку розкажи про себе. ждун? думаєш завдяки кацапам,піднімешся?
показати весь коментар
12.10.2024 18:10 Відповісти
А ты уже справочку купил или бронь? Или пенсионер киборг убийца?
показати весь коментар
12.10.2024 18:10 Відповісти
Юра бери своїх бравих хлопів 18+ і допомагайте дідам на ділі, тобто на 0.
показати весь коментар
12.10.2024 18:11 Відповісти
хто не хоче добровільно захищати Україну проти рашки
буде примусово воювати за рашку проти НАТО

упир-путін другий раз помилку з "парадом в Києві" не зробить -
всіх українців пустить на м'ясний фарш
показати весь коментар
12.10.2024 18:09 Відповісти
абсолютно вірно! але боягузлива і нікчемна отара ухилянтів-ждунів цього не розуміє. вони,настільки тупі....до них просто не доходить: русня вже поклала стільки своєї солдатні не для того щоб ждунам влаштувати соціальні ліфти,а їх батькам дати московські пенсії....де*****біли,бл****ь.....
показати весь коментар
12.10.2024 18:14 Відповісти
Мені страшно уявити що було б якби зараз не воїни,які захищають Україну!!!Куди б тікали всі ці "ухилянти".Вони думають що самі " хитріші".А воюють нехай "дураки"!!! Кацапи прийдуть-будете другий " Бам" будувати в сібірі,як раби.Там і будете кричати "ганьба"
показати весь коментар
12.10.2024 19:08 Відповісти
Ну ось тут і назріло питання, яка до бісу бронь вантажників, охоронців, студентів, менеджерів, продавців, депутатів, силовиків, бюджетників і лоботрясів 20+?
Виглядає так як самий сильний моб "ресурс" залишають кацапам для війни з іншими країнами, ні?)))
показати весь коментар
12.10.2024 18:15 Відповісти
Вчора в нас тут у швидку з чорними номерами на вулиці добровільно запакували двох хлопців з села. Вони добровільно хвилин 10 відбивались, але згодом добровільно поїхали ставати героями. Тепер збирати врожай та картоплю добровільно в селі будуть руками, а не трактором, бо дівчат-тракторес та комбайнерш чомусь немає. А копати поле у березні будуть добровільно персионери та діти лопатами.
показати весь коментар
12.10.2024 19:06 Відповісти
це не найгірше що може статися
показати весь коментар
12.10.2024 22:52 Відповісти
А найгірше, я так розумію, це коли тебе запакують? Чи ти вже в окопі, клавіатурой орків гатиш?
показати весь коментар
12.10.2024 23:12 Відповісти
А зелені ухилянти 95 розливу навіть слово "кацапня" не вживають, а ніжне "русня".
показати весь коментар
12.10.2024 18:10 Відповісти
Дійсні військові давно висловити свої дії після перемоги до ТЦК. Вас жде гілляка, як й поліцаїв.
показати весь коментар
12.10.2024 18:15 Відповісти
Я вважаю що тракторісти повинні йти в бій останніми. Після того як закінчиться поліція, СБУ, охорона, воєнізовані силові структури.
Зараз в строю, якщо з втратами та мобілізованими з 2022 року,- десь під 2 млн. людей зі зброєю.
Навіщо зараз трактористи?
Може, ці 2 млн. не хочуть воювати, хочуть щоб трактористи їх захищали?
Дивні справи відбуваються...
показати весь коментар
12.10.2024 18:18 Відповісти
А що написала Аліна і екс-військовий про брильянтове життя Татарова і його фаворита?
Нічого?
Отож ....

показати весь коментар
12.10.2024 18:21 Відповісти
Тим часом мобілізовані гинуть в наступний місяць після мобілізації.

показати весь коментар
12.10.2024 19:10 Відповісти
Настав час ухилянтів проявити свою мужність на полі бою
показати весь коментар
12.10.2024 18:27 Відповісти
Це про квартал 95, чи про Зелю ?
показати весь коментар
12.10.2024 20:12 Відповісти
Це про МВС всім складом. А мамині черешні - будуть санітарками.
показати весь коментар
12.10.2024 21:01 Відповісти
саша, не балакай
показати весь коментар
12.10.2024 21:42 Відповісти
настав чяс ,тобі піти у штурмовики п..ре, за фіктивним влк висновком, відпзж у бусіуку та на підвалі тцк, як тобі така мотивація, га ??
показати весь коментар
12.10.2024 21:47 Відповісти
Те, що ти, кацапе, тут розповсюджуєш тут ІПСО , щоб Україна капітулювала чітко видно.
показати весь коментар
12.10.2024 23:31 Відповісти
Алінка Михайлова - то та яка сидить у "вовках да вінчі", яких прикарманив собі їх "лідер" Філімонов, який отримав клікуху "Ролекс" за годинники у десятки тисяч євро, в яких він красується та "воює"?
