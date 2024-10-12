Військові звернулися до незадоволених діями ТЦК: "А якби прийшли кацапи, ви б теж кричали ганьба?"
Військовослужбовці та волонтери обурені реакцією ухилянтів, які незадоволені перевіркою документів ТЦК після концерту "Океану Ельзи" та іншими рейдами. А хвиля негативних публікацій у соцмережах підживлюється ворогом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
"Особливо порадували наші ура-патріоти. Це ті самі люди вищали у 2022 "сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян, у 2024 оруть "Ганьба поліції? Дуже обнадійливо і мотиваційна", - пише Аліна Михайлова, вдова загиблого героя України Да Вінчі.
"А якби прийшли кацапи, ви б теж кричали ганьба? Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися. Коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звідси не відправить в перший день", - додає колишній військовослужбовець 93 бригади Артем.
Як повідомляли журналісти з місця події, насправді лише кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили. На інших відео видно, що спілкування було спокійним і коректним.
Натомість цю тему активно роздмухують пропагандистські пабліки, запевняючи власну аудиторію, що українці очікують на "визволителів" з "братньої росії". Тим часом, українські військові обурені, що коли ворог тисне на фронті, окремі люди живуть своїм мирним життям, забуваючи про війну.
"Одні й ті самі люди мріють про повне знищення Росії – але виступають проти посилення мобілізації в Україні. Вимагають виходу на кордони 1991 року – але не планують особисто брати участь у відвойовуванні Донецька, Луганська чи Криму", - зазначає публіцист Михайло Дубинянський.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що напередодні у Києві ТЦК та поліція масово перевіряли документи у чоловіків після концерту гурту "Океан Ельзи", деяких затримали.
Будь ласка, зачекайте...
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А в ТЦК служить різний контингент...
Нині, наприклад в Криворізькому ТЦК (ще з червня 22-го року) служить офіцер (звання ще не встановив) Юрій Вернидуб, паралельно - головний тренер вищолігової футбольної команди Кривбас.
Джерело: https://www.armyfm.com.ua/ia-mih-by-zalyshytys-u-moldovi-ta-**********-velyki-hroshi-ale-ia-povernuvsia-shchob-zakhyshchaty-svoiu-krainu--viiskovosluzhbovets-ta-trener-fk-kryvbas-iurii-vernydub/ Армія FM , зважте, сайт від Міноборони.
Красава
буде примусово воювати за рашку проти НАТО
упир-путін другий раз помилку з "парадом в Києві" не зробить -
всіх українців пустить на м'ясний фарш
Виглядає так як самий сильний моб "ресурс" залишають кацапам для війни з іншими країнами, ні?)))
Зараз в строю, якщо з втратами та мобілізованими з 2022 року,- десь під 2 млн. людей зі зброєю.
Навіщо зараз трактористи?
Може, ці 2 млн. не хочуть воювати, хочуть щоб трактористи їх захищали?
Дивні справи відбуваються...
Нічого?
Отож ....
Ну і кількість " просмотров сайту" виросте, ніхто не буде не в накладі, всі своє ухоплять.
Крім людей на фронті..
Бригади, укопмплектовані на третину продовжують стримувати росіян, щоб ті не прийшли до супєрпатріотів- ухилянтів строчащих на Цензорі...
І вигнати з України. Нехай пожебракують та згадують крізь сльози як розкошували в Неньці.
Якийсь йолоп оце написав. Не Ви часом?
1. Військові США та Європи одностайні у бажанні створити в Україні "Центри відбору" військових всіх рівнів для подальшого їх навчання у вишах США та Європи. Голова ОКНШ Браун та очільник Пентагону Остін повідомили Сирському та Умерову про готовність навчати українських командирів усіх ланок за рахунок Пентагону та на американський навчальній базі.
2. Американці вважають за необхідне провести аудит особового складу ЗСУ з залученням американських спеціалістів. Ціль - оптимізація нашого війська. Не секрет що радники ОКНШ при ГШ ЗСУ вважають як мінімум чверть нашого війська непотрібним баластом який тільки обтяжує військовий бюджет України. Вони вважають роздуті штати ЗСУ джерелом корупції коли небоєздатні підрозділи укомплектовані умовно придатним, взагалі непридатним та похилого віку особовим складом не здатним нести службу, але існують як годівниці для командних армійських чинів.
3. Американці вважають за необхідне демобілізувати як мінімум 12 відсотків особового складу, це саме обмежено придатні та особи похилого віку. Після аудиту кількість рекомендованих до демобілізації напевно зросте. Вільні кошти американці пропонують направити на підвищення виплат тим, хто приймає участь у бойових діях.
4. Американці вважають за необхідне прийняття "Програми оновлення ЗСУ" з поступовою заміною командного складу нашого війська на підготовлений у країнах Заходу командний склад.
5. Американці пропонують вже зараз почати реформування ГШ ЗСУ з поступовим переходом планування з радянської на НАТОвську моделі планування. Взагалі військові США вважають реформу ГШ однією з надважливих, це їх висновки після півроку роботи їх радників при нашому ГШ.
6. Військові США вимагають навести лад з мобілізацією. Після останніх скандалів з медичними комісіями зараз обговорюється їх підсилення кадрами з союзницького табору які визначать сумнівні висновки які давали ці комісії з наступним повторним проходженням медогляду тими, кому був поставлений сумнівний висновок щодо придатності до служби.
7. Американці вимагають побудувати систему військової юриспруденції та створити окремий "Військовий суд" який буде розглядати виключно справи пов'язані з силовими структурами. Після наведення ладу з мобілізацією та сприйняття позитивних змін суспільством американці пропонують вводити драконівські міри проти ухилянтів, СЗЧ та дезертирів. Командний склад повинен мати право на знищення тих, хто не виконує бойовий наказ.
8. Американці вимагають створити дієві інституції громадського та парламентського контролю за усіма силовими структурами України та посилити їх аудиторами з держав-союзниць.
9. Американці категорично вимагають повного терміну навчання для особового складу ЗСУ усіх спеціальностей. Група радників ОКНШ при ГШ взагалі ставить під сумнів раціональність подальшої масової передачі нашому війську західної техніки - недостатньо навчені українські спеціалісти останнім часом все частіше винні у виході її з ладу з-за неналежної її експлуатації недостатньо навченими її операторами.
10. Американці вимагають введення суворої військової цензури на час війни і не менш суворого покарання офіційних осіб які розголошують військові таємниці та втручаються у систему керування військом. (Привіт, Безугла),
11. Американці пропонують після закінчення бойових дій створення щорічного Плану навчань ЗСУ як складового загального Плану навчань країн НАТО на яких ЗСУ повинні розглядатися як військо країни - члена Альянсу.
Я знаю, що всі ці пропозиції передані нашому вищому керівництву і особисто Президент підтримує майже повне впровадження союзницьких пропозицій на відміну від українського генералітету...
Плани американців я розумію. Тільки ще напишіть нафіга це українцям?