За распространение в сети недостоверной и искаженной информации о работе ТЦК будут открывать уголовные производства, - Сухопутные войска
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины предупредили об ответственности за распространение в сети недостоверной и искаженной информации о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В ВСУ заявляют, что ложная информация на эту тему подрывает доверие общества к государственным институтам и Силам обороны.
Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск ВС Украины в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В Сухопутных войсках заявили, что несмотря на широкую информационно-просветительскую кампанию, которую проводит государство в части разъяснения мобилизационных мероприятий, участились случаи распространения искаженной и непроверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны, нагнетание социальных настроений среди населения и, как следствие, срыва мобилизации граждан Украины в ряды Сил обороны Украины.
"Напомним, что любые искажения и манипулятивные толкования требований действующего законодательства Украины относительно мобилизационных мероприятий или распространение ложной (компрометирующей) информации, направленных на подрыв мер безопасности государства в целом, предоставление любых оценочных суждений без четкой их аргументации и достоверных фактов и их распространение через различные каналы (особенно интернет-медиа) с корыстной целью (умыслом) служат лишь одной единственной цели - подрывать доверие общества к государственным институтам и Силам обороны Украины в целом", - говорится в заявлении военных.
В Сухопутных войсках отметили, что законом от 8 апреля 2014 года № 1183-VII предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации, которая подрывает доверие к армии и государственным учреждениям.
"Согласно закону, компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц уголовные производства для защиты законной деятельности Сил обороны Украины и безопасности граждан, что является важнейшей задачей всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в заявлении.
В ВСУ отметили, что спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях якобы незаконных действий представителей ТЦК будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций.
В то же время в Сухопутных войсках отметили, что все имеющиеся нарушения со стороны самих ТЦК и СП не остаются без надлежащей оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск.
Каждому случаю дается надлежащая правовая оценка со всеми санкциями, которые предусматривает действующее законодательство Украины, отметили в ВСУ.
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Дебілізм якраз таки у зворотному, що «ухилянти» - це один на 100 осіб. Он недавній відосік після концерту, стоїть чоловік 200 - поліція, ТЦК, жінки, молодь або ті, кому пох на армію, і з ліхтарями в натовпі шукають «ухилянта», якого на фронт відправити
Таких вообще надо стрелять без предупредительного или в какой то штаф бат, мины телесами разминировать.
Еще лучше, те кто не обновил данные, не штрафовать, а полная конфискация всего имущества.
Вот тогда нормально дело пойдет.
А некоторые твари еще и типа разделяют Сухопутные Войска и ТЦК...
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И Лучше его на органы
Оля увидела в зеркале толстого мальчика с огромной булкой в руке.
- В зеркале видна целая булка! - усмехнулся надсмотрщик.
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