показати весь коментар
12.10.2024 18:43 Відповісти
Украина страна где всякие ряженые высказывают свое мнение за всех. Пора бы им давно заткнуть их тупое хлеб ало. Лучше помолчать иногда.
показати весь коментар
12.10.2024 18:48 Відповісти
Прийшли б кацапи- ці. гімноганьбисти очі в землю,і пішли б далі на Польщу і т.д. у складі армії раші. І жодного писку не було б. Бо сцикотно. Бидло любить кнут.
показати весь коментар
12.10.2024 18:51 Відповісти
Тобто силовиків і 18-25 залишають для кацапів? Щось не сходиться в ваших нахрюках.
показати весь коментар
12.10.2024 19:03 Відповісти
не дай біг, прийдутькацапи- ти , партіотичний равлик будеш бігти за своїм роботодавцем подоляеком і підтирати йому сраку .
показати весь коментар
12.10.2024 21:45 Відповісти
Мусорня 90% яка щалишилась на окупованиз територіях працює на кацапів ,усе що потрібно знати про мусорів
показати весь коментар
12.10.2024 19:24 Відповісти
Тобто ви пропонуєте їх утилізувати в першу чергу, призвавши до війська, як потенційних колаборантів, а фактично зрадників? А замінити списаними ветеранами, які можуть виконувати функції поліції, але фізично не можуть бути військовими? Також залучати більше жінок з хорошою фізичною підготовкою до служби в МВС?
показати весь коментар
13.10.2024 09:32 Відповісти
Все вірно
показати весь коментар
13.10.2024 17:00 Відповісти
Класна тема для російських тролів, вони у захваті, грошей на вкидах нарублять..
Ну і кількість " просмотров сайту" виросте, ніхто не буде не в накладі, всі своє ухоплять.
Крім людей на фронті..
Бригади, укопмплектовані на третину продовжують стримувати росіян, щоб ті не прийшли до супєрпатріотів- ухилянтів строчащих на Цензорі...
показати весь коментар
12.10.2024 19:37 Відповісти
Нам не надо кацапів...рідненьки..Цих падлюк замінили в повному обсзі "рідні" украінці...То что вытворяет ТЦК....кацапов даже не нужно....Военные вообще потерялись походу....Не поймут в чем дело...Страшно когда краинцы ******** украинцев...С кацапов совсем другой спрос..Мы для них чужие...Но когда свои такое творят...вы уж извините...Военные во всех странах нормальных-элита нации.....Дальше продолжать?? Вы ж молчите...А нам что делать???
показати весь коментар
12.10.2024 19:55 Відповісти
Українці ніколи не поважали один одного. Ніхто ні до кого не прислухається. Кожен вперто твердить своє, тягне на себе ковдру поки не порвуть. Абсолютно незріле, дитяче суспільство.
показати весь коментар
12.10.2024 20:52 Відповісти
Абсолютно так и есть...Хочется много чего написать...Но поднимут же вой.....Правду слушать,понимать и жить по закону и правилам-это общество не дозрело совершенно.Живут одним днем..Даже если и патриот,все равно наровит чего нибудь урвать и *****..,даже если это и стыдно ему...Но алчность,покуизм...на своих же.Зашкаливают
показати весь коментар
12.10.2024 20:59 Відповісти
СРАЧ,СРАЧ І ще раз--СРАЧ!!! Так а щож робити? Військові на передку скаржуться на внекомплектованність підрозділів,громадяни УКРАЇНИ(чи може то громадяни рашки),скаржуться на ТЦК,дуже вумні закликають до якихось законів під час війни (доречі,ті,що чекали шашлики на Херсонщині і Запоріжжі(ок.тер.) вже отримують повістки на службу,тобіш будуть вбивати нас) ,щось ніяк не можу второпати,щож робити? Я думаю,що все просто--- з завтрішнього дня,діточки всих депутатів і чиновників високого рангу---мобілізовуються і після навчання на ПЕРЕДОК,а потім всих ждунів до війська,хто не хоче,або вумнічає--нахер з України і позбавлення як громадянства так і всього майна!!! По іншому--НІЯК!!!АЛЕ В ПРЕШУ ЧЕРГУ--КАСТУ!!!! Я на пенсії(70-т) і як почитаю,що в вікно викинула пів мільйона долярів,а той спав на декількох лямах,а в тої шість лямів--з РОЗУМУ сходжу!!!! РОЗСТРІЛЯТИ без суда і слідства!!!!!
показати весь коментар
12.10.2024 19:57 Відповісти
І що це буде за військо з дітей депутатів і ждунов? На фронті і так не вистачає мотивації.
