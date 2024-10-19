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За распространение в сети недостоверной и искаженной информации о работе ТЦК будут открывать уголовные производства, - Сухопутные войска

У ЗСУ нагадали про відповідальність за фейки про роботу ТЦК

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины предупредили об ответственности за распространение в сети недостоверной и искаженной информации о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В ВСУ заявляют, что ложная информация на эту тему подрывает доверие общества к государственным институтам и Силам обороны.

Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск ВС Украины в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В Сухопутных войсках заявили, что несмотря на широкую информационно-просветительскую кампанию, которую проводит государство в части разъяснения мобилизационных мероприятий, участились случаи распространения искаженной и непроверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны, нагнетание социальных настроений среди населения и, как следствие, срыва мобилизации граждан Украины в ряды Сил обороны Украины.

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"Напомним, что любые искажения и манипулятивные толкования требований действующего законодательства Украины относительно мобилизационных мероприятий или распространение ложной (компрометирующей) информации, направленных на подрыв мер безопасности государства в целом, предоставление любых оценочных суждений без четкой их аргументации и достоверных фактов и их распространение через различные каналы (особенно интернет-медиа) с корыстной целью (умыслом) служат лишь одной единственной цели - подрывать доверие общества к государственным институтам и Силам обороны Украины в целом", - говорится в заявлении военных.

В Сухопутных войсках отметили, что законом от 8 апреля 2014 года № 1183-VII предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации, которая подрывает доверие к армии и государственным учреждениям.

"Согласно закону, компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц уголовные производства для защиты законной деятельности Сил обороны Украины и безопасности граждан, что является важнейшей задачей всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в заявлении.

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В ВСУ отметили, что спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях якобы незаконных действий представителей ТЦК будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций.

В то же время в Сухопутных войсках отметили, что все имеющиеся нарушения со стороны самих ТЦК и СП не остаются без надлежащей оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск.

Каждому случаю дается надлежащая правовая оценка со всеми санкциями, которые предусматривает действующее законодательство Украины, отметили в ВСУ.

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Автор: 

уголовная ответственность (440) ВСУ (6686) ТЦК (606)


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Топ комментарии
+50
Ух, це тепер кожне відео з тим як тцкуни б'ють і викрадають людей буде вважатися таким.
Як скоро нам буде потрібно кожний ранок цілувати портрет Зеленого Вождя і Батька Нації?
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19.10.2024 17:39 Ответить
+28
давно пора ці довбані "тцк" розігнати разом з так званими "влк", "мсек", а усіх хто там сидить і косить бабло пачками відправити на фронт !!!
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19.10.2024 17:46 Ответить
+23
Тобто ви уже порівнюєте ситуацію із свободою слова та захистом правопорядку в Україні з орками, а не з Європейськими державами.

А я хочу вам нагадати що війна до нас прийшла саме через управління в ручному порядку та потурання законів.
Якщо б не розікрали совкові запаси, та якщо б влади до 22 року дотримувались законності, то такої шаленої корупції в усіх держструктурах не було і хватало б коштів на закупівлю новішої зброї.

Ху...ло напав тільки тому що вважав ЗСУ слабким і розраховував на швидку операцію та що сітка агентури Медведчука-Сівковича підкупить як військове керівництво так і політичне.
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19.10.2024 17:46 Ответить
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Та вже відразу б сказали-ми висадилися на Луні,йде колонізація Марса і на тому тижні наші спортсмени виграли одразу Чемпіонат Миру та Лігу чемпіонів,а на цьому тижні здобули більше всьго золотих медалей на Олімпійских іграх у Луцку. Так би мовити щоб відповідати тим кого копіюєте.
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19.10.2024 20:41 Ответить
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19.10.2024 22:01 Ответить
Нехай ТЦК поступають по закону і не буде спотвореної інформації. Коли ТЦК не володіє інформацією та робить всю країну "ухилянтами" то це є повний дебілізм. До речі, чому не ловлять тих, хто знищив списки резервістів? Зараз сидять в ТЦК саме ті, хто це зробив. Вони є вороги України, які заслуговують вирок по законах воєнного часу.
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19.10.2024 21:16 Ответить
Коли ТЦК не володіє інформацією та робить всю країну "ухилянтами" то це є повний дебілізм.
=======

Дебілізм якраз таки у зворотному, що «ухилянти» - це один на 100 осіб. Он недавній відосік після концерту, стоїть чоловік 200 - поліція, ТЦК, жінки, молодь або ті, кому пох на армію, і з ліхтарями в натовпі шукають «ухилянта», якого на фронт відправити
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20.10.2024 06:16 Ответить
Всі відосики з облавами, та незаконним пакуванням, це кацапське ІПСО!
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19.10.2024 21:40 Ответить
Короче якщо бачите як тцкашники в чотирьох дубасять якусь людину і пхають у бусік, то ви нічого не бачили а то тюрма. Як же задовбав цей цирк
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19.10.2024 22:35 Ответить
Наконец то, задолбали видосики без предистории. Типа бедного несчастного схватили за рученьки, ноженьки. Правда эта гнида не смогла предьявить свой военник и нарушила закон не обновив данные.
Таких вообще надо стрелять без предупредительного или в какой то штаф бат, мины телесами разминировать.
Еще лучше, те кто не обновил данные, не штрафовать, а полная конфискация всего имущества.
Вот тогда нормально дело пойдет.
А некоторые твари еще и типа разделяют Сухопутные Войска и ТЦК...
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19.10.2024 23:26 Ответить
Еще лучше, те кто не обновил данные, не штрафовать, а полная конфискация всего имущества.
=========

И Лучше его на органы
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20.10.2024 06:18 Ответить
Стріляти треба тих, хто досі не вивчив мову, та пише з-за кордону, як всіх в Україні мобілізувати треба.
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20.10.2024 18:05 Ответить
Полностью согласен, я например знаю украинский лучше тебя и пишу из Киева
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20.10.2024 19:05 Ответить
как страшненько.
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20.10.2024 03:49 Ответить
Эх, каждый раз как вижу отождествление типа "компрометуюча інформація=неправдива інформація" сразу ощущаю запах неудержимой и сокрушительной свободы)))
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20.10.2024 04:24 Ответить
Подойди поближе к зеркалу! - завизжал Нушрок, брызгая слюной. - Что ты видишь в зеркале, мальчишка? Ну?

Оля увидела в зеркале толстого мальчика с огромной булкой в руке.

- В зеркале видна целая булка! - усмехнулся надсмотрщик.

- Целая булка! - вскрикнул министр. - И после этого ты говоришь, что тебе нечего есть?

Гурд внезапно выпрямился. Его усталые глаза блеснули.

- Ваши зеркала врут! - гневно проговорил он, и его щеки даже слабо порозовели.

Гурд нагнулся, подхватил с земли камень и с силой швырнул его в зеркало. С веселым звоном осколки стекла посыпались на мостовую. Толпа ахнула.
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20.10.2024 05:07 Ответить
переклад буде??
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20.10.2024 07:30 Ответить
На якій підставі? А чи хоч одного ТЦК-ашника посадили??? Шо творите, сук..і???
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20.10.2024 09:38 Ответить
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