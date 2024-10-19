За распространение в сети недостоверной и искаженной информации о работе ТЦК будут открывать уголовные производства, - Сухопутные войска

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины предупредили об ответственности за распространение в сети недостоверной и искаженной информации о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В ВСУ заявляют, что ложная информация на эту тему подрывает доверие общества к государственным институтам и Силам обороны.

Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск ВС Украины в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В Сухопутных войсках заявили, что несмотря на широкую информационно-просветительскую кампанию, которую проводит государство в части разъяснения мобилизационных мероприятий, участились случаи распространения искаженной и непроверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны, нагнетание социальных настроений среди населения и, как следствие, срыва мобилизации граждан Украины в ряды Сил обороны Украины.

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"Напомним, что любые искажения и манипулятивные толкования требований действующего законодательства Украины относительно мобилизационных мероприятий или распространение ложной (компрометирующей) информации, направленных на подрыв мер безопасности государства в целом, предоставление любых оценочных суждений без четкой их аргументации и достоверных фактов и их распространение через различные каналы (особенно интернет-медиа) с корыстной целью (умыслом) служат лишь одной единственной цели - подрывать доверие общества к государственным институтам и Силам обороны Украины в целом", - говорится в заявлении военных.

В Сухопутных войсках отметили, что законом от 8 апреля 2014 года № 1183-VII предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации, которая подрывает доверие к армии и государственным учреждениям.

"Согласно закону, компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц уголовные производства для защиты законной деятельности Сил обороны Украины и безопасности граждан, что является важнейшей задачей всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в заявлении.

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В ВСУ отметили, что спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях якобы незаконных действий представителей ТЦК будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций.

В то же время в Сухопутных войсках отметили, что все имеющиеся нарушения со стороны самих ТЦК и СП не остаются без надлежащей оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск.

Каждому случаю дается надлежащая правовая оценка со всеми санкциями, которые предусматривает действующее законодательство Украины, отметили в ВСУ.

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