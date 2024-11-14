Середній вік українських солдатів за час війни зріс з 30 до 40 років, - посол Канади Цмоць
Посол Канади в Україні Наталка Цмоць розповіла, що від початку війни Росії проти України середній вік українського військового зріс на 10 років — приблизно від 30 до 40 років.
У NV повідомили, що, на думку дипломата, дискусія щодо мобілізації, яка триває сьогодні в Україні, є серйозною та важливою, передає Цензор.НЕТ.
"Реальністю також є те, що середній вік українських солдатів стає більшим. Середньому солдату було за 30, зараз середньому солдату за 40", — зазначила Цмоць.
Топ коментарі
+11 Герхард
показати весь коментар14.11.2024 18:49
+7 Serhios Bond #595727
показати весь коментар14.11.2024 19:48
+6 KAISERWALD
показати весь коментар14.11.2024 20:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
===========
це від твої нікчемної обізнанності.
Троє залишаються у ВР, решта згідно "плану перемоги" на передову!