показати весь коментар
12.10.2024 20:12 Відповісти
І що таке мотивація? Гроші,в рашці вже є приклади,що платять по 2-а ляма і що?В України таких грошей немає! Захочуть вижити-будуть вчитись виживати і не будуть в тилу роздувати всілякі настрої. НЕМАЄ вже великої кількості українців,СПРАВЖНІХ УКРАЇНЦІВ,ПАТРІОТІВ--вони майже всі вже полягли захищаючи цих патріотів ,які сидять в кафешках,фітнес клубах,або ще гірше,грабують і наживаються на війні і це не трактористи і шахтарі,а такі, як Крупи всілякі--його в першу чергу на передок!!! хай відпрацьовує награбоване і всіх йому подібних,все одно з них тільки вред!!
показати весь коментар
12.10.2024 20:48 Відповісти
Ось про майно Ви добре сказали. Відібрати сарай, собаку і козу, в кого є. І головне - пенсію 3000.
І вигнати з України. Нехай пожебракують та згадують крізь сльози як розкошували в Неньці.
показати весь коментар
12.10.2024 21:08 Відповісти
Бик...,назви мені хоч одне призвище депутата чи чиновника високого рангу в якого окрім БМВ,Мерса,Порше,віли на Мальдівах і в Італії,декілька лямів в долярах і ще є таке дорогуще придбання,як САРАЙ,КОЗА і пенсія в цілих 3000грн!!!!!
показати весь коментар
12.10.2024 23:36 Відповісти
"потім всих ждунів до війська,хто не хоче,або вумнічає--нахер з України і позбавлення як громадянства так і всього майна!!!"
Якийсь йолоп оце написав. Не Ви часом?
показати весь коментар
12.10.2024 23:50 Відповісти
Для того,щоб зрозуміти коментар,потрібно проаналізувати,хто такі ЖДУНИ-це в основному ті,хто не бажає ціною свого життя,йти захищати ВКРАДЕНЕ(в основному) в нас. А вкрав хто,тракторист? Вони так і говорять,я що,буду йти захищати Країну,а їхні отприски будуть ходити по ресторанах і відпочивати на Мальдівах,а якщо покажуть приклад діти всих чинуш і депутатів,як в Ізраілі,то і відмазки вже не буде і потрібно буде йти і виконувати свій прямий обов*язок громадянина,згідно Конституції! І можеш ще почитати свіжий коментар Жоріна по подіях після концерту Вакарчука і може зможеш зрозуміти хто йолоп.
показати весь коментар
13.10.2024 12:38 Відповісти
Воно й видно, що пенс пише. Нічого нового.
показати весь коментар
13.10.2024 01:32 Відповісти
Дурна стаття щоб відбілити неконституційні дії незрозумілої організації під назвою тцк, де ставка йде знову на почуття а не на прописані конституційні норми, які і треба вважати законом
показати весь коментар
12.10.2024 22:21 Відповісти
Є дуже великий відсоток шо це можуть крикуни перевірити на власній шкурці. Скоро.
показати весь коментар
12.10.2024 22:22 Відповісти
А крикуни, це хто? Слюсари, трактористи, комбайнери....? Ну звісно, тисячи ТЦКунів, мусорня.. інше мегазаброньоване лайно буде тікати хто куди, як завжди. А усі встигнуть? Питання....
показати весь коментар
12.10.2024 23:19 Відповісти
А що неправда про мусорів? Які, власне, туди і пішли, щоб бути заброньованими. А тепер відпрацьовують. А якщо ще в долю візьмуть - то взагалі "поперло по життю"
показати весь коментар
12.10.2024 23:28 Відповісти
Кацапи п!здуйте з України, Украї нці не ведіться на цей срач.Тяжко, не справедливо так, але ми вистоємо, не солухайте тих всепропальщиків це сміття не варте уваги. Слава Україні.
показати весь коментар
12.10.2024 23:44 Відповісти
Нагадую, абсолютна більшість військових зараз це мобікі, тобто тупо український народ,а не якісь там військові бла бла бла,окрема каста і тд.
показати весь коментар
12.10.2024 23:49 Відповісти
РЕАЛЬНА УКРАЇНА. КРИЗА ТА ВИХІД З НЕЇ. ВІЙСЬКО. ЗАКІНЧЕННЯ.

1. Військові США та Європи одностайні у бажанні створити в Україні "Центри відбору" військових всіх рівнів для подальшого їх навчання у вишах США та Європи. Голова ОКНШ Браун та очільник Пентагону Остін повідомили Сирському та Умерову про готовність навчати українських командирів усіх ланок за рахунок Пентагону та на американський навчальній базі.
