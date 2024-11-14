Середній вік українських солдатів за час війни зріс з 30 до 40 років, - посол Канади Цмоць

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць розповіла, що від початку війни Росії проти України середній вік українського військового зріс на 10 років — приблизно від 30 до 40 років.

У NV повідомили, що, на думку дипломата, дискусія щодо мобілізації, яка триває сьогодні в Україні, є серйозною та важливою, передає Цензор.НЕТ.

"Реальністю також є те, що середній вік українських солдатів стає більшим. Середньому солдату було за 30, зараз середньому солдату за 40", — зазначила Цмоць.

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