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Середній вік українських солдатів за час війни зріс з 30 до 40 років, - посол Канади Цмоць

Українські військові

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць розповіла, що від початку війни Росії проти України середній вік українського військового зріс на 10 років — приблизно від 30 до 40 років.

У NV повідомили, що, на думку дипломата, дискусія щодо мобілізації, яка триває сьогодні в Україні, є серйозною та важливою, передає Цензор.НЕТ.

"Реальністю також є те, що середній вік українських солдатів стає більшим. Середньому солдату було за 30, зараз середньому солдату за 40", — зазначила Цмоць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захід підтримуватиме українську економіку, оскільки це важливий елемент у війні на виснаження, - посол Канади Цмоць

Автор: 

мобілізація (3040) ЗСУ (7519) Цмоць Наталка (6)


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Топ коментарі
+11
ЗЄ береже свій безмозкий електорат та тупорилих "антонін", що не хочуть втрачати своїх бубочек.
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14.11.2024 18:49
+7
Гоша,а ты в курсе что "Совы-не то,чем они кажутся",тем более таким обоссанным путлоботам как ты?
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14.11.2024 19:48
+6
Цитата: "Якщо говорити про віковий портрет парламенту, то у Верховній Раді працюватиме 17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років; 121 депутат - від 31 до 45 років; 58 майбутнім парламентаріям - від 46 до 60. Також у Верховній Раді працюватиме троє депутатів, яким більш як 60 років."
Троє залишаються у ВР, решта згідно "плану перемоги" на передову!
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14.11.2024 20:13
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14.11.2024 18:46 Відповісти
ЗЄ береже свій безмозкий електорат та тупорилих "антонін", що не хочуть втрачати своїх бубочек.
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14.11.2024 18:49 Відповісти
У нас на багатьох позиціях старлінки є. Хотів би запросити любителів вільного доступу до інтернет в 67 омбр, але у нас серед комадирів забагато довбаків.
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14.11.2024 19:23 Відповісти
не знав що 67омбр в Німеччині воює
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14.11.2024 19:42 Відповісти
Гоша,а ты в курсе что "Совы-не то,чем они кажутся",тем более таким обоссанным путлоботам как ты?
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14.11.2024 19:48 Відповісти
не знав що 67омбр в Німеччині воює
===========
це від твої нікчемної обізнанності.
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14.11.2024 20:18 Відповісти
Гоша, вам не приходила до голови не надто складна думка, що старлінк, через який я зараз звязуюсь, працює через сервер в Німеччині?
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15.11.2024 10:31 Відповісти
А у вас?
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14.11.2024 19:24 Відповісти
у мене є, а що? вакансії теж є.
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14.11.2024 20:13 Відповісти
ясен пень. война 11-й год идет.
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14.11.2024 20:12 Відповісти
Цитата: "Якщо говорити про віковий портрет парламенту, то у Верховній Раді працюватиме 17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років; 121 депутат - від 31 до 45 років; 58 майбутнім парламентаріям - від 46 до 60. Також у Верховній Раді працюватиме троє депутатів, яким більш як 60 років."
Троє залишаються у ВР, решта згідно "плану перемоги" на передову!
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14.11.2024 20:13 Відповісти
Відповідь в стилі "кварталу". Нарізати задачу всім, а самим проіпати все
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15.11.2024 03:24 Відповісти
А вот тут било абідна. Я про старпьорів. Старопердунізм ніяк не пов'язаний з віком, бо то є психологічний стан індивідуума. Знаю багатьох старих пердунів, яким ледь за 40 перевалило.
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14.11.2024 22:17 Відповісти
 
 