2. Американці вважають за необхідне провести аудит особового складу ЗСУ з залученням американських спеціалістів. Ціль - оптимізація нашого війська. Не секрет що радники ОКНШ при ГШ ЗСУ вважають як мінімум чверть нашого війська непотрібним баластом який тільки обтяжує військовий бюджет України. Вони вважають роздуті штати ЗСУ джерелом корупції коли небоєздатні підрозділи укомплектовані умовно придатним, взагалі непридатним та похилого віку особовим складом не здатним нести службу, але існують як годівниці для командних армійських чинів.
3. Американці вважають за необхідне демобілізувати як мінімум 12 відсотків особового складу, це саме обмежено придатні та особи похилого віку. Після аудиту кількість рекомендованих до демобілізації напевно зросте. Вільні кошти американці пропонують направити на підвищення виплат тим, хто приймає участь у бойових діях.
4. Американці вважають за необхідне прийняття "Програми оновлення ЗСУ" з поступовою заміною командного складу нашого війська на підготовлений у країнах Заходу командний склад.
5. Американці пропонують вже зараз почати реформування ГШ ЗСУ з поступовим переходом планування з радянської на НАТОвську моделі планування. Взагалі військові США вважають реформу ГШ однією з надважливих, це їх висновки після півроку роботи їх радників при нашому ГШ.
6. Військові США вимагають навести лад з мобілізацією. Після останніх скандалів з медичними комісіями зараз обговорюється їх підсилення кадрами з союзницького табору які визначать сумнівні висновки які давали ці комісії з наступним повторним проходженням медогляду тими, кому був поставлений сумнівний висновок щодо придатності до служби.
7. Американці вимагають побудувати систему військової юриспруденції та створити окремий "Військовий суд" який буде розглядати виключно справи пов'язані з силовими структурами. Після наведення ладу з мобілізацією та сприйняття позитивних змін суспільством американці пропонують вводити драконівські міри проти ухилянтів, СЗЧ та дезертирів. Командний склад повинен мати право на знищення тих, хто не виконує бойовий наказ.
8. Американці вимагають створити дієві інституції громадського та парламентського контролю за усіма силовими структурами України та посилити їх аудиторами з держав-союзниць.
9. Американці категорично вимагають повного терміну навчання для особового складу ЗСУ усіх спеціальностей. Група радників ОКНШ при ГШ взагалі ставить під сумнів раціональність подальшої масової передачі нашому війську західної техніки - недостатньо навчені українські спеціалісти останнім часом все частіше винні у виході її з ладу з-за неналежної її експлуатації недостатньо навченими її операторами.
10. Американці вимагають введення суворої військової цензури на час війни і не менш суворого покарання офіційних осіб які розголошують військові таємниці та втручаються у систему керування військом. (Привіт, Безугла),
11. Американці пропонують після закінчення бойових дій створення щорічного Плану навчань ЗСУ як складового загального Плану навчань країн НАТО на яких ЗСУ повинні розглядатися як військо країни - члена Альянсу.

Я знаю, що всі ці пропозиції передані нашому вищому керівництву і особисто Президент підтримує майже повне впровадження союзницьких пропозицій на відміну від українського генералітету...
показати весь коментар
13.10.2024 00:14 Відповісти
Тобто американці життями українців будуть довгостроково послаблювати рашу? Нормально. Головне зброю передавати дозовано і не дозволяти бити по території параши.
Плани американців я розумію. Тільки ще напишіть нафіга це українцям?
показати весь коментар
13.10.2024 01:37 Відповісти
Америка и Европа планомерно оснащают Украину. Наши умудряются терять оружие на ровном месте или кто-то сливает России целые склады, но в целом Запад активно работает, чтобы делать нашу армию намного зубастее, чем она была раньше. Так что все не сводится к одному только ожиданию.
показати весь коментар
13.10.2024 01:50 Відповісти
Так. І ракетна програма за їх рахунок,не забуваємо. Теж дуже важливо.
показати весь коментар
13.10.2024 12:03 Відповісти
Американці і не повинні за нас впрягатись живою силою. Наш обов'язок захистити СВОЮ землю. А хто сказав,що дозовано,щоб послабити рашку? Рашківське ІПСО? Вже вигребли все,що мали в запасах для нас і Європа,і Штати. З того,що просили наші. Недарма європейці запускають виробництва зброї. Нафіга українцям захищати свою землю і народ??
показати весь коментар
13.10.2024 12:01 Відповісти
Все правильно, наш ГШ як і Ставка тупі совки, які нездатні відмовитись від совковості в війську. Може американці примусять ЗЕ бути адекватнішим та повикидати старих довбо1обів із управління
показати весь коментар
13.10.2024 08:16 Відповісти
Так і є. Відправляють після місяця учєбки старі кадри,навчені ще за совка. Вони й керують. Є така практика (((
показати весь коментар
13.10.2024 12:08 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2024 01:12